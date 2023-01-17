Актриса Светлана Илюхина: «Как только родители начинают общаться с детьми, те сразу откладывают гаджеты»

Аргументы Недели → Интервью 13+

17 января 2023, 12:11 Александр Малюгин,

Светлана Илюхина родилась в Подмосковье. Окончила ВТУ им. Щепкина. Служит в театре «Ленком». Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Последняя исповедь», «Безмолвный свидетель», «Спешите любить» и др.

- Светлана, с кем из самых знаменитых актёров «Ленкома» вам удалось поработать?

- Я играла с Леонидом Сергеевичем Броневым в «Королевских играх» и «Вишнёвом саде». Он по-своему тепло относился ко мне, поддерживал в трудные минуты. Помню, Марк Анатольевич Захаров вызвал меня на первую репетицию «Вишнёвого сада», и уже была готова декорация – стена. Я стала автоматически открывать окна, Захаров это отметил: «Это мы оставим, хорошо!» Но на всех последующих репетициях я находилась в зале и смотрела на коллег. Роль Дуняши параллельно со мной репетировала Анжелика Кошевая. И премьеру она должна была играть. Как-то перед премьерой мы все сидели в зале, и Марк Анатольевич снова вызвал на сцену не меня, и тут сзади кто-то кладёт мне руку на плечо, это был Леонид Сергеевич Броневой: «Держись, он тебя испытывает!» И сразу стало легче…

В ночь перед премьерой мне позвонили из театра и сказали: «Света, ты завтра играешь». С тех пор я одна исполняла роль Дуняши, пока не забеременела. Леонид Сергеевич всегда интересовался, как у меня дела. Я его помню и очень по нему скучаю.

- В «Вишнёвом саде» великолепно исполняет роль Гаева Александр Викторович Збруев!

- Да, между нами очень теплые отношения. Кстати, у нас со Збруевым была настоящая «семейная история».

- В каком смысле?

- Мой муж Михаил всегда грезил театром и вот пошёл к Александру Викторовичу на актёрский курс. Миша очень верил, что в итоге попадёт на сцену. Збруев поначалу больше знал моего будущего супруга, нежели меня, несмотря на то, что мы репетировали вместе в «Вишнёвом саде». Теперь Збруев шутит, что благодаря ему мы и познакомились с Мишей. Если не вдаваться в детали, так оно и есть.

- Все спектакли, поставленные Марком Анатольевичем Захаровым на сцене «Ленкома», до сих пор восхищают и завораживают. В чём магия великого режиссёра?

- Марк Анатольевич всегда выстраивал спектакль точно на артиста. Стоило ввестись в постановку какому-то новому, пусть и самому прекрасному исполнителю, что-то неуловимо терялось, уходило. Захаров, образно говоря, собирал механическую куклу – вот именно этот винтик здесь должен быть, этот болтик, другая деталь. И только тогда «кукла» оживала, играла, работала, как швейцарские часы. Марк Анатольевич все механизмы очень чётко выстраивал и подбирал. Он был великий психолог. Вот когда меня вводили в «Королевские игры», тоже всё было сложно, пошагово. Захаров много переделывал именно под нас, вносил коррективы. Ведь мы другие, я не Аня Большова, которая играла Анну Болейн, Семён Шкаликов – не Александр Лазарев, игравший Генриха VIII. Мы не могли идти по тому же пути, у нас психофизика другая.

- Кстати, вы много читали про Анну Болейн, вводясь в «Королевские игры»?

- Конечно. Смотрела какие-то передачи про ту эпоху, про Анну и короля Генриха, рассматривала портреты Болейн. Она была в жизни очень миловидная. Мы немного похожи, но у Анны прямой нос, а у меня - с горбиночкой. Впрочем, не в этом суть.

- Чему вы специально обучались для той или иной роли?

- Для спектакля «Испанские безумства» училась фламенко, владением кастаньетами. Меня обучала хореограф из Петербурга. И, кстати, в новом спектакле «ЛюБоль» я использую кастаньеты. Научилась их держать, перебирать, многое зависит, каким пальцем ты ударяешь, меняется звук, его сила. Тонкое искусство. Кстати, кастаньеты – практически единственный музыкальный инструмент, которым я владею. Правда, я ходила в детстве в фольклорный ансамбль, пела народные песни. Ещё играла на барабанах в городском оркестре – на парадах, на смотрах.

- Кстати, а есть у вас в руках какое-нибудь другое ремесло, кроме актёрства?

