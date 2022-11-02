Глава правления союза писателей ЛНР Глеб Бобров: «Макулатуру не везём принципиально»

Аргументы Недели → Интервью 13+

2 ноября 2022, 17:36 Анна Шершнёва

О жизни писательской организации Луганской Народной Республики в период Специальной военной операции в эксклюзивном материале «Аргументов недели» рассказывает глава правления Союза писателей ЛНР, автор пророческого романа «Эпоха мертворожденных» за семь лет предсказавшего гражданскую войну на Украине, прозаик и драматург Глеб Бобров.

− Глеб Леонидович, здравствуйте! Как и чем встретили писатели СВО на Украине?

− Работой. Все эти годы мы реализуем несколько постоянных литературных и гуманитарных проектов, а также отрабатываем входящие задачи. С самого начала – с декабря 2014, когда создавался наш Союз, мы договорились, что мы не будем строить уездную версию Массолита, а сконцентрируемся на реальных делах. Чем, собственно, и занимаемся.

− Выпуск книг?

− И книги, и периодика, разумеется, в первую очередь. Так родились наши известные сборники «Время Донбасса», «Выбор Донбасса» и «Воля Донбасса». Сейчас идет предпечатная подготовка четвертого тома будущей тетралогии «Вектор Донбасса». Надеемся выпустить его до конца этого года.

Также принципиален для нас ежегодный выпуск периодического издания СП ЛНР литературно-художественного альманаха «Крылья». В этом году изданию шестнадцать лет, подписан к печати 16-й «взмах Крыльев», так мы называем его номера. Это седьмой «военный» выпуск альманаха.

Кроме того, на протяжении всего времени выходят отдельные книги наших авторов и публикации во всероссийских литературных журналах. Например, летом привезли в Луганск и передали в библиотеки часть тиража книги бывшего подполковника СБУ, нашего разведчика Василия Прозорова «Жаркое лето Мариуполя».

− Надо понимать, что Союз жив не только изданиями?

− Конечно. Начиная с 2015 года, работает наш гуманитарный проект #КнигиДонбассу. В этом году мы завезли несколько партий книг непосредственно на прифронтовые и освобожденные территории, передали нашей «Горьковке» − главной библиотеке ЛНР – наиболее полную подборку книг о драматических событиях в Донбассе, собираемую нами все эти восемь с половиной лет. Также помогли киноконцерну «Мосфильм» сформировать небольшую библиотечку об этих событиях.

Самое главное в этом проекте: мы, наконец, вышли на завоз книг в Республику грузовыми партиями. Недавно мы привезли 3,5 тыс. книг, изданных в мужском монастыре Свято-Троицкой Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга. Эти книги были переданы воскресным школам, храмам и библиотекам ЛНР. В этом месяце планируем привезти уже 5 тыс. образцов художественной и профильной литературы.

− Где вы берете столько книг?

− Непосредственно со сбором книг нам помогает московский Фонд содействия интеллектуальному развитию регионов – его учредитель Юрий Лучников и директор Вадим Комкин. В теме занята крупнейшая российская букинистическая сеть и ряд издательств.

Кроме того, в теме активно участвует Санкт-Петербуржский Издательский дом «Питер» и его коммерческий директор Татьяна Родионова, неоднократно бывавшая у нас и привозящая грузовики книг в дар библиотекам Республики.

− Что это за издания, букинистика?

− Самые разные издания. Процентов 75 – совершенно новые книги в хорошем физическом состоянии. Макулатуру, как таковую, мы не везём сюда принципиально. Достаточное количество только что изданных книг от издательств. Тот же «Питер» учредил специальную гуманитарную серию, отгружаемую нам в процентах от количества купленных книг читателями. Это, как правило, остросоциальная публицистика, что называется на злобу дня – её адресно передают в Донбасские СИЗО для украинских военнопленных – гражданская денацификация в действии. Или, к примеру, литературный журнал «Сибирские огни» выпустил поэтических сборник и передал через нас часть тиража библиотекам ЛНР и ДНР.

Что касаемо букинистических и даже антикварных изданий, то мы их, как правило, дарим адресно. Так в конце прошлого года подарили краеведческому музею Луганска уникальное издание – антикварный четырехтомник «Толковый словарь живого великорусского языка» под редакцией известного российского ученого с французскими корнями, профессора Ивана Александровича Бодуэна де Куртенэ, выпущенное в Санкт-Петербурге в 1912 – 1914 гг. Подарили две старинные книги Митрополиту Луганскому и Алчевскому Пантелеимону. Сейчас нашли Киевскую псалтырь допетровской эпохи в неплохом состоянии - подарим нашему Свято-Вознесенскому мужскому монастырь в селе Хорошее Славяносербского района ЛНР.

− В это году у вас был двойной юбилей – 15 дет вашему бестселлеру «Эпоха мертворожденных» и 30 лет литературной деятельности. Сейчас что-нибудь пишете?

− Да, насколько позволяет время. В этом году в журнале «Сибирские огни» вышла моя киноповесть «Группа Векслера». Основанная на реальных событиях история о группе Ворошиловградских оперов УГРО, противостоявших в 1946 году банде душегубов в Камброде – историческом центре Луганска.

Одним словом, как говаривал некогда мой старинный товарищ: «Работаем, работаем – не устаём!»