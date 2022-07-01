Военврач-герой Юрий Евич: Вся их «незалежность» — возможность прислуживать европейцам за похлёбку и убивать русских

Аргументы Недели → Интервью 13+

1 июля 2022, 08:43 Анна Шершнёва

На фронтах одним из самых необходимых специалистов зачастую оказываются военврачи, главные помощники наряду с высшими силами для бойцов, мирных жителей и просто попавших в беду людей. С одним из таких ангелов-хранителей земных знакомим наших читателей сегодня. У нас в гостях ставший живой легендой медицины фронта, военврач по призванию – Юрий Юрьевич Евич.

— Здравствуйте, Юрий! Вы давно на фронтах Донбасса?

— Здравия желаю, уважаемая Анна! Здравия желаю, уважаемые читатели! Я на фронтах Донбасса с того момента, когда фронтов в прямом смысле слова ещё не было. В первый раз я туда приехал 12-13 марта 2014 года, посмотрел, как накаляется обстановка. Посмотрел, как оголтелые фашисты-нелюди из Киева ведут дело к войне. В следующий раз я приехал из Москвы на Донбасс 6 или 5 апреля. Как сейчас помню, утром митинг. Потом я уже командую добровольческим медицинским отрядом, который этот митинг обеспечивает. Потом мы идём шествием по проспекту Артёма. Потом мы берём Донецкую ОГА, вечером готовимся отражать штурм противника. И с тех пор я участвовал в событиях на Донбассе до марта 2015 года — самую первую острую фазу: Еленовка, Спартак, Углегорск, Дебальцево. Кто хочет подробностей, об этом наша первая книга серии по Донбассу — сборник мемуаров «В окопах Донбасса. Крестный путь Новороссии» — там очень подробно отражены все эти события.

В марте 2015-го меня, как и многих непримиримых, «попросили» с Донбасса. Было видение, что минскими соглашениями можно договориться с фашистами, нелюдями, с людоедами из Украины. Дальнейшие события показали глупость, если не сказать, вредительство этого курса. Никак соглашения, как мы видим, с украинскими нацистами быть не может. Но тогда была такая концепция, что можно договориться. И всех, кто был настроен на войну до победного конца, с Донбасса попёрли. Меня — тоже.

— Чем занимались в период вынужденного «бездействия»?

— Я всё время, когда находился в России, развивал идею тактической медицины. Проводили занятия по тактической медицине, издавали книги, издавали учебники. С книгами нашими можно ознакомиться в интернете: том 1 «Опыт Донбасса», том 2 «Опыт Сирии», том 3 «Снаряжение и экипировка». Мы в ходе всех этих событий издали второй том мемуаров «В окопах Донбасса. Земля украденных надежд».

Наши сборники по Донбассу — это единственные сборники воспоминаний. Есть мемуары отдельных людей Жучковского, «Африки» и многих других, но это отдельные люди, а у нас воспоминания участников, это придаёт им особую ценность. Также мы проводили курсы по всей стране сами, государство нас никак не поддерживало, только народ. За эти годы мы подготовили более пяти тысяч человек по дисциплине. Из них более половины — военнослужащие. Сейчас из проекта стало даже два проекта, и каждый процветает. Я счастлив. Что мог делал, вдали от фронта, чтобы люди получали знания. А на фронте побеждали, оставались живы.

Кроме того, у меня за это время было три командировки в Сирию. Там участие в активных боевых действиях штурмовых. Более сотни раненых, которым была оказана помощь. Считаю, что где бы русский солдат, он бьётся за Родину свою. И сирийская война — это часть огромной Третьей мировой, которую Россия ведёт против мировой сатанинской фашистской империи.

Соответственно, я тоже считаю, что был все эти годы на фронтах Донбасса. А как 24 февраля всё началось, уже активная фаза противостояния с этими тварями, только и думал, как бы поехать быстрее участвовать. Месяц понадобился, чтобы закрыть здесь все дела. Проект перевести в такую систему, чтобы он без меня не помер и процветал. И после этого поехал 24 марта и до сих пор, слава Богу, на месте.

