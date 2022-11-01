Актриса Майя Горбань: «Даже в самые тёмные, депрессивные времена не надо запускать себя и квартиру»

Аргументы Недели → Интервью 13+

1 ноября 2022, 13:53 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Майя Горбань окончила РАТИ-ГИТИС. С 2014 года служит в Театре сатиры. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Смерть в объективе», «Берёзка», «Кухня», «Кровавая барыня», «Можно мне тебя обнять?», «Теорема Пифагора» и др.





- Майя, в недавней премьере Театра сатиры «Этот ребёнок» по пьесе французского драматурга Жоэля Помра вы играете девушку, которая не готова быть матерью. Она «дарит» своего ребёнка чужим людям. Чем вам близка героиня, вы можете её понять, принять?



- Я стараюсь её понять, хотя у меня самой нет детей. Она отдаёт ребёнка соседям – это чудовищный поступок! Чем же можно его хоть немного оправдать? Героиня инфантильна, одинока, у неё сложные отношения с матерью, росла без отца, молодой человек ушёл, нет средств к существованию. Но главное – она не бросает своего ребёнка, она передаёт его благополучным людям в надежде, что его судьба сложится хорошо.





Близка ли эта героиня мне? Только тем, что я тоже иногда бываю импульсивной. Только этим.



- Вы сказали, что у вас нет детей. А как вы, кстати, относитесь к движению «Чайлдфри» - его участники, как известно, вообще отказываются производить на свет потомство?



- Абсолютно нормально отношусь, это личное дело каждого. Точно так же, как и институт брака – человек сам вправе выбирать жениться ли, выходить официально замуж. У нас есть какие-то стереотипы в обществе – женитьба, дети. Повторяю, каждый сам выбирает свой путь.



- То есть, не факт, что основное предназначение женщины на этом свете – родить ребёнка?



- Женщина может состояться даже вне семьи и материнства. Хотя в обществе к ней могут относиться с предубеждением, если у неё нет ребёнка. Я хочу детей, но кто знает, как у меня всё сложится. Надеюсь, меня правильно поймут, я и к официальному браку отношусь положительно, ведь это тоже движение вперёд. Встреча, первая эйфория, вы не можете насытиться друг другом, всё время проводите вместе. Потом – совместная жизнь. Третий уровень – брак. Это тоже опыт, и очень интересный. Главное, чтобы всё было по большой любви.





- Вы уже восемь лет работаете в Театре сатиры. Какая роль вам наиболее дорога?



- Нина в недавней премьере «Арбенин. Маскарад без слов». Это пластический спектакль. Просто чудо, волшебство. Сергей Землянский – очень талантливый, но и очень требовательный режиссёр. Перед каждой репетицией у нас была мощная полуторачасовая разминка. А потом четыре часа пластики, где мы разучивали связки и движения. Моя Нина – трогательная, любящая, доверчивая. Тонко чувствующий персонаж. Мне и самой свойственна такая чувствительность, может, даже чрезмерная…



- А в чём она проявляется?



- Многое принимаю очень близко к сердцу. Слишком остро и глубоко всё чувствую… Хочу ещё сказать про спектакль «Арбенин» - это очень красивая постановка, с прекрасной музыкой Павла Акимкина, сценографией и костюмами Максима Обрезкова. А какие партнёры! Искренне восхищаюсь работой Максима Аверина - он играет Арбенина. У него потрясающая харизма и энергетика. И хотя в спектакле нет ни одного слова, мне кажется, нам удалось выразить все чувства и эмоции, заложенные в произведении Лермонтова. Работать в этом спектакле – счастье! Тем более танцы всю жизнь со мной: 11 лет в бальных танцах, потом современная хореография, театральный институт.

Из спектакля



- С кем из маститых артистов Театра сатиры вам удалось поиграть?



- С Александром Анатольевичем Ширвиндтом, например. Я его люблю нежной любовью за мастерство, юмор, иронию. Всегда ироничный, саркастичный и при этом – чуткий. Он с серьёзным лицом говорит такие вещи! И это абсолютно органично и разряжает любую обстановку.



