Историк Андрей Фурсов: почему в России не отмечают 100 лет СССР

Аргументы Недели → Интервью 13+

29 декабря 2022, 14:27 Андрей Угланов, Главный редактор АН

Насколько экономика СССР превосходила показатели стран Европы, и как советские люди «догоняли» Америку? Как диверсанты превратили социалистический строй в криминал? Почему в России не отмечают 100-летний юбилей СССР? Об этом читайте во второй части интервью историка Андрея Фурсова главному редактору «Аргументов недели» Андрею Угланову. С первой частью разговора можно ознакомиться в материале «Историк Андрей Фурсов: о феномене СССР».

- Со второй половины 1980-х всех убеждали, как в СССР всё плохо, всё разваливается.

- Когда нам рассказывают о том, что к 1980-м, а то и раньше, социализм себя экономически изжил, что необходим был его демонтаж и дрейф в сторону Запада - это наглая ложь подонков. Официальная статистика: в 1975 г. удельный вес СССР в производстве мировой промышленной продукции составлял 20%, значительно больше, чем ФРГ, Великобритании и Франции вместе взятые, а ВВП – 10% от мирового; до 1985 г., т.е. до Горбачёва, СССР по производству промышленной продукции занимал второе место в мире и первое в Европе.

По разным оценкам, во второй половине 1970-х национальный доход СССР составлял 60–66% от американского, промышленная продукция – 80% от американской, производство сельхозпродукции – 85%. СССР был лидером в области космонавтики, ракетостроения, атомной энергетики, лазерных технологий, оптики, в производстве высококлассных военных технологий (здесь позиции СССР по отношению к США были особенно впечатляющими, это отлично показано в работе «Экономическая история СССР. ХХ век» Р.А. Белоусова).

По данным ЦРУ, показатели СССР относительно США были ещё выше, поскольку, как свидетельствуют американские же исследования, фальсификации статистики США составляли до 25%. Я уже не говорю о том, что помимо «законной» экономики СССР существовали подконтрольная МВД и КГБ «подзаконная» («теневая») и «надзаконная» – партийно-гэбэшные экономические структуры на мировом рынке, но это отдельная тема: для общей картины цифры «легальной» экономики более чем достаточны.

В начале 1990-х руководитель аналитической службы ЦРУ легендарный М. Макклохи в своём докладе показал «на пальцах», что даже в канун президентства Рейгана советская экономика демонстрировала лучшую динамику, чем американская. Таким образом, на рубеже 1970–1980-х годов СССР был силён, как никогда. А через десять лет его не стало. Всё, что нам вещала о крахе советской экономики перестроечная и послеперестроечная шпана, все эти вороватые реформаторы, – ложь. Не в экономике было дело, а в том, что определённая часть партийной и гэбэшной номенклатуры с помощью теневых денег и западного капитала решили поменять строй и стать собственниками. Бóльшая часть их вовсе не планировала разрушение СССР, а хотела изменённым на западный лад Советским Союзом на равных войти в Запад.

- То есть, «хотели, как лучше, а вышло, как всегда».

- В этом советская верхушка, о которой Эрнст Неизвестный верно заметил, что это были люди, выбежавшие из деревни, но не добежавшие до города (следующая за советской – добежала, но, фигурально выражаясь, по большей части застряла на уровне подворотни), просчиталась, совершив две фатальные ошибки. Во-первых, не понимая общества, в котором живут и трудятся, они не осознавали, что на западный, капиталистический лад СССР не может существовать, что «капитализм» здесь обязательно будет криминальным, что он окрасит всё общество в криминально-багровые тона; меняя советское общество на «западный лад», «реформаторы», по сути, убивали его и как социалистическую Россию, и как общество Модерна, и, в конечном счёте, как общество вообще. Причём пусть меньшая, но активная часть «реформаторов» (как, например, отъявленный советофоб и русофоб А.Н. Яковлев) была, по сути, диверсантами и делала это сознательно. Во-вторых, не понимая сути сил, противостоящих ей на Западе, советская верхушка наивно полагала, что, поскольку у неё есть ядерное оружие и (пока ещё) сверхдержавность-2, те, кто в течение нескольких столетий контролирует Запад и значительную часть мира, а хочет контролировать весь мир, включая СССР в качестве полуколонии, посадят её на равных за один стол. Да они даже русскую дореволюционную монархо-аристократическую верхушку на равных за этот стол не пускали!

