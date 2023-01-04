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Аргументы Недели → Интервью 13+

Экологические аргументы донецкого ботаника

, 15:55

Экологические аргументы донецкого ботаника

Вступает в права 2023 год, и мы рады вновь поздравить наших читателей с праздниками, а также порадовать встречей с интересным собеседником. Наш сегодняшний гость – Андрей Сафонов, заведующий кафедрой ботаники и экологии Донецкого национального университета биологического факультета. Поговорим о том, что воюющий Донбасс не замыкается на своих сиюминутных проблемах, но продолжает думать о развитии и будущем региона, о сохранении природы и экологии. Донецкий специалист рассказал о буднях сегодняшней науки Донбасса, о биологической и ботанической сферах шахтёрского края, о влиянии промышленности и теперь уже военных действий на экологию кряжа.

– Андрей, приветствуем Вас на страницах «Аргументов недели»! Вы молодой донецкий учёный. Расскажите, пожалуйста, нашим читателям о своей научной сфере.

– Анна, здравствуйте! Не хочется Вас сразу разочаровывать, но молодость моя (даже в категории учёного) прошла «как с белых яблонь дым»: за плечами 20 лет преподавания в университете, сын стал студентом, уже вот-вот мои выпускники аспирантуры перестанут быть молодыми учёными, поэтому соглашусь (первый раз в жизни) на «зрелого преподавателя высшей школы».

Всё, чем я увлекался в науке ещё школьником, затем детально изучал в университете, можно объединить ёмким определением «Экология растений» – индикационная ботаника, позволяющая проводить диагностику состояния природных экосистем по многим критериям для различных ситуаций: промышленное загрязнение, техногенные воздействия, другие факторы человеческой деятельности. Диссертацию я успел защитить как раз накануне «Оранжевой революции» в 2004 году по вопросам загрязнения тяжелыми металлами северных промышленных узлов Донбасса. И тогда же рассматривал в качестве инновационных методы структурной ботаники, благодаря которым можно с определённой точностью проводить альтернативную экологическую экспертизу на предприятиях и больших территориях разного хозяйственного назначения.

Экологические аргументы донецкого ботаника

Работа эта для меня всегда была интересной и ни разу не скучной. Первый аргумент – одно только то, что мне постоянно везло на всякого рода приключения во время сбора растительного материала. Вот представьте: городская свалка, или территория в зоне влияния металлургического комбината, заросли полыни и амброзии … и стоит молодой парень в роговых очках с огромным рюкзаком за спиной, в руках пробирки со всяческим фиксаторами, красителями, ножницы, саперная лопатка, карандаш, этикетки. Н-и-к-о-г-д-а и никого я не оставлял равнодушным. И даже если сейчас, стоя на остановке общественного транспорта начинаю внимательно рассматривать какое-то растение, а если еще и фотографировать (!), то у всех прохожих сразу появляется неподдельный интерес.

И пока я ещё был молодым учёным, все было сравнительно успешно: 25 патентов на изобретения, монографии в дальнем зарубежье, требуемые на то время научные публикации, учебники, многочисленные поездки на конференции, работа в составе жюри олимпиад, конкурсов. Молодость без сожалений прошла в успехах и увлечениях, теперь забота моя больше о коллективе, который я с 2014 г. возглавляю – кафедра ботаники и экологии Донецкого национального университета.

Экологические аргументы донецкого ботаника

Вы занимаетесь изучением природы и экологии Донбасса, да? Какое основное направление изучаете?

– Так или иначе, природой и экологией занимаются все. Абсолютно все. Даже те, кто ничем не занимается, является частью системы. Как понятие «природа», так и «экология», проникли во все без исключения сферы осознанной человеческой деятельности.

