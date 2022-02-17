Актриса Варвара Верховых: «Ужастик – это как нырнуть в сугроб после бани»

Аргументы Недели → Интервью 13+

17 февраля 2022, 13:05 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Варвара Верховых родилась в Саратове. Окончила ГИТИС, мастерскую Владимира Мирзоева. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Проводница», «Свидетели», «СеняФедя», «Трудности выживания», «Очевидцы», «Найден_жив», «Под прикрытием», «Сториз», «Нотариус» и др. 17 февраля в российский прокат выходит фильм ужасов «Синдром», где Варвара Верховых играет одну из главных ролей.



- Варя, любите ужастики? Какие чувства испытываете, когда смотрите этот жанр?

- Очень люблю. Сейчас уже не сильно пугаюсь, наверное, потому, что слишком много их смотрела. Нет, пугаюсь, но более глубоко, не просто вздрагиваю. А вообще фильмы ужасов возвращают нас к реальности.

- В каком смысле?

- Когда попадаешь в мир кошмара и сталкиваешься напрямую со злом, ты потом гораздо больше ценишь свою жизнь. Ужастик - это процесс очищения, это как нырнуть в сугроб после бани.

Я счастлива, что сыграла в «Синдроме», потому что фильм достаточно необычный. В России, по-моему, не снимали подобных проектов. Я играю жертву. Там действует мистическая сила, которая охотится за людьми. Главный герой пытается меня спасти, а получится ли – добро пожаловать в кинотеатр!

- Когда вам было наиболее страшно на съёмках «Синдрома»?

- Однажды съёмки проходили в маленьком магазинчике, в подсобке. Когда начал мигать свет и стал ходить этот злодей, который преследует мою героиню, я реально испугалась. Вообще не хотела бы оказаться на её месте!

- А какие у вас в жизни есть страхи?

- Я очень люблю преодолевать страхи. Например, как-то ползала на огромной высоте по всяким лесенкам, канатам, преодолевая боязнь высоты. Было ужасно поначалу, но ты делаешь несколько шагов – и уже не так кружится голова.

Всегда боялась пауков. Хотя, казалось, чем они могут навредить? Однажды была поездка в Крым, я ещё училась в школе – раскапывали древнегреческие военные поселения. И в моей постели поселились два огромных паучища. И я никак не могла от них избавиться, а убивать жалко. Мы их уносили, пытались прикопать. Но пауки всё равно оказывались в моей постели. И вот возвращаюсь в Москву, открываю чемодан – и они оба на меня оттуда выползают!..

- Это любовь, Варя!

- Воистину. И начинают по мне карабкаться. Я орала как никогда!..

- Вернёмся к «Синдрому». Там главную роль играет Дарья Мельникова. Как взаимодействовали с популярной актрисой?

- У нас было много общих сцен, и я в восторге от Даши. Она да, звезда, но вообще не зазнаётся, с ней быстро и комфортно находишь общий язык, как дружеский, так и профессиональный. С ней очень удобно работать, Даша полностью отдаётся процессу, всегда поддерживает партнёра. Мы разбирали сцены вместе. Была полноценная творческая работа. То же самое хочу добавить про Илью Коробко – он просто герой своей профессии, работал с полной отдачей, помимо своих актёрских обязанностей, помогал всем остальным цехам.

- Фильм снимался в Питере. В интересных локациях?

- Да, большая часть на Васильевском острове. Наш режиссёр Слава Руденко не стал выбирать какие-то туристические места, всем известные. Он восхищается архитектурой города, но ему интереснее были локальные питерские закоулочки, дворики. Мы как-то с ним гуляли после съёмок, и Слава внимательно отсматривал каждую улочку, каждый закуток. Снимал на телефон, с тем, чтобы потом как-то использовать в проекте.

- С кем из маститых актёров вы снимались в кино? Чем они вас поразили, чему научили?

- Я работала с Артуром Смольяниновым, это был очень интересный опыт. Он трудится с полной отдачей. Он – командир. Знает, что делать, всем подсказывает, помогает. Это идёт только на пользу. Сериал назывался «Найден_жив», о волонтёрах «ЛизаАлерт», мы прогоняли с Артуром сцены перед съёмками, репетировали, пытались разобраться во взаимоотношениях наших героев. Я была поражена деятельностью настоящих, реальных волонтёров, которые снимались в нашем фильме. Они работают не то что бесплатно, а порой вкладывают свои средства, чтобы спасать людей.

- Какое у вас было самое экзотическое путешествие в жизни?

- Мы компанией, с мамой за рулём, ездили в Грузию. Дорога пролегала по горным серпантинам, и это было действительно страшно. Едешь – и пропасть рядом с тобою, одно неверное движение и можно туда улететь. Мы не задерживались надолго в одном городе, посмотрели почти всю Грузию. Я влюбилась в эту страну, не ожидала, что там настолько красиво, такие гостеприимные люди, так вкусно кормят. А грузинское вино – стоит копейки, но какой букет! Удивительный край!

- Красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Красота – субъективное понятие. Где-то помогает, где-то мешает. Меня несколько раз не утверждали в проект, говорили, что я слишком красивая. Кто-то играет главную роль, а я пробуюсь на её подругу. И понятно, что главная героиня должна быть «самая обаятельная и привлекательная». Бывали такие случаи. Но в актёре главное не красота, он должен не бояться быть разным, ведь никогда неизвестно, что тебе придётся играть завтра.

- Чему вы специально обучались для той или иной роли? Может, погружались в какой-нибудь исторический образ?