Результат налицо: СССР был уничтожен в течение нескольких лет силами, располагавшимися по обе стороны барьера, которые, решая свои задачи, работали на одну цель. Новое устройство возникло на руинах СССР и соцлагеря, причём бóльшая доля награбленного в полуколониальном устройстве досталась, конечно, Западу. Ну а тройку-Россию пьяный кучер погнал пешком в пропасть. В какой-то момент удалось притормозить, но не более.

- Порой приходится слышать, что корни всех наших нынешних бед – в советском прошлом.

- Вольнó сейчас иным умникам валить все нынешние беды на советское прошлое, на Ленина и Сталина. Это ложь. Даже на Брежнева вину за нынешнюю ситуацию не повесишь: уже после него куролесили Горбачёв и Ельцин – пьяный кучер, который привёз РФ аккурат в полуколониальную зону. СССР, в отличие от царской и постсоветской Россий, никогда не был сырьевой полуколонией. Свёртывание НЭПа, переход к индустриализации и коллективизации, а также холодная гражданская война второй половины 1930-х годов были, помимо прочего, борьбой за достойное место не только в геополитике, но и в международном разделении труда. И задача эта была решена: к 1937 г. СССР, как уже было сказано выше, обеспечил военно-промышленную автаркию от капиталистического мира, что и стало залогом и фундаментом победы в Великой Отечественной. На основе решения этой задачи было одержано немало побед, в результате которых, как говорится в сказке Аркадия Гайдара, «и в страхе бежал главный буржуин». Иными словами, СССР – это то, чем может гордиться русская история, чем можем гордиться мы, русские и представители других коренных народов России.

- Вас не удивляет, что власть никак не реагирует на столетний юбилей СССР?

- И удивляет, и не удивляет одновременно. С одной стороны, ну не может антисоветская по происхождению (и не только) власть официально отмечать даты, связанные с Советским Союзом. С другой стороны, казалось бы, что нынешняя ситуация конфликта с нацистами на Украине, а фактически – с Всемирным рейхом (наследником Третьего), который пытается взять реванш и за 1612, и за 1812, и за 1945 – разом, диктует необходимость обращения к советскому прошлому. Ведь именно СССР – победитель нацизма, вот тут бы и прочертить связующую линию. Но нет, несмотря на такую ситуацию, власть устами Д. Пескова объявила: ни вспоминать, ни как-то отмечать столетие СССР она не будет. Есть, впрочем, частные и общественные инициативы, но на официальном государственном уровне ничего не слышно. Более того, хотя в последнее десятилетие мы не видим того оголтелого антисоветизма, который был характерен для 1990-х, для времён ельцинщины, и по инерции, ослабляясь, продлился в нулевые и десятые, сам по себе антисоветизм никуда не делся. При этом – поразительный факт – власть не стесняется использовать, присваивать и даже праздновать советские победы, то есть победы советизма, который она отвергает: победу в Великой Отечественной, полёт Гагарина. Правда, при этом задрапировывается Мавзолей, впереди красного знамени несут триколор, а на шлеме Гагарина нередко затирают надпись «СССР», и тем не менее достижения празднуют как свои – и не только потому, что их не вычеркнешь из истории и не подменишь (при всех жалких попытках) тем, чего достигла самодержавная Россия (не сравнить!), но и потому, что своих нет. И эта одна из причин антисоветизма, причём очень важная, в основе её – комплекс неполноценности по отношению к СССР. Любые сравнения в его пользу; только что и остаётся нудить про репрессии и сокращение населения (тема, кстати, опасная, поскольку тут же возникает вопрос о демографических последствиях так называемых «реформ» и наводнения страны мигрантами).

Другая причина проста: социальным фундаментом, социальной базой нынешнего устройства стало разграбление советской экономики (приватизация, залоговые аукционы); уже в 1996 г. Е.Г. Ясин заявил, что основа ельцинского режима – олигархи. И никуда эта основа после 1990-х годов не делась, выпали отдельные лица, но не слой. А как грабители и мародёры должны относиться к тому, кого или что они ограбили? Ведь сами они признают свою приватизацию воровством. А как учил Карл Маркс, собственность не есть кража, это юридическое отношение. Когда-то Ахматова заметила: создали в РСФСР Главсахар, и сахар исчез. То же в постсоветской РФ: наплодили экономистов и юристов, и соответствующие вузы, скорее напоминающие арбузо-литейные и штукатур-гинекологические кухникумы, а экономика – развалилась, право – не работает.

