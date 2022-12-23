Живая легенда фронтовой Горловки Анна Тув: Все годы ожидания жили с мыслью, что завтра проснёмся – и войны больше не будет

Аргументы Недели → Интервью 13+

23 декабря 2022, 21:21 Анна Шершнёва

Это хорошо известную женщину принято называть Горловском фениксом, стойким бойцом из тех гражданских «фронтовиков», в которых военная агрессия Украины превратила жителей упорного в своей правоте Донбасса. Трагедия семьи Тув из Горловки не может оставить равнодушным никого, и всё же она не смогла разрушить характер и стойкость, стремление жить и быть счастливой в этой стройной, маленькой, прекрасной женщине. Наша героиня сегодня – Анна Тув, человек непревзойдённой силы духа и стойкости, сильного и устойчивого характера, который в труднейшие времена служит опорой и надеждой для своей семьи и многих других, кто без неё готов был отчаяться. Предлагаем хронику жизни героини нашего времени от первого лица.

– Здравствуйте, Анна! Приветствуем Вас на страницах «Аргументов недели». Вашу скорбную историю знает вся Шестая часть суши и даже весь мир. И всё же просим рассказать о себе нашим читателям.

– Здравствуйте! Меня зовут Анна Тув, я медсестра из Горловки. Родилась и выросла в Донецкой области УССР в русской шахтёрской семье. Моя мама была ветераном труда на Машиностроительном заводе. А вся остальная часть семьи – это шахтёры. Я единственный медик в семье, уже в 6 лет знала, что вырасту и буду лечить людей. Все мои игрушки были больничками. Я очень много училась по медицинской направленности. У меня три красных диплома. Я закончила Горловское медучилище. Потом Университет развития человека, который выучил меня на реабилитолога. Свою первую дочь Катю родила между сессиями, не брала академотпуск – родила её 21 мая 2004 года. А в сентябре того же года у меня началось обучение на заочной форме в университете. Первый брак, от которого у меня была Катя, оказался недолгим. Когда ей было две недели, мы развелись, но поддерживали дружеские отношения.

Погибшая дочь Катенька.

Два года спустя бывший муж погиб. Был такой тяжёлый для меня период: работала на двух работах, ушла из медицины в торговую фирму. Физически было очень тяжело. Долго не смогла там работать, потому что в 5 утра уходила и в 22 часа вечера возвращалась. Ребёнка нянчили родители. Позже мы познакомились с Юрием. С ним мы прожили 8 счастливых лет. Я ему родила троих детей. В любви и согласии жили, мы занимались частным бизнесом: обувным магазином, фермерством, муж – ещё и автомобилями. Строили своё будущее по кирпичикам. Очень надеялись жить долго и счастливо…

Счастливые годы семейной жизни.

Муж Юрий с малышами.

– Анна, тяжело к этому возвращать Вас, и всё же эти счастливые годы оборвались одним чёрным днём… Давайте напомним нелюдям об их преступлении… Как завершилось счастье горловской семьи Тув?

– Чётко помню каждый момент из того дня… Хочу уточнить, что вся трагедия случилась в момент недавно подписанных Минских соглашений. Мы не уехали ранее только потому, что Катюша репетировала ко Дню защиты детей номер. Её школа моделей готовила выступление к этому празднику. Солнечный день яркий был 26 мая 2015 года. У Катюши моей был последний день занятий. 21 мая мы только справили 11-й день рождения дочки. Она пришла из школы, младшая Милана спала в колыбельке дома. Мы поливали огород, сын бегал по двору. Обратили внимание на низко летающий беспилотники. Почти сразу после его исчезновения случились страшные секунды, которые навсегда изменили мою жизнь. Надвигающийся свист, от которого все побежали в дом, чтобы укрыться. Вслед за этим взрывы три подряд… Муж успел детей в дом завести. Сама я лишь добежала до порога. Никак не успели предупредить или предостеречь. С мужем лишь на мгновение взглядом столкнулись, и я сказала: «Это всё». Когда осознала, что произошло, я оглянулась и увидела, что дом разрушен.

Руины моего дома в Горловке.

Всё было, как в тумане. Под обломками нашла двухлетнего Захара, а потом побежала в дальнюю комнату, где спала новорожденная Милана. Потом я пыталась вызвать скорую. Я повернулась и увидела, что все телефоны, которые лежали на аквариуме, попали в воду из-за лопнувшего стекла. Старшая дочь Катя и муж погибли. Один из снарядов попал во двор, там осталась воронка. Второй прилетел в крышу, частично стены были разрушены взрывной волной. Сама я оказалась в больнице: перелом плеча, разрыв барабанной перепонки, руку левую потеряла.

В больнице после трагедии с малышкой Миланой на руках.

После лечения было решено переехать: с детьми и родственниками отправились в Донецк. Бомбоубежища и взрывы – картина, которую мы наблюдали полтора года. Каждый обстрел мой Захар сворачивался в клубок так, что я не могла его развернуть. Такой был стресс. Даже если в подъезде на кафель падали ключи, у него начиналась истерика.

У Захарки после того обстрела была сильная контузия.

Считаю потерянную руку самой меньшей из своих утрат в том пекле. Со мной рядом была семья в то время, а также не оставляли и Грэм Филлипс, британский независимый журналист и доброволец из Америки Рассел Бентли с позывным «Техас». Очень много людей поддерживали меня в те тяжёлые дни…

Анна присутствовала на похоронах мужа и дочки вопреки запретам врачей.

Провожали Юрия и Катюшу всей Горловкой.

– Как выбрались из военных тисков?

– В Донецк из Горловки нас вывозил гуманитарный батальон "Ангелы" Алексея Смирнова. Они ехали, и им попала снайперская пуля в лобовое по касательной. Они нас накрывали бронежилетами и везли очень быстро по простреливаемой трассе. Захар непрерывно повторял: "Папа, летим со мной, не отставай!" Под большим обстрелом выезжали из родной Горловки...

В 2016 году нас вывез на своей гуманитарной машине волонтёр Владимир Пилёвин. Мы познакомились с ним, когда меня должны были везти на протезирование. Год тянулись попытки выехать из-за отсутствия документов.

Волонтёр Владимир Пилёвин помог выехать из-под обстрелов во фронтовом Донецке.

Итальянская ассоциация по спасению детей множество раз обращалась к президенту Украины с вопросом, чтобы меня транспортировать и лично, и через Международный Красный Крест. Но мне, как живому свидетелю преступлений нацистов Киева, не давали попасть в Европу. Меня сразу внесли на «Миротворец», как «пособницу террористов», потерявшую руку в бою под Горловкой. Владимир Пилёвин, когда нас привёз, он обратился в Госдуму, в КПРФ с просьбой о том, чтобы мне дали статус беженца. И по проездному документу беженца я смогла выехать. А гражданство РФ получила в 2018 году.

– Кто помог с протезированием? Знаем из практики, что дело это сложное и небыстрое.

– Большую помощь в восстановлении функций с помощью бионического протеза мне оказала итальянская ассоциация «Помогите спасти детей». Во всех административных и медицинских переговорах мне помог глава названной ассоциации Эннио Бордато. Он очень отзывчивый и деятельный человек, всё время нахождения в Италии он постоянно помогал мне и детям.

Мы с сеньором Бордато смогли преодолеть информационный вакуум Европы вокруг Донбасса.

Во время поездки в Италию.

– Вас номинировали на премию Мира в своё время. Вы занялись общественной международной деятельностью. Как это получилось?

Когда я попала в Италию, должна была лежать в больнице, в Центре протезирования, всё то время, я ежедневно собирала митинги, конференции в разных итальянских городах, давала как можно больше интервью, пыталась достучаться до местного населения и рассказать им жестокую реальность, которая происходит на Донбассе. После моего приезда в Верону, президента Порошенко сразу лишили статуса почётного гражданина города. После моего выступления депутаты незамедлительно приняли такое решение. Потому что там это преподносилось в другом ключе, и многие жители даже не знали, что идёт война. С этого начался мой путь. Моя история поразила многих в Европе. Я дала десятки конференций и выступлений, интервью на телевидении и в газетах.Чехия,Словакия,Швейцария,Франция,Германия,Италия,Моравия побывала здесь.

Трагическую историю моей семьи узнала вся Европа.

