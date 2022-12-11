Заслуженный мастер спорта Алексей Глушков: обычная школа с деревянным залом готовит для России олимпийских чемпионов

Аргументы Недели → Интервью 13+

11 декабря 2022, 15:44 Александр Саргин

Фото: личный архив Алексея Глушкова

В 1991 году был открыт спортивно-педагогический комплекс «Спарта» (сегодня - Колледж физической культуры и спорта «Спарта» департамента спорта города Москвы). Спецкор «АН» Александр Саргин поговорил с легендарным спортсменом, борцом греко-римского стиля Алексеем Глушковым.

- Алексей Юрьевич, начало 90-х – смутное время для нашей страны, через которое, увы, удалось пройти далеко не всем. Первые ассоциации про Спарту, наверное, таковы: это античное государство в Древней Греции населяли прославленные, несгибаемые, легендарные и непобедимые воины, те самые спартанцы. Почему такое название было дано этому учебному заведению? Как удалось выстоять в 90-е гг. и можно ли назвать ваших выпускников спартанцами (воинами) в широком смысле этого слова?

- Да, спортивно-педагогический комплекс «Спарта» был открыт в эпоху перемен, во времена «перестройки». Когда встал вопрос о названии, весь тренерский коллектив пришел к единому мнению, что в наименовании учреждения должны звучать отголоски одного из тех исторических периодов, когда жили сильные, смелые и несгибаемые, то есть люди, обладающие свойствами воинов Древней Греции, Спарты, в которой, как и у нас, основным видом подготовки была борьба.

Именно греко-римская борьба безоговорочно считается родоначальницей всех видов спортивных единоборств. И в Древней Греции, и во всем античном мире Олимпийские игры были одним из наиболее почитаемых праздников. Многие из известнейших философов и поэтов, государственных деятелей и полководцев той эпохи были борцами и участниками Олимпийских игр: Пифагор, Платон, Пиндар, Алкинад, а самым титулованным борцом Древней Греции был по праву признан шестикратный олимпийский чемпион Милон Кротонский, один из лучших учеников Пифагора.

В те далекие времена выживал только сильнейший, и отбор происходил на генетическом уровне. В палестрах, гимнастических школах Древней Греции, старались добиваться гармонии развития личности через физическое, нравственное и умственное воспитание. Вот и мы, назвав наше учреждение «Спарта», определили для себя главную цель - воспитание гармоничной личности, гражданина, человека.

Да, в 90-е годы нам было непросто, но благодаря поддержке единомышленников «Спарта» росла, крепла, а мы набирались опыта. И вот от простого спортивного класса наша «палестра» доросла до знаменитого спортивного колледжа! Все наши выпускники, несомненно, являются воинами - только каждый по-своему. Они добиваются результата в каждой сфере – это и культура, и образование, и бизнес, и, конечно, спортивная жизнь. Я уверен, наши «спартанцы» - профессионалы своего дела.

- В эти дни в издательстве «Аргументы недели» выходит книга под названием «Спартанцы – это мы!», - и ведь какое удивительное, очень хорошо оформленное и нужное получилось издание! А когда появились планы написать эту книгу, и как шла работа над ней?

- Знаете, нас подтолкнули два фактора. Первое - 30-летний юбилей создания «Спарты», второе - грандиозная победа наших воспитанников на Олимпиаде-2020 в Токио. Только представьте, всего из пяти участников сборной команды России призерами и победителем стали три спортсмена - Муса Евлоев, весовая категория до 97 кг (золото), Сергей Семенов, 130 кг (бронза) и Сергей Емелин, 60 кг (бронза). Подчеркну, Евлоев и Семенов являются воспитанниками «Спарты»!

Мне вдвойне приятно, что я имею непосредственное отношение к достижениям всех трех медалистов: Сережа Емелин тренировался под моим руководством, когда я в 2009-2015 гг. был главным тренером Московской области, ну а грандиозное выступление Евлоева и Семенова на той Олимпиаде доказало, что наша «Спарта» просто вне конкуренции! Ведь в истории советского и российского спорта никогда не случалось такого, чтобы два воспитанника одной борцовской школы принесли нашей стране медали на одной Олимпиаде.

