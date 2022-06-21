Как строили храм на Ходынском поле

Аргументы Недели → Интервью 13+

21 июня 2022, 18:45 Нино Хочолава, Анна Хромова

Храм на Ходынском поле

На ходынском поле есть храм, он стоит немного в отдалении от торгового центра Авиапарка и дворца спорта Мегаспрот. Он появился там совсем недавно, благодаря работе группы авиаторов энтузиастов и одной женщины. Сегодня мы взяли интервью у консьержки Натальи Константиновны Шпилевой, которая является одной из его создательниц. Она рассказала о том, как стала заниматься историческими разыскными работами, помогала в постройке храма на Ходынском поле и многом другом.

- Почему вы начали работу над постройкой храма?

- Отец (генерал-майор авиации Константин Михайлович Шпилев) много работал над тем, чтобы этот храм появился. У него была команда, которая состояла из авиаторов и людей, любящих авиацию. Потом отец умер, храм (речь идет о храме Сергея Радонежского на Ходынском поле) достроить не успел. Поэтому люди пришли ко мне и сказали: «А мы что, все бросили? Ничего больше делать не будем?» Это было ветераны, они были в возрасте. Я спросила их, при чем там я. Они говорят: «А кто будет все это делать? Берись и делай». Я подумала, что в память об отце надо это сделать. Да и люди были настроены позитивно, жалко было все бросать. Очень помогал нам настоятель Благовещенского храма отец Дмитрий.

- Не трудно было заниматься постройкой храма?

- Это было ужасно. Просто ужасно. Но я дала слово авиаторам. Бросить дело не могла.

- Была ли помощь от государства?

- Мне, например, надо было написать письма. Но я письмо составлю, а кто мне его подпишет? Поэтому приходилось обращаться за помощью. Слава Богу, у меня хорошие и надежные друзья, я просила их, чтобы мне письмо подписали 16 известнейших людей в авиации. Вот мне один друг все организовал. Письмо подписали герои советского союза, герои России, бывшие командующие, главкомы.

- В когда это происходило?

- Это было где-то в 2012 году, а храм поставили в 2014. Собянину написали, он не ответил. Управа тоже не ответила. Патриарх не ответил, занят. Пришлось написать в администрацию Путина. Ответили… почему-то. Но храм появился не только потому, что я письма писала. Появился патриарх, который был энергичным, понимающим и знающим, как надо действовать. Он попал в Программу-200, когда начали строить храмы. Пришёл ещё владыка Марк, он сейчас в Рязани служит. У него тоже были, как говорят светским языком, завязки. Ресин очень много помогал, он был председателем Программы-200. Благодаря всем этим усилиям и появился храм. Батюшка поминает всех погибших при испытаниях, на гражданских самолетах, которые учились в Московской авиационной школе с 1910 по 1920 год приблизительно.

- Как вы находите информацию о погибших летчиках и инженерах на Ходынском поле?

- Можно в интернете все найти. Фамилии вбиваю и нахожу. В архиве министерства обороны есть мемориальная база данных, там практически о каждом есть информация. Недавно одна женщина ко мне обратилась из совета ветеранов, в котором я состою, просила найти ее дядю. Полтора года искали. Оказалось, что она неправильно запомнила его данные, но мы всё восстановили. Теперь его имя в храме в Кубинке (храм вооруженных сил России). Но мы не узнали, где он похоронен, потому что воевал он и совершил подвиг, за который получил орден красного знамени в Крыму, а там трудно было что-либо найти. Но память о нем все равно есть.

- Какие еще исторические разыскные работы вы делаете?

- Я нашла альбом отца, который в тридцать седьмом году закончил казахский горно-металлургический институт. Учился он в шестнадцатой группе, которая почти в полном составе ушла на фронт. Я нашла альбом с фотографиями, сделанными в момент, когда они ещё на фронт не ушли. Тогда мне стало интересно судьба каждого из них. Я сейчас занимаюсь розыскными работами, о каждом хочу узнать. Хочу все это собрать, весь материал отправить в университет, чтобы они поместили всё в музей. Хочу, чтобы память об этих ребятах сохранилась. Мне самой интересно, кто из них погиб, кто остался жив, кто стал известным металлургом.

Работа Натальи Константиновны еще не закончена, но она уже дала свои плоды. Сейчас существует сайт, на котором есть частичная информация, которую она находит. Сайт повествует о развитии авиации в Казахстане, а также развитии авиации в целом.