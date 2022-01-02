Актриса Фэйя Цзоу: «В жизни я предпочитаю русских парней»

Аргументы Недели → Интервью 13+

2 января 2022, 12:56 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Фэйя Цзоу – российская актриса китайского происхождения и блогер. Зритель знает её по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Фитнес», «Четвёртая смена», «Коп», «Дипломат», «Гости из прошлого», «Живи своей жизнью», «Любовь по-японски», «Китайский Новый год» и др.

- Фэйя, у вас китайские корни. А приходилось играть в кино не китаянок?

- Да, у меня есть роли, где я играю персонажа - человека любой расы, любой национальности. Сейчас российское кино, так же, как и зарубежное, склоняется к интернациональности. Соответственно, есть роли, где национальность не оговорена. И меня берут, чтобы раскрасить колорит фильма. Допустим, в картине «Живи своей жизнью» я играла администратора цирка Инну. Ничего не подразумевало то, что я азиатка или китаянка. Тем не менее, мы использовали знание мной китайского языка, и я играла такую отпадную девчонку, которая материлась по-китайски.

- Скажите какое-нибудь ругательство по-китайски!

- Но, конечно, я ругалась в фильме такими словами, чтобы они прошли китайскую цензуру. Ша-гуа – дурак, например.

- «Живи своей жизнью» снимали в настоящем цирке?

- Нет, мы арендовали шатёр и сделали там цирк, арену. Но у нас были настоящие циркачи, животные с дрессировщиками.

- А вы сами любите цирк?

- Конечно. Русский цирк – это достояние вашей страны. Мне нравится всё, но больше животные, потому что для китайцев животные в цирке - диковинка.

В Китае цирк в основном – это люди. У нас редко можно увидеть медведя, лошадь, собаку в цирке. Зато в Китае удивительные акробатические номера.

- Расскажите о своих китайских корнях!

- Я принадлежу к этническому большинству Китая, то есть к хань. Родилась и выросла в Москве, но родители у меня китайцы. Они приехали в Москву заниматься бизнесом, это было в 90-х годах. Тогда очень много китайцев приезжало в Россию. У моих родителей была своя компания, они продавали одежду. Сейчас они уже на пенсии, мама живёт в Китае.

- Как часто вы бываете в Китае? Что вам нравится там, что не нравится? Чем китайцы отличаются от русских?

- У меня есть об этом целый блог в ТикТоке и в Инстаграме, где я сравниваю китайцев и русских. Например, я рассказывала, чем русские парни отличаются от китайских парней, в частности, в отношениях с девушками.

- Чем же?

- Китайские ребята на стадии «конфетно-букетного» периода слишком стараются понравиться девушке. Как говорят в России - подкаблучники. Конечно, не все, всё зависит от конкретного человека. Но нередки случаи, когда китаец готов ради дамы своего сердца всё меню в ресторане заказать или всю одежду в магазине скупить. Позвать на свидание на шоппинг для любимой - любимое занятие многих китайских ухажеров. А женатые китайцы вообще полностью отдают зарплату жене. В китайской семье жена выступает как бухгалтер, она хранит деньги и выделяет суммы на семейные нужды. Все свои траты она всегда оговаривает с мужем, а если мужу нужно что-то купить, он советуется со своим семейным бухгалтером, то есть с женой.

Это такая китайская традиция, которой нет в России. Русские думают, что китаянки меркантильные. Но в Китае просто другая культура, она пропитана понятием денег. В России быть богатым – как бы стыдно. Считается, что с милым рай в шалаше, и что все богатые нечестным путём зарабатывают деньги, воруют. В Китае нет таких понятий, на дверях домов там всегда висят иероглифы и амулеты, связанные с деньгами. Всегда на праздники китайцы желают друг другу богатства, успехов, процветания в бизнесе. В этом плане Китай и Россия очень отличаются – по своему отношению к финансам.

- А вы бы вышли замуж за русского парня? Или вы ориентированы только на китайских парней?