- Сейчас я преподаю речь в Щепкинском театральном институте. Ещё вяжу шапки. Из шерсти, авторские модели. У нас есть чудесный костюмер в «Ленкоме», Катя, вот она купила у меня яркую малиновую шапку с огромнейшим пумпоном. Актрисы Анжела Кошевая и Марина Королькова приобрели мои шерстяные шапочки. В общем, пользуюсь успехом в этом смысле. Меня хлебом не корми, дай поделать что-нибудь руками. Я долго занималась городецкой росписью. Городецкая роспись возникла в Поволжье. И изначально являлась резьбой, узор вырезали из дерева и вставляли в доску, чаще всего в сиденье прялок, а по окончании работы за прялкой эту доску-сиденье вешали на стену.

Художники сначала мариновали дуб – бросали его в воду, он там разбухал, вбирал в себя влагу, становился более прочным, потом его сушили, обрабатывали, вырезали узор. Позже этот вставленный узор стали подкрашивать красками, а затем и вовсе заменили на роспись. Расписывали, в основном, красным цветом – это символ красоты, праздника. Всякие предметы, элементы на таком рисунке имеют своё значение. Древнейшая традиционная роспись.

- Кстати, вам нравится погружаться в другие эпохи, носить старинные наряды, корсеты, шляпки?

- Мне очень удобно в таких платьях. Затянут тебя в корсет – и сразу иное ощущение. Даже другое дыхание! Подача себя другая, пластика. Костюм в создании образа – половина успеха. Если ты репетируешь в брюках – это одно ощущение, в юбке - другое.

- А в жизни вы модница? Гоняетесь за брендами?

- Я, конечно, стараюсь быть в курсе модных тенденций. Стараюсь, чтобы в гардеробе присутствовало что-то стильное, из сегодняшнего дня.

- Короткое чёрное платье от Шанель есть?

- Обязательно. Правда, не от самой Коко. Но вот в «Ленкоме» был спектакль «Визит дамы», там я надевала настоящее платье от Шанель.

- Кроме работы в «Ленкоме», у вас ещё есть авторские программы, с которыми вы выступаете перед детьми, верно?

- Да. Я еще выхожу на сцену в качестве чтеца. В апреле, например, будет мой большой концерт с оркестром, я буду читать произведение Астрид Линдгрен «Роня – дочь разбойника». Раньше много ездила по школам, выступала перед ребятами. У меня была прекрасная рождественская программа, я читала Ивана Шмелёва, Александра Куприна, рассказывала об этих писателях, о рождественских традициях. Почему мы справляем сейчас Рождество 7 января, а Европа 25 декабря, почему звезда на ёлке, подарки? И детям было очень интересно, они потом обступали меня и задавали множество вопросов.

А ещё у меня была программа про жучков и паучков. Так после неё каждый ребёнок подходил и рассказывал, какой паучок живёт у него на даче! Им это общение необходимо, они хотят чем-то поделиться. Сейчас из детей желают сразу сделать взрослых, многие дети играют исключительно в гаджетах. Но если родители начинают общаться с детьми, те сразу откладывают гаджеты в сторону. Когда мы жили на Арбате, я часто гуляла там с коляской. У нас был пёс, терьерчик. И вот идёт мой годовалый Миша с нашей собакой, и одна мамочка вдруг говорит: «Как, вы разрешаете трогать собаку ребёнку?!» «Конечно», - отвечаю я. А у неё едет годовалый ребёнок в коляске уже с телефоном в руках. «Он у меня не разговаривает», - грустно констатирует мамочка. «И не начнёт, если будет всё время с гаджетом, - отвечаю я. – Купите ему лучше собаку».

- Какие у вас отношения с кино? Не очень любите сниматься, судя по вашей небольшой фильмографии?

- Дело не в этом. Я просто не успеваю. Спектакли, репетиции, я преподаю в Щепкинском институте речь. Потом, у меня трое детей. И, главное, я не очень люблю доказывать, не люблю с кем-то бороться за роль. Если кто-то начинает соревноваться со мной, я всегда уступаю. Хочешь быть первым – пожалуйста! Может, для актрисы это не совсем правильно, но переступить через свой характер не могу.

Я периодически хожу на пробы. И случаются всякие интересные истории. Например, я пробовалась на роль Зоси в «Золотом телёнке», где Остапа Бендера играл Олег Меньшиков. Мы дошли до финала с Ольгой Красько. Но в итоге мне сказали, что у меня очень современное лицо, и выбрали Ольгу. Потом был крупный проект под названием «Муха». Там главную роль должен был играть один известный актёр из МХТ. А он был невысокий такой. А у меня 174. И этот актёр сказал, что со мной работать не будет, потому что я выше его. Ещё я приходила к Владимиру Хотиненко в сериал «Бесы». Но выбор опять выпал не на меня. Но я за подобные вещи особо не переживаю. Когда-нибудь и моё ружьё выстрелит. Главное, быть к этому готовой!