Из огня в полымя

Аргументы Недели → Интервью 13+

23 ноября 2022, 11:59

Ксения Бондарь и Юлия Шаяхмедова – луганчанки, приехали в Москву в администрацию президента искать правды по вопросу мобилизации студентов из ЛНР, которых мобилизовали в феврале 2022 года. С первых же дней СВО необстрелянные студенты оказались в самой гуще боевых действий.

Прием был назначен на 15.11.2022, но уже в поезде их застала весть о том, что 13.11.2022 Путин дал поручение провести демобилизацию студентов из ДНР и ЛНР и организовать возвращение к месту обучения.

Что пережили женщины, что помогло им выстоять и сохранить себя? Об этом мы поговорим сегодня.

- Итак, Ксения, начнём с начала. Для нас всех, кто видел события по телевизору, то что происходило у вас - это наша общая боль, наша общая беда… И даже говорить об этом трудно, но мы всё пережили и переживаем вместе с вами. Нас называют «диванными экспертами», но всё равно это пропущено через наши сердца, нашу боль.

Вы 8 лет живёте в таком аду, как вам удаётся так потрясающе выглядеть?

Вы просто восхитительны, красивы, с горящими глазами. Как вам удалось эти 8 лет продержаться и сохранить такую великолепную форму?



- Спасибо большое за тёплые слова. Когда всё только началось в 2014 году, естественно, всё было страшно, сложно. Я в городе оставалась, не уезжала. Мы находились 40 дней без света, воды и связи. Благо, что это было лето. Когда мы поняли, что это надолго, появилась задача выжить, наслаждаясь теми моментами, которые дарит нам каждый день. Когда прожитый день, как подарок, жизнь приобретает другие краски.



Моржевание и закаливание в Луганске началось гораздо раньше 2014 года. Люди собирались, чай пили, плавали. Какой-то организации особо не было, просто это интересно и полезно для здоровья. Я к этим ребятам присоединилась в 2012 году. А когда случились события 2014 года, и жизнь поделилась на «до» и «после», многие разъехались. Уехали из Луганска в разные стороны света. Пришла осень, октябрь. А закаливанием мы занимаемся в Луганске с октября по апрель. У нас стабильно с 15-16 октября открывается сезон. Что делать? Жизнь-то продолжается, жить-то хочется. Хочется заниматься любимым делом. В городе осталось 3-5 «моржей». Мы начали собираться точно так же, как и до этого, по воскресеньям ездили купаться. Это словно ниточка, которая связывала нас с той прошлой нормальной жизнью, и за это цепляешься и живёшь. Пришёл 2015-16 год, люди стали возвращаться, а мы продолжали купаться. У нас появились название клуба и флаг. В 2018 году в честь Дня моржа, который празднуется обычно 24 ноября — профессиональный праздник всех любителей зимнего плавания и закаливания, нас пригласили на местное радио. Решили рассказать, что есть такой праздник. О нас узнали в соцсетях. С этого момента телевидение и радио в Луганске стали поддерживать клуб закаливания в полную силу. Появилась группа в соцсети, про нас стали снимать репортажи. Нас увидели, про нас узнали. И люди стали присоединяться. Очень хорошо работает блеск в глазах, азарт, который каждый излучает, когда ты видишь фотографию — люди счастливы, люди рады. Хочется показать, что мы живы, несмотря ни на что. С развитием соцсетей друзей у меня во всех соцсетях стало гораздо больше. И в основном все моржи.



- Когда Вы начали участвовать во всероссийской акции «Закалённая Россия - сильная страна»?



- К акции мы присоединились в 2019 году, первый год ее появления мы о ней не знали. В этом году третий раз будем участвовать во всероссийской акции «Закалённая Россия — сильная страна». Да, масштабы небольшие — 30 человек. Наверное, для большой страны — это немного, а для Луганска, если вы начинаете этим заниматься с трёх человек, то 30 человек уже много. Понимаете, я этим живу, я этим дышу, для меня это вся жизнь. Это позволяет улыбаться, радоваться, сохранять хорошую форму, внешний вид. Холодная вода для женщины - лучший косметолог и антистресс.



- Ксения, скажите, а ваша семья вас поддерживает? Муж, дети?



- Конечно. У меня есть дети — двое сыновей. Сейчас у них переходный возраст. Это период, когда детей не надо заставлять, они придут к этому сами. Когда были поменьше (8-10 лет), они вместе со мной ездили: «Мама, мы с тобой!» На Крещение — обязательно. Я помню Крещение в 2015 году. У меня сын учится в Кадетском корпусе. Очень просил: «Мама, отвези меня!» Я отпросила его, нашла машину, мы поехали и окунулись. Все пропускают детей: «Давайте без очереди, замерзли». А он отстоял очередь: «Все нормально!» Вылез из воды и закричал: «Ура! Я Святой!»



- Сколько ему было?



- Ему тогда было 11 лет. Люди удивились - все же быстро переодеваются, и бегом в машину. А он не спеша спокойно вытерся и оделся. Позже он чуть по-другому стал относиться. В Кадетском корпусе: режим, обучение совсем другое, всего один выходной — воскресенье, а мы купаемся по воскресеньям. А ему, конечно, хочется отоспаться. Позже, он обязательно присоседится к нам, потому что видит, как спорт развивает как на всех влияет холодная вода. Все меня поддерживают, а муж - это вообще отдельная история, потому что его я встретила благодаря холодной воде.



