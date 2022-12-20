«Наша миссия — работать не на импортозамещение, а на импортоопережение»

Аргументы Недели → Интервью 13+

20 декабря 2022, 21:12

И.о. ректора РОСБИОТЕХа (бывшего Московского государственного университета пищевых производств), кандидат экономических наук Алексей Кучумов рассказал о том, как ВУЗ участвует в обеспечении продовольственной безопасности страны; как выпускники встречают инвесторов на защите дипломных работ и как индивидуальная образовательная программа позволяет студентам получить одновременно две профессии.





Алексей Валерьевич, давайте сразу о животрепещущем. Из-за международной политики санкций на повестке дня стоит вопрос продовольственной безопасности страны. Какой вклад вносит Росбиотех в её обеспечение?





Продовольственная безопасность — это не то, что животрепещущий, а критически важный вопрос для любого государства во все исторические периоды. Однако степень угрозы меняется в зависимости от внешнеполитической и экономической ситуации. Сейчас она ведёт к сокращению импорта оборудования для пищевой промышленности, пищевого сырья, ингредиентов. А у нас 70% используемой ингредиентной базы сейчас поставляется из-за рубежа, по некоторым позициям — 80%. Такую же долю на отечественном рынке занимает импортное оборудование для пищевой промышленности, не говоря уже о комплектующих.





Поэтому наша главная задача — комплексная защита продовольственного суверенитета. Это и использование собственного сырья и оборудования в пищевой промышленности, и создание собственной ингредиентной базы и новых производств. Технологии сохранились со времён Советского Союза, однако их необходимо адаптировать к современным условиям, чем и занимаются наши технологи. Например, в рамках флагманского проекта «Биогород», внедрение которого позволит российским предприятиям перейти на отечественные пищевые ингредиенты. Создаются биотехнологии производства аминокислот, ферментных препаратов (амилаза, протеаз, целлюлаз), органических кислот, пищевых волокон (в том числе пектина), подсластителей белковой природы и др. Другой наш проект — школа «Инженерные основы устойчивых агробионехнологий высоких пределов», в которой разрабатываются биопродукты двойного назначения с заданными свойствами. Внедрив такие технологии повсеместно, мы сможем производить продукцию, «заточенную» под физиологические нужды разных групп потребителей.



А что насчёт оборудования?



Вместе с компанией «Бегарат» и Минпромторгом мы создали инжиниринговый центр «Машиностроение для производства, хранения и транспортировки пищевых и кормовых ингредиентов». Здесь мы на собственных 3D-принтерах моделируем комплектующие для оборудования пищевой промышленности по собственным конструкторским решениям.



Отдельная проблема лежит в сфере программного обеспечения для оборудования — тут зависимость достигает 90%. По контракту с холдингом «Объединённые кондитеры» мы запускаем Национальный инжиниринговый центр пищевых систем, обеспечивающий производство продуктов первой необходимости на отечественном оборудовании и программном обеспечении.



Сколько, на ваш взгляд, времени уйдёт на полное импортозамещение в сфере пищевой промышленности?



Мы для нескольких партнёров сейчас собираем аналитические данные и составляем прогноз по полному обеспечению российскими комплектующими не только пищевой отрасли, но и АПК. Конкретные цифры мы получим в начале следующего года.



Вы уже упомянули об участии, в частности, Минпромторга в совместных проектах. Какие ещё государственные программы поддержки работают в университете?



В первую очередь хочу отметить реализацию федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». В его рамках мы осенью выиграли конкурс на предоставление бюджетной субсидии для создания университетской Стартап-студии вместе с нашими индустриальными партнёрами и заключили инвестиционный контракт с Фондом инфраструктурных и образовательных программ. Для нас это очень важный проект, поскольку вот уже на протяжении четырёх лет наши студенты не просто пишут дипломные работы, а создают готовые стартапы. В этом году 60% выпускников окончили обучение с уже готовыми бизнес-предложениями. И многие находят инвесторов или работодателей буквально в институтской аудитории, поскольку в дипломной комиссии сидят не только преподаватели, но и руководители компаний. Так что ребята выпускаются не только с отличным дипломом, но и с финансированием либо с предложением о работе.



Да, на вопрос взаимодействия с бизнесом вы ответили раньше, чем я его задала. Расскажите поподробнее об этих стартапах, приведите примеры.



Например, наши студенты разработали антимикробную упаковку на основе шунгита, который добывается в Карелии. Этот минерал обладает антиоксидантными свойствами, поэтому его использование продлевает срок хранения готовых продуктов. Изобретение уже запатентовано и реализуется на производстве нашего партнёра — ООО «Руспласт».



