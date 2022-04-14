Писатель Андрей Максимов рассказал о влиянии конфликтов на отношения в семье

Аргументы Недели → Психология жизни 13+

14 апреля 2022, 23:01

Фото: pixabay.com

Писатель и телеведущий Андрей Максимов рассказал, что на самом деле влияет на отношения в семье и способно обострять конфликт. Об этом сообщает NEWS.ru.

«Одноклассники» запустили проект для неравнодушных родителей #МеняВолнует. Он призван помочь построить хорошие отношения с детьми и рассказать, как поддержать их в трудных ситуациях.

Ведь дети всегда отличаются от родителей, но сейчас особенная ситуация, так как современные дети знают о чём-то больше родителей. Также стоит отметить и то, что родители сейчас чаще реализуют на детях свои комплексы, не относятся к ним как к равным.

«Любой родитель, когда у него проблемы с телефоном, бежит к ребёнку, понимая, что ребёнок знает больше. Так было не всегда, в советское время такого не было. Отец всегда знал больше своего ребёнка. С одной стороны, мне очень нравится, что мой ребёнок знает больше, чем я. С другой стороны, массу родителей это раздражает. Сейчас этот конфликт обострён, родители считают детей зазнавшимися», — сообщил Максимов.

Он также отметил и то, что, проводя консультации, взрослые обычно прислушиваются и затем пытаются улучшить отношения с детьми. Хоть и спорят, но понимают, что такое нельзя игнорировать.