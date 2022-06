Полина Горностаева: интервью с готом

Аргументы Недели → Интервью 13+

8 июня 2022, 09:30 Никита Пименов

Начинающий писатель. В этом интервью она рассказала о том, что привело её в готическую субкультуру и что сформировало её как личность, а также развеяла некоторые мифы, которые существуют вокруг готической субкультуры.

— Как давно ты себя относишь к готам?

— Больше половины прожитой жизни.

— Что послужило толчком для твоего культурного самоопределения?

— Музыка.

— Расскажи мне об этом поподробнее. Какая именно музыка?

— Темная сцена восьмидесятых на волне пост-панка. Я открыла для себя это направление и познакомилась с имиджем тех музыкантов. Кроме того, в моей прошлой школе было три девочки, которые слушали хард-рок в туалете. Мне нравился их образ и то, что они слушали.

— Сталкивалась ли ты с непониманием со стороны взрослых? Для многих стариков готы равны сатанистам.

— До сих пор. Конкретно сейчас уже много людей, кто ходит только в черном, со всеми этими ошейниками, шипами. Уже как бы не актуально, что за тобой кто-то будет гнаться, считать тебя не таким, как все, потому что это уже стало мейнстримом. Но даже сейчас, если ты дашь понять, что ты готов, то есть ходить во всех этих цепях – никто и не заметит, а если ты только скажешь, что ты гот или панк – начнутся лекции и нравоучения. Начнут читать морали, потому что принято считать, что это какие-то бунтари-хулиганы. Ну, ты знаешь.

— Как ты думаешь, в чем проявляется девиантное поведение?

— Такое поведение вообще не проявляется. Те, кто очень долго шарит в этой субкультуре, нормальные, адекватные люди. Они понимают, что это все связано со сценическим имиджем. Однако иногда попадаются глуповатые взбалмошные подростки, которые по слухам что-то где-то увидели, узнали и решили поверить на слово недостоверным источникам. Ведь что чаще всего говорят о готах? Это люди-вороны, которые совершают ритуалы на кладбищах, пьют кровь единорогов, закусывая мясом инопланетян. Ребенок верит в это, его привлекает мрачная романтика, но еще больше тянет желание таким образом выделиться из толпы. Вот он и начинает позиционировать себя как гот, наряжаясь в стиле дарк-гранж (точнее, как угрюмая кассирша Нина), заявляя, что он не такой, как все, что остальные ничего не понимают и что только смерть все исправит! Да, со стороны, если какой-нибудь, скажем, «старожил» посмотрит на подающего надежды гота, он сначала посмеется всласть. Однако эти невежественные херки портят субкультуру и входят в нее, чтобы тупо выделиться. Им не нужна готическая сцена, литература, сделанный со вкусом образ – зачем это вообще нужно? Легче ведь одеться в черное, намазать губы жиром и обругать все вокруг себя, включая тленный мир и гнилых людей, как будто он сам чем-то от них отличается.

— Получается, это уже херки, а не готы. Так в чем разница между ними?

— Отличие в том, что херки – это подростки, которые только вошли в субкультуру, услышали о ней от сверстников или старшего поколения и решили сделать себе такой эксцентричный образ. То есть они пользуются ложной информацией.

— У тебя нормальный контакт с представителями других субкультур или есть такие, которых ты на дух не переносишь?

— Эмо, а точнее педовки и эксцентричные панки. Иначе говоря, говнари. Те, кто ведет себя чересчур вычурно. Для них на первом месте алкоголь и всякие тусовки.

— Для тебя имеет значение, ведет ли себя человек как мудак или просто херкует, но при этом как человек норм?

— Имеет.

— Я нашел в Интернете такой список черт, характерных для готов[1]. Ты с ним согласна?

— Нет.

— С чем именно ты не согласна?

— Я не согласна по поводу асоциального поведения, потому что знаю многих готов, которые спокойно создают группы, участвуют во всевозможных конкурсах, фестивалях, марафонах. Они собирают людей, устраивают встречи, вечеринки. Ну о каком асоциальном поведении тут может идти речь, если в одном зале может буквально собраться тысяча человек и каждый что-то рассказывает, читает стихи, поет, рисует, даже танцует. Это нормальное поведение. Насчет аморального поведения: мне кажется, что каждый человек аморален, поэтому не надо осуждать только за это. Что же касается саморазрушения: что может быть в этом саморазрушительного? Саморазрушение может быть только тогда, когда ты вдруг заявляешь, что ты гот и все начинают смотреть на тебя косо, потому что принято считать, что если ты гот, то ты автоматически дебил, вены себе режешь – такие ассоциации идиотские, навязанные старшим поколением, которое, видите ли, уже многое повидало. Именно мнение большинства самое разрушительное, если скажешь, что ты гот, считай, что эта фраза тебя и уничтожит. Так что лучше об этом не говорить.

