Актриса Валерия Гладилина: «Объединение наших театров – это смерть»

Аргументы Недели → Интервью 13+

24 мая 2022, 15:35 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Валерия Гладилина окончила ВТУ им. Щепкина. Служит в театре «Сфера», играет в спектаклях «Кабала святош», «Раскас», «Гадюка», «Без вины виноватые», «Земля Эльзы» и др. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Найдёныш», «Вьюга» и «Молодёжка».





- Валерия, какая сейчас обстановка в театре «Сфера», как воспринимают актёры возможное слияние с театром «Эрмитаж»? Вы лично?



- Это смерть. Труппу в театр «Сфера» собирала лично Екатерина Ильинична Еланская, основатель «Сферы». Она и меня в труппу приняла в 2009 году. Я была одной из последних артисток, кого она взяла. Это была женщина с огнём в глазах, с жаром в груди, с мечом и щитом в руках, которая пробивала дорогу к своей идее, своей мечте, и защищала тех, кто ей был близок и дорог. В нашей труппе нет лишних людей. Мы все единомышленники, мы продолжаем идею «сферы общения». Всего того, что закладывала Екатерина Ильинична. Повторяю, лично для меня объединение с театром «Эрмитаж» – это смерть. Потому что театр «Сфера» для меня – жизнь.

Фото: Сергей Чалый; Бедная наша Дженни



Но я очень надеюсь, верю в нашу борьбу за театр. Мы делаем всё возможное и невозможное, что в наших силах. Это будет большая потеря для всех, и для артистов, и для зрителей, если два таких разных театра объединят. Нас любят не только в Москве, в разных городах, куда мы ездили на гастроли – в Ярославле, Владимире, Нижнем Новгороде, Иркутске, Барнауле. Мы единственный, удивительный, эксклюзивный театр с круглой сценой, где нет никаких барьеров и стен между актёром и зрителем. Зритель плавно и спокойно погружается в спектакль и оказывается с нами в одной атмосфере. Поэтому всё и называется «сфера общения». Такого театра нет нигде, в Москве – точно.



- Почему вы думаете, что всё будет так плохо? Ведь труппу «Сферы» обещают сохранить, спектакли оставить…



- Вы же понимаете, обещания на словах не значит выполнение на деле. Невозможно слить два театра, которые категорически отличаются своим почерком. Наш театр невозможно слить с портальной сценой. И потом, вы представляете, что при объединении у нас окажется уже не 40, а 80 артистов? На мой взгляд, будут сокращения. Вы как руководитель будете сокращать своих сотрудников? Вам, наверное, будет проще сократить «чужих». И вот мы боремся за наш театр…



- Успехов вам в этой борьбе!.. Вы недавно сыграли в нескольких премьерах «Сферы». Что это за роли?



- В декабре 2021 года мы выпустили «Без вины виноватые» Александра Островского в постановке Александра Коршунова. Я исполнила роль Нины Павловны Каринкиной. Затем была премьера спектакля «Земля Эльзы» в постановке Ивана Рубцова, у меня роль Изабеллы, неоднозначного персонажа.

Земля Эльзы; Фото: С. Милицкого



- Вам нравится погружаться в другую эпоху, эпоху того же Островского, носить исторические платья, корсеты, шляпки? Какие ощущения?



- У нас в труппе собрались многогранные артисты, которые могут играть всё, что угодно. Мне интересно играть как исторические спектакли, так и современные. Интересно, как люди говорили в другое время, как двигались, носили платья.



Что касается нарядов, то сначала рисуется эскиз, выбирается цвет, фасон. Я часто участвую в этом процессе, с большим удовольствием. Ищем причёску, грим, макияж. В ходе репетиции всё может поменяться, появляются новые мизансцены, и ты, например, понимаешь, что в этом костюме тебе будет неудобно. Надо что-то подправить. Мне не очень удобно в платьях с кринолином, но это безумно интересно. Переодеться, перевоплотиться, почувствовать себя другим человеком, персонажем. Это очень мотивирует.



- Вам было бы удобно жить в позапрошлом веке, комфортно?



- Поскольку я привыкла к современным удобствам, наверное, без них мне было бы сложно. Но человек ко всему привыкает.

Кабала святош; Фото: Ю. Ласкорунской



- Вы упомянули спектакль «Земля Эльзы». Я его смотрел, и меня вот, что смутило. Там любовью двадцатилетних любят друг друга мужчина и женщина под 80 лет. Поцелуи, объятия. Откуда, извините, силы берутся? Вас это не задело, когда вы читали пьесу?



- Когда я прочитала пьесу, я сильно плакала. И на читке не могла себя сдержать, потому что, мне кажется, такая любовь возможна. Я была случайным свидетелем того, как в жизни люди пожилого возраста, вдова и вдовец, встретились, познакомились и стали жить счастливо, оставаясь в романтических отношениях. Им уже было за 50…



- За 50, это не за 70, поверьте!



- Понимаю. По пьесе, нашему герою 72, а Эльзе – 76. Но не забывайте, что там всё объясняется, там говорится, что это – первый поцелуй Эльзы, который она подарила своему возлюбленному. И это – единственный поцелуй в спектакле!

