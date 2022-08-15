Член ОП РФ Елена Родионова: «Главное – чтобы патриотическое воспитание не превращалось в формальные мероприятия»

Аргументы Недели → Интервью 13+

15 августа 2022, 10:39

Председатель комиссии ОПРФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Родионова в интервью «Аргументам недели» рассказала о работе Общественной палаты, а также о взаимодействии с волонтерами и органами власти.

- Вы возглавляете комиссию с конца прошлого года. Какие задачи стояли перед Вами? Каких целей уже удалось достичь?

- До меня комиссию возглавляла Елена Цунаева, ставшая сейчас депутатом Госдумы. Она хороший специалист в патриотическом воспитании, военной истории, возглавляет Поисковое движение России. Эти темы были приоритетными, хотя, безусловно, немало внимания уделялось и другим вопросам. Сегодня состав комиссии заметно изменился, поскольку многие члены палаты так же, как и Елена Моисеевна, стали депутатами – как раз те, кто курировал волонтерство, молодежную политику. В комиссии остался небольшой, но эффективный состав. В начале февраля мы провели расширенную сессию по реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание» в рамках национального проекта «Образование». На самом деле, этот проект долгое время был в информационном вакууме, в публичном пространстве сведений о нем было мало. Тем временем, он вызывал массу вопросов. Поэтому мы решили собрать всех, кто имеет отношение к его реализации. Отмечу, что органы власти внимательно относятся к инициативам палаты и всегда принимают участие в диалоге, предоставляют информацию. Разговор получился откровенный, и общественникам удалось лучше понять ключевые задачи проекта. Этот разговор мы повторим в конце года, чтобы посмотреть, насколько деятельность по нему оказалась эффективной. Бытует мнение, особенно в регионах, что стать членом Общественной палаты это как награда за заслуги. Стал членом палаты и уже можно расслабиться. Но, нам по такому принципу работать не хочется. Мы стараемся, чтобы после каждой проведенной сессии происходили конкретные действия. На старте года нам удалось собрать всех крупных интересантов сферы патриотического воспитания, которые имеют отношение не только к реализации госзадач, но и к правильному распределению информационных, коммуникационных, стратегических и финансовых ресурсов. С этим пулом мы и работаем. Так же работаем с комитетом Госдумы по молодёжной политике. Действуем стратегически – берем большую и важную тему, подключаем экспертов, а дальше планируем действия.

- Как построена ваша работа с молодежными организациями?

- На мой взгляд, когда Общественная палата только появилась, стать членом палаты было престижно, но каждый по-разному представлял миссию Общественной палаты. Сейчас, мне кажется, происходит перерождение. Я вижу, как коллеги стараются объединяться, коммуницировать, не тянуть одеяло на себя, взаимодействовать с органами власти. И это необходимо! Ты можешь быть гениальным общественником, но, если хочешь решить конкретную проблему, нужно уметь сотрудничать, иначе выполнить поставленные задачи не получится.

Активно работаем с законодателями в сфере молодежной политики. Закон «О молодежной политике» оказался во многом рамочным и требует доработки, депутаты Госдумы это признали. Вместе с профильным комитетом Госдумы мы начали с анализа мер поддержки молодежи и молодежных НКО. Кстати, по некоммерческим организациям мы прекрасно сотрудничаем с профильной комиссией Елены Тополевой-Солдуновой по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО. Провели важное мероприятие и главное – собрали крупных игроков в этой сфере. Стоит отметить, что небольшие организации работают не хуже федеральных. У них есть реальная картина по регионам и муниципалитетам, что нам и было нужно.

Наибольший аншлаг вызвала история обсуждением законопроекта о создании движения «Большая перемена». Нам удалось собрать грандиозное экспертное сообщество как онлайн, так и оффлайн, провести нулевые чтения и напомнить, что дети и молодежь – это самое главное. Практически все предложения вошли в итоговую версию законопроекта. Общественная палата в очередной раз подтвердила роль главной площадки по общественному обсуждению законодательных инициатив.

Сейчас мы взяли на экспертизу закон «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений». Увы, сегодня фактически не выполняется ни одна его норма.

- Почему не выполняется?