- Я предпочитаю русских парней, несмотря на то, что поведение китайцев, возможно, для русских девушек выглядит как идеальное. Я люблю и уважаю культуру своей страны, однако считаю, что ваши парни намного более красивые и ухоженные, чем большинство китайцев. А ещё они - общительные экстраверты. Китайцы же более скрытные и интровертные, и мыслят очень сложно. Так как я выросла в России, мне ближе по менталитету открытая западная культура, а не консервативная китайская.

- Почему вы решили стать актрисой? У вас в роду кто-либо актёрствовал?

- Нет, никто в роду не был актёром. Родители тоже не хотели, чтобы я стала актрисой. Они надеялись, что я буду дипломатом, так как я человек, у которого с детства два родных языка – русский и китайский. Либо бизнесвумен. Но я показывала свои артистические способности с самого детства. Когда к нам домой приходили гости, я всегда выступала перед ними с какими-то стишками, на русском и китайском языках пела, танцевала. Потом я уже задумалась о профессиональной карьере актрисы и певицы. Меня тянуло к активному творчеству. Я закончила факультет эстрады Российского Института Театрального Искусства - ГИТИС, мой мастер – знаменитый ведущий и театральный режиссер Михаил Борисович Борисов.

- Он ведь умер недавно. Как узнали о его смерти, были на похоронах?

- На похоронах, к сожалению, не была. У меня в тот день были съёмки. Как узнала? У нас есть группа, мы постоянно в ней переписываемся, и друг другу сообщаем какие-то новости. Так я и узнала новость сначала о том, что Михаилу Борисовичу стало плохо на съёмках, потом его отвезли в больницу, где он скоропостижно скончался. От коронавируса. Это очень грустно и печально. Он был по-настоящему моим мастером, который поверил в меня при поступлении.

- Как в Китае относятся к прививкам от ковида? Вы, кстати, привиты?

- Да. Я вакцинировалась в России, Спутником V. Китайцы в этом плане более сознательные. У меня есть много знакомых среди русских, которые почему-то против прививки. Китайцы, умудрённые опытом разных эпидемий, понимают, что прививка – нужная вещь. Я легко перенесла прививку от ковида. У меня хороший иммунитет, уже 12 лет не болею.

- С кем из маститых актёров вы снимались в кино? Чем они вас поразили, чему научили?

- Я снималась вместе с замечательными российскими актерами. Например, с Алексеем Чадовым в сериале «Четвертая сцена», с Алексеем Воробьёвым и Константином Крюковым в картине «Живи своей жизнью». С Марией Шукшиной мы играли вместе в телефильме «Любовь по-японски». Мария – потрясающая женщина, у неё очень сильный характер. При этом она очень добрая. Сначала я её боялась. Но потом поняла, что Мария – огромной души и широты человек, настоящая русская женщина. Она смотрела, как играют другие актёры, когда не было её сцен, давала мне какие-то подсказки, помогала советом. Когда у меня была сцена, когда мне нужно было плакать, Мария мне объясняла, как это нужно делать. Я у неё спрашивала, и Шукшина с радостью делилась со мной своими знаниями и мастерством. Также она приносила вкусняшки на съемочную площадку для всех, в общем, оставила о себе только самое положительное впечатление. Мы с ней вместе фотографировались, и Мария выкладывала эти снимки в Инстаграм.

- А о чём фильм «Любовь по-японски»?

- Он про русского мужчину, который влюбился в японку, которая потом оказалась казашкой. Фильм снимали за городом, в огромном и очень красивом доме. Там был фонтан, два бассейна.

- Любите большие дома? Хотели бы жить в большом доме?

- Да! А вы?

- Ну, это хлопотно. За ним надо следить.

- Да. Но если дом в ближайшем Подмосковье, это удобно, достаточно легко добираться до центра города. В больших домах дышится по-другому, легче, свободнее, больше личного пространства. Нам, артистам, в больших домах можно громко петь и репетировать. И мы никому не будем мешать.

- Какая роль в кино для вас знаковая, символичная?