Мурли; Фото: С. Омнешенского



- А скажите, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?



- Никогда не считала себя особенной или красивой. Что касается кино, ты можешь быть в жизни с богатой индивидуальностью, невероятно красивой, но на экране можешь выглядеть плоско. На сцене то же самое. Тебе может не хватать своих внешних ресурсов – для того, чтобы быть объёмным на площадке. Поэтому, помимо внешних данных, нужна бесконечная работа над собой. Мне вообще повезло. Я играла разные роли – молодых девушек, гимназисток или школьниц, чуть постарше, положительных, но и характерных героинь. А сейчас в мой репертуар добавились две роли персонажей – обаятельных злодеек.



- Кстати, о ваших ранних ролях. Вы играли Лолиту в одноимённом спектакле по роману Набокова. Насколько сложно было перевоплощаться в кокетливую девочку?



- Когда меня взяли на службу в театр «Сфера», Екатерина Ильинична Еланская сразу сказала, что первой моей ролью будет Лолита. Спектакль к тому моменту, когда меня приняли в труппу, шёл уже очень долго. И нужно было обновлять состав. Еланская любила такие эксперименты. Тогда эту роль играла Валентина Абрамова, и она заболела. Встал вопрос замены спектакля, или срочного ввода на роль Лолиты. Екатерина Ильинична позвонила мне и спросила – ты готова? Я ответила – готова. Мне был тогда 21 год. Взяла текст, выучила, пришла на следующий день на репетицию. Артисты меня максимально поддерживали. Мне не составило большого труда перевоплотиться в Лолиту, моя душа была пластична, податлива.

Чудаки и зануды; Фото: И. Миткевич



- Кстати, а какой вы сами были в возрасте Лолиты?



- Очень спокойной и тихой девочкой. Я в школе столкнулась с абьюзом, буллингом, как сейчас принято говорить. Была серой мышью и изгоем. Из-за непонимания с одноклассниками училась довольно плохо… Так вот, про Лолиту. Она, напротив, была очень яркой девочкой. У нас не было в спектакле никаких провоцирующих моментов. Лолита - искренняя, наивная. Эротических сцен не было. Всё - на грани фантазии зрителя.



- Вы как относитесь к подобной страсти очень взрослого человека к столь юной особе?



- Я не одобряю сильную разницу в возрасте.





- А вы сами сильно подвержены страстям человеческим? Или вы всегда с холодной головой, сдержанны, спокойны?



- Нет, я очень импульсивный человек, очень эмоциональный, яростный. Но стараюсь сдерживать себя.



- Яростный? А в чём проявляется ваша ярость?



- В первую очередь, это касается моего близкого окружения, моей семьи, мамы. Если мама сталкивается с какими-то трудностями, она пытается о них умалчивать, чтобы я не переживала. И мне очень трудно находиться из-за этого в спокойном состоянии, я готова рвать и метать, когда дело касается мамы. Она – самый близкий мне человек.

Чудаки и зануды; Фото: М. Львовой



- Живёте с мамой?



- Нет, она живёт в Калининграде, я оттуда родом. Мы общаемся каждый день по телефону.



- Вы сыграли балерину в спектакле «Колокола». Чему обучались перед этим – стоять на пуантах, крутить фуэте?



- Когда я ещё жила в Калининграде, я 17 лет занималась хореографией. В профессиональном хореографическом ансамбле «Мечта», он один из лучших в области. Мы ездили на разные фестивали, по всей Европе, представляли Россию. У нас были классические постановки, народные танцы. Так что я с детства в хореографии. И в «Колоколах» мне было достаточно легко работать, играть балерину. Так же я сыграла балерину в постановке Петра Гладилина «Любовь как милитаризм». Моя главная героиня - бывшая профессиональная балерина… Могу крутить фуэте, да. Но сейчас не больше двух раз!

Раскас; Фото: В. Майоров



- Чему ещё специально обучались для той или иной роли? Вот вы играли тренера по фигурному катанию в сериале «Молодёжка». С кого списывали образ – с Этери Тутберидзе?



- Нет, мне не надо было ни с кого списывать образ. Режиссёр сразу сказал, какой у меня персонаж. Перед съёмками я занималась с профессиональным тренером, который научил меня стоять на коньках – Сергей Новицкий. Я до этого не каталась. Было безумно интересно. Снимали в огромном Ледовом дворце, съёмочная группа была классная, все поддерживали меня. Потому что мне надо было выходить на лёд, где катались дети, которые на коньках – как рыба в воде. А я их типа обучаю! Я боялась, как бы мне их не сбить, параллельно над катком летал кран, напротив камеры, а вокруг ещё маневрировал стадикамщик на коньках. Сущий рой!

- Сами каким спортом занимались?



- Долгое время занималась плаванием. С 4 лет держусь на воде, у меня мама тренер по плаванию. Работает с грудничковыми детьми, с беременными, вела аквааэробику, у неё очень большой опыт. И всё моё детство я провела в бассейне. Несколько лет занималась синхронным плаванием, спортивным, и вот параллельно пошла на танцы. Танцы победили в итоге.