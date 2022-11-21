Правозащитник Латвии Владимир Линдерман: «Сейчас идёт адское давление на Россию и русских»

Аргументы Недели → Интервью 13+

21 ноября 2022, 16:20 Анна Шершнёва

фото: личный архив

Народная борьба на постсоветском пространстве за вменяемое положение русских людей ведётся давно. Её адепты стали настоящими живыми легендами и овеяны массой славных дел. К сожалению, наш век глобализма не оставляет таких героев без проблем житейских, социальных, а иногда и юридических. Сегодня нашим гостем согласился стать отчаянно смелый и по-хорошему отчаянный правозащитник и публицист из Латвии Владимир Линдерман.

− Рады приветствовать на страницах «Аргументов недели» известного и знакового гостя! Владимир, здравствуйте! Вас опять преследуют спецслужбы Латвии. За что на этот раз?

− Мне предъявлены две статьи обвинения. Первая - «оправдание геноцида, преступления против мира, преступления против человечества и военных преступлений». Сегодня в Латвии ее применяют к тем, кто, по мнению властей, симпатизирует России. Любой позитив в отношении России рассматривается как преступление.

Вторая статья более традиционная – якобы я возбуждал межнациональную ненависть. Обвинение бредовое, поскольку я никогда не использовал никаких речевых оборотов, которые называют hate speech («язык ненависти» в отношении какой-либо нации).

По сути, это политическое преследование всех, кто в понимании власти является потенциальной «пятой колонной», скажем так.

− А давно идёт Ваша борьба? С какого момента Вы не ладите с властями Латвии, Прибалтики в целом, Евросоюза?

− Со второй половины 90-х г. Впору четвертьвековой юбилей отмечать. (усмехается)

− Какая обстановка в Латвии и Прибалтике? Людей пугают «северным агрессором»? Есть ли панические настроения?

− Условно говоря, есть две Латвии. Есть Латвия, которая симпатизирует России, и есть Латвия, которая её ненавидит и боится. Власти страны пользуются сейчас всеми рычагами, чтобы ликвидировать какое-либо русское сопротивление, какую-либо борьбу за свои права, уничтожить наши памятники, наши святыни, запугать активную часть населения. Возбуждают уголовные дела против активистов и так далее.

Боевые действия на Украине и общая ситуация резкого обострения конфликта между Россией и Западом – всё это развязывает властям руки, чтобы полностью подавить попытки местных русских отстоять свои права. Это сейчас главные события, которые происходят в Латвии.

Кроме того, что возбуждаются уголовные дела, на людей оказывается давление на работе, угрожают увольнением. Всё, что власти или местное начальство считают хоть малейшей симпатией к России, подвергается преследованию.

− А что скажете о ситуации с СВО? Вы следите за фронтами? Что можете сказать об этом?

− Как бы я ни прокомментировал эту ситуацию, я просто добавлю ещё несколько эпизодов к своему обвинению. Поэтому промолчу. Конечно, жители Латвии переживают за гибель людей и так далее. У многих там родственники, друзья. А латвийские власти пользуются ситуацией, чтобы раздуть антирусскую истерию здесь.

− Все надеются на лучшее?

− Да, надеются на лучшее… Мы сейчас проходим через тяжелейшее испытание. Такого нагнетания еще не было. Скажем, недавно совершенно невинное интервью дал мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш, и уже всё, он «попался»… Не знаю, возбудят ли против него уголовное дело. Он, собственно, не сказал ничего крамольного. Ему задавались такие вопросы, типа: «Вы надеетесь на разгром российской армии?». То есть, с таким угрожающим подтекстом, чтобы человек ответил: «Да, я надеюсь». Какой-то трибунал инквизиции. Эта история хорошо передаёт атмосферу.