Если же брать философски, то скажу кратко: я всегда знал, что такой кровавой мутью всё закончится. Ещё с 1991-го, с развала Союза. Я всегда знал, что будет война. Я к этой войне готовился, как мог: тренировался физически, психологически, получал навыки.

— Где Вас застала война в 2014 году?

— В Москве она меня застала. Я работал в сфере таможенного оформления, получал третье высшее образование уже закончил его получать на тот момент, экономическое. У меня кандидатская по медицине, я могу докторскую писать по многим другим темам. Вот писал докторскую диссертацию по экономике по такому направлению: «MPA-образование: образовательное пространство на Украине». Уже значительную часть диссертации выполнил, когда майдан стали мутить, когда в феврале сбросили Януковича, произошел переворот. И я видел с каждым днём: приоритеты будут другие.

— Какую специализацию в медицине имели в мирное время?

— Врач-хирург. Поработал в торакальной хирургии несколько лет, защитил кандидатскую диссертацию по теме «Диагностика и лечение повреждения диафрагмы». Потому что в военное время нередко встречается такое ранение. Тему выбирал мой научный руководитель Александр Григорьевич Гринцов. Он хороший патриот Донбасса, хороший врач, соответственно.

— Как быстро удалось переквалифицироваться из доктора гражданской специальности в военврача?

— Хороший вопрос. С одной стороны, медицина — одна из самых боеготовых гражданских специальностей: ты умеешь перевязывать, обрабатывать раны. Попал на театр военных действий и уже делаешь то, что надо и погружаться не надо. А если глянуть глубоко, я сколько лет уже участвую в боевых действиях, других обучаю и у других обучаюсь. Этот путь не имеет конца. Сколько бы ты ни развивался, сколько ни совершенствовался как воин, всё равно есть куда развиваться. Осваиваешь новые виды вооружения, новые виды техники, тактику, лучше готовишь людей. Я считаю, настоящая переквалификация военврача не имеет предела. Не бояться. Врачу нужно помнить свой гражданский долг, нужно быть человеком, прежде всего и не бросать мирное население, когда начинается война.

— Расскажите об идее Клубов тактической медицины, пожалуйста. Что это такое за явление?

— Наш проект «Технология выживания. Курс тактической медицины» существует с 2015 года. Много людей прошло, кто-то помогал нам, кто-то больше мешал, но я всё равно им благодарен, все равно они чему-то научились. Были мошенники и проходимцы, которые пытались примазаться. Были очень хорошие люди, которые много сделали для проекта, некоторые из них погибли на войне. Мы за это время полностью развили отечественную тактическую медицину, издали ряд методичек, создали целую систему преподавания, которая сейчас на ура принята Минобороны России. Наконец-то, мы 8 лет говорили о ней, но только отмахивались. Началась война - эту систему с руками взяли. Массово обучаем военных, хоть и поздновато, раньше надо было. Будем делать движение тактической медицины аналогично снайперскому движению во время Великой Отечественной. Только так можно ответить на текущие вызовы времени, которые стоят перед нашим народом. Государство пока подтормаживает сильно в этом отношении. Ну что же, надо засучить рукава и делать самим.

— Как быстро можно подготовить военврача?

— Прежде всего, человеку нужно медицинское образование. Это базовое. Что касается военного... Есть уникальный человек, отечественный специалист спецназа, он бригадой командовал, он руководил уничтожением антироссийского мятежа в Таджикистане, когда там была гражданская война, Александр Константинович Мусиенко. Уникальный человек, у него есть фраза: «Дайте мне человека, который хочет, и я за неделю сделаю из него спецназовца». Это реально работает и с военврачами. Если есть человек, который хочет, я буквально за несколько дней могу передать всё, что необходимо, чтобы эффективно работать.

— Мы знаем, что Юрий Евич является автором обстоятельного доклада, посвященного практике фронтовой медицины в 2014-2015 гг. в ДНР. Можно несколько слов об этом?

