Станислав Говорухин: «Я люблю тебя, жизнь!»

Аргументы Недели. Балтия → Интервью 13+

18 марта 2022, 15:23 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Станислав Говорухин

29 марта родился Станислав Сергеевич Говорухин. 14 июня 2018 года он ушел… Но мне бы хотелось поделиться своими воспоминаниями о великом режиссере и прекрасном человеке.



Станислав Сергеевич Говорухин – человек с уникальной памятью. Он никогда и ничего не забывает. В хорошем смысле слова… Я познакомилась с режиссером, актером, сценаристом (дай Бог памяти!!!) в 2005 году на кинофестивале в Сочи. Увидев Станислава Сергеевича, который мирно прогуливался по пляжу, я подошла и представилась: «Здравствуйте, я журналист из Латвии. Вы смогли бы мне уделить немного времени для интервью?» Если честно, то я никак не ожидала, что легендарный режиссер согласиться сразу побеседовать со мной. Я прекрасно видела, что к господину Говорухину непрерывным потоком подходят журналисты с аналогичной просьбой. С кем-то режиссер беседует довольно долго, а кому-то отвечает, на мой взгляд, коротко и быстро. Одним словом, в «списке желающих» я была далеко не первая. Но Станислав Сергеевич согласился. Мало того, он пригласил меня в кафе и… угостил кофе с коньяком. В конце беседы я набралась смелости и… попросила номер его телефона. Без лишних вопросов Станислав Сергеевич мне его дал. С тех пор прошло почти одиннадцать лет. С потрясающим режиссером у меня было уже не одно интервью, и не одна встреча. И на мой неизменный вопрос: «Станислав Сергеевич, вы уделите мне время для интервью?» Господин Говорухин всегда отвечает: «Конечно. Будете в Москве – звоните. Думаю, что я найду время. Почему бы нам не встретиться? Таня, вы, как всегда, пьете кофе с коньяком?» И я неизменно долгие годы говорила: «Конечно, Станислав Сергеевич!» И буквально, несколько месяцев назад, при очередной встрече, я честно призналась, что терпеть не могу пить кофе с коньяком, а предпочитаю сухое шампанское. Удивительно, но это не смутило маститого режиссера… Обычный, спокойным голосом он сказал: «Хорошо, вы будете пить шампанское». Действительно, я пила шампанское со Станиславом Сергеевичем, и мы беседовали, беседовали… О чем? Конечно, о кино…



Российское кино, Голливуд, попкорновый зритель.



Сегодня пришло время коммерческого кино. И с этим трудно спорить. Кино будет таким, каким будет зритель. Коммерческим. Большинство сюжетов для полуграмотной молодежи, которая идет в кинотеатр с попкорном. И это не только в России. Ситуация в Америке не лучше. Похожие подростки сидят с тем же «набором» в их кинотеатрах. Но это изменить невозможно. Нельзя вернуть кино, которое было лет тридцать назад. Сегодня, чтобы зритель пришел в кино, нужно его заинтересовать сюжетом, извините, «ниже плинтуса». И при этом, нужно «такое кино» разрекламировать. А любая реклама стоит огромных денег. Но это дело уже продюсера. Мое дело – снять фильм. Мне важно, чтобы мои картины посмотрел российский зритель. Конечно, я не буду лукавить по поводу зарубежного зрителя… Для любого режиссера важно, чтобы его кино смотрели, но меня интересует, в первую очередь, зритель, который понимает мои фильмы. Я считаю, что у нас засилье американской кинопродукции. И я поднимал вопрос в Думе о введении квот на американское кино. Посмотрите, на многих международных фестивалях побеждает картины из Азии. Тут нет никакой загадки. Просто пришло время азиатского кино, а «шедевры» Голливуда отходят на задний план. Я понимаю, что картины из Голливуда прекрасно разрекламированы. На высшем уровне. Но есть замечательные корейские, китайские фильмы. Но люди просто к ним еще не привыкли. Да и их реклама отстает от американской. Но это уже не мое дело. Это дело прокатчиков. Я лишь высказал свое мнение. А это уже ваше дело… верить или нет.



Да, иногда у меня возникает мысль: «Не хочу снимать кино? Куража нет. Интеллект у зрителя все ниже. Да и кого снимать? Актеры разрываются между сериалами. Сегодня они в одном, а завтра уже в другом. Некогда остановиться, подумать, изучить сценарий». Я же вырос на качественном кино. Работал ассистентом у великого Сергея Бондарчука на картине «Война и мир». Снимался в серьезном кино у Сергея Соловьева в «Ассе». Трудно представить, что у таких серьезных режиссеров в картине звучит, например, мат. Это недопустимо для кино. Я много прожил, но мат в кино никогда не допущу. Это просто неуважение к зрителю.



Вообще, о фильмах можно судить через много лет. Будет ли оно интересно зрителю? Конечно, вкусы меняются, но интересное кино остается. Я знаю, что картину «Место встречи изменить нельзя» смотрят до сих пор с интересом. Уверен, что этот фильм стал классикой. Но я не особо его люблю. Есть определенные неточности в картине. Да и снимал его с некоторыми трудностями. Например, Аркадий Вайнер не хотел, чтобы роль Шарапова играл Владимир Конкин. Он считал, что главный герой его романа «Эра милосердия» должен быть не юнцом, а опытным разведчиком. И весь этот опыт должен иметь отражение на внешности. Но я видел именно так этого героя. И не ошибся. Конкин и Высоцкий составили хороший дуэт. Люди полюбили этот фильм, улицы «вымирали», когда шла картина… А критики меня ругали за «Место встречи изменить нельзя». Мне сложно сказать – почему? Когда в прокат вышла картина «Благословите женщину», то критики ее ругали так… А фильм «Ворошиловский стрелок» просто материли… Но прошло время. И сегодня мне часто предлагают снять продолжение, например, «Место встречи». Но я не соглашаюсь на такие эксперименты. Зачем? Высоцкого уже нет. А картина без него… Разве тот фильм плох? Зачем еще один нужен? Я повторюсь, интересное кино зритель будет смотреть и через тридцать лет. Я не хочу никого обидеть, но лично мне совершенно не интересно смотреть, например, сокуровскую мутотень. Просто не интересны его фильмы! (Александр Сокуров - режиссер - прим. авт.).



Я никогда не скажу, что я не имею претензий ко всем моим фильмам. Но есть те, к которым у меня нет претензий… Например, картина «Конец прекрасной эпохи». Фильм получился автобиографический. Где-то этот фильм и обо мне. О моей журналистской юности. Конечно, все от Довлатова осталось, но сценарий написал я. Ты удивлена, что я заговорил о своей журналистской юности? Я в далеких 60-х работал редактором и ассистентом режиссера на Казанском ТВ. Опыт в журналистике имею.



Меня часто спрашивают: «Вы снимаете кино для себя?» Нет. Для зрителя. Я снимаю кино для таких, как я. Их миллионы. Но они в кино не ходят. Обычно их смотрят на кинофестивалях, по ТВ, в интернете. Мои картины малобюджетные. Для «габаритного» кино нужны очень большие деньги. А где их взять? Сегодня снимают фильмы для ТВ. Но это совсем уже беднота и халтура. А вот когда канал и государство совместно принимают участие в проекте – другое дело. Кино получается хорошее. Посмотрел я фильм «Битва за Севастополь»… Можно же было убрать все эти компьютерные «игры»! Тогда и картина бы получилась хорошая. Но все эти «игры» нужны зрителю. И не всегда образованному. Вот от сюда и проблема.