Могу с уверенностью сказать, что ни один регион не может похвастаться таким результатом, а тут небольшая школа с обычным деревянным залом, построенная в 90-е годы на средства спортсменов-ветеранов в одном из районов Москвы, показала такие грандиозные результаты. А еще не забываем того, что в 2008 году в Пекине «спартанец», борец греко-римского стиля Исламбек Альбиев также принес олимпийское золото нашей стране.

Да, в настоящее время в России строится много современных спортивных объектов, но дух и принцип победителя воспитывается только в залах, пропитанных многолетним потом и огромным трудом тренеров и спортсменов!

Что касается того, как шла работа над этой книгой, могу сказать, что писать ее было непросто, потому что имелось много разных мнений и взглядов на то, кто и как должен попасть в нее, каковы будут стилистика, содержание и т.п. Ну что ж, как и в любом важном деле, мы искали пути решения проблем - и в итоге спустя год получили результат. А судить то, что мы сделали, конечно, будет читатель. Главное, что книга написана от самого сердца!

- Какие уникальные методики взращивания и становления чемпионов за эти годы были разработаны в «Спарте»?

- Преемственность поколений, сохранение традиций, любовь к труду и преданность командному духу «Спарты» - вот основы становления личности спортсмена-победителя. Если «спартанец» - значит, ты лучший, ты чемпион, потому что за тобой стоит семья, которая всегда рядом и в беде, и в радости. Несомненно, все современные технологии подготовки, медико-биологическое обеспечение, комплексный контроль, восстановительные мероприятия, индивидуальный подход и психологическое сопровождение – всё это находится под бдительным контролем специалистов «Спарты» и дает свои плоды. Тренеры каждый раз индивидуально подходят к занятиям своих подопечных, ищут и находят новые, а подчас и необычные способы, методы и подходы для подготовки спортсменов. Но, повторю, успех приходит тогда, когда атмосфера духа победителя будет передаваться из рук в руки как священный, бережно оберегаемый олимпийский огонь.

- Греко-римская борьба – суровый, мужской, силовой вид спорта. Женщины ею не занимаются, но к дзюдо и вольной борьбе уже «подобрались». Ваше отношение к этому? Стоит ли прекрасному полу вообще заниматься такими видами спорта?

- Поначалу, конечно, мне не нравилось, что девочки занимаются мужскими видами, но, как показала практика и история, есть такая категория женщин, в которых, скажем так, преобладает мужское начало. Я лично не против, и если они именно в этом нашли себя, то это их выбор. Желаю им только любви, счастья и удачи во всех начинаниях!

- А как вам смешанные единоборства – это спорт или все-таки шоу? Лично я за уже долгие годы демонстрации этих соревнований по ТВ так и не привык к тому, что там лежачего не просто бьют, а добивают. Как-то это не по-русски…

- К смешанным единоборствам отношусь уважительно, ведь для того, чтобы войти в клетку, нужен дух и, как в любом виде спорта, годы тренировок, истязаний и труда. Мне только не нравится, что всё превратили в какое-то шоу и фарс, и уже непонятно, настоящий это бой или некий театр для любителей заработать? В Спарте дрались, чтобы выжить, потому что тогда просто не было другой альтернативы, а тут уже совсем другая мотивация - быстрый способ стать знаменитым, заработать, прославиться…

Все-таки я за настоящий и честный спорт по объективным правилам, который не калечит ребят. Наши дети должны расти, крепнуть, быть добрыми и справедливыми. На мой взгляд, клетка - это больше для зверей, а не для людей.

- «Русские имеют обычай показывать свои ловкость и силу в борьбе. Они стремятся схватить друг друга и повалить, что является одним из основных приемов для победы над противником... Некоторые из этих борцов обладали необыкновенной силой, но их способ борьбы не вызывал несчастных случаев: не обнаруживалось ни переломов рук или ног, ни сильных ушибов...» - писал о России конца XVIII века один из германских путешественников, кого вы и цитируете в вашей книге. А вы бы открыли в «Спарте» некий класс смешанных единоборств?

- В нашем виде спорта уже есть дисциплины - «Панкратион» и «Грэпплинг», где присутствуют все элементы смешанных единоборств. Ребята охотно занимаются этим, отдавая дань моде, но, как правило, туда все-таки идут те, у кого не сложилась спортивная карьера в других видах спорта - борьбе, боксе, дзюдо…

Добавлю, что любой борец греко-римского или вольного стиля в случае невозможности конкурировать в своем виде с другими противниками на российской или международной арене при переходе в другой вид спорта (борьба на поясах, мас-рестлинг, сумо, регби) за короткий период добивается просто ошеломляющих результатов. А все только потому, что уровень конкуренции и подготовки в спортивной борьбе гораздо выше, чем в неолимпийских дисциплинах.