— Да, есть такой доклад у Дмитрия Пучкова на канале можно увидеть. Мы рассказывали не только о военной медицине в Донбассе, но и о медицине в Сирии, показали трофеи, рассказали об особенностях тактики вражеской. Получился очень обстоятельный системный доклад. Я думал, это будет прорыв. Мы выступили в Академии им. Кирова, после этого наш опыт возьмут на вооружение, наоборот, задвинули и не приглашали на конференции.

Я могу подготовить быстро, а академия им. Кирова готовит людей шесть лет и на выходе получают, к моему огорчению огромному, простых специалистов, военврачей я не вижу. Врачей хирургов, терапевтов, офтальмологов вижу, а военврачей — нет. Тактическая выучка отсутствует, обращение с оружием отсутствует, умение грамотно командовать личным составом отсутствует, психологическая подготовка к боевым действиям отсутствует. Они все уверены, что будут сидеть в госпитале, причём всю войну.

Мы все эти годы говорили о том, что тактическая медицина необходима − нас называли шарлатанами и тактическую медицину – лженаукой. Пробиваться приходилось без всякой поддержки чинов, суда. И вот два года назад вышел приказ Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина о развитии тактической медицины. После указа на нас наконец-то обратили внимание, нас пригласили, и мы теперь обучаем военных по нашим лекалам, то есть действительность показала, что мы были правы.

— С какими трудностями, как врач, столкнулись в полевой практике?

— Трудности были очень разными на каждой войне, сильно отличались. Какой-то придурок сказал, что «война никогда не меняется». Это неправда, любая война очень непохожа на предыдущую. Не меняются какие-то базовые вещи: на войне убивают, всё остальное совсем другое. Первое, главная трудность войны в Донбассе было предательство командования, это просто чудовищно. Сейчас прошли годы, уже понятно, где было вмешательство американских спецслужб, где украинских, где недоработка наших спецслужб. Это главная трудность для меня в войне 2014-2015 годов, самой острой фазы. Война в Сирии, трудности были такими: климат очень тяжёлый, паразитарные заболевания, очень плохое снабжение. Полевая практика сейчас. Мы проводим конференции по вопросам тактической медицины, можно послушать записи. Снабжение лучше, чем, когда бы то ни было. Личный состав, командование на высоте. Но минус — очень серьёзный противник, очень хорошо подготовленный, тяжёлые потери, трудно работать реально.

— Можно ли научить большую массу народа, с учётом замены начальной военной подготовки в школе невразумительным ОБЖ?

— Можно и нужно. Я на Донбассе видел, когда толковый командир собирал людей вообще без воинской подготовки за несколько дней делал из них настоящее боеспособное подразделение с высоким уровнем эффективности. Наш народ обладает хорошим мобилизационным потенциалом. А невразумительное ОБЖ менять без толку, это только война поправит. У нас была неправильная ориентация в прежние годы: жить в мире, а от врага откупиться. Но обстановка вернула всё на прежние рельсы. Знаменитый певец британского империализма, расист-милитарист и садист Киплинг сказал: «Сейчас провозглашён девиз, что был отринут. Меч — сам себе закон, когда из ножен вынут». Вот сейчас такая же ситуация. Нам нужно собаке бешеной Европе палкой указать ее место, потому что она сорвалась с цепи, пытается нас уничтожить.

— СВО была для Вас неожиданностью?

— Ещё и какой! Восемь лет этого минского договорняка, этого позорища, когда нас расстреливают в одни ворота, когда наших командиров убивают безнаказанно, когда киевские нелюди — лучшие партнёры... Я вообще думал, что правительство России капитулирует и сдастся. И когда всё-таки наши начали, я думаю: блин, да у нас всё же есть патриоты. То есть, это было для меня потрясающе приятной неожиданностью. Наше правительство повело себя как мужики. Уже за это я готов многое им простить. Хотя, как дончанин и горловчанин, конечно, очень недоволен был. Но сейчас, раз уж мы начали действовать, я всецело поддерживаю действия своего руководства. Единственно что, я, как многие, говорю: «Надо было в 2014 году». Ну лучше поздно, чем никогда.