Когда я приезжала со своей историей и рассказывала о тех людях, которые меня окружают, которые тоже потеряли свои семьи, мнение людей менялось, и после этого была реакция, у них шок был. Кандидатом на получение Нобелевской премии мира мою кандидатуру, как это положено по правилам премии, предложил член итальянского национального парламента Вито Коменчини. Моё дело по потере семьи в войне против агрессии украинских военных, убивших мою семью, стало одним из самых громких в Страсбурге.

– Как Вы отреагировали на начало СВО? Всё же военные действия вернулись по интенсивности к началу борьбы Донбасса…

– Когда началась Спецоперация, первая реакция была: «Ну слава Богу, что успели опередить наступление». Было и очень страшно, потому что было понимание, что незримая война, которая была с Россией на территории Донбасса, она перекинулась на российские регионы. Потому что накануне спецоперации были разрушены дома в Белгородской области, в Ростовской области. Было понимание, что спецоперация неизбежна. Я была в какой-то степени спокойна за то, что успели опередить наступление со стороны украинской армии. Сейчас, конечно, тоже страшное происходит. Но в целом, когда начиналась СВО, мы думали, что это через неделю, максимум две, закончится. Мы были уверены, что всё пройдёт быстро, и украинская армия сдастся без сопротивления. Такое было чувство, что наконец-то кончилась война. Никто не ожидал, что затянется на такой длительный период, и что будут такие большие потери среди гражданского населения и среди российской армии.

– Вы находите время следить за событиями в родных краях?

– Слежу, очень слежу за событиями на Донбассе. Это моя жизнь, там вся моя родня осталась. Покойного единственного братика дети живут там, жена его там, свекровь там, крёстная, папина сестра там – вся родня там осталась. Поэтому душа болит и сердце тоже всё в новостях. И моя деятельность связана с волонтерством, с гуманитарными миссиями по отношению к Донбассу, с информационной деятельностью. Совсем недавно я в передаче «Антифейк» выступала с опровержением того, что украинские пропагандисты нашу «Аллею Ангелов», наших деток погибших выдают не как детей Донбасса, а как «детей Украины, которых убила российская армия».

Памятник в Донецке «Аллея Ангелов», посвящённый всем погибшим от обстрелов ВСУ детям Донбасса.

И что мы поставили этот памятник специально, чтобы в европейском сообществе разжечь украинофобские настроения. Я в этой передаче рассказывала обо всех этих детях, об их родителях, о своей истории тоже. Конечно, Донбасс – это моё всё. После случившейся трагедии я ездила в ООН с варварскими преступлениями украинской армии, с фотографиями всех этих детей, с обстоятельствами их гибели. Я обращалась в Гаагский суд с иском. Приезжала в Донецк французский адвокат Дамьен Вегье, который совместно с донецкими адвокатами выслушивали моё интервью и направляли исковое заявление. Сейчас в российских судах я сужусь за гибель семьи с руководителями обстрелов, со спонсорами обстрелов. И после всего этого я ещё выступала в девяти парламентах стран мира с неудобной для европейцев правдой о Донбассе.

– Кто помогает с детками управляться?

– Мы с сыном и дочерью живём в подмосковной деревне, в Одинцовском районе. С нами мама, с самой реанимации она со мной. У нас хозяйство большое: много птицы куры, утки, гуси – всё, как на Донбассе было. В доме есть аквариумные рыбки, собака, кот. Живём в частном секторе. Дети ходят уже в школу. Милана пошла в первый класс, Захар – в четвёртый. Хорошо учатся, Милана четыре грамоты уже с начала года принесла. Также в моей жизни помогает Владимир Пилёвин, с которым мы живём в его доме, семьёй стали, срослись душами.

Владимир Пилёвин стал моей поддержкой и опорой в жизни.

У нас 20 лет разницы, но он очень сильно любит и меня, и детей. У нас доверительные и уважительные отношения. Он очень сильно помогает нам в жизни, поддерживает меня. Был с нами и мой папа, но, к сожалению, 9 марта его не стало… Отец не смог пережить этого всего. Он поехал на Донбасс, последние полтора года он был со мной, снять пенсию, оформить российское гражданство – мои родители оба из Курской области. В пути начался этот вой сирен и массовая эвакуация из Горловки, очень сильные обстрелы. У отца не выдержало сердце – в момент транспортировки они простояли всю ночь на границе, их привезли в пункты Таганрога, и он там умер от обширного инфаркта. Я не смогла его даже перевезти домой, чтобы захоронить в Горловке из-за ракетных ударов.