Аргумент второй: «природа» – это всё, что угодно (живая, неживая, социальная и другие), так же и «экология» – наука о связях и всех формах взаимодействия. Хотя, да, чтобы не делать глобальных обобщений, соглашусь, что я в профессиональной деятельности целенаправленно изучаю растительные организмы в совершенно разных экологических условиях. Это материальный мир познания. Но не исключаю тот факт, что сам являюсь объектом изучения для других систем. Наверное, у всех преподавателей есть такое ощущение, что изучают не только его предмет, но и его самого: «Ты сдал Сафонова (?), – нет, завтра пойду сдавать», – можно часто слышать в кулуарных беседах студентов.

Экологические аргументы донецкого ботаника

– Расскажите, где работаете сейчас: преподавание и научная работа?

– Я доцент Донецкого национального университета, заведующий кафедрой ботаники и экологии, заместитель декана по научной работе на биологическом факультете.

Аргумент третий: помимо обязательной административной работы я курирую самую большую в Донецкой Народной Республике студенческую олимпиаду естественнонаучного профиля – по учебной дисциплине «Экология», отвечаю за проведение Республиканского студенческого конкурса по интегрированному тематическому направлению «Науки о жизни», нескольких научных конференций, семинаров, являюсь членом редакционной коллегии специализированного журнала «Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона». Большую (ставьте ударение на все слоги) часть жизни уделяю популяризации научных разработок среди молодёжи. В списке моих обязательных дисциплин университетского учебного плана Экология, Теория эволюции, Экологический мониторинг, Геоэкология, Нормирование антропогенной нагрузки и ещё порядка двадцати специализированных тем, которые в совокупности не только постоянно заставляют меня думать и отслеживать «современные научные тренды», но и критически смотреть на происходящее. Сейчас я точно знаю, что критика в этом контексте – это не только скептицизм и проверка на достоверность, это ещё и снисхождение в понимании больше идеи, чем процесса. Идеология важней трудностей. Цитата Первого Главы ДНР Александра Захарченко: «Цена того, за что мы боремся, гораздо выше цены нашей жизни».

Экологические аргументы донецкого ботаника

Как не побоялись остаться после начала СВО? Ведь есть случаи, когда вузы ЛДНР всем коллективом перемещался на украинскую территорию. Вы сразу поддержали идею Русской весны и возвращения в Россию?

– Как факт наличия идеи «Русская весна» не произошла в 2014 г. Тут скорее речь идет о спусковом механизме. Хотя сама идея не может быть (по моему мнению) привязана ко времени. В ответе на этот вопрос у меня много, но остановлюсь только на двух аргументах, а Вы уже судите сами, как я отношусь к этому.

Аргумент четвертый: за последние уже скоро как 9 лет мне неоднократно приходилось публично выражать свою точку зрения. Одной из первых резонансных статей была «Молчать не буду. Операция "Винница" – ПРОФАНАЦИЯ!». Любознательные читатели с легкостью смогут найти эту статью в интернете. Забавным мне кажется факт, что в первые 20-30 минут с момента публикации в социальных сетях этого обращения, укр СМИ ещё писали, что я «закликаю», что в переводе на русский язык обозначает «призываю» студентов оставаться в Донецке, а потом резко поменяли в своих статейках глагол на «залякує», что значит «запугивает». И тут я понял, что мной занялись лингвистические профессионалы, но суть вещей они не изменили. ДонНУ устоял (!), не только восстановил, но и увеличил контингент студентов, мы на факультете сохранили все кафедры, все научные школы. Нам есть что сказать и чем гордиться. Мы продолжаем работать. Кстати, годы прошли, а из текстовых поздравлений к праздникам (если не считать безмолвных вирусных открыток) я как раз получаю больше всего благодарностей от студентов-выпускников за то, что мы тогда устояли, сохранились и сохранили свою науку в нашем регионе.