— Думаю, имелось в виду самобичевание, фрустрация.

— Нет, самобичевание их совершенно не характеризует. К самобичеванию скорее склонны неуверенные в себе подростки, которые еще не окрепли морально. Это в целом так и конкретно к готам не относится. Посмотри на тех, кто постарше – они совершенно нормальные, уверенные в себе, так что не надо в этом обвинять конкретную субкультуру.

— Что касается этого списка готических черт[2], я знаю, что по первым двум пунктам ты подходишь. А как насчет двух последних: любви к мистицизму и хоррор-литературе?

— Интерес к мистицизму? Ну, есть. А вот что касается эзотерики: ею чаще занимаются обычные люди. Меланхолия? Есть такое, да, но вообще-то даже нормальный человек может впадать в депрессию. Я никогда не видела человека, у которого не было бы в жизни депрессивного периода. Любой человек хотя бы раз в жизни болел меланхолией. Какой-то период обязательно будет очень депрессивным. Любовь к литературе и фильмам ужасов? Тут в принципе такое есть, но я как-то не читаю хоррор- литературу.

— Но ты в подростковом возрасте тоже проходила через этот херковский период?

— Ну, не совсем. Хотя я скорее просто любила шокировать. Ну, я говорила, что я какая-нибудь сатанистка для привлечения внимания. Я знала, что это сработает, хотя мне не следовало ничего говорить, потому что я уже без слов привлекала внимание.

— А как ты думаешь: отношение к субкультуре – это больше что-то внутреннее или его нужно подкреплять внешней оболочкой? Если ты позиционируешь себя как гот, значит, ты должен выглядеть как стереотипный стандартный гот, или это не так и гот – это скорее про состояние души?

— «Гот – это состояние души» звучит как своего рода диагноз. Это не диагноз, это субкультура. Да, это связано со стилем одежды в целом. В плане одежды, например, мне запомнилось выступление певицы Рианны. Она носила черную одежду в стиле панк, но ее музыка полностью попсовая. Понятно, что она не гот. Она одевается как гот, но в целом не считает себя частью этой субкультуры. Очевидно, что она не является её частью, потому что она слушает другую музыку. Имидж как музыкальный образ, очень связанный с музыкой, неотделим от неё. Если человек ходит весь в черном, но не слушает готическую музыку, то он просто одевается во все чёрное.

— То есть если человеку близки идеи этой субкультуры, он гот по образу жизни, слушает соответствующую музыку, но не одевается в черное – он уже не гот?

— Да, потому что это сценический образ, и он неразрывно связан с музыкой. Но тут еще и от слов зависит: если ты говоришь, что ты гот, то так тому и быть, в зависимости от того, какую музыку слушаешь. Бывает, что иногда не хочется носить черное, хочется его как-то разбавить, так что здесь есть тонкая грань.

— То есть, грубо говоря, готы могут позволить себе иногда не быть готами?

— Да.

— И не надо вечно хмуриться?

— Ха-ха, когда ты видел меня хмурой?

— Хотела бы ты сама что-то прояснить о своей субкультуре? Есть ли что-то, чего люди не понимают или не хотят понимать?

— Если взять моих родителей, они не понимают, зачем мне татуировки, зачем все это. Этот образ вообще не принимают, он им почему-то не нравится. Но это то же самое, что кому-то может нравиться платье, а кому-то – брюки. Допустим, у меня пирсинг. Для кого-то это красиво, для кого-то нет. И, конечно, бесят диванные психологи-критики, вечно лезущие со своим мнением куда не надо. Глупые не те, кто делает пирсинг, а те, кто говорит, что ты сделал пирсинг – ты дебил, ты имбецил, ты ничего не добьешься. Почему они говорят такое? Откуда они вообще знают, чего ты добьёшься, а чего нет? Они не знают, дурак ты или нет. Сколько я знаю умных и начитанных людей с татуировками, которые невероятно притягивают к себе других людей и на что-то вдохновляют. В то время как эти безтатуированные критики сидят дома, смотрят телевизор, едят чипсы и деградируют. В этом вся разница. И главное, что этого никто не может понять до сих пор, даже если им вбивать это в голову, они все равно будут все отрицать и говорить, что готы – это идиоты какие-то. Типичное мнение, которое никому не нужно. Многие до сих пор не понимают, зачем носить ошейники, все эти украшения, делать себе очень длинные ногти, яркий макияж.