- Наверное, это моя последняя работа – роль Миши в сериале «Фитнес». Имя Миша вообще в России мужское, но для меня как для китаянки – это женское имя. В других странах имя Миша – тоже женское. Тянь Лян Ми – таково полное имя моей героини-китаянки. Уменьшительно-ласкательно получается Миша. Это новый персонаж, которого как раз ввели в пятом сезоне популярного сериала «Фитнес». Я играю вместе с Романом Курцыном, Софьей Зайкой, Татьяной Храмовой и другими прекрасными актёрами. Для меня это знаковая роль, потому что после съёмок в этом сериале меня стали узнавать. Мне стали писать в Инстаграме незнакомые люди. Это приятно.

- В чём изюминка роли?

- Всех китаянок и азиаток обычно видят нежными и хрупкими, изящными девушками. А в «Фитнесе» я была стервой, сильной, и я была тренером кендо. Миша может приструнить любого парня.

- Расскажите про кендо!

- Это японское боевое искусство владения мечом. Я не занималась специально, у меня были дублёры. Но, конечно, в какие-то моменты мне нужно было выучить хореографию движения с мечом, и я пыталась овладеть этим искусством. Нужно уметь держать меч, большие пальцы сверху, не снизу. Должны быть очень чёткие движения, и обязательно надо ставить пальцы в указанные тренером места. Чуть что – можно лишиться пальцев! Когда выставляешь меч вперёд, он не должен дрожать. Тренер советовал мне постоянно сжимать в руках какие-то мячики и шарики, чтобы у меня были сильные мышцы.

- Вы снимались в «Фитнесе», а сами ходите в фитнес, в спортзал?

- Занимаюсь только дома, растяжкой и йогой. Мне нравятся более спокойные виды спорта. Не боевые. Я придерживаюсь определённых норм питания как актриса. Мне скоро 30, но у меня типаж юной девушки, которая должна быть худенькой, даже если играю сильного тренера кендо. Эдакий мужской характер в женском обличии. Я ем много овощей, но не вегетарианка. Мясо ем с удовольствием, китайцы вообще – большие мясоеды. Ем больше блюда на пару, стараюсь не жарить и поменьше есть острое, хотя очень люблю такую пищу. Но всегда это кончается для меня плохо. Начинают выскакивать прыщи. Поэтому острое я ем раз в месяц, как лакомство.

- А почему китайцы так любят острое? Это связано с какой-то медицинской составляющей?

- Всё зависит от провинции. Есть провинции, где вообще не едят и не переносят острое. Когда люди из этой провинции едят что-то подобное, у них слезятся глаза, возникает кашель. В общем, такая же реакция, как у многих русских людей. И вы правильно подметили, тут есть медицинская подоплёка. По китайской медицине организм бывает холодный и горячий. Если организм холодный, человек постоянно простужается, у него бывает, скажем, диарея. И острая пища помогает разогреть организм. Но всё должно быть в меру. Как говорится, в чашке яд, но в капле лекарство. И если переборщить с острым, у человека вместо разогрева будет лихорадка.

- Вы любите китайскую кухню? Сами умеете готовить китайские блюда?

- Я не очень вообще умею готовить. Но китайскую кухню люблю и какие-то простые блюда, скажем, жареный рис с яйцом, или помидоры, жаренные с яйцами, или лапшу в соевом соусе – это всё я могу приготовить.

- Вы как модель работали? Может, снимались для каких-то журналов? Вы вообще гламурная девушка?

- Нет, я совершенно простая. Если зовут на светские мероприятия – премьеры, благотворительные вечера, с удовольствием хожу. Но не люблю посещать ночные клубы и другие подобные места. А как модель снималась для рекламы одежды и косметики.

- Вы модница? Гоняетесь за брендами, или вам важно, чтобы вещь просто понравилась?

- Нет, не гоняюсь. У людей есть стереотип, что если ты актриса, то должна быть очень модной, одеваться во всё дорогое, люксовое. Что у актрис вообще много одежды. Однