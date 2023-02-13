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Аргументы Недели → Интервью 13+

Фронтовик-библиотекарь из Донецка Никита Олендарь: Русский космизм – идеология будущего

, 23:07 , Журналист

Фронтовик-библиотекарь из Донецка Никита Олендарь: Русский космизм – идеология будущего

Если и есть более несовместимые понятия, чем библиотекарь и солдат, то их надо ещё поискать. Но на фронтовой земле Донбасса встречаются и такие. Нам повезло познакомиться с приверженцем русского космизма, представителем русской молодёжной интеллигенции Донецка. Никита Олендарь – фотохудожник, писатель, библиотекарь, сотрудник Донецкой республиканской библиотеки для молодёжи и философ по призванию души. Наша беседа о непредсказуемых путях судьбы, истории, обществе и военном опыте невоенного человека, философии в эпоху перемен.

Никита, доброго дня! Вы представитель молодёжной интеллигенции Донецка, к тому же успели побывать на фронте! Хотим с Вами познакомить наших читателей! Расскажите нам о себе!

– Приветствую! Меня зовут Никита Олендарь. Заведую отделом социокультурной деятельности в Донецкой республиканской библиотеке для молодёжи, фотографирую, пишу (публицистика, проза). Да, имею скромный боевой опыт.

Фронтовик-библиотекарь из Донецка Никита Олендарь: Русский космизм – идеология будущего

Знающие люди отрекомендовали Вас, как молодого космиста! Это же нечто философское?

– Всё верно, космизм, или, если точнее – русский космизм. Национальный окрас этой ветви неслучаен: именно родные мыслители поставили самые глобальные, трудные, высоконравственные задачи. Направленные ко всему человечеству. Первая из них, из этих задач – отмена смерти. И не просто продление жизни для нынешних поколений, нет. Здесь всё гораздо глубже: поскольку все предыдущие «колена» не смогли дождаться бессмертия, хотя чаяли, прикладывали те или иные усилия, то и они теперь должны будут постигнуть, что значит – больше не умирать. Иными словами: хочешь бессмертия – воскреси и других!

Фронтовик-библиотекарь из Донецка Никита Олендарь: Русский космизм – идеология будущего

На чтениях в «Молодёжке».

Идея о всеобщем восстановлении из мёртвых и искоренении смерти – идея Николая Фёдорова, библиотекаря, педагога, оказавшего колоссальное влияние на науку и искусство, как при его жизни, так и позже. Русский космизм, не побоюсь так заявить, – идеология будущего, где сливаются техника, религия, культура, научные знания и общечеловеческий труд. Неспроста к этой философской ветке обращаются учёные из Азии, Европы.

Ваш основной род занятий вполне академичен, Вы работаете с молодёжью? Преподаёте или читаете лекции?

– Специализация нашей Библиотеки – как раз молодёжная аудитория. Что касается тем русского космизма, то я выступаю с лекциями, докладами. Провожу семинарские занятия, семинары медленных чтений – творческую и скрупулезную работу с текстами. В целом, я стараюсь обустраивать Библиотеку, как завещал уже упомянутый Николай Фёдоров. Одна из функций, по его мнению – организовывать встречи учёных с неучёными, т.е. приглашать специалистов в тех или иных сферах знаний выступать на открытую пытливую аудиторию. Сам я не претендую ни на учёность, ни на академичность, поэтому приглашаю действительных профессионалов своего дела. Благо, что они охотно откликаются и со временем становятся друзьями Библиотеки.

Фронтовик-библиотекарь из Донецка Никита Олендарь: Русский космизм – идеология будущего

Но также Вы успели побывать на фронте. Как так получилось?

– Откликнулся на мобилизационный процесс, очень не хотел, чтобы мимо меня прошло такое историческое событие. Чтобы все эти КАМАЗы увезли навстречу событиям моих знакомых, дончан, макеевчан, но не меня!

Где пришлось повоевать? Есть особо запомнившиеся моменты?

– Запорожское, Угледарское, Марьинское направления. Одним из самых острых воспоминаний останется пребывание в Павловке, где мы держали рубеж почти месяц. Там же погибли наш командир, другие однополчане.

Фронтовик-библиотекарь из Донецка Никита Олендарь: Русский космизм – идеология будущего

Кто посвятил вас, мобилизованных, в тонкости военной жизни, провёл курс молодого бойца?

– Учились мы у наших полевых командиров, участников и Чеченской кампании, и Карабахской, и Донбасских (2014-й, 2015-й годы). Спасибо им, что за предельно малый срок, до отбытия в ЗБД, преподали хотя бы основы, чего да как! Конечно, многому учились на ходу, непосредственно, на линии соприкосновения.