— Готам в принципе необязательно делать татуировки или пирсинг, не так ли?

— Сейчас вообще какое-то недопонимание этого имиджа, потому что выглядит он мрачновато. Конечно, все думают «окультист, сатанист». Не знаю почему, вроде 2020-е на дворе, а ощущение, что 2007.

— Ты пишущий человек, и ты говорила, что тебя вдохновляет готическая музыка.

— Да, и это восходит ещё к детству.

— Что именно вдохновляет тебя в такой музыке? Я понимаю, что ответить сложно, можно в общих чертах.

— Когда мы раньше ездили в деревню, в машине играла музыка группы кино, я не знала стиля этой музыки: мрачное звучание гитары, низкий тон, низкие ноты. В целом эта музыка не то чтобы наводящая на размышления и мрачная, но немного странная, в отличие от всех остальных. Раньше я не знала, что этот стиль называется пост-панк или поп-пост-панк. Странное название. Когда я открыла для себя этот стиль и многие из этих групп, я была очень счастлива, потому что мне очень нравится звучание. Мне нравится, что музыка вызывает у меня ассоциации с местами в городе. В основном она звучала в дороге. До сих пор слушаю её в пути. Лучше всего она откладывается в моей голове, когда я куда-то еду и слушаю песни в наушниках. Чаще в ночном городе. Ассоциации с ночью. И что вдохновляет: наверное, то, что она такая грубая, тёмная.

— Тебе не кажется, что готика стала для тебя способом уйти в другой мир?

— Для меня музыка – это обычно способ украсить мир и как-то взглянуть на него с другой стороны. Будет ли это готическая музыка или что-то еще, не имеет значения. Просто я больше всего люблю готику, хотя сложно сказать, потому что самая душевная музыка для меня – это вообще-то русский рок. Поэтому сложно сказать, что я ушла в другой мир. В общем, с этим все сложно. Я не хочу об этом говорить, потому что здесь можно говорить бесконечно. Ты знаешь, что я очень люблю говорить о музыке, потому что стилей много, и к каждому стилю какая-то отдельная любовь, каждому стилю соответствует какое-то красивое место, а музыка делает его еще прекраснее, чем оно есть. Так что оно западает в душу, запоминается. Короче, ассоциации очень хорошие.

— Можешь назвать три-пять музыкальных групп, которые сформировали тебя как личность?

— Первое, что я помню: в школьном туалете, пока эти самые девушки там стояли, я услышала совсем не готическую музыку. Мне просто понравилось, а потом я где-то вычитала, что готы слушают хэви-метал, тяжелую музыку вообще без разбора. Это, конечно, было неправильно. Я стала слушать только металл, музыку, которая не имеет никакого отношения к готике, то есть вообще проходит рядом с ней, как бы параллельно. Я слушала группы Within temptation, After Forever, Unreal – это русская группа, Агата Кристи – готик-рок там присутствует, но в меньшей степени, – большинство русских групп. Уже в пятом классе я открыла для себя Lacrimosa и The birthday massacre. Первое – это симфо-метал, готик-метал, второе – в основном дарквейв. Так что именно готические мои любимые группы следующие: Lacrimosa, The Sisters of Mercy, Siouxsie and the Banshees, Christian Death, Агата Кристи, Наутилусы и все, что связано с классикой русского рока. Я вообще из тех, кому нравится и немного панк-рок. Так что сибирский панк – это тоже моя стихия.

Примечания:

1. Девиантное поведение:

1. антисоциальное поведение

2. аморальное поведение

3. саморазрушительное поведение

2. Черты готов:

1. любовь к готической музыке.

2. мрачный имидж

3. интерес к мистицизму и эзотерике, мизантропия, меланхолия, депрессивные состояния

4. любовь к хоррор-литературе и фильмам