– Что ощутили, когда Донбасс стал российским?

– Когда Донбасс стал российским я почувствовала радость и облегчение. И в то же время в душе было понимание – какую жестокую цену мы отдали за то, чтобы всё так было, за то, чтобы отстоять свой родной русский язык, свою русскую культуру. Ведь большая часть Донбасса – это этнические русские. Мы отдали за это очень дорогую цену – жизни наших детей, наши семьи, наше жильё. Столько поломанных судеб. С другой стороны, появилась надежда за людей, что те люди, которых эвакуировали в Россию, их документы будут все действительными, документы МСЭК донбассовские будут все признаны, что им легче будет как-то социализироваться в России, что будет какая-то защита. Было уже понимание: если будут убивать, то это означает, что убивают граждан России, что обязательно русская армия заступится за людей, имеющих уже российские паспорта, российское гражданство. Было понимание, какое-то политическое важное решение принято, и события наконец-то начнут развиваться быстрее. Сколько лет можно народу мучиться… Мы все те годы жили мыслью каждый день, каждый обстрел нам казалось, что это последний день войны. Завтра проснёмся – и войны больше не будет. Сколько помню, когда мы жили там, мы каждый день ложились спать с этой надеждой и просыпались с мыслью о том, что война закончилась, что этот обстрел был самым страшным и этот самый страшный день больше не повторится. Но потом каждый день продолжалось то же самое.

Я участвую в Бессмертном полку с фотографиями мужа и дочери.

Я понимаю, что чувствуют люди, которые не выезжали за пределы республики все эти годы. У меня сердце болит о них обо всех, обо всех этих детках, которые не должны видеть войну, не должны сидеть в подвалах. Они должны видеть счастливое детство, голоса птиц слышать, которые сейчас не поют у нас – птиц просто нет. Ходить в лес с родителями, купаться на речку – а у нас всё в фугасных «Лепестках», в растяжках – никуда не возможно выйти. Конечно, это всё печально. Когда Донбасс стал российским, мне показалось, что наконец-то это уже будет конец войны.

– Чем занимаетесь сейчас в обычной жизни?

– Большую часть времени я отдаю воспитанию детей. Они у меня всесторонне развиты, они ходят на всевозможные секции. Милана занимается несколько лет живописью с художницей. Она ходит на разные виды рукоделия. Захар – спортсмен, занимается рукопашным боем. Я делаю всё, чтобы они посещали все культурные учреждения. Часто вожу их в театры, в музеи. Большое количество времени отдаю их патриотическому воспитанию, чтобы они понимали, насколько важно слово Родина. Захар на олимпиаде получил грамоту по Великой Отечественной войне, где он готовил ответы на вопросы, творчески работал на эту тематику. В будущем я планирую сделать всё, чтобы мои дети поступили в университеты. Выращиваю также домашние цветы, люблю ухаживать за растениями. У меня ещё и пять аквариумов есть с рыбками и всякой водной живностью. Но основная часть времени посвящена семье, кулинарии – очень люблю готовить. Всю себя я отдаю своим близким.

Захар и Милана – моя отрада и материнская забота. Они постоянно со мной.

– А мечту быть врачом не оставили?

– Не отказываюсь и от неё. Я учусь в Донецком медицинском университете имени Горького на факультете «Лечебное дело. Клиническая медицина». Сейчас у меня академический отпуск. Но планирую учиться далее. Потому что 10 лет жизни я посвятила медицине. Хочу стать врачом-аллергологом. Буду стараться достичь этого.

– Но стезя общественника Вас не оставляет тоже?

– Здесь в Москве я недавно получила образование в Московском государственном университете управления Правительства Москвы по специальности «Социальное проектирование». Уже работаю над разработкой социального проекта для инвалидов инклюзивный проект по предложению нового поколения косметических протезов. Я участвую в нескольких социальных проектах об успешных людях, которые смогли не сломиться от обстоятельств.

Взяла очередной рубеж – теперь я дипломированный специалист!

