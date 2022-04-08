Раиса Рязанова: Я просто женщина

Аргументы Недели. Балтия → Интервью 13+

8 апреля 2022, 22:32 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Улыбчивая, добродушная, своя, родная. Актрису Раису Рязанову просто невозможно не любить! Рядом с ней кажется, что все плохое непременно превратиться в хорошее, а о пустяках даже и думать не стоит. В творческой копилке актрисы более двухсот киноролей, но зритель узнал и полюбил Рязанову в роли скромной Тоси из фильма «Москва слезам не верит». Но если бы случилось так, что актриса больше нигде и ничего не сыграла, то, уверенно могу сказать, что ее все равно бы не забыли. Уж слишком полюбилась нашему зрителю Тося.



«Москва слезам не верит».



Могу сказать точно, что после выхода на экраны этой замечательной картины, меня совершенно не узнавали на улицах. Иногда правда подходили и спрашивали: «Девушка, а где я тебя видел?» И я пыталась подсказывать: «Может в кино?» Может! Но меня не узнавали. Роль же у меня тихая. Вот у Веры Алентовой муж – режиссер. У Ирочки Муравьевой – тоже. Да и роли у них яркие, сочные, главные. И зрителям они нравились. После выхода фильма Вера с Ирой, с «Москвой» ездили на различные фестивали… А я нет. Меня не брали. Только потом я узнала об этом. Да и ладно! На здоровье! Завидовать я никогда не умела. Да и неизвестная я была. Провинциальная девчушка. Но везучая. В те времена было принято ездить киностудиям в разные города. Я была в нештатном составе Студии им. Горького. Меня взяли, как молодую актрису, которая неплохо лопотала со сцены. И вот в городе Томске наша киностудия пересеклась с «Мосфильмом»… А в той делегации был Володя Меньшов. Конечно, мы познакомились, посидели за одним столом, поболтали… и все! Каждый укатил в свою сторону. А потом мне раздался звонок: «Вас приглашают на переговоры по поводу съемок в фильме «Москва слезам не верит». Ну я и пошла. Прихожу и вижу Володю! Аж дара речи лишилась! Мы же недавно вместе за столом трепались! Дал мне сценарий и велел прочесть. Я и прочитала. А что дальше? Жду, что Володя скажет. Долго ждала… А потом ко мне подводят актера и говорят: «Попробуйте поговорить в кадре» Ну мы и поговорили. Парень этот оказался мой экранный муж Боря Сморчков… Нас поблагодарили и отпустили. Иду я и думаю: «Раз сразу не взяли… пиши пропало!» А оказалось все иначе. Нас утвердили на роль супругов! Нравилась мне моя Тося. Ох, как нравилась. Близка мне она была. Я по характеру говорливая, но стеснительная, скромная. В юности любовь не крутила. Наказ был родительский такой: «До свадьбы не гуляй и парням волю не давай». Вот такая я была провинциальная. Но театр любила до безумия. У нас в Рязани был драматический театр, и я ходила прямо на каждый спектакль. Вот там и влюбилась!



Любовь и прочие прелести.

А первая любовь меня настигла в роли Ромео. Какой красавец был! Уж так он мне нравился! Я пробивалась в театр, садилась в первый ряд и глаз с него не сводила. А уж, когда он умирал, то я рыдала на весь зал! Так мне горько было. Меня даже из зала пытались удалить! Да! Я же спектакль срывала. Но я опять приходила, приходила, приходила. Конечно, он на меня никакого внимания не обращал, а только посмеивался. А мне так больно было! Вот и задумала я «месть»: «Выучусь на артистку и буду играть на этой сцене! А он увидит меня и полюбит!» Вот какая наивность была. Но твердо решила, что поеду в Москву и поступлю! И ведь поступила в ГИТИС. А там понеслось… Учеба, учеба, Москва, Москва… И забыла я про своего Ромео! Но свято место пусто не бывает. Пришел к нам на второй курс красавец Юра Петров… Он служил в Морфлоте. Все девчонки к нему… Понравиться хотят. А он и не отказывает никому… Улыбается, шутки отпускает. Я и думаю: «Вот же какой! Ну и улыбайся всем!» Я так себе сказала, но в сердце что-то защемило. Вот и стала я за ним аккуратненько подглядывать. А он за мной. Доигрались в гляделки. Зашла я как-то в костюмерную, чтобы платьице себе подобрать для репетиции, а там Юра… И говорит мне: «А замуж за меня не хочешь пойти?» И так небрежно сказал… Волновался очень. Я и говорю ему: «А вот через неделю повтори то, что сказал сейчас… Я подумаю». А он и повторил. Поженились мы на втором курсе. И жили мы дружно, мирно. Вот только стеснительная я была… Стыдно мне было, когда он при людях меня мог поцеловать! Совестно. Ну не опытная я была. Да и не знала я ничего о любви. Думала так и надо… Сына рожать, мужу стирать, готовить, работать. А вот спустя два года на меня нахлынуло! Влюбилась так, что все забыла. Ну хоть часок с ним, хоть денек провести. Не Юра это. Мой любимый был человек семейный. А когда полюбишь, то и небо с овчинку покажется. Познала я любовь. Ох, познала! И до конца дней буду благодарить Бога, что дал мне такое счастье. У меня оно было! А есть же люди, которые мимо своего любимого прошли… Да что говорить об этом! Это в душе…



Я просто женщина, но не роковая.



Меня журналисты часто спрашивают: «А вы не переживали, что режиссеры в вас видели женщину из народа?» Вот интересно! А кого они могли во мне видеть? Роковую красотку? По молодости и я Джульетту хотела сыграть… Но понимала, что и без меня Джульетт хватает. Во мне живет крестьянская сила. Кровь-то у меня не голубая. Вот и играю «свои» роли. И ничуть не жалею. Я живу полной жизнью. Вот на театральную сцену я вышла впервые – в шестьдесят! И до сих пор играю. Иногда передохнуть некогда! А как иначе? Везде успеть надо. У меня же день по минутам расписан! И в этом есть счастье!