— Где Вы сейчас? Чем занимаетесь?

— Там, где нужно Родине. Этим и занимаюсь. Принимаю активное личное участие в боевых действиях, как всегда. Непосредственно, в составе ударных подразделений. Всю жизнь делал это. Счастлив этому факту. Хожу с нашей пехотой, делаю медицинское обеспечение ударных подразделений. Ребята выполняют боевые задачи, я оказываю помощь раненым, контуженным, травмированным непосредственно в ходе задач и между ними. Где именно, на каком театре военных действий нахожусь, в принципе не так принципиально. Понятно, что война у нас одна сейчас, большая. На территории юго-западной России, которую враги назвали Украиной.

— Какое будущее для Донбасса и всего Юго-Востока видит знаменитый и опалённый войной доктор Евич?

— В будущем Донбасс я вижу центром России, стержнем её. Донбассовцы выдержали в таких невыносимо тяжёлых условиях, в которых не выстоял бы никакой другой народ. Горжусь своими земляками! Все годы предыдущие до мятежа при Януковиче и потом, когда его сбросили, Украина вырастала как фашистское, антирусское образование, не имеющее право называться государством. Вся их «незалежность» — это возможность прислуживать европейцам за похлёбку и убивать русских. Вся их национальная идея — это отказ от Православия, у них Бандеру назначили «святым». Они отказались от русского языка, вместо него придумали украинский, так называемый, который уже ни на что не похож, постоянно меняется, из диких слов состоит. Они отказались от памяти предков, пошли к потомкам тех, кто убивал их дедов. Они не имеют права на существование. Украина не имеет права на существование, её территорию нужно разделить между Белоруссией и Россией, максимально аннигилировать от фашистов и нацистов, остальным жесточайшая денацификация, полное искоренение украинского языка.

Я знаю, что говорю, украинский язык мне родной, я в паспорте писал «украинец». Но сейчас я — русский! Вижу, что весь неоправданный гуманизм к украинскому языку и менталитету привёл к катастрофическим последствиям.

Вот белорусы — народ, доказавший право на свою самостоятельность, на независимость, пускай живут и процветают в качестве независимого государства. Другие страны, которые к нам лояльны, тоже нормально. Украина — антирусское образование, она может существовать только как антитеза России. Кравчук и остальные идеологи об этом говорили. Это образование должно быть уничтожено и не имеет права на возрождение.

— Чем займётесь после победы?

— У меня обширные планы! Я много думал, как же так вышло, что после сиятельной победы наших дедов в 1945 году, какие-то полвека — и в 1991-ом такая катастрофа — развал Страны. Причина лежит на поверхности — побеждать мы русские умеем, а закреплять победу — нет. Сразу начинается паньканье с врагом, сюсюканье, надежды, что враг исправится. Мы не доделали в Отечественную войну всю эту миссию по избавлению от врагов. Так вот, планы мои после победы очень простые — по всему миру создать специальную Организацию, аналог израильского Центра Визенталя, который разыскивал нацистских преступников, но гораздо лучше, против врагов русского народа. Чтоб по всему миру знали — убивать русских никому с рук не сойдёт никогда, карающее правосудие придёт к ним в дом. Только так мы можем обеспечить человечеству мир на следующие десятилетия, предотвратить новую мировую бойню и следующее нападение на Россию. В довершение я дам читателям простой совет. Гитлеру принадлежит фраза, что главная опасность русского народа не в его многочисленности, не в его терпеливости, не в его способности даже переносить лишения. Главная его опасность в способности рождать личности масштаба Сталина. А Гитлер был толковый человек, хотя и урод редкий. Я каждому из вас желаю так прожить свою жизнь, чтоб немногочисленные недобитые враги где-то там в джунглях Амазонки, прячась и трясясь в бессильной злобе повторяли: «Главная опасность русского народа — в способности рождать личности типа Иванова, Петрова, Сидоров»; и называли вашу фамилию. Для каждого из врагов вы были таким символом редкого могущества и непреодолимой мощи нашего народа, каким стал Иосиф Виссарионович Сталин. Победа будет за нами!