Аргумент пятый: отрывок моего выступления на пленарных заседаниях Международной конференции «Донецкие чтения»:

«Меня ни как биолога, ни как гражданина никто до сих пор, так и не спросил: что такое РУСКИЙ МИР(?!) Есть ли научная версия? Как объяснить это понятие? Ни лозунгами, ни эмоциями, ни даже публикациями, а вещественными процессами. Доказуемо ли это понятие на уровне материи. Так вот, по моему большому убеждению, конечно, ДА! Я уже рассказывал о хромосомах. Есть много того, что формирует историческую память на молекулярном уровне. В целом, ученые называют такие следы памяти эпигенетическими метками. Так вот, речь пойдет сейчас о современной цивилизации и миропорядке. Не тех цивилизациях (с фараонами, царями и императорами) – а современной. Когда ход Второй мировой войны был уже предрешен. Постепенно, но стремительно МИР пунктиром был разделен (точнее – разорван) внешне на страны со своими идеологиями. А по сути в сознании всех людей (а значит и во внутреннем самоопределении) МИР был разделен на ПОБЕДИТЕЛЕЙ и тех, кому не досталась победа. Таких стратегически правильно назвать РЕВАНШИСТАМИ. Очень глубоко и надежно в каждом победителе и его потомках остался след ПОБЕДЫ (!) это оправданная качественная МЕТКА, позволяющая пережить голод, разруху, эта МЕТКА (в каждой клетке нашего тела (!)) заставляет строить, созидать, развивать. Знать, что Ты лучший – это значит и поступать как лучший – быть сильным и самодостаточным. И очень жаль, что часть населения в одной из стран-победительниц в Великой Отечественной войне на хромосомном уровне не имела отметки осознания победы. Эти люди постепенно размножались и собирались толпами, надевали на головы кастрюли и годами репетировали свою, другую, победу организованными подпрыгиваниями на центральной площади, называемой Майданом независимости. В лучших традициях первобытнообщинного строя».

Экологические аргументы донецкого ботаника

Воюющий долгие годы Донецк не забывает об экологии. Какие основные направления разрабатываете?

– В 2022 г. нашей кафедрой была открыта инициативная научная тема с государственной регистрацией «Ботаника антропотехногенеза: индикация и оптимизация». До этого была пятилетняя тема: «Функциональная ботаника: экологический мониторинг, ресурсные технологии, фитодизайн». По ключевым словам, понятно, что об этом нужно долго рассказывать. Если очень коротко: с помощью растений мы изучаем все доступные экосистемы Донбасса, определяем их состояние по общепринятым и авторским методикам, разрабатываем рекомендации и способы улучшения природных сред с помощью всё тех же растений, но уже других видов. Потому что виды-индикаторы и виды-оптимизаторы (как правило) – это разные списки растений.

Вы изучаете освоение земель Донбасса? Скажите, увязывается эта тема с историографией и связями Донбасса с Россией, а не Украиной? Всё же осваивали земли кряжа русские люди. Вы занимаетесь этим направлением изучения тоже?

– Мы проводим некоторый ретроспективный анализ состояния природных сообществ, но в основном для выяснения тенденций развития и прогноза. Историография – область не нашей компетенции. Но в ботанике сотни примеров, когда виды растений, занесенные разными способами из других территорий, проявляли и проявляют агрессивные стратегии по выживанию и вытеснению аборигенных видов.

Если отойти от моей науки и сказать от имени жителя нашего региона, то Аргумент шестой: Донбасс – область рискованного земледелия и работящих людей, конкретных и открытых, прямолинейных, но искренних. Это регион созидателей, людей, которые умеют и хотят работать. Это не в сравнении, это я о тех, кто меня окружает.

Как изменилась система образования в Вашем вузе за прошедшие восемь лет? Чем они отличаются от украинского периода Донбасса?

– Я скажу точно, что система изменилась везде. И везде изменились люди, поколения меняются стремительно: больше знать и меньше думать – это объективная проблема всего человечества. Жареные факты побеждают над не до конца осознанными аргументами. В биологии, какой бы она ни была фундаментальной, каждый год много открытий, это объективно насыщает нашу жизнь. Но база естественнонаучного знания остается прежней.