- С 30-летием Колледжа физической культуры и спорта «Спарта» в числе многих прославленных спортсменов вас поздравил трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. До сих пор обидно, что в 2000 году в Сиднее Сан Саныч разорвал захват. Вам тоже? Все знают, что после той Олимпиады правило о так называемом крестовом захвате было отменено. Многие специалисты до сих пор уверены, что Карелин стал жертвой политических интриг и несправедливого судейства. Вы согласны с этим?

- Несомненно, я хотел бы, чтобы Сан Саныч выиграл четвертое золото Олимпийских игр, но Олимпиада всегда преподносит сюрпризы. Например, в Токио в 2020 году легендарный кубинский борец Лопес Нуньес стал четырехкратным олимпийским чемпионом. Думаю, что для Сан Саныча, как и для меня, Олимпиада-2000 в Сиднее - это болезненное переживание даже спустя 22 года. От советских и российских борцов всегда ждали и будут ждать только золото, - и вы даже представить себе не можете, какая пропасть существует между победителем и призером!

В любом случае в проигрыше, тем более в борьбе, всегда виноват только сам борец, и неважно, какие политические интриги, судейство, настроение или климатические условия тебя преследуют. Уверен, дай Сан Санычу схватку с Рулоном Гарднером на следующий день - результат был бы не в пользу американца! Но Олимпиада тем и ценна, что проходит один раз в четыре года, - и в этот день и час все звезды должны сойтись только для победы. Но, к сожалению, в данном случае спортивное везение (крестовой захват) было не в нашу пользу…

В любом случае Карелин А.А. был и остается легендарным борцом всех времен и народов, а на его примере выросло и растет целое поколение юных борцов!

- Как в «Спарте» воспринимают интриги ВАДА? В 2001 году начали с Кабаевой и Чащиной, а потом пошло-поехало: Мария Шарапова, наши лыжники, биатлонисты, легкоатлеты, умница-красавица Камила Валиева… А у самих норвежцы на лыжах – сплошь «астматики», большеглазая гимнасточка из США Симона Байлз - на наркотических средствах, а еще братья… эээ… сестры Уильямс в теннисе, да мало ли… Когда же все это кончится?

- У спартанцев нет времени обращать внимание на интриги. Я не Ванга и не могу предсказать, когда же придет конец гонений на российский спорт. Я рожден в Советском Союзе, и меня всегда учили быть готовым настолько, чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений в твоем превосходстве. Уважают только сильных, а стоит тебе оступиться - будь готов держать удар. Помните поговорку - бей своих, чтоб чужие боялись? Мы же взрослые люди и понимаем, что кому-то разрешено и дозволено всё, а кому-то грозят пальчиком – ай-ай-ай!

Считаю, нашим чиновникам надо сильнее и убедительнее отстаивать интересы российского спорта и своих спортсменов, быть единым фронтом, занимать ведущие позиции в международных федерациях и заблаговременно предвидеть ситуацию, предпринимая все необходимые меры для недопущения подобных ситуаций, как это было, например, с мельдонием…

- Что больше всего запомнилось за годы работы этого уникального учебно-спортивного заведения?

- Запомнилась атмосфера постоянно бурлящей и меняющейся каждый день жизни. Семь лет пролетели, как один день. Всегда надо быть начеку и в тонусе - таковы суровые будни школы. Я думаю, не очень корректно выделять кого-то из учеников «Спарты», лучше просто прочитать несколько историй из нашей книги. А уникальность и необычность лично для меня - это встреча близкого и дорогого для меня человека, которая подарила мне сына, маленького «спартанца» Арсения…

Наша справка: Алексей Глушков – заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Олимпиады-2000, чемпион мира (2003 г.), чемпион Европы (1999, 2000, 2003 гг.), серебряный призер ЧМ-2001, неоднократный чемпион России. Директор ГБПОУ «КФКС» Спарта» Москомспорта с 2015 по 07.11.2022 г. Муниципальный депутат Совета депутатов муниципального округа района Кунцево г. Москвы – с 2017г. по настоящее время.

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