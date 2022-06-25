Депутат Государственной думы Игорь Антропенко: Первый шаг к развитию Сибири – исправление налогового дисбаланса

Аргументы Недели → Интервью 13+

25 июня 2022, 12:51 Яков Дятлов,

Фото: vk.com

Депутат Государственной думы Игорь Антропенко в интервью редакции «Аргументы Недели» рассказал о том, что необходимо сделать для - развития Сибири и насколько опасны для неё введенные санкции.

- Как сделать так, чтобы города Сибири получили импульс развития?

- Первый шаг к развитию Сибири – исправление налогового дисбаланса. Дисбаланс между бюджетами регионов и собираемыми налогами замедляет развитие городов. Собранных с регионов налогов в бюджетах областей остаётся очень мало. Это видно на примере Омской и Новосибирской областей, в них расположено множество производств, но центры налоговой ответственности вынесены далеко за пределы их влияния. Таким образом регионы недополучают значительную часть денег в свои бюджеты. Подобные ситуации создают критический дисбаланс в сфере бюджетного обеспечения. Для стабильного процветания России необходима политика территориального развития с упором на регионы. Это может стать ключом к росту экономики и укреплению суверенитета. Увеличение финансирования регионов нам необходимо, тем более в условиях обострения международной ситуации.

- Как будет решен вопрос метро в Омской области?

Экономические реалии не дают нам возможность содержать инфраструктуру метро. У нас хватает средств для постройки метро, но на последующую эксплуатацию и содержание нет достаточного бюджета. За счет федеральных источников это стало бы возможным. Обеспечивать работу метро за счет жителей Омска недопустимо, это в разы повысит налоги и негативно повлияет на благосостояние граждан. На данном этапе я предлагаю решить транспортную проблему с помощью улучшения наземной инфраструктуры города, обновить городской автопарк, способствовать развитию электрического общественного транспорта.

- Как в Омске решается проблема плохой экологии?

Плохая экология сейчас в списке главных проблем региона. Экология сильно сказывается на здоровье и на качестве жизни, на это нельзя закрывать глаза. Вопрос в ресурсах, преодоление экологической проблемы в значительной степени связано с бюджетной обеспеченностью. Омск попал в программу «Чистый воздух», региону будут выделено 500 млн рублей на улучшение экологической ситуации. Экологическая проблема Омска связана с выбросами отходов в атмосферу большим количеством производственных предприятий. Она проблема будет решена с помощью установки автоматизированных систем мониторинга качества воздуха на каждом предприятии, находящимся на территории Омской области. Нововведение позволит контролировать качество атмосферы и определять источники загрязнения. На данный момент крайний срок установки систем – 2029 год. Блок правительства РФ, курирующий экологию, уже принимает меры для сокращения крайнего срока установки с 2029 до 2023–2025 года.

- Стоит ли вводить программу «сибирский гектар»?

Гектар не является панацеей. Я сторонник трудовой мобильности населения. Вся моя жизнь – подтверждение этого тезиса. Я работал в Ростове, Пензе, Хакасии, Москве. Мобильность в трудоустройстве – это прекрасный тренд. Мы же не хотим скатиться к средневековым методам и закреплять население на определённой территории. Мы должны создавать условия для комфортной жизни во всей регионах нашей страны. Условия для самореализации, работы, творчества, удобная городская инфраструктура – это критерии качества жизни, которые должны быть на высоком уровне. Исправление бюджетного дисбаланса сможет дать толчок развитию. В свою очередь регион должен создавать честную конкурентную среду, содействовать инициативности. Омск вошел в тройку лидеров по объёму привлеченных инвестиций. Здесь стоит отметить качественную работу региональной власти. Появление в регионе новых предприятий и крупных застройщиков позволит расширить предложение и удовлетворить спрос на жилье.

- В люди жалуются на недостаточную инфраструктуру новых микрорайонов Омска. Как будет решаться эта проблема?

При крупном квартальном строительстве компания застройщик обязана возвести инфраструктурные объекты и передать их на баланс муниципалитета. В случае точечной застройки такие обязанности снимаются с застройщика. В этом плане обеспеченность детскими садами и школами будет соответствовать норме только при квартальной застройке. Именно поэтому Омск и Новосибирск активно привлекают крупных застройщиков, которые смогут обеспечить требуемый уровень инфраструктуры и создать необходимые условия для комфортной жизни.

- Насколько опасны для Сибири введенные санкции?

На самом деле, текущие экономические реалии - настоящий вызов для России. Сибирь в этом плане ничем не отличается от других частей нашей страны. Ни одно государство мира никогда раньше не сталкивалось с такими проблемами. Все упирается в глобальный экономический фактор. Санкции вывели из строя логистические цепочки. Наша задача – отстроить новые и запустить по ним товарооборот. Чем быстрее у нас получится реализовать этот план, тем быстрее стабилизируется рыночная ситуация. Мы должны понимать, что импортозамещение не рассматривается как единственная прерогатива. Не стоит избегать возможности приобрести товар у стран-партнеров за меньшие средства, чем при собственном производстве.