Звучит впечатляюще для импортозамещения.



Это не импортозамещение — таких упаковок в мире нет нигде. Из планов на ближайшее будущее: вместе с «Руспластом» зарегистрировать разработку технологий изготовления барьерных повторно перерабатываемых материалов на основе поликетона.



Ещё пример стартап-проекта: «Разработка и экономическое обоснование технологии зернового пребиотического напитка и кондитерской пасты на основе комплексной переработки зелёной гречки». Этот продукт богат разными микро- и макроэлементами, фолиевой кислотой, витаминами группы B. Студенты разработали полный производственный цикл изготовления такого полезного напитка, сейчас мы проводим его испытания.



Вместе с ООО «УРАЛХИМ Инновация» наши ребята исследуют свойства изолятора белков различных сортов гороха. В дальнейшем планируется расширить линейку продуктов из этого источника растительного белка — аналогов продуктов животного происхождения. Благодаря российским агроклиматическим условиям большое количество сырья для реализации проекта обеспечено.



Также у нас есть стартапы в сфере ветеринарии, фармакологии (БАДы) и других. Каждый проект учитывает нашу сырьевую базу, климатических условий, технологические процессы на наших предприятиях и потребности пищевой промышленности, проходит лабораторные исследования и испытания.



В ВУЗе мы делаем пилоты производственного процесса — у нас есть профильные классы и мини-производства (колбасные, кондитерские, сыроварные и т.п.), на которых мы отрабатываем новые линейки продуктов; в нашей лаборатории по пищевой безопасности проверяем качество. Только потом они запускаются на крупных производствах.



Понятно теперь, почему МГУПП был переименован в Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ) — при таком масштабе деятельности это выглядит закономерно.



Да, это следствие тех трансформаций, которые претерпел ВУЗ в последнее время, и тех планов и приоритетов, которые мы перед собой ставим. Сфера наших научных интересов — это биотехнологии, генная инженерия, биология, химия, медицина, ветеринария, приборостроение, пищевые технологии и безопасность, здоровьесбережение и экология. Все эти направления связаны с устойчивым развитием. Мы выпускаем биотехнологов, биоэкологов, биоэкономистов, расширяем связи с фундаментальной наукой — например, с Федеральным исследовательским центром «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук.





Биотехнологи, биоэкономисты… Кажется, что перед современными молодыми людьми столько различных специальностей, что глаза разбегаются. Как вы помогаете им определиться?



Начиная со школьной скамьи. В нашем Детском технопарке мы проводим мастер-классы для школьников 9-11 классов, ребята обучаются по 30 программам профориентационной подготовки. Более того — школьники готовят у нас технологические проекты, с которыми потом побеждают на городских и региональных конкурсах и олимпиадах. За неполные три месяца в технопарке было разработано более 300 таких проектов.



В 2018 году мы создали Международный технологический колледж, цель которого — интеграция среднего и высшего образования. Таким образом Росбиотех — ведущий российский образовательный и научно-исследовательский центр в сфере пищевых и биотехнологий, химии, пищевой безопасности, медицины и ветеринарии.



Благодаря таким программам 70-80% абитуриентов приходят с чётким пониманием того, чем они планируют заниматься.



Кажется, для вас извечный вопрос «сколько выпускников осталось в профессии» — риторический.



Ситуации бывают разные, и мы это учитываем. Поэтому создаём индивидуальную образовательную траекторию для студентов: за два года линейка расширилась с 10 до 17 модулей. У каждого модуля есть наставник от предприятия, который участвует в его разработке. На протяжении всего обучения ребята проходят всестороннюю профориентационную подготовку с участием сотрудников наших партнёров и использованием инфраструктуры работодателя. В любом случае в процессе обучения студенты могут выбрать то направление, которое более интересно, или пройти дополнительную подготовку, получив две квалификации.



Основную миссию — подготовку кадров для обеспечения продовольственной безопасности и импортозамещения — можно считать успешно выполняемой?



Наши преподаватели стремятся раскрыть потенциал каждого студента. Мы даём ребятам возможность самореализоваться, проявить себя, свои способности, выстроить и претворить в жизнь свои планы. И это тоже часть нашей миссии, как и подготовка специалистов биотехнологической направленности, которые обеспечат продовольственную безопасность нашей страны.



Другая наша задача — развитие фундаментальной науки, создание собственных изобретений, что является условием прогресса любого производства. Только так мы, наконец, сможем не догонять, а обгонять; работать не на импортозамещение, а на импортоопережение.