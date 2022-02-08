Актриса Анжелина Карелина: «Я читала свой рэп Квентину Тарантино»

Аргументы Недели → Интервью 13+

8 февраля 2022, 14:08 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Анжелина Карелина окончила Санкт-Петербургскую Академию театрального искусства, а также Нью-Йоркскую киноакадемию в Лос-Анджелесе. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Товарищи полицейские», «Охота на асфальте», «Реальный папа», «Маяковский. Два дня», «Шпильки», «Десант есть десант», «Спасти котика» и др. 19 февраля в Москве в «Театральном особняке» состоится показ моноспектакля Анжелины Карелиной «Океан в облаках, или из Голливуда в Гималаи».



- Лина, я знаю, вы знакомы с Квентином Тарантино. Где и при каких обстоятельствах встретились?

- Это было в Лос-Анджелесе на вечеринке, посвящённой Golden Globe Awards. Попала я туда авантюрно. Стояла у входа и делала вид, что пытаюсь говорить по телефону. Но якобы «связь ужасна», и я очень нервничаю по этому поводу. Видимо, этот «нерв» передался охраннице. Она неожиданно подошла ко мне и спросила: «У вас там кто-то есть?» Я сказала: «Да!» И она без лишних вопросов открыла мне заветную дверь. Моё главное качество – озорство. Я считаю так - в любой непонятной ситуации всегда импровизируй и озорничай!

- Круто! И что было дальше?

- Вечеринка оказалась немноголюдной. Почти сразу я увидела Тарантино и подошла к нему. Мы стали мило болтать – про кино, премию, про Россию. Конечно, мне захотелось увековечить этот момент. Но было как-то не комильфо просить его о селфи. И я вновь включила импровизацию. Сказала ему: «Квентин, обычно не в моих правилах фоткаться с малознакомыми мужчинами, но для тебя я сделаю исключение!» До него несколько секунд доходил смысл этой фразы. «Ты? Для меня?.. Ахаха!» Он расхохотался и радостно согласился.

Кстати, на мне тогда была майка с обезьянкой и надписью: «Не надо мне ваших понтов, у меня своих достаточно». Она его тоже чрезвычайно позабавила. Спустя несколько месяцев мы с Тарантино встретились опять. Но уже на Каннском кинофестивале, куда я поехала в качестве журналистки от одного интернет-портала. На пресс-конференции я задала ему вопрос про то, как он обычно находит актрис на роли. А после подошла и протянула ему ту самую нашу совместную фотографию. Он вспомнил меня, и с удовольствием подписал её.

В этот же вечер мы опять увиделись на вечеринке. Разговорились, и я упомянула, что читаю рэп. «Вау, русский рэп? – заинтересовался Квентин. – Никогда не слышал рэп на русском! Почитай!» И я тут же зачитала свою песню «Дура», которую как раз до этого записала на студии у Гуфа в Москве. Тарантино и Зои Салдана, которая стояла рядом, были в восторге.

- В Америке вы еще и учились в киношколе. Почему не остались там? А уехали в Индию…

- Да, я провела в Америке год, пожила в Нью-Йорке, потом в Лос-Анджелесе. Поучилась там в киношколе. Вернулась в Россию, потому что поняла, что тут я смогу лучше раскрыться как актриса. И ещё поняла, что счастье не в том, куда мы так стремимся. И что, получив заветную статуэтку, её обладатель может быть самым несчастным человеком на Земле. Это открытие очень сильно тогда на меня повлияло. Можно сказать, с того момента я начала задумываться о другой стороне жизни. Искать ответы на свои вопросы. И спустя несколько лет оказалась в Индии.

Обо всем этом я рассказываю в своём моноспектакле «Океан в облаках, или из Голливуда в Гималаи». Если коротко, то это ироничная история духовного пути. Моего пути. Такое путешествие по моей жизни, рассказанное от первого лица. Как раз там и про Индию, и про Голливуд, про йогу, про духовность, про отношения и поиски себя. Я автор, режиссёр, продюсер, актриса, песни и танцы мои.

- Как вам пришла идея сделать такой спектакль?

- Не поверите, в медитации! Собственно, я и написала эту историю после того, как медитировала десять дней. Это было лет шесть назад в Гималаях, недалеко от резиденции Далай Ламы. Там прямо и устроила первый премьерный показ. И вот до сих пор с огромным удовольствием играю этот спектакль то в Москве в «Театральном особняке», то в Питере. Два сезона играла его исключительно в Гоа. За все годы о нём не было ни одного нехорошего отзыва. Он не только невероятно глубокий, но и очень смешной и стебный.

Вообще я в творчестве и в жизни без самоиронии и чувства юмора - никуда. Через них я сканирую людей. Это маркеры, показывающие - мой человек, не мой. Если у человека нет чувства юмора, мне с ним сложно общаться. То, как человек шутит, над чем шутит – это всё показатели интеллекта, отношения к себе и к миру.

- А вы в комедиях, кстати, снимались?

