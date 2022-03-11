Депутат Сергей Колунов рассказал, что будет происходить с ценами на услуги ЖКХ

Аргументы Недели → Интервью 13+

11 марта 2022, 12:26 Яков Дятлов

Фото: Сергей Владимирович Колунов

Депутат Государственной думы РФ, член Комитета по строительству и ЖКХ, экс-председатель совета директоров ГК «Садовое Кольцо» Сергей Владимирович Колунов рассказал «Аргументам недели» о том, будет с ценами в стране в ближайшее время.

- Чего ожидать людям в связи с недавними событиями?

- Взаимодействие с Евросоюзом и Америкой будет ухудшаться, ситуация с санкциями не новая, их применят в любом случае. Результаты американской экономики заставляют её вести агрессивную политику по всему миру. Государственный долг США стабильно растёт, показывая несбалансированность экономики. И если Америка лишиться гегемонии – то обанкротится.

Сегодня США делают то же самое, что и Римская империя в момент своего развала – собирают все ценности с завоеванных территорий в своем центре. США пойдёт ва-банк, чтобы сохранить те позиции, которые имеет. Греция тоже была великой страной, сейчас утонула в долгах, видимо, настало время Америки.

Наша позиция предельно понятна, Россия не расширяет свою территорию. Я помню страну в 2000 годы, помню, как всё разваливалось. Я помню, как стыдливо убирал российский паспорт на паспортном контроле и как сейчас мой ребенок идёт, и с гордостью показывает российский паспорт. Видимо, настало время России.

- Зачем вы, как успешный бизнесмен, приняли такое серьезное решение - пойти в политику? Готовы были к партийной дисциплине?

- Я хочу и могу быть полезным большему количеству людей. 8,5 млн человек – общее число занятых в сфере строительства и ЖКХ. 11% ВВП обеспечивает именно данный сектор экономики. Практически каждый 10 работоспособный гражданин задействован в сфере строительства. Это те, кто непосредственно строят дома, их обслуживают, задействованы в производстве и логистике строительных материалов, дизайнеры, архитекторы. Всего порядка 520 тысяч предприятий, на долю которых приходится 12% всех налоговых поступлений.

Обладая 20-летним практическим опытом, уверен, что смогу быть полезен для отрасли строительства и ЖКХ.

Все законодательные инициативы, которые я предлагаю, отработаны на практике методом проб и ошибок.

Например, я вижу, что строительная отрасль серьёзно проиграла банковской отрасли. Сейчас все застройщики контролируются банками. Банки определяют заработок застройщика, банки в любой момент могут остановить стройку и обанкротить строительную компанию.

- Еще до сегодняшней ситуации цены на стройматериалы и ремонт повысились примерно на 30%. После повышения ставки рефинансирования значительно поднялась цена ипотеки. Как ситуация будет развиваться дальше и какие меры необходимо предпринять для стабилизации рынка недвижимости?

- Первая причина роста цен – это итоги пандемии. Многие заводы остановились или значительно сократили количество выпускаемой продукции, были уволены сотрудники производственных предприятий по всему миру. Предложение сократилось и как следствие, цены выросли.

Вторая причина – резкий рост цен на металл, что спровоцировало повышение цен на другие товары строительного рынка, произошло выравнивание цен.

Инфляционный ежегодный рост цены квартиры в целом по стране составляет от 6 до 12%.

Если говорить о текущей ситуации, об увеличении ставки рефинансирования и как следствие – повышение ипотеки, то уверен, что Правительство предпримет все меры, чтобы снизить ипотеку. Спрос необходимо стимулировать. Люди не могут и не должны откладывать на лучшие времена переезд в более новое, комфортное жильё.

- Кто контролирует цены на тарифы ЖКХ? Ожидается ли поднятие цен на услуги ЖКХ?

- Тарифы ЖКХ контролируются и регламентируются государством. Цены на услуги ЖКХ поднимаются в плановом режиме 2-3% в год, что существенно ниже инфляции. Если будет снижение цен на услуги ЖКХ, значит, придётся переплатить в другой сфере.

- Почему отсутствует частное инвестирование в экономику?

- Почему отсутствует? Оно есть. К примеру, был на днях на отчёте главы Красногорска, было озвучено 150 млрд рублей инвестиций за 2 года (2020 и 2021 гг). Инвестиционная привлекательность конкретного городского округа Подмосковья – это более 200 млн рублей ежедневно.

А вообще, в инвестициях нуждается наша молодежь. Нам нужна идеология популяризации технических профессий, как гаранта стабильного дохода. Мы инвестируем в производство, а начинать нужно было с людей. Ощущается острая нехватка кадров почти во всех отраслях региональной экономики. По моим оценкам, дефицит специалистов среднего и профессионального звена - от 20 до 30%. А это значит, что действующие производственные мощности недозагружены. Необходимы инвестиции в молодёжь.

Надо дать возможность молодому поколению развиваться так, чтобы появилось осознание того, что в нашей стране можно достойно жить и совершенствоваться в свой стране.