Аргумент седьмой: сейчас (при вхождении республик Донбасса в состав Российской Федерации) больше перспектив модернизировать материально-техническую оснащенность в Донецке. Для этого есть все предпосылки и уверенная работа нашего руководства, непосредственно ректора нашего университета профессора, доктора физико-математических наук Светланы Владимировны Беспаловой.

Не чужды воюющему Донбассу и вопросы экологии. Вы участвовали в конце осени прошлого года во II Международной онлайн-конференции «Библиотеки, экология, устойчивое развитие: теория и практика» и представляли там доклад «Экологические разработки в Донбассе». Расскажите нам немного о них.

– В целом, сотрудники нашей кафедры приняли участие более чем в 20 международных конференциях только в 2022 году. Особенность указанной Вами конференции была в её интеграционном формате. На широкую аудиторию мы рассказали о своих достижениях, какие мероприятия проведены, какой продукт нашей деятельности. Это важно – быть в информационном поле центральных библиотек России. Бесспорным фактом остается на сегодня констатация ботанико-экологического опыта по мониторингу природных сред в Донбассе как единственного в период социально-политического конфликта (2014-2022 гг.) широкомасштабного непрерывного эксперимента независимой экспертизы состояния природных экосистем в регионе.

Экологические аргументы донецкого ботаника

Аргумент восьмой: реализуемые научные работы в Донбассе являются не только объектом интеллектуальной собственности, но и основой для широкомасштабного просвещения, в том числе благодаря проводимому библиографическому анализу и непосредственной работе с населением.

Какие основные задачи стоят сейчас перед экологами Донбасса, России в целом? Вы взаимодействуете с российскими коллегами?

– Это очень большой вопрос. Задачи всегда целесообразны: сделать условия проживания человеческой популяции достаточными для обеспечения стабильных популяционно-демографических показателей.

Отмечу, что основную свою задачу вижу в привлечении молодежи к научной деятельности и подготовку высококлассных специалистов для производства.

Аргумент девятый: квалифицированный выпускник биологического факультета обязательно востребован на современном рынке труда. Но для этого нужно много преодолеть: в теории и на практике. Начинается всё с увлечения, именно оно лежит в основе успешных технологических процессов.

Да мы же сами уже российские коллеги (это был десятый и во многом решающий аргумент этого интервью).

Экологические аргументы донецкого ботаника

Конечно, взаимодействуем. В ДонНУ на сегодня действует более 50 договоров о сотрудничестве. Самый важный и основной для нас вуз-партнёр (точнее для нас – вуз-куратор) – Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Я специально не буду перечислять всех наших коллег, чтобы никого не обидеть ни местом в списке, ни конкретикой помощи для нас. Смею только заверить, что в рассматриваемых всех проектах мы (учёные Донбасса) не планируем быть кому-то обузой или односторонними потребителями материальной помощи. Мы готовы на долгосрочной основе работать над теми проектами, которые будут взаимовыгодными и в то же время целесообразными для экономики нашего региона.

Какие планы в наступившем году у Вас и ДонНУ?

– Я вернусь к своему докладу на «Донецких чтениях»: Формы жизни, населяющие нашу планету сегодня – это Победители. Все ныне живущие – это победители, прошедшие суровый отбор из поколения в поколение, чтобы быть живыми сейчас. Русский мир состоит из осознанных победителей, чья генетическая программа и молекулярная память реализуются в идеалах достоинства и доблести. Значит каждый из нас несет ту частичку общего жизненного оправданного пространства, благодаря которому существует и будет в дальнейшем существовать жизнь!

Экологические аргументы донецкого ботаника

Из выступления нашего ректора Светланы Владимировны Беспаловой перед собранием трудового коллектива: «Всё для Победы! По-другому нельзя! Идет жестокая борьба на уничтожение. Выживет тот, кто победит. Наше дело правое, победа будет за нами!».

Поэтому на сегодняшний день программа минимум и программа максимум – выжить.

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