Наконец, ещё одну причину, скажем мягко, стремления «забыть» об СССР, можно назвать личной. Бóльшей части тех, кто вылез, а точнее, всплыл в 1990-е и позже, в советские времена ничего не светило, даже в 1980-е с их уже снижавшимся стандартом качества. Кто-то так и торговал бы цветами, кто-то лизал бы зад начальству, кто-то стучал бы в ГБ, кто-то выпал бы в лузерство, а кто-то просто отправился бы в тюрьму. Как заметил индийский философ Вивекананда, революции и вообще социальные потрясения – это время шудр, низких каст: именно её представители вылезают/всплывают наверх. Это, кстати, характерно и для революции 1917 г. Хотя в РСДРП процент дворян был самым высоким среди левых партий, к власти пришло огромное количество российских «шудр». Вот только в отличие от «шудр» 1990-х «шудры» 1920–1930-х годов – при всей жестокости этих людей, прошедших подполье, тюрьмы, ссылки, мировую и гражданскую войны, – думали не о том, как набить карманы наворованным и свалить за бугор (виллы, яхты, эскортницы – короче говоря, весь набор представлений плебеев об аристократической жизни), а о создании социально-справедливого общества в мировом масштабе, Земшарной республики.

- При этом, однако, большевики изъяли у представителей прежнего господствующего класса, у царской фамилии, у церкви огромные богатства.

- То есть у эксплуататорских классов. При этом, в отличие от ельциноидов и их наследников, Ленин, Троцкий и К°, сколь бы, мягко говоря, малосимпатичными они ни были, не являлись банальными грабителями. Они были жестокими идейными людьми, которые, использовав западный, прежде всего американский, капитал для захвата власти в России, начали торговать с Западом по дешёвке захваченными ресурсами, но, повторю, не для того чтобы строить дворцы и покупать яхты, а для того, чтобы отстроить страну, а затем удавить капитал в мировом масштабе. В мировом масштабе – не удалось, удалось на уровне одной, отдельно взятой страны, причём не левым глобалистам – ленинцам и троцкистам, а их отрицателю – Сталину.

- Завершая беседу, как бы Вы оценили историческое значение СССР и какие достижения выделили бы особо?

- Исторически СССР решил несколько задач русской и мировой истории. С точки зрения логики русской истории, советская система – это освобождение власти от собственности, от классовости, ведь Россия – имманентно антикапиталистическая страна. С точки зрения мировой, СССР – это реализация левого проекта Модерна – якобинского. Впрочем, при всей важности даже не это самое главное, это, скорее, показатели русско-исторического и всемирно-исторического масштаба деятельности СССР. Главные свершения, на мой взгляд, заключаются в следующем.

Во-первых, это было первое и до сих пор единственное общество, положившее своей основой и целью социальную справедливость. Да, до конца не получилось – как по социосистемным, так и по биосоциальным причинам («человеческое, слишком человеческое», как сказал бы Ницше). Идеальных обществ, в том числе в плане социальной справедливости, не бывает, но важна степень приближения и озвученный курс. Кроме СССР этого никто в истории не делал.

Во-вторых, формируясь с конца 1920-х годов как социализм в одной, отдельно взятой стране, СССР не просто стал отрицанием левого глобализма в его наиболее чистой и развитой форме – троцкизма с его мировой перманентной революцией, но похоронил этот проект самим фактом своего существования как социалистического государства. Впрочем, это не помешало Троцкому сделать верный прогноз о вероятном буржуазном перерождении партноменклатуры. Сталин также прекрасно отдавал себе отчёт в этой опасности и, как мог, боролся с ней.

В-третьих, в 1941–1945 гг. СССР и Сталин как его воплощение сорвали нацистский, т.е. правоглобалистский, проект нового мирового порядка. Отсюда та ненависть, которые питают и к СССР, и к Сталину глобалисты всех мастей: и левые, и правые, и, конечно же, нынешние ультраглобалисты – наследники троцкизма и нацизма по двум прямым, сошедшимся в одной точке.

