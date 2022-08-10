Донецкий поэт-бард Владимир Скобцов: «Без России человечеству не выжить»

Аргументы Недели → Интервью 13+

10 августа 2022, 11:58 Анна Шершнёва

Фото: личный архив

У фронтового Донбасса за годы освободительной борьбы сформировались самобытные творческие ноты звучания, которые создают его неповторимый портрет в канве Большой России. Это касается литературы, вокала, музыки, живописи – всех видов искусства. Одним из ярких его представителей является донецкий бард, автор-исполнитель, поэт, член Союза писателей России, Союза писателей ДНР и ЛНР Владимир Скобцов. Он не покинул сражающийся Донецк, за все эти непростые годы написал и выпустил книги стихов о Донбассе – «Непокорённый» и «Металл Сопротивления», стал соавтором сборника гражданской поэзии Донбасса «Час мужества», получившего национальную премию «Книга года», а также «Время Донбасса» и «Выбор Донбасса» и множество других произведений. Стихи Владимира переведены на иностранные языки.

За вклад в развитие русской культуры, за творческие и гражданские заслуги и укрепление народного единства знаменитый дончанин награждён Орденом Дружбы народов «Белые журавли России» и званием «Золотое перо Руси».

Сегодня мы встречаемся с «Легендарным Орфеем Донбасса», как назвала его знаменитая русская поэтесса из Киева Юнна Мориц.

− Приветствуем, Владимир Леонидович! Читатели «Аргументов недели» спешат познакомиться со знаменитым автором-исполнителем из Донецка. Расскажите немного о себе!

- Я родился, вырос и живу в Донецке. До войны гордился своей независимостью, а когда пришла война, понял, что без Родины я никто.

− Вы коренной дончанин и все переломные события наблюдали воочию. Где Вас застали события Евромайдана, а потом и Русской весны, ухода Крыма?

- В Донецке и вместе с Донецком я не принял нацистский госпереворот в Киеве, радовался возвращению Крыма в родную гавань, разделил с народом Донбасса его исторический выбор, окончательной точкой прощания с Украиной для меня стало сожжение ею людей в Одессе.

− А потом пришла война... приходилось выезжать из родного города?

− Вывез деньги и машину в русский Крым и вернулся в свой город в пик обстрелов.

− Музыка, сочинение песен - это Ваше призвание или увлечение?

− Музыка окончательно написана Моцартом, я пишу стихи, которые притворяются песнями. Ритм, гармония и мелодия изначально заложены в русской поэзии. Авторская песня − это форма существования поэзии, поэзия − это способ существования языка, а язык есть Бог.

− Народный гимн «Донбасс Zа нами!» стал настоящим рефреном в народе. Как родились героические строки?

− Скорее, это гимн спецоперации, в стихах сформулирована идеологема происходящего на наших глазах возрождения России. Сначала это была «Баллада о Донбассе», где описывались события нашей войны, затем появилась авторская версия, песня для дружеского круга, как в фильме «Белорусский вокзал», она первая среди равных, именно в авторской версии правильно расставлены смысловые акценты. К тому же, если песню нельзя спеть в дружеском кругу, это не песня, а всего лишь плакат. Существуют и другие, в том числе пиратские аранжировки. Но официальной версией является марш «Донбасс Zа нами» на музыку Л. Зинковского и Эдуарда Платонова. Марш − это особая музыкальная форма. Под марш солдаты идут в атаку, ходят строем, стоят под знаменем Отечества, марш это музыкальная форма патриотического воспитания, что сейчас крайне необходимо в нашем обществе.

Речь идёт об этой песне «Донбасс за нами и с нами бог», которая стала настоящим народным гимном Донбасса.

− Вы входите в Союз писателей России и Союз писателей ДНР и ЛНР. Работаете в соавторстве с кем-нибудь?

− Когда создавался Союз писателей ДНР, я принял непосредственное участие, понимая, что молодой Республике нужна антифашистская творческая организация. Организовал и провёл фестивали музыки и поэзии «Большой Донбасс» и другие мероприятия, причём без финансовой господдержки. Когда же работа наладилась, дистанцировался, ибо творчество, в отличие от партсобраний, всегда индивидуально.

− Известная в Советском Союзе и России поэтесса Юнна Мориц из Киева высоко оценила Ваш талант, назвав Вас «Легендарным Орфеем Донбасса». Где Вы познакомились с Юнной Петровной?

− Мы познакомились на войне, нашей войне с фашизмом. С первых дней Юнна Петровна поддержала Донбасс в его борьбе за Россию, и с тех пор мы не просто дружим, а сражаемся спиной к спине на этом небеснообязанном фронте великой битвы за Россию. Юнна Мориц, на чьих стихах стали людьми несколько поколений России, − сегодня главное имя русской поэзии. Её сайт имеет многомиллионное количество просмотров каждый день, её стихи о Донбассе знает весь мир, и я рад, что там есть моё имя.

− Где черпают вдохновение поэты, писатели и музыканты воюющего Донбасса?

− Настоящие военкоры поэзии − это те, кто живёт на Донбассе и пишет о Донбассе из первоисточника, разделяя с народом его судьбу. Взгляд со стороны в этом контексте недопустим.

− Опишите причины или свойства упорства и стойкости народа Донбасса. В чём сила земляков?

− Донбасс − место Силы России. Донбасс − не окраина, а форпост русского мира. Донбасс − это прежде всего люди, Донбасс это и есть Россия.

− Чем стала для Вас СВО? Дайте прогноз на будущее Донбасса и России, а также отвоёванных у Киева земель, если можно?

− На небе − Бог, под небом − Россия. Впервые в своей истории Россия не пропустила захватчиков внутрь страны, а блестяще нанесла контрудар на опережение. Владимир Путин − выдающийся политик эпохи, собиратель русских земель, его имя навеки войдёт в историю России. Без России человечеству не выжить.

В качестве эпилога Владимир Леонидович предложил свой стих, который превратил в песню и исполнил известный русский рокер Сергей Галанин. Он хорошо отображает общий импульс творчества поэта Скобцова с его скрытыми и явными смыслами.



***



НАДО ЖИТЬ!



Хоть режьте Родину, хоть ешьте,

От злых невежд мороз по коже

И смерть становится моложе,

И жизнь уже не станет прежней.



Уже не скроешься в столице

И не укроешься в морозы,

Чужая боль, чужие слёзы

Тебе воротятся сторицей.



Уже забудется едва ли

Судьба, пробитая осколком,

Но жить в России надо долго -

Нас слишком долго убивали.



Над нами звёзды словно в тире,

Беда течёт по небу Волгой,

Война с чертями будет долгой -

Мы слишком долго жили в мире.