- Время прошло. Законодательство меняется, как и общество с государством. Посмотрите, как у нас изменилась система управления даже с точки зрения названия министерств. Этот закон был принят десятки лет назад, однако несмотря на все поправки и изменения, действующие в нем нормы перестали быть актуальны. Например, там действует слово «реестр», который номинально есть, но по факту он не работает.

- Много ли волонтерских организаций вы привлекаете к работе? Как выстраиваются отношения с подобными организациями?

- В марте провели мероприятие, во время которого «положили» сайт Общественной палаты. Это брифинг молодежных и патриотических организаций по отношению к началу Специальной военной операции. Было 22 выступающих за 60 минут! А недавно мы дали старт проекту «Во имя Zавтра» для добровольцев по восстановлению памятников Великой Отечественной войны в Донецке и Луганске. Провели образовательный интенсив в Ростове-на-Дону по этой теме. Собрались федеральные волонтерские организации, а также небольшие организации из разных регионов. Общественная палата активно поддерживает такие инициативы. Это тоже важная миссия для нас.

- Как, на Ваш взгляд, необходимо говорить со школьниками о патриотизме?

- Прежде всего это не должно превратиться в формальность. Я считаю, что для учителей нужно провести курс повышения квалификации. Не потому, что у них недостаточно опыта или знаний, а потому, что к этой теме они давно не имели отношения. У нас есть проект «Растим гражданина», где стараемся этим заниматься. Главное, чтобы на церемониях поднятия Государственного флага не было сонных детей, мятых флагов и еле слышно включенного гимна. Чтобы у подрастающего поколения это не вызывало отторжения. Сейчас много разговоров о патриотизме, но каждый человек сам должен быть проводником этой темы. Участвовать в патриотических мероприятиях молодые люди должны потому, что интересно, а не потому, что «загнали» и заставляют что-то делать – это не патриотическое воспитание.

Член ОП РФ Елена Родионова: «Главное – чтобы патриотическое воспитание не превращалось в формальные мероприятия, это вызывает у молодежи отторжение».

- Советские практики, техники могут быть сейчас востребованы?

- Мы обсуждали это в преддверии юбилея пионерии в Общественной палате на площадке Международного детского клуба. И нашли множество методик и технологий, которые применялись в советское время и актуальны до сих пор. Коллективная работа и, одновременно, индивидуальный вклад в общее дело, конкурсные истории, международное сотрудничество – все это востребовано. На международном уровне, к слову, по патриотическому воспитанию и молодёжной политике мы работаем с коллегами из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Франции, Сербии.

- Как ребенку самостоятельно разобраться в потоке информации?

- Это вопрос не только ребенка, но и семьи. У меня ощущение, что вместе с повесткой меняется и сфера образования. Классическая лекция в университете уже мало кому интересна. Это четко показала пандемия и дистанционные образовательные технологии, которые активно вошли в повседневную жизнь. Стоит вопрос навыка получения и обработки информации самостоятельно. Я разговаривала со студентами и преподавателями педагогических вузов. Оказалось, нет методик и технологий, которые учат студентов методике обучения компетенциям будущего. В университетах не существует программ по методике обучения эмоциональному интеллекту, критическому мышлению, коммуникациям, как тогда будущие педагоги будут учить этому детей? Необходимо научить детей работать с информацией. Способы самые разные – от форматов событийных историй и внеурочной деятельности до дополнительного образования. Возьмем кванториумы или «точки роста». Дети туда не идут: нет информации, что это бесплатно, неудобное местоположение. Задача педагогов — рассказать, как можно найти информацию по тому или иному предмету самостоятельно и честно отвечать на все вопросы.

- Кто для вас патриот?

- Это человек, который любит себя, свою семью, школу, родину. Когда ты любишь себя и знаешь свои недостатки, то пытаешься их исправить. Так же нужно относиться к семье и родине.

- Понятия патриотизм, патриот размываются. Что Вы включаете в эти понятия?

- Пусть у каждого будет свое понимание. Не нужно говорить, что каждый должен обязательно ходить на парад, возлагать цветы и т. д. Тут не про то. Главное – созидание. К примеру, человек восстановил памятник. А понял ли он суть этого действия? Передал ли смысл и эмоцию от него детям, поделился ли с другими? Вот в чем вопрос, об этом стоит задуматься.