Сейчас в рамках программы «Действуй без барьеров!» разрабатывается наш социальный проект – мы работаем командой. По улучшению городской транспортной среды для инвалидов в Москве. Общество МГО ВОИ подарило нам возможность учиться в МГУУП. Сейчас основное моё хобби – модельные показы, мне очень нравится выходить на подиум, нравится внимание, нравятся камеры. Я чувствую себя женщиной, красивой в новых образах – раскрываюсь в этот момент. Меня толкнуло заняться моделингом то, что моя Катя училась в модельной школе. И когда я иду по подиуму, то чувствую, что иду её ногами. Мечтаю продолжить её несбывшуюся мечту. И каждый раз, когда участвую в этих показах, то чувствую единение со своими ребёнком.

На подиуме в Доме Моды Вячеслава Зайцева.

Также занимаюсь общественной деятельностью. Вхожу в Землячество донбассовцев. Я состою во Всероссийском женском союзе «Надежда России», который занимается проблемами материнства и детства. Выдвигалась летом от КПРФ в районные муниципальные депутаты. Моя кандидатура была предложена в центральный комитет. Основная моя деятельность сейчас – волонтёрская и гуманитарная. Я не оставляю мой народ, остаюсь Послом мира, помогаю республикам информационно, являюсь проводником между людьми и Москвой. Ко мне обращаются очень много раненых, пострадавших, гражданских и военных, и медиков. Я помогаю им связываться с Общенародным фронтом, который помогает транспортировать этих людей, и в дальнейших операциях, и при протезировании. Моя деятельность сейчас информационная. Состою в обществе «Открытый мир», где собраны девушки с ограниченными возможностями. Выступаю как мотивационный спикер для людей, которые получили инвалидность.

Я своим примером показываю, что инвалидность – не приговор, что можно жить полноценно и с одной рукой. Моя работа направлена на социальную адаптацию и психологическую реабилитацию инвалидов. Я являюсь директором по связям международного благотворительного фонда «Подари любовь миру», который занимается реабилитацией инвалидов, перенёсших ампутацию.

— Планы на будущее какие строите?

– Касаемо себя, я хочу развиваться, как модель, развивать личный бренд. Также я хочу, чтобы про меня сняли фильм, чтобы моя история жила, и о ней помнили дети и внуки, о том, что был такой фашизм, который пока ещё есть сейчас. Чтобы этого ничего не допустили ни одно из наших поколений. Мечтаю также написать книгу о своей жизни. Сейчас тяжеловато расфокусироваться на всё это. Но в будущем планирую заниматься общественной и политической деятельностью, а также волонтёрской и гуманитарной.

Очень хочу вступить в будущем во Всероссийское общество инвалидов, чтобы поддерживать людей, получивших инвалидность, быть для ни мотиватором. Большая моя мечта – создать для людей такой информационный ресурс, может быть интернет-портал или приложение, которое будет информировать людей, получивших инвалидность, о том, как пройти реабилитацию, о реабилитационных мероприятиях, которые проводятся, куда им дальше двигаться, как им социализироваться, какие документы собирать. Чтобы был такой ресурс, который мог бы направлять человека в этом случае. Сама я столкнулась с тем, что моя реабилитация заключалась только в выдаче протезов. Я только недавно узнала, что существует социальное такси. Ничего не знала также о реабилитационных центрах. Я хочу создать такой портал, информационный ресурс, организовать команду волонтёров-координаторов, которые могли бы инвалидов координировать, где есть фитнес-залы со специально обученными инструкторами, чтобы они помогали качать мышцы, иссечённые напополам, если это ампутация. Где есть специализированные бассейны с набором групп по плаванию из инвалидов. У меня мечта вот такой проект организовать.

На встрече с моими коллегами.

— Что пожелает нашим читателям в Наступающем году сильная, упорная и волевая Женщина Донбасса?

– Мы беседуем накануне Нового года, и я знаю, что у каждого человека есть в душе сокровенные мечты. Дорогие мои, я желаю вам всем, чтобы все мечты ваши сбылись! А самая главная моя мечта, я хочу пожелать всем – пусть будет мир на всей земле, пусть никогда не будет войны, и все будут счастливы! Я желаю здоровья вам и вашим близким, гармонии в ваших семьях. Любите друг друга, мечтайте, живите! Ваша Анна Тув.