- Конечно. Самая значимая роль была в художественном фильме «Реальный папа», где моим партнёром был Михаил Пореченков. Я сыграла его дочку. Миша – потрясающий партнёр, с прекрасным чувством юмора. И что важно, в нем нет этой звёздности, важности. За эту роль я получила приз на кинофестивале «Киношок».

- С кем ещё из маститых актёров вы снимались? Чем они вас поразили, чему научили?

- Ой, много с кем! Пореченков, Безруков, Серебряков, Ходченкова, Добровольская, Кабо, Хвошнянский, Мельникова... В фильме «Маяковский. Два дня» снималась с Дмитрием Нагиевым. У нас был один съёмочный день, общие сцены. Он играл поэта Бурлюка. Дмитрий был открыт, доброжелателен, рассказывал какие-то истории про коллег. Кстати, в моём моноспектакле есть сцена, где я делаю пародию на него.

- Лина, а коллеги-актёры вас не боятся? Вы же обладаете коричневым поясом по каратэ-до, чемпионка Москвы по тайскому боксу, верно?

- Как меня можно бояться? Меня можно только любить. Коллеги-актёры меня обожают, со мной прикольно! Но это верно, я пробую в жизни всё – любые виды спорта, танцы. В каратэ я пошла в 14 лет после 8 лет занятий балетом. Хотела сделать из себя сильную женщину. И эти мои умения потом часто использовали режиссёры. В кино я дерусь, а в театре - танцую. Например, в одном спектакле с Ольгой Кабо мы все танцевали фламенко. В «Хулигане» с Сергеем Безруковым - современную хореографию. Был ещё спектакль, где моя героиня передвигалась исключительно на роликах. После школы классического балета легко обучиться всему. Кстати, в Америке я начала работать восточной танцовщицей.

- Танец живота?

- Да. И когда вернулась в Россию, продолжила танцевать. Сделала своё шоу, ставила танцы, создавала костюмы. Даже написала песню «Восточные ночи». Одно время она звучала во всех ресторанах Москвы, где танцевали «восток».

- А пригодились в кино тайский бокс и каратэ?

- Ещё на пробах в сериал «Товарищи полицейские» я продемонстрировала разные приёмы. И это было не последним фактором, почему меня туда утвердили. А в сериале «Десант есть десант» под меня специально написали роль дочери полковника спецназа, где из всех, с кем я там дралась, меня победил только Павел Майков. Были и другие роли.

- Наверное, роль в сериале «Товарищи полицейские», который с успехом прошёл по Первому каналу, стала для вас этапной? После этого фильма вы полюбили нашу полицию или возненавидели?

- Я вообще удивилась, что проект вышел на Первом канале, потому что там всё было похоже на правду. У нас сейчас принято как-то прикрывать негативные вещи. Съёмки проходили в Москве. До начала проекта я общалась с прототипом моей героини, полковником полиции. Какие-то фишечки в плане «физики» от неё взяла. А как я стала относиться к полиции? Полиция – это, прежде всего, люди, которые там работают. Они – разные. Но служить в этих структурах я бы не хотела. Мой мир – это радужные единороги, счастье, радость и абсолютная прекрасность бытия. Просто в тот период я очень хотела сыграть сильную героиню, типа Лары Крофт. И вот сыграла.

- В уже упомянутом вами фильме «Маяковский. Два дня» вы сыграли некую Сонечку Шамардину. Это реальный исторический персонаж?

- Сонечка – первая любовь Маяковского, молоденькая институтка. Владимир Владимирович тогда был ещё начинающим поэтом. Они искренно любили друг друга, но однажды Соне что-то наговорили про Маяковского, и она прервала беременность от него и все отношения. А поэт её очень любил и посвятил стихи «Если звёзды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно»… Спустя годы, Шамардина вышла замуж за одного партийного человека, и однажды помогла Маяковскому и его жене.

- А такие брутальные и дерзкие, как Маяковский, мужчины вам нравятся?

- Брутальные мужчины привлекают многих женщин. Но часто бывает, что эта брутальность дальше внешности не идет.

- Кстати, о внешности. В жизни вы модница? Следите за тенденциями и трендами?

- Нет, одежда вообще не входит в сферу моих интересов. Я ношу то, что мне удобно. Обычно это рваные джинсы. В жизни я вообще не люблю привлекать к себе внимание. То ли дело - на сцене!

- Вы живёте в Санкт-Петербурге. Чем Питер кардинально отличается от Москвы?

- Я живу в поездах! Между двух этих городов. Питер – красивый, душевный, спокойный, родной. Он как сладкая вата по состоянию. А Москва – бурлящая энергия, чем-то похож на Нью-Йорк. Постоянная движуха, всё время что-то происходит. Люди не привыкли просто так терять своё время, очень выборочно относятся ко всему. Мне классно и там, и там.

- Недавно вы сняли короткометражный фильм «Спасти котика» и сами сыграли в нём главную роль. О чём он? О защите животных?

