Евгений Сатановский: «Путин не может быть большим армянином, чем Пашинян»

Аргументы Недели → Интервью 13+

16 января 2023, 13:46 Елена Головань, корреспондент

Какие перспективы у Нагорного Карабаха? Что нужно делать с предателями? Кто для нас Эрдоган – друг или враг? Об этом корреспондент «АН» поговорила с известным российским ученым-востоковедом и экономистом, членом общественного совета при министерстве обороны Евгением Сатановским.

- Евгений Янович, на днях председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что те, кто уехал из России и поливает из-за границы грязью нашу страну – негодяи, которых нужно лишить имущества. Как вам идея? Поддерживаете?

- Я вообще за политикой особенно не слежу и мало обращаю внимания на чужие идеи. Есть очень разные люди с очень разным отношением. И показатель не в том, что он уехал, а в том, что он делает, и как он относится к своей стране. Некоторые проявили себя в этом отношении весьма плохо, так что им, с моей точки зрения, можно и пулю в лоб пустить. А на некоторых я бы, пожалуй, и внимания не обращал. Не стоят они того. Разные, повторюсь, люди есть. Вот и всё.

- Потолок цен на нефть. Как считаете, установят или нет? И чем это грозит России?

- Я-то здесь при чём?! Меня это не интересует. По прогнозам можно обратиться в ближайший цыганский табор или к астрологу Глобе. Я не принадлежу к идиотам, которые занимаются болтологией такого рода – что будет, и как то, чего пока нет, скажется на том, на чём оно пока не сказалось.

- Как думаете, что нам нужно делать, чтобы прекратилась постоянная накачка Украины оружием и деньгами?

- Вопрос не на мою зарплату. Президент делает, что считает нужным. Как, впрочем, и начальник штаба, и министр обороны, и министр иностранных дел. Лена, вы что, решили открыть рубрику «если бы министром был я»?

- Да, делают, согласна с вами. Правда, иногда обывателям кажется, что делают, как в басне Крылова «Лебедь, рак и щука»…

- Не мое дело, я их не назначаю.

- Эрдоган просто чудеса политической изворотливости проявляет. Вроде и с Путиным постоянно какие-то переговоры ведёт, и в то же время, по некоторым данным, поставляет вооружение на Украину. Так кто он нам? Друг или враг?

- И не друг, и не враг. «А так»? Как в песне Владимира Высоцкого?

- Можно сказать и так. Другом он нам быть не может, врагом не является. Он лидер соседней страны. Сосед. Который занимается становлением собственной сферы влияния и решением своих собственных проблем. Если его сфера влияния залезает на нашу, и нас потом не остаётся там, где присутствует Турция, либо остаются российские интересы в каких-то жёстко минимизированных объёмах, то это, в первую очередь, проблема наших людей, занимающихся этими странами, а уж отнюдь не Эрдогана. Для того, чтобы что-то осталось, надо этим заниматься. Словом, делать что-то надо, кроме болтовни, воровства и точного соблюдения бюрократической процедуры.

- А что делать?

- В каждом случае разное. Повторяю: враньё, воровство, болтовня – это очень плохой механизм сохранения страны и её интересов. Каждому конкретному чиновнику, политику или дипломату на своём месте надо делать разное. А что они делают, это отдельная тема и в каждом конкретном случае это нужно проговаривать с их начальством. Либо же, если эти люди не умеют делать то, что необходимо, надо посмотреть, кто их назначил на их посты и должности. И задать вопрос: какого хрена наша кадровая политика продолжает быть вертикальным мусоропроводом, в результате которого наверху оказываются на всех постах или люди блатные и ни на что не способные, или откровенные болваны, воры жулики и прохиндеи, или люди, которым всё глубоко до фонаря?!

- Вы же востоковед, Евгений Янович! Потому и спрашиваю, что, на ваш взгляд, мы должны делать?

- Я не востоковед. Я прицепщик завода «Серп и молот», инженер-проектировщик металлургической промышленности. Какой я востоковед? Я частное лицо, которое, благодаря собственным хотелкам, содержит институт Ближнего Востока. Уже скоро 30 лет. И чего? Это не делает меня востоковедом. Общаясь с представителем прессы на такие вопросы, я должен занимать какой-то пост. И если действующий президент меня на него назначит, в соответствии с этим я и буду выстраивать политику. Как надо её выстраивать. В том числе и кадровую. Когда меня избрали президентом Российского еврейского конгресса, евреями в России начали заниматься, как надо. И пока я там сидел, евреями действительно занимались.

- Всё больше обостряется ситуация в Нагорном Карабахе. Какие там перспективы, как думаете?

- Никаких перспектив там нет. Для того, чтобы там были хоть какие-то перспективы, в правительстве Армении должны быть те, кого хоть как-то интересует Карабах. Путин не может быть большим армянином, чем Пашинян. Ещё нужно в армянской диаспоре иметь кого-нибудь, кто будет реально помогать Карабаху, а не обращаться к российскому начальству со словами о том, что вы, русские, должны и можете сделать, чего бы нам хотелось. Но при этом мы делать ничего не будем. Мы не пойдём на фронт, мы не признаем Нагорно-Карабахскую республику. Мы скажем, что ваши миротворцы должны быть заменены ООНовцами. Мы будем обращаться к американцам и французам. Мы будем делать всё, что угодно, чтобы заявлять, что вашей базы не должно быть в Армении. Мы скажем, что оружие, которые вы нам поставляли, плохое, и только поэтому мы проиграли вторую карабахскую войну. А теперь объясните мне, пожалуйста, какие перспективы с такого рода подходом у Карабаха?!

- Пожалуй, никаких, вы правы…

- Формально, Алиев абсолютно прав. Карабах - это азербайджанская территория. И Армения это не оспаривает. Значит, люди, которые чего-то требуют, сепаратисты. Они в своем праве – их же никто не признал, правда?! Сами они отбиться не смогли. Армения ничего им не сделала, кроме истерических криков болванов, сжигавших российские флаги на улицах. Пашинян откровенно антироссийский человек. Проамериканский. А то, что у Алиева главный партнер Эрдоган, и Азербайджан является некоторой частью единой военно-политической системой с Турцией, то он в своём праве. Он свои интересы решает. А, именно, нахождения себя у власти. Победа во второй карабахской войне ему дала гораздо больше, чем невнятный статус лидера, значительная часть государства которого им не управляется. Вот и всё. Дальше будут турецкие инструменты давления. Дальше будут тяжбы между Лачинским и Зангезурским коридором. В целом дальше может быть всё, что угодно, включая перестройку карты региона. Вот и всё.