Ещё достаточно много работаю с Алёной Юрьевной Яковлевой. Мы вместе играем в двух спектаклях – «Лес» и «Хомо эректус». Я всегда ей любуюсь - она очень тонко существует в роли, характерная и при этом невероятно женственная. А вообще, самое ценное в работе – партнёрство. Когда человек в тебе, а ты в человеке, есть контакт, обмен энергией, это очень чувствуется. И зритель тоже это чувствует.

Из спектакля

Мне повезло, я никогда не сталкивалась с артистами со «звёздной болезнью». Таких людей опасаюсь и считаю, что профессиональный человек и к коллегам, и к работникам различных цехов всегда должен относиться одинаково уважительно.



- Красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?



- Когда как. В репертуарном театре проще – мы здесь варимся в одном котле. Мы - одна семья. И всегда можно обсудить что-то с гримёрным цехом, придумать, как изменить себя при необходимости. А вот в кино часто говорят – вот здесь нам нужна внешность проще, скромнее. Мне это странно слышать, ведь «испортить» можно всегда – найти подходящий грим, нарисовать синяки под глазами или ещё что-то. Было бы желание. А отвергать человека, если он подходит по всем другим параметрам, из-за каких-то не тех элементов внешности - глупо. А вообще, мне нравится хорошо выглядеть просто для себя. Даже в самые тёмные, депрессивные времена не надо запускать себя и квартиру. Я за этим всегда стараюсь следить: чтобы и дома был порядок, и в зеркале.

С котом Орехом



- В школе вы, наверное, были первой красавицей?



- Возможно. Но главное - была заводилой. Любой кипеж – КВН, Новый год, школьные спектакли, конкурсы красоты – ничего не обходилось без меня. Я, кстати, была «Мисс Барби» во втором классе!



- Прекрасный титул!



- О, да! В школьные годы мне нравилось быть в центре внимания.





- А сейчас?



- Сейчас я спокойно к этому отношусь – можно нравиться кому-то, можно не нравиться. Всем угодить невозможно.



- Вы снимались в известном сериале «Берёзка» - о знаменитом танцевальном ансамбле в брежневскую эпоху. Нашли что-то привлекательное для себя в том советском времени, ведь мы сейчас ментально довольно близко к нему?



- Я не совсем согласна, что ментально мы сейчас близки к советскому времени. Мне кажется, советские люди были другими. Возможно, я ошибаюсь, но, думаю, они были ответственней, умели любить всем сердцем. У современного общества с этим проблемы.

Из спектакля



«Берёзка» - легендарный ансамбль, в котором и по сей день царит особая атмосфера. Я играла одну из танцовщиц. Мы репетировали в зале настоящей «Берёзки», познакомились с ребятами, которые сейчас танцуют в ансамбле, они тоже снимались в картине. Советское время - неоднозначное, но интересное… Что мне в нём нравится? Кино, например. Прекрасные сценарии, невероятно талантливые артисты, режиссура.



- А вам прямо всё советское кино нравится – даже «Ленин в октябре»?



- Что-то я очень люблю, что-то не особо. Для меня в кино важны люди, их отношения, переживания, чувства, душа. А зеркало души, как известно, глаза. Сейчас в кино мало таких глаз, как у актёров советского времени. Один из моих любимых фильмов «Девчата». Посмотрите, какие герои искренние, настоящие, живые! Или «Мне двадцать лет» Марлена Хуциева. Существование и эстетика совершенно иные, но взгляда не оторвать! Я вообще очень люблю старое кино. Быт, одежда, интонации, стиль – всё другое. Одежда, кстати, может многое сказать о человеке.





- Кстати, вам нравится носить исторические костюмы – платья с кринолином, корсеты, шляпки? Это удобно?



- Во-первых, это красиво. Удобство – уже второй вопрос. Вы знаете, у меня была небольшая роль в картине «Кровавая барыня»…



- Про Салтычиху?



- Да. Я там играла француженку. Так как у меня бабушка филолог, специалист по французскому языку, к ней я и отправилась с текстом, и мы отработали произношение… Так вот, в «Кровавой барыне» у меня были и шляпки, и корсеты, и медальон с портретом любимого. Мне нравится эта эстетика. Неудобно – да, возможно. Но, повторяю, это красиво и женственно. Я люблю шелка, кружева, тонкую работу, а в то время детали имели большое значение.