Аргументы Недели → Интервью 13+

19 декабря 2022, 07:44 Яков Дятлов

Общественный активист из Вологды Сергей Ситников дал комментарии «Аргументам Недели» по поводу гуманитарной миссии на Донбасс, в которых рассказал о том, что для его команды было самым трудным в осуществлении гуманитарной мисси и поделился мнением о настрое наших военнослужащих.

Что было самым трудным в осуществлении гуманитарной мисси?

Самым сложным моментом в нашей мисси была дорога из Вологды на Донбасс. Её протяженность составляет примерно 1700 километров и на её преодоление уходит чуть больше суток. Очень важно в процессе поездки делать как можно меньше остановок, потому что каждая минута на счету. Чтобы доезжать до точки назначения без происшествий, мы постоянно сменяем друг друга за рулем. Нет ничего хуже риска уснуть во время вождения, этого нельзя допускать ни в коем случае. В дороге мы с командой постоянно поддерживаем друг друга, высокий командный дух позволяет нам быть сплочёнными и напоминает нам о цели гуманитарной миссии.

Что поразило Вас на Донбассе больше всего?

Больше всего меня поразил позитивный и боевой настрой наших военнослужащих. Он ощущался почти от каждого солдата, с которым нам удалось пообщаться. Даже те, кто получил тяжелые ранения, не дают себе унывать. Бойцы, находящиеся на лечении, направляют все свои силы на скорейшее выздоровление, чтобы и дальше защищать нашу Родину. Все они – морально и духовно крепкие люди.

Планируете ли Вы и дальше оказывать помощь нашим военнослужащим и жителям Донбасса?

Да, кончено продолжим, это даже не обсуждается. Мы и дальше в силу наших возможностей будем поддерживать наших военнослужащих, членов их семей и всех тех, кто нуждается в нашей помощи. Я призываю каждого вносить свой вклад в общее дело и оказывать помощь своим соотечественникам. Только вместе, объединив наши усилия, мы сможем принести ощутимую пользу.

Что бы Вы посоветовали тем, кто осуществляет собственные гуманитарные миссии на Донбасс?

В первую очередь, я бы посоветовал быть более сплоченными и при осуществлении своих гуманитарных миссий не забывать про семьи, в которых были мобилизованы кормильцы. Боритесь против уныния и страха, они разлагают вас и ваши команды. Если стремление помогать и делать добрые дела угаснет, то ничего хорошего из этого не выйдет. Надо быть морально и духовно крепкими, чтобы не свернуть с этой дороги.