- Вы встретились в проруби?



- Два года назад он меня увидел по телевизору. Это был репортаж про луганских моржей, и он обратил внимание на рыжую красавицу.



- В купальнике цветов российского флага…



- Нет, нет. Такие купальники мы пошили только месяц назад. Когда мы вошли в состав РФ, и для нас, именно для тех, кто пережил все эти 8 лет, российский флаг - это особые ощущения и эмоции. Так девочкам хотелось выразить и показать, что мы не только моржи Луганска — мы моржи России. И мы пошили себе такие индивидуальные купальники. А муж меня два года назад увидел в другом купальнике. Нашёл в соцсетях. Пришёл. Три месяца вместе со мной купался. Только после закрытия сезона он позвал на свидание и признался, что в клуб пришёл только за мной …



- Потрясающая романтическая история.



- Очень. Не только холодная вода соединяет сердца, но и "Луганск 24", который показал этот репортаж. Муж у меня военнослужащий. И в этом году мы официально оформили отношения. Все надеемся, что у нас скоро будет Федерация зимнего плавания.



- Семейная…



- Ну не семейная. Просто Федерация зимнего плавания России пригласила нас и очень сильно поддерживает в этом направлении. Хотят, чтобы новый регион России присоединился к ней, и у нас была Федерация зимнего плавания ЛНР.



- Вы приехали в Москву по приглашению Администрации Президента. Говорят, что достучаться до Президентской Администрации — это очень непросто. Расскажите, как вам это удалось.



- Мы подали заявку через электронную почту, через сайт приёмной президента. Выбрали тему «Образование». Потому что это тема мобилизованных студентов. В феврале ребята попали на фронт. Они попали не просто на охрану каких-то территорий, а на передовую. И мы стали добиваться их возвращения.



- Это ребята без опыта боевых действий?



- Это студенты, они совсем без опыта. Мы искали всевозможные способы, чтобы студентам дали воспользоваться отсрочкой от мобилизации. Но на своём уровне мы решить этого не могли. И после вступления в РФ мы поняли, что имеем полное право обратиться напрямую во все органы государственной власти. Подали заявку, нам назначили время.



- Сколько времени рассматривалась ваша заявка?



- Три-четыре недели назад мы подали заявку, нам назначили дату на 15 ноября. По пути сюда, уже в автобусе, пришла новость о том, что президент подписал указ о возвращении мобилизованных студентов ЛНР и ДНР. Конечно, мы этому очень рады и сложно подобрать слова, потому что среди студентов есть жертвы - раненые, погибшие. Знаете, ни один студент - не чужой ребёнок. Это наши, за них мы боролись, мы их знаем, матерей их знаем, потому что мы вместе очень много прошли. Сейчас, на приёме у президента, мы хотим затронуть вопрос о том, чтобы права студентов, которые находились на фронте, участвовали в СВО, были защищены, присвоен статус участников боевых действий. Надо, чтобы в дальнейшем они могли воспользоваться всеми льготами, которые им полагаются. Как матери, как сестры, мы обязаны защитить права своих детей, и сделать всё возможное для того, чтобы у них было будущее, которое они заслужили. Это будущее, которое они завоевали ценой своих жизней, ценой своего здоровья и всего пережитого.



- Вы с фронта какие-то весточки получаете?



- Периодически. Бывает, что ребёнок пишет не сам, а приходит сообщение, что во взводе или отделении всё в порядке — «живы, жертв нет». Бывает, что нет связи месяц или полтора месяца. Ты просто не знаешь, что происходит с твоим сыном, твоим братом… Думаю любая женщина, любой нормальный человек понимает боль, которую мы пережили, и что пережили они. Да, они защищают Родину! Они все для нас Герои — студенты или не студенты, любой 18-летний или 20-летний ребёнок — он не должен там находиться. Они, как настоящие мужчины стали на защиту. Мне очень сложно говорить на эту тему… Мой сын в марте обморозил пальцы. Погиб мальчик из нашего института.



- Война есть война.



- Да. И это всё очень больно и тяжело. Но мы надеемся, что всё-таки подписанный указ 13 ноября будет быстро рассмотрен, и наши мальчики придут домой. Конечно, они уже стали совсем другими. Когда сыну пытаешься передать тёплые вещи и ещё что-то, пишешь ему: «Держись! Всё в порядке. Мы любим, бережем тебя, молимся за тебя». В этот период, сами понимаете, много людей обращаются в веру, к Богу. На самом деле нас спасает вера в то, что всё будет хорошо, что с твоим сыном, мужем ничего не случится и, рано или поздно, это закончится, а вот тепло человеческое в душе останется. И очень хочется сказать всем, самое главное оставаться людьми.



Еще хочу сказать моржи — добрые, светлые и невероятные люди. Начиная с февраля месяца, в ответ на пост о том, что после объявления мобилизации, мой сын не спрятался, а пошёл я получила огромное количество слов поддержки со всей великой России! Владивосток, и Питер, Казань, и Липецк, другие города и поселки — все писали, пишут о том, что молятся за всех наших ребят! Все поддерживают. Мы чувствуем эту поддержку, как одна большая семья.

Когда вышло постановление, мы были в дороге, со всей страны стали писать - «посмотри, вот вышел указ!!!! »



Нам остаётся только пожелать вам сил, милые, красивые девушки. Будьте любимыми, счастливыми, и чтобы наши мальчики все-все-все вернулись домой живыми.