Многие российские журналисты нам звонят сюда и задают порой такие вопросы, не осознавая всей ситуации. Что у нас сегодня за симпатии к России, не только в связи с войной, но и за симпатии, допустим, к русской культуре – можно попасть под подозрение. А если что-то большее, то можно и за решётку угодить.

У меня нет страха за себя. Потому что это со мной уже не помню в какой раз происходит. Привыкаешь ко всему, кожа грубеет. Но я вижу, что происходит с людьми.

− А у Вас много соратников в Латвии, по Прибалтике в целом: в Эстонии, в Литве есть единомышленники?

— Это те, которые готовы сегодня сесть в тюрьму, сказав что-то? Или в каком смысле?

− Нет, просто тех, кто мысленно с Вами.

− Сказать «тысяча», чтобы завели тысячу уголовных дел? (усмехается) Нет, настрой остаётся, люди остаются русскими, понимаете. Соответственно и их восприятие всего, что происходит с Россией.

− Чтобы уточнить, скажу, что имеются в виду Союз русских Латвии, Татьяны Жданок. Вот о них больше вопрос.

− Да, это мои знакомые, хотя я не являюсь членом этой партии, но они мои товарищи. У одного из них я сейчас нахожусь.

− Ну вот, видите, значит есть опора!

− Сопротивление продолжается, но его возможности сильно сужены сейчас. Фактически действует жёсткая полицейская система, которая не позволяет многие вещи делать и даже говорить о них.

− Как Вы думаете, что нужно делать, чтобы вернуть права русским в Европе, а не только в Прибалтике, а вообще по всему Старому Свету?

— Это вопрос узкий, он касается только территории бывшего Советского Союза. Потому что в остальных странах русские не представляют из себя какой-то сформированной группы, которую бы преследовали по языковому и национальному признаку.

− А Польша?

− А в Польше разве есть русские в таком количестве, чтобы они выступали за свои права: за свои школы, за свои СМИ, общественные организации?

− Там есть диаспора, но небольшая.

− Имеется в виду не вопрос какого-то отдельного человека. В Латвии, Эстонии есть русские сообщества со своими ещё недавно имевшимися структурами, символами, памятниками. Это всё сейчас уничтожается.

Просто надо трезво смотреть правде в глаза. Мы не можем остановить этот процесс, нас меньшинство. И помочь нам сейчас тоже никто не может. Сейчас надо отстоять свободу слова, чтобы мы могли хотя бы говорить свободно. Чтобы была возможность создания легальных структур.

− Скажите, пожалуйста, Вы согласны с тезисом, что сегодня идёт передел мира? В глобальном смысле, а не только в отношении бывшего Союза. Вы согласны с этим?

− Он шёл всегда… Всегда идет борьба за место под солнцем. Что конкретно Вас интересует?

− Во что он выльется? Это будет многополярный мир или сохранится однополярная гегемония США?

− Он уже наступил, многополярный мир... Просто пока мы не знаем, кто кем будет в этом мире. Кто будет какую роль играть. Конечно, диктата со стороны Соединённых Штатов будет меньше, появляются другие сильные игроки, которые претендуют на свою долю.

− И в завершении такой вопрос, как преодолеть разобщённость обществ России и Прибалтики? Это возможно политически или как-то ещё?

− Такого вопроса сейчас даже не стоит. Он как будто с Марса звучит. Сейчас идёт адское давление на Россию русских. Реальность такова, что сейчас русские за пределами РФ, там, где они представляют из себя какое-то сообщество, становятся изгоями. Мы этому сопротивляемся. Вот всё, что можно сказать.

− То есть сейчас речь идёт о выживании и сохранении себя в русской идентичности, да?

− О сохранении сообщества хоть в какой-то форме, да.

− Напоследок хотите обратиться к единомышленникам?

− Давайте обойдёмся без пафоса, сейчас это неуместно. Живём и боремся. Моя задача сейчас – выиграть суд. Это поможет не только мне, но и всем, против кого возбуждены аналогичные дела.