Фронтовик-библиотекарь из Донецка Никита Олендарь: Русский космизм – идеология будущего

Как привыкали к полевым условиям фронта? «Старички» как приняли в свои ряды?

– «Старички» приняли в ряды сотни и тысячи таких же необученных, как и я. Мобилизованные в большем числе – работяги, учителя, студенты, это ни для кого не секрет. Поэтому я не отличался в общей массе мужчин, только-только научившихся обращаться с АК-74-м.

Фронтовик-библиотекарь из Донецка Никита Олендарь: Русский космизм – идеология будущего

 Не все ребята могут показывать лица на камеру

Что самое сложное на войне?

– Сложно всё. Больше ты не гражданский, а живая сила противника, и тебя следует уничтожить – можно с этого начать. Обустраиваться непросто. Терять товарищей. Лежать на земляном гребне и просматривать местность морозной ночью. Срываться и переезжать со всеми вещами, БК на новое место. Стать частью большого мужского коллектива и зависеть от суммарных действий всех. Включаться в непривычную для себя работу. Ждать нападения.

Фронтовик-библиотекарь из Донецка Никита Олендарь: Русский космизм – идеология будущего

 На позициях

Вы за кадром ещё спрашивали, когда приходит понимание, что такое приказ, армейская субординация. Скажу от себя. Всё-таки я пришёл 24 февраля, как лицо гражданское, не имевшее доселе военной вышколки. Но пришёл с убеждённостью, что в армии действует традиционный иерархический уклад: есть командир, есть офицеры, их слова определяют твою судьбу, судьбу рядового. Да, первое время всё в новинку, упускаешь что-то из виду, но в целом, если ввергать свою волю старшим по званию, тем, у кого есть боевой опыт, то и приказы их будут слушаться скорее как отеческие наставления.

Что до всего коллектива, то и здесь я действовал скорее как ретроград. Со всеми на «Вы», с определённой церемонностью. У Лихачёва я читал, что чем культурней общество, тем больше в нём церемониальности. Поэтому мне хотелось соблюсти все благородные начала в армии, о которых я знал из книжек. По крайней мере, пытался соблюсти (смеётся).

Фронтовик-библиотекарь из Донецка Никита Олендарь: Русский космизм – идеология будущего

На Пасху 2022 года

– Ваше впечатление от исторических событий 2022 года: СВО, референдумы, вхождение в состав РФ?

– Я не мастак говорить пафосные вещи. Скажу так, все их я воспринял участливо. Патриотическая патетика – не моя история, если на чистоту. На этот счёт, кстати, я вывел формулу – «язык свершённого», её смысл в том, что твои манифесты, заявления, выпады могут быть только в случае, если за ними стоит опыт и ряд решительных действий. Кто рисковал жизнью, тот имеет право на текст. И, как правило, слова «обстрелянных», рисковавших, нутром переживших отличаются от тех, кто сочиняет просто от ума: в последних мало жизни.

Фронтовик-библиотекарь из Донецка Никита Олендарь: Русский космизм – идеология будущего

Машина с пленными ВСУ

 – Вы работаете в Донецкой республиканской библиотеке для молодёжи. Расскажите, что это за такое заведение? Чем оно отличается от других библиотек Донецка?

– Не умаляю заслуг коллег из других библиотек, но наша может похвастаться, во-первых, особой атмосферой, непринуждённостью, неформальными подходами. Иногда мне кажется, что «Молодёжка» – это такая себе вольница. Причём мои предположения подтверждают сами посетители, читатели. Во-вторых, отличаемся мы созданным при Библиотеке Центром изучения космоса и космизма им. Н.Ф. Фёдорова, который определяет, в т.ч., курс нашей деятельности. В-третьих, самостоятельность в плане формирования и артикуляции смыслов: решили заняться Достоевским независимо от юбилея – занимаемся уже 7-й год; мои коллеги взяли и сами стали ходить в госпитали с литературно-музыкальной программой, написали прекрасный текст о том, что Культура с фронтом. Вот недавно совместно с прекрасным донецким публицистом, волонтёром Евгенией Мартыновой отправили ребятам на фронт около 100 книг. Этого всего не стояло в годовых планах, это инициативы с мест, как бы дополняющие общую картину.

Фронтовик-библиотекарь из Донецка Никита Олендарь: Русский космизм – идеология будущего

Прекрасные начинания! А с чем связываете своё будущее?

– Связываю со своей семьёй, со своим городом Донецком и Библиотекой для молодёжи. Ничего оригинального (улыбается).

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