- У меня был перерыв, лет на семь я просто вывалилась из киноиндустрии. Затянувшийся декрет, Индия, несколько зимовок в Гоа с ребёнком… И год назад я начала всё с нуля. Я не знала, что сейчас уже всё на платформах, не знала современных продюсеров, режиссёров. А старые контакты были растеряны. И вот вспомнила о своей ещё американской мечте снять фильм. Так же, как и в своём спектакле, я там и актриса, и автор сценария, и продюсер, и режиссёр. А фильм про то, что надо бороться за свою мечту, и про то, как даже нестандартная, «сальная» ситуация может в итоге привести к чему-то прекрасному. Я уже получила за него приз «Лучшая женская роль» и «Лучший дебют» на двух международных кинофестивалях. В планах снять эту историю в полнометражном формате.

- В «Формуле зеро» вы сыграли крупье. Любите спорить, играть в азартные игры? Посещали казино?

- Я не азартная, а скорее, авантюрная. Как-то летела из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, с транзитной пересадкой в Лас-Вегасе. Увидев это море огней, я решила просто взять и задержаться там. Разыграла спектакль на стойке регистрации, сказав, что опоздала на самолёт. Не знаю, как уж получилось, но мне дали гостиницу и поменяли билет на следующий день. Бесплатно.

С одним случайным знакомым пошли в казино. Он так же опоздал на свой рейс. И мы всю ночь ходили по казино и играли. Он делал ставки, а я смотрела. Молодой человек выиграл неплохую сумму, дал мне часть денег, сказав, что я принесла ему удачу, и уехал. Я побродила по утреннему Вегасу, поспала пару часов и тоже улетела в Нью-Йорк.

Потом я ещё несколько раз прилетала в Лас-Вегас, даже придумала свою систему игры. Точно знала, как из 20 долларов сделать 40.

- И как?

- Я всё время ставила на чёт-нечет. Вообще я могу куда угодно прилететь без денег, и у меня всё будет хорошо. В Америке я на второй день нашла работу, никого там не зная. Для меня мир – такой! Если ты открыт - то и он открыт к тебе. Именно этому я учу на своих занятиях по импровизации. Ведь её главное правило: всегда говори «Да». Импровизация - любовь моя! Я считаю, что умение импровизировать нужно всем людям.

- Расскажите подробнее, что это за занятия? Чему вы там учите?

- Мы, по сути, выходим за привычные рамки, тренируем ассоциативность, креативность и гибкость мышления. За счёт упражнений, игр. Возвращаются такие прекрасные детские качества, как спонтанность и то самое озорство. У меня своя система, которую я разработала, обучаясь в разных школах импровизации. Плюс моя жизненная философия и некий личный опыт. Мы прокачиваем индивидуальность, харизму, умение наблюдать. И как итог - для жизни это даёт легкость в общении, умение выходить с юмором из конфликтных ситуаций, находить подход практически к любому человеку и с улыбкой смотреть на жизнь. А это, согласитесь, очень полезные навыки!

Скажу вам больше - можно играть полностью импровизационные спектакли. То есть, вообще без сценария. Чем я и занимаюсь. Играю такие спектакли с партнёром. Нас на сцене двое, и никогда не знаешь, что будет. И это тоже такой кайф! И для нас, и для зрителей.

- Какое у вас было самое экзотическое путешествие?

- Я была в Гималаях, в одном из центров Випассаны. Випассана - это техника медитации. Ты принимаешь на десять дней обет молчания, сдаёшь личные вещи, телефон, и почти по десять часов все десять дней медитируешь, сидя на одном месте, которое тебе выделяют в большом общем зале. Пять раз я проходила такую практику в разных местах, однажды даже на шестом месяце беременности. В Гималаях было жёстче всего. Был адский холод и дожди. Спать приходилось в малюсенькой комнате с огромными пауками, на каменной кровати, в обнимку с бутылками с горячей водой.

- Какие у вас есть страхи в жизни?

- Ну, какие-то есть, как у всех людей. Наверное, страх боли. Я очень открытый человек. И иногда не могу себя защитить. Злости, хамства боюсь. Порой оно меня просто парализует. Высоты не боюсь – прыгала с парашютом. Темноты тоже. Было время, я тренировалась у генерала ГРУ, друга Михаила Пореченкова, со спецназовцами. Были жёсткие тренировки, бой в темноте. Мы ходили задом наперед по тонким балкам, на двухметровой высоте, держа в руках оружие. Пресс качали по пятьсот раз, отжимания столько же… Так, стоп. Это уже, по-моему, не про страхи. А опять про обезьянку и понты! Короче, страхов у меня особо нет, а понты есть!

- Подозреваю, что вам довольно сложно разрыдаться в кадре?

- До этого года я вообще не знала, что у меня есть такая функция – плакать. По жизни никогда не плакала. Я уже говорила, что мир для меня – это счастье и радость. А в прошлом году познала другие грани жизни, стала глубже, узнала про боль. Я сделала за этот год много того, что раньше не делала. Сняла свой фильм, начала выступать со стендапом. Соответственно, мне пришлось испытать то, чего раньше я не испытывала. И теперь - да, я могу сказать, что могу поплакать. И в жизни, и в кино. Но все-таки то, что спасёт этот мир - это юмор. Будьте открыты, веселы и счастливы!