В-четвёртых, победой над нацизмом СССР сорвал планы тотального физического и метафизического уничтожения русских и вообще славян, стирания их из Истории.

В-пятых, создав ядерный щит и меч, СССР обеспечил мирное небо не только над СССР и соцлагерем, но и над нынешней РФ как его юридической (но не содержательной и ценностной) наследницей, мы до сих пор живём благодаря ядерному фундаменту имени Сталина – Берия, на этом фундаменте. Без него с нами давно бы уже разделались так, как с сербами, иракцами, ливийцами.

В-шестых, именно СССР сделал всё общество, а не только его верхушку, обществом Модерна; СССР – это реальный русский Модерн, Модерн в целом – в экономике, социальных отношениях, в культуре, в повседневной жизни (питание, быт, медицина и т.д.).

В-седьмых, послав человека в космос, СССР открыл не только русскую, но и мировую космическую эпоху, выйдя за планетарные рамки и осуществив таким образом мечту человечества.

Впрочем, эта не единственная мечта, осуществлённая Советским Союзом и в Советском Союзе. Предательство партноменклатуры ничего не меняет ни в реализации этих мечтаний, ни в их оценке.

В сухом остатке. В отличие от буржуинов, для большей – это очевидно – части населения России столетие СССР является значимым и знаковым событием. Не случайно, что в последние годы, несмотря на десятилетия очернения СССР, сталинской эпохи, опросы показывают рост положительной оценки и советского прошлого, и Сталина – причём у молодёжи. Она понимает, что СССР был не только сверхдержавой, но и социально намного более справедливым обществом, чем все остальные, включая РФ. Всем понятно, что жестокий, кровавый экзамен 1941–1945 гг. на право быть режим СССР сдал успешно, а затем совершил невиданный рывок. Нынешний режим РФ сегодня тоже сдаёт экзамен на право быть, и положение его много тяжелее: нет адекватной военной экономики, система управления, мягко говоря, хромает и поражена коррупцией, мало социально мотивированных людей («модальный тип личности», воспитанный в СССР в 1930-е годы не как «квалифицированный потребитель», а как творец и герой). Зато и в обществе, и в самой власти есть неподавленная «пятая колонна», мечтающая замириться с Западом на любых условиях и не понимающая, убогая, что замириться не получится. О целом слое равнодушных, безответственных и привыкших к безнаказанности чиновников я уже не говорю. В такой ситуации надо не отворачиваться от советского прошлого, а педалировать его значение (разумеется, если хоть какая-то часть чувства самосохранения осталась и, если речь идёт о победе, а не о сдаче под торг). Это стало бы сигналом и здоровой части общества, и «пятой колонне», и Всемирному рейху. Будем надеяться, что война с Западом, а точнее, с Постзападом на территории под названием «Украина» станет стимулом для оздоровления нашего общества, выстудит всю гниль и оздоровит то, что ещё можно оздоровить. Dum spiro – spero: пока живу – надеюсь.

Ну а мы, несмотря ни на что, поднимем бокалы и выпьем за СССР, за победы – победы, принадлежащие нам, наследникам СССР, а не тем, кто пытается их присвоить привычным воровским образом. Как пелось в песне, «выпьем за Родину, выпьем за Сталина». Сталин ведь имелся в виду не только как конкретный человек, но и как Родина, как её символ. И это тоже было достижение СССР – символическое могущество, созданное единством власти и народа. Помимо прочего, оно обеспечивало победы и на информационно-пропагандистском фронте, которых так не хватает сегодня. Учиться нужно у победителей, то есть – у советских людей, у СССР. Их победы были обусловлены Верой (в свою историческую правду), Волей (реализовать эту правоту) и Совестью (в расшифровке не нуждается). Именно поэтому важен СССР и его столетний юбилей. И именно поэтому те, кто неравнодушен к настоящему и будущему России, празднуют эту дату.

Кто не слеп, тот видит – за нами звёздный, а не с орлами Кремль как символ победоносного СССР. С юбилеем, товарищи!

- С юбилеем! Спасибо за беседу.