- В своём первом фильме я играла дочь фельдмаршала Суворова Наталью. У меня не было слов, но я поняла в тот момент, что это то, чем я хочу заниматься всю жизнь! Так мне было здорово в этой роли. Я не испытывала никакого волнения и смогла полностью погрузиться в историческую эпоху. Мы обсуждали с режиссёром, какой у моей героини характер. Наталья очень любила отца, переживала, когда он куда-нибудь уезжал. Хотя Суворов был строгим и даже где-то деспотичным, Наталье всё запрещалось. Когда я её играла, у меня был большой внутренний конфликт. Отец ей всё запрещает, замуж Наталью выдали не за того, за кого она хотела, очень рано. При этом дочь, повторяю, любила отца всей душой. Не злилась на него, хотя Суворов, например, не пускал её в Петербург. Наталью приглашали быть при дворе, но Александр Васильевич не разрешил. Она прожила в глуши почти всю свою жизнь.

- А вы в ту историческую эпоху хотели бы пожить?

- Нет!

- Что так категорично?

- Ну, какое-то короткое время – может быть. Конечно, здорово, что люди раньше умели созерцать, жизнь текла размеренно, медленно. И я бы очень хотела этому научиться. Жить не спеша, видеть мелочи. Мы ведь сейчас даже кино разучились смотреть нормально, нам надо, чтобы сюжет развивался всё быстрее и быстрее… Тем не менее жить во времена Александра Васильевича Суворова я бы не хотела. Свободы сейчас намного больше. И я понимаю, что мне в то время многое бы запрещалось.

- А вы чувствуете себя абсолютно свободным человеком?

- Не бывает абсолютно свободных людей в принципе. Но сейчас, например, я могу выбрать работу, которую хочу. Если бы я была актрисой в те времена, не думаю, чтобы меня уважали. Так себе была профессия. Выдали бы замуж в 15 лет за какого-нибудь совершенно незнакомого человека. Нарожала бы восемь детей. А сейчас я свою любовь сама выбираю.

- Но вам нравится носить исторические длинные платья, кринолины, корсеты, шляпки? Или это неудобно?

- Это однозначно неудобно, но подобные наряды очень меняют человека изнутри. Ты надеваешь кринолин, корсет – и понимаешь, что тебе нужно играть и как существовать. Костюм сильно действует на актёра. Если его неправильно подобрать, то какая-то часть роли может пропасть не только визуально, но и по-актёрски.

- В жизни вы модница? Следите за тенденциями?

- Вообще нет. Я люблю, когда у меня есть пара джинсов, в которых мне удобно, несколько вариантов верха. Чтобы долго не заморачиваться. В этом хожу и комфортно себя чувствую. Но иногда вдруг просыпаюсь и покупаю какое-нибудь сумасшедшее ярко-розовое платье. Или, поскольку я маленькая, могу в детском отделе купить какую-то невероятную вещь. Слежу ли я за модой? Пожалуй, нет. Но когда натыкаюсь на модные блоги в инстаграме, бывает интересно их почитать.

- А свой инстаграм активно ведёте?

- Не очень. Набегами. Одно время пишу посты, выкладываю фотографии. Но потом мне становится невмоготу… Надо им заняться, потому что для актрисы – это очень важно. Мне, кстати говоря, несколько раз инстаграм помог по работе. У меня там много красивых фотографий, и меня несколько раз брали в проекты.

- Насколько вы зависимы от интернета? Наверное, редко встречаетесь с друзьями, всё больше в соцсетях переписываетесь?

- Интернет, скорее, хорошая вещь, чем плохая. У меня в руке коробочка с доступом к любой информации. Я могу научиться чему-либо, найти любую музыку, фильм, спектакль. Прочитать любую книгу, хотя люблю бумагу, мне приятно листать страницы. Я не виню интернет ни в чём, да, я от него завишу. Но это полезная зависимость.

Что касается живого общения, то я часто встречаюсь с друзьями. И, напротив, почти не переписываюсь в соцсетях. Могу очень долго не отвечать, не потому, что неприятен человек, а потому что скапливается много сообщений, и я захожу в соцсети пару раз в день, чтобы отписаться.

- Вы снимались в ужастике «Очевидцы». Были какие-то экстремальные ситуации на съёмках?

- У меня была главная роль в серии, и это было очень интересно. Меня топили. Была поздняя осень. Героиня пыталась покончить жизнь самоубийством, в неё вселился злой дух. Помню, как заходила в ужасно холодную реку, в свадебном платье и в одном нижнем белье. А я – жуткая мерзлячка! По сюжету, чтобы меня спасти, надо было с меня это платье снять, и потому я не могла надеть под него гидрокостюм. Такая мистическая история. Я бултыхалась в воде, это был какой-то сеанс экзорцизма, меня донимали злые духи. И вот мой молодой человек, который, кстати, был в гидрокостюме, зашёл в воду и в течение нескольких минут снял-таки с меня платье. А затем вынес на берег в одном нижнем белье, с онемевшими конечностями. После помощник режиссёра долго растирала и отпаивала меня коньяком…

- Кроме актёрства, вы занимаетесь музыкой. Расскажите о своём проекте!

- У меня был момент выбора, что мне дороже – актёрская деятельность или музыка? Не смогла выбрать и решила заниматься и тем, и другим. Были всякие музыкальные проекты – рок-группы, я была панком, чуть не стала оперной певицей. Я сама пишу песни и пою. И вскоре выпущу первый сингл. Сама сделала черновую версию аранжировки песни, записала её на хорошей студии. И дальше буду записывать. Песни пишу разных стилей – попса, рок, классика, рэп, электроника. Хочу, чтобы каждая песня отличалась друг от друга. Но в них должно быть и что-то объединяющее. Надеюсь, их объединит моя любовь к музыке.