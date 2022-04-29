Актриса Татьяна Каргаева: «На наших спектаклях зритель постоянно выпивает»

Аргументы Недели → Интервью 13+

29 апреля 2022, 13:25 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Татьяна Каргаева родилась в Мариуполе. Закончила в Киевском театральном университете факультет актёров театра кукол. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Пора цветения», «Возвращение Мухтара», «Шулер», «Излечить страх», «Последний янычар», «Духless-2», «Пёс», «ИП Пирогова», «Инсомния» и др. 21 марта на канале НТВ начался показ ново сериала «Порт», где Татьяна Каргаева играет главную роль.





- Татьяна, в своё время вы учились в Летней киноакадемии Никиты Михалкова. Чему вас научил мастер?



- У тебя уже есть образование, ты занимаешься профессией, а летом в театре каникулы. И есть время, чтобы приехать и узнать что-то новое, повысить квалификацию. Киноакадемия располагалась в центре Москвы, в потрясающем конструктивистском здании, где сейчас находится Театр киноактёра. Чему я научилась за месяц? Были десятки мастер-классов с режиссёрами, хореографами, занятия по сценической речи, встречи с потрясающими актёрами, наиболее запомнились Алла Демидова и Валентин Гафт. У Никиты Сергеевича были два мастер-класса, и как личность он мне не очень интересен…

- Даже так? Почему?



- Мне не нравится то, что он делает сейчас, «Бесогон ТВ» и прочее. При этом личное обаяние у него невероятное. Ты приходишь в зал, Михалков начинает что-то говорить. И ты настолько подпадаешь под его чары, что становится всё равно, нравился он тебе до встречи или нет.



- А вы любите фильмы Михалкова? Или они вам тоже не нравятся?



- Его ранние истории – это очень крутое кино. Хотя даже там виден его характер. Михалков же человек, который любит себя показать. И кино у него такое. А сейчас, смотрите, какой я классный план озера сниму!



- Но первая часть «Утомлённых» - прекрасная работа!



- Да, хороший фильм, «Оскар» и Гран-при Каннского фестиваля заслужил. Я говорю о своём общем впечатлении… При этом, конечно же, Михалков – невероятный актёр. Например, в «Жмурках» он замечательный, в этом малиновом пиджаке!



- Кстати, с кем из маститых актёров вы снимались в кино или играли на сцене? Чем они вас поразили, чему научили?



- Не так давно была работа в спектакле «Двое» режиссёра Дмитрия Крымова. Это про встречу двух людей – Михоэлса и Чаплина. Чаплина играет Роза Хайруллина, а Михоэлса – Максим Виторган и Александр Феклистов. В спектакле я водила гигантскую куклу Чарли Чаплина. Маленькая роль, но я безумно благодарна, что мне посчастливилось общаться с Розой Хайруллиной. За сценой, во время игры, наблюдая за ней во время репетиций. Разговоры с Розой просто «за жизнь» я буду очень долго помнить. Она относится к тем актрисам, которые, условно говоря, ничего не играют. Роза выходит как личность – на сцену, в кадр. И несёт своё мировоззрение, свою позицию. И поэтому за ней очень интересно наблюдать. Она работает так, что я не замечаю профессии. Александр Феклистов – невероятный артист, но работает иначе. Он очень профессиональный, я вижу, как это сделано. Как он делает паузы для того, чтобы люди засмеялись. Всё очень тонко, изящно. Но это другая актёрская школа. А как работает Роза, вообще не видно. Я не вижу её актёрскую кухню. И это любопытно, к этому я хочу стремиться.





- Ваш дебют состоялся в грузинской картине «Пора цветения». Снимали в Грузии, как вам тамошнее гостеприимство?



- На тот момент я только окончила институт, работала в киевском Театре кукол. Мечтала построить свой кукольный театр и быть в нём Карабасом-Барабасом. Но внезапно получила роль в «Поре цветения», меня спросили: «Завтра поедешь?» Там только недавно закончилась война, съёмки были в Тбилиси. Принимали очень хорошо, грузинское гостеприимство было настолько прекрасным, что моя фигура в первой серии и в последней очень сильно отличаются, можете сами убедиться. Есть у меня вредная привычка – если есть еда на столе, я буду есть. Не умею не доедать.



- Где-то прочитал, что вы увлеклись вегетарианством…



- Вещи случаются тогда, когда они должны случиться. Был у меня период, когда всё было непросто – и в личной жизни, и с работой. Я тогда пила, курила, ела мясо. В Грузии испугалась, что могу спиться – там же всегда на столе вино рекой. И вдруг поняла, что хочу перемен – стала заниматься йогой, перестала курить. Потом начала йогу преподавать. И потихоньку с мясом завязала. Самое интересное, что когда я забеременела, на седьмом месяце у меня упал гемоглобин, и мне ужасно захотелось мяса. Я брала мужа за руку и говорила – пошли есть стейки! Так что всему свое время.





- Вы снялись в прекрасном сериале «Шулер». Какая атмосфера была на съёмках в Одессе?



- Я играла героиню Кати Волковой в молодости. Одесса – классный город, который я очень сильно люблю. Туда приятно приезжать на съёмки. Всегда хочется сказать – возьмите мне обратно билет на два дня позже!



- «Шулер» - сериал про картёжников. А вы азартный человек? Играете, например, в преферанс? Бывали в казино?



- Нет, не азартный. В карты не играю, в казино не ходила. Пару раз играла в автоматы в детстве. Мне лучше знать точно, сколько у меня есть денег. При этом не ждать какой-то манны небесной, которая свалится на голову.





- То есть, лотерейные билетики не покупаете?



- Нет.



- В картине «Весь этот джем» вы сыграли тренера по йоге. Это было когда вы уже и в жизни йогой увлекались?



- Да, там была такая история. Я приходила пробоваться на главную роль, но меня не утвердили продюсеры. Но контакт с режиссёром сложился, и он предложил мне сыграть тренера по йоге. Фильм о молодой девушке, которая живёт в деревне. Туда приезжает иностранец, и у них завязывается роман. Такая романтическая комедия – рада, что мои йога-умения пригодились в кадре.





- А каких западных актрис вы любите?



- Мне нравятся французские актрисы – Катрин Денёв, Изабель Юппер, Жюльет Бинош, Марион Котийяр. Они свободны, и, в первую очередь, телесно. Как-то Кирилл Серебренников на одном из своих мастер-классов сказал: «У нас российская актриса может быть гордой только под простынкой. Без простынки – не очень гордая». Он сказал это некоторое время назад, сейчас ситуация меняется. Но внутренняя свобода француженок - пример для меня. Их невероятная сексуальность и уверенность.



- Вы когда-нибудь снимались в постельных сценах?



- Были какие-то сцены «около». До секса и после.





- Сейчас на некоторых телеканалах запрещено показывать даже страстные поцелуи!



- Странно отрицать важнейшую часть жизни людей, без которой они не могут появиться на свет. Слава богу, есть платформы, которые снимают совершенно другое кино.



- Вы, кстати, смотрели на платформе START сериал «Содержанки»?



- Смотрела первую серию.





- Как в жизни относитесь к содержанкам? Сейчас это – распространённое явление.



- Явление старо как мир, достаточно вспомнить, что Коко Шанель была содержанкой. Если всех всё устраивает, если все так договорились, почему нет. Мужчина и женщина хотят вступить в сексуальные отношения, и не готовы при этом доверять друг другу полностью. И мужчина согласен за это платить. Если никто друг друга не обманывает – это их выбор.



- В картине «Духlеss» вы сыграли роль секретаря. Вы этот роман Сергея Минаева читали перед съёмками? Что вы вообще сейчас читаете?



- Забавно, но «Духlеss» я так и не осилила. К сожалению, сейчас читаю мало. Впрочем, недавно закончила книгу Мэтью Макконахи «Зелёный свет». Прекрасная книга, рассказывающая про его путь в жизни и творчестве! Я пожалела, что раньше не читала никаких автобиографий, это очень любопытно и вдохновляет.





- Насколько сильно вы погружены в интернет?



- Достаточно сильно, хотелось бы поменьше. Как-то ездили с семьёй в мекку дайверов Дахаб, в Египте. Там плохо с интернетом, и мы решили побыть 10 дней без сети. Было прекрасно! И когда в последний день у нас появился в номере интернет, это мгновенно отвлекло от невероятных закатов и потрясающего воздуха… В Москве, конечно же, вела инстаграм, это часть моей работы актрисы. И как любому актеру, мне периодически её не хватает. Спасает театр. Например, два года назад мы поставили спектакль в ирландском пабе, и он идёт очень успешно.



- В пабе? Интересно!



- Этот паб-театр очень долго строили на Новом Арбате. Называется AbbeyPlayers – в честь национального театра в Дублине Abbey Theatre. Мы играем спектакли «Палачи» по Мартину Макдонаху и «Чик Ток» Ильи Леонова.





- А зритель во время спектакля активно выпивает, да?



- Ну, пьёт, ест – всё как в древнегреческом театре, когда он и был придуман три тысячи лет назад. Сейчас это людей удивляет – они не пришли в театр, где издалека со сцены что-то вещают не своими голосами. Всё происходит «здесь и сейчас», и тебя ещё могут включить в игру. Люди путаются, не понимают, начинают взаимодействовать. И для нас как артистов – это интересно. Потому что ты не знаешь, что тебя ждёт. Понятно, есть текст, сцена, но зрители бывают разные. Один раз даже пришлось распоясавшегося зрителя послать крепким словом.



- Серьёзно?



- Закончилось всё хорошо. После этого нам принесли несколько бутылок шампанского и цветы.





- Кстати, правда, что на съёмках сейчас вовсю матерятся? Это новый стиль такой?



- На площадке? Ну, могут, конечно. Я хорошо отношусь к мату, если люди умеют им пользоваться, в этих словах много энергии. Эти слова старше современного русского языка в 2-3 раза. Поэтому и сама могу их употребить, правда, с появлением сына пришлось учиться сдерживаться.



- В фильме Данилы Козловского «Чернобыль» вы сыграли небольшую роль. Экстрима много было на съёмках?



- Да нет. Мы, помню, снимали в больнице, в московской Первой Градской. Первое здание комплекса было построено еще до Отечественной войны 1812 года. Там очень часто снимают кино. И я потом ещё видела в каких-то фильмах эти интерьеры. Есть набор локаций в Москве, которые постоянно снимают. Но в Первой Градской я была впервые и было интересно там побывать, потому что я из врачебной семьи – родители, бабушка, дедушка – врачи. Кстати, я бы хотела сыграть врача, медсестру, в больнице выросла. Однажды в институте нужно было сделать внутримышечный укол одногруппнице, и все испугались, а я спокойно его сделала, потому что видела, как делают инъекции сотни раз.





- Кстати, какие навыки или знания появились у вас после съёмок в кино?



- Скорее, знания. Последняя моя премьера – сериал «Инсомния», я играла маму героя Гоши Куценко. Но изначально пробовалась на роль его жены, потерявшей ребенка и находящейся в пограничном состоянии. Решила погрузиться в тему, стала читать про женщин, которые потеряли детей во время беременности, статьи, интервью. До какого-то определённого периода каждый из нас считается эмбрионом. И некоторые говорят - да какая в этом трагедия, он даже не родился, ещё родишь. А для женщины – это реальная потеря, не важно, родился он или нет. Но этот вопрос в наших больницах никак не поднимается. Неродившиеся дети считаются медицинскими отходами группы Б – чистый цинизм! Ты не можешь получить умершее дитя на руки, если у него нет свидетельства о рождении. К счастью, есть благотворительный фонд «Свет в руках», который оказывает психологическую помощь пострадавшим женщинам. Если бы я не играла в пилоте «Инсомнии» эту роль, я бы никогда не узнала о подобной важной работе. Мне кажется, одна из задач искусства не только развлекать, но и говорить со зрителем о природе человека во всех его проявлениях.