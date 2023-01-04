Экологические аргументы донецкого ботаника

Аргументы Недели → Интервью 13+

4 января 2023, 15:55 Анна Шершнёва

Вступает в права 2023 год, и мы рады вновь поздравить наших читателей с праздниками, а также порадовать встречей с интересным собеседником. Наш сегодняшний гость – Андрей Сафонов, заведующий кафедрой ботаники и экологии Донецкого национального университета биологического факультета. Поговорим о том, что воюющий Донбасс не замыкается на своих сиюминутных проблемах, но продолжает думать о развитии и будущем региона, о сохранении природы и экологии. Донецкий специалист рассказал о буднях сегодняшней науки Донбасса, о биологической и ботанической сферах шахтёрского края, о влиянии промышленности и теперь уже военных действий на экологию кряжа.

– Андрей, приветствуем Вас на страницах «Аргументов недели»! Вы молодой донецкий учёный. Расскажите, пожалуйста, нашим читателям о своей научной сфере.

– Анна, здравствуйте! Не хочется Вас сразу разочаровывать, но молодость моя (даже в категории учёного) прошла «как с белых яблонь дым»: за плечами 20 лет преподавания в университете, сын стал студентом, уже вот-вот мои выпускники аспирантуры перестанут быть молодыми учёными, поэтому соглашусь (первый раз в жизни) на «зрелого преподавателя высшей школы».

Всё, чем я увлекался в науке ещё школьником, затем детально изучал в университете, можно объединить ёмким определением «Экология растений» – индикационная ботаника, позволяющая проводить диагностику состояния природных экосистем по многим критериям для различных ситуаций: промышленное загрязнение, техногенные воздействия, другие факторы человеческой деятельности. Диссертацию я успел защитить как раз накануне «Оранжевой революции» в 2004 году по вопросам загрязнения тяжелыми металлами северных промышленных узлов Донбасса. И тогда же рассматривал в качестве инновационных методы структурной ботаники, благодаря которым можно с определённой точностью проводить альтернативную экологическую экспертизу на предприятиях и больших территориях разного хозяйственного назначения.

Работа эта для меня всегда была интересной и ни разу не скучной. Первый аргумент – одно только то, что мне постоянно везло на всякого рода приключения во время сбора растительного материала. Вот представьте: городская свалка, или территория в зоне влияния металлургического комбината, заросли полыни и амброзии … и стоит молодой парень в роговых очках с огромным рюкзаком за спиной, в руках пробирки со всяческим фиксаторами, красителями, ножницы, саперная лопатка, карандаш, этикетки. Н-и-к-о-г-д-а и никого я не оставлял равнодушным. И даже если сейчас, стоя на остановке общественного транспорта начинаю внимательно рассматривать какое-то растение, а если еще и фотографировать (!), то у всех прохожих сразу появляется неподдельный интерес.

И пока я ещё был молодым учёным, все было сравнительно успешно: 25 патентов на изобретения, монографии в дальнем зарубежье, требуемые на то время научные публикации, учебники, многочисленные поездки на конференции, работа в составе жюри олимпиад, конкурсов. Молодость без сожалений прошла в успехах и увлечениях, теперь забота моя больше о коллективе, который я с 2014 г. возглавляю – кафедра ботаники и экологии Донецкого национального университета.

– Вы занимаетесь изучением природы и экологии Донбасса, да? Какое основное направление изучаете?

– Так или иначе, природой и экологией занимаются все. Абсолютно все. Даже те, кто ничем не занимается, является частью системы. Как понятие «природа», так и «экология», проникли во все без исключения сферы осознанной человеческой деятельности.

Аргумент второй: «природа» – это всё, что угодно (живая, неживая, социальная и другие), так же и «экология» – наука о связях и всех формах взаимодействия. Хотя, да, чтобы не делать глобальных обобщений, соглашусь, что я в профессиональной деятельности целенаправленно изучаю растительные организмы в совершенно разных экологических условиях. Это материальный мир познания. Но не исключаю тот факт, что сам являюсь объектом изучения для других систем. Наверное, у всех преподавателей есть такое ощущение, что изучают не только его предмет, но и его самого: «Ты сдал Сафонова (?), – нет, завтра пойду сдавать», – можно часто слышать в кулуарных беседах студентов.

– Расскажите, где работаете сейчас: преподавание и научная работа?

– Я доцент Донецкого национального университета, заведующий кафедрой ботаники и экологии, заместитель декана по научной работе на биологическом факультете.

Аргумент третий: помимо обязательной административной работы я курирую самую большую в Донецкой Народной Республике студенческую олимпиаду естественнонаучного профиля – по учебной дисциплине «Экология», отвечаю за проведение Республиканского студенческого конкурса по интегрированному тематическому направлению «Науки о жизни», нескольких научных конференций, семинаров, являюсь членом редакционной коллегии специализированного журнала «Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона». Большую (ставьте ударение на все слоги) часть жизни уделяю популяризации научных разработок среди молодёжи. В списке моих обязательных дисциплин университетского учебного плана Экология, Теория эволюции, Экологический мониторинг, Геоэкология, Нормирование антропогенной нагрузки и ещё порядка двадцати специализированных тем, которые в совокупности не только постоянно заставляют меня думать и отслеживать «современные научные тренды», но и критически смотреть на происходящее. Сейчас я точно знаю, что критика в этом контексте – это не только скептицизм и проверка на достоверность, это ещё и снисхождение в понимании больше идеи, чем процесса. Идеология важней трудностей. Цитата Первого Главы ДНР Александра Захарченко: «Цена того, за что мы боремся, гораздо выше цены нашей жизни».

– Как не побоялись остаться после начала СВО? Ведь есть случаи, когда вузы ЛДНР всем коллективом перемещался на украинскую территорию. Вы сразу поддержали идею Русской весны и возвращения в Россию?

– Как факт наличия идеи «Русская весна» не произошла в 2014 г. Тут скорее речь идет о спусковом механизме. Хотя сама идея не может быть (по моему мнению) привязана ко времени. В ответе на этот вопрос у меня много, но остановлюсь только на двух аргументах, а Вы уже судите сами, как я отношусь к этому.

Аргумент четвертый: за последние уже скоро как 9 лет мне неоднократно приходилось публично выражать свою точку зрения. Одной из первых резонансных статей была «Молчать не буду. Операция "Винница" – ПРОФАНАЦИЯ!». Любознательные читатели с легкостью смогут найти эту статью в интернете. Забавным мне кажется факт, что в первые 20-30 минут с момента публикации в социальных сетях этого обращения, укр СМИ ещё писали, что я «закликаю», что в переводе на русский язык обозначает «призываю» студентов оставаться в Донецке, а потом резко поменяли в своих статейках глагол на «залякує», что значит «запугивает». И тут я понял, что мной занялись лингвистические профессионалы, но суть вещей они не изменили. ДонНУ устоял (!), не только восстановил, но и увеличил контингент студентов, мы на факультете сохранили все кафедры, все научные школы. Нам есть что сказать и чем гордиться. Мы продолжаем работать. Кстати, годы прошли, а из текстовых поздравлений к праздникам (если не считать безмолвных вирусных открыток) я как раз получаю больше всего благодарностей от студентов-выпускников за то, что мы тогда устояли, сохранились и сохранили свою науку в нашем регионе.

Аргумент пятый: отрывок моего выступления на пленарных заседаниях Международной конференции «Донецкие чтения»:

«Меня ни как биолога, ни как гражданина никто до сих пор, так и не спросил: что такое РУСКИЙ МИР(?!) Есть ли научная версия? Как объяснить это понятие? Ни лозунгами, ни эмоциями, ни даже публикациями, а вещественными процессами. Доказуемо ли это понятие на уровне материи. Так вот, по моему большому убеждению, конечно, ДА! Я уже рассказывал о хромосомах. Есть много того, что формирует историческую память на молекулярном уровне. В целом, ученые называют такие следы памяти эпигенетическими метками. Так вот, речь пойдет сейчас о современной цивилизации и миропорядке. Не тех цивилизациях (с фараонами, царями и императорами) – а современной. Когда ход Второй мировой войны был уже предрешен. Постепенно, но стремительно МИР пунктиром был разделен (точнее – разорван) внешне на страны со своими идеологиями. А по сути в сознании всех людей (а значит и во внутреннем самоопределении) МИР был разделен на ПОБЕДИТЕЛЕЙ и тех, кому не досталась победа. Таких стратегически правильно назвать РЕВАНШИСТАМИ. Очень глубоко и надежно в каждом победителе и его потомках остался след ПОБЕДЫ (!) это оправданная качественная МЕТКА, позволяющая пережить голод, разруху, эта МЕТКА (в каждой клетке нашего тела (!)) заставляет строить, созидать, развивать. Знать, что Ты лучший – это значит и поступать как лучший – быть сильным и самодостаточным. И очень жаль, что часть населения в одной из стран-победительниц в Великой Отечественной войне на хромосомном уровне не имела отметки осознания победы. Эти люди постепенно размножались и собирались толпами, надевали на головы кастрюли и годами репетировали свою, другую, победу организованными подпрыгиваниями на центральной площади, называемой Майданом независимости. В лучших традициях первобытнообщинного строя».

– Воюющий долгие годы Донецк не забывает об экологии. Какие основные направления разрабатываете?

– В 2022 г. нашей кафедрой была открыта инициативная научная тема с государственной регистрацией «Ботаника антропотехногенеза: индикация и оптимизация». До этого была пятилетняя тема: «Функциональная ботаника: экологический мониторинг, ресурсные технологии, фитодизайн». По ключевым словам, понятно, что об этом нужно долго рассказывать. Если очень коротко: с помощью растений мы изучаем все доступные экосистемы Донбасса, определяем их состояние по общепринятым и авторским методикам, разрабатываем рекомендации и способы улучшения природных сред с помощью всё тех же растений, но уже других видов. Потому что виды-индикаторы и виды-оптимизаторы (как правило) – это разные списки растений.

– Вы изучаете освоение земель Донбасса? Скажите, увязывается эта тема с историографией и связями Донбасса с Россией, а не Украиной? Всё же осваивали земли кряжа русские люди. Вы занимаетесь этим направлением изучения тоже?

– Мы проводим некоторый ретроспективный анализ состояния природных сообществ, но в основном для выяснения тенденций развития и прогноза. Историография – область не нашей компетенции. Но в ботанике сотни примеров, когда виды растений, занесенные разными способами из других территорий, проявляли и проявляют агрессивные стратегии по выживанию и вытеснению аборигенных видов.

Если отойти от моей науки и сказать от имени жителя нашего региона, то Аргумент шестой: Донбасс – область рискованного земледелия и работящих людей, конкретных и открытых, прямолинейных, но искренних. Это регион созидателей, людей, которые умеют и хотят работать. Это не в сравнении, это я о тех, кто меня окружает.

– Как изменилась система образования в Вашем вузе за прошедшие восемь лет? Чем они отличаются от украинского периода Донбасса?

– Я скажу точно, что система изменилась везде. И везде изменились люди, поколения меняются стремительно: больше знать и меньше думать – это объективная проблема всего человечества. Жареные факты побеждают над не до конца осознанными аргументами. В биологии, какой бы она ни была фундаментальной, каждый год много открытий, это объективно насыщает нашу жизнь. Но база естественнонаучного знания остается прежней.

Аргумент седьмой: сейчас (при вхождении республик Донбасса в состав Российской Федерации) больше перспектив модернизировать материально-техническую оснащенность в Донецке. Для этого есть все предпосылки и уверенная работа нашего руководства, непосредственно ректора нашего университета профессора, доктора физико-математических наук Светланы Владимировны Беспаловой.

– Не чужды воюющему Донбассу и вопросы экологии. Вы участвовали в конце осени прошлого года во II Международной онлайн-конференции «Библиотеки, экология, устойчивое развитие: теория и практика» и представляли там доклад «Экологические разработки в Донбассе». Расскажите нам немного о них.

– В целом, сотрудники нашей кафедры приняли участие более чем в 20 международных конференциях только в 2022 году. Особенность указанной Вами конференции была в её интеграционном формате. На широкую аудиторию мы рассказали о своих достижениях, какие мероприятия проведены, какой продукт нашей деятельности. Это важно – быть в информационном поле центральных библиотек России. Бесспорным фактом остается на сегодня констатация ботанико-экологического опыта по мониторингу природных сред в Донбассе как единственного в период социально-политического конфликта (2014-2022 гг.) широкомасштабного непрерывного эксперимента независимой экспертизы состояния природных экосистем в регионе.

Аргумент восьмой: реализуемые научные работы в Донбассе являются не только объектом интеллектуальной собственности, но и основой для широкомасштабного просвещения, в том числе благодаря проводимому библиографическому анализу и непосредственной работе с населением.

– Какие основные задачи стоят сейчас перед экологами Донбасса, России в целом? Вы взаимодействуете с российскими коллегами?

– Это очень большой вопрос. Задачи всегда целесообразны: сделать условия проживания человеческой популяции достаточными для обеспечения стабильных популяционно-демографических показателей.

Отмечу, что основную свою задачу вижу в привлечении молодежи к научной деятельности и подготовку высококлассных специалистов для производства.

Аргумент девятый: квалифицированный выпускник биологического факультета обязательно востребован на современном рынке труда. Но для этого нужно много преодолеть: в теории и на практике. Начинается всё с увлечения, именно оно лежит в основе успешных технологических процессов.

Да мы же сами уже российские коллеги (это был десятый и во многом решающий аргумент этого интервью).

Конечно, взаимодействуем. В ДонНУ на сегодня действует более 50 договоров о сотрудничестве. Самый важный и основной для нас вуз-партнёр (точнее для нас – вуз-куратор) – Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Я специально не буду перечислять всех наших коллег, чтобы никого не обидеть ни местом в списке, ни конкретикой помощи для нас. Смею только заверить, что в рассматриваемых всех проектах мы (учёные Донбасса) не планируем быть кому-то обузой или односторонними потребителями материальной помощи. Мы готовы на долгосрочной основе работать над теми проектами, которые будут взаимовыгодными и в то же время целесообразными для экономики нашего региона.

– Какие планы в наступившем году у Вас и ДонНУ?

– Я вернусь к своему докладу на «Донецких чтениях»: Формы жизни, населяющие нашу планету сегодня – это Победители. Все ныне живущие – это победители, прошедшие суровый отбор из поколения в поколение, чтобы быть живыми сейчас. Русский мир состоит из осознанных победителей, чья генетическая программа и молекулярная память реализуются в идеалах достоинства и доблести. Значит каждый из нас несет ту частичку общего жизненного оправданного пространства, благодаря которому существует и будет в дальнейшем существовать жизнь!

Из выступления нашего ректора Светланы Владимировны Беспаловой перед собранием трудового коллектива: «Всё для Победы! По-другому нельзя! Идет жестокая борьба на уничтожение. Выживет тот, кто победит. Наше дело правое, победа будет за нами!».

Поэтому на сегодняшний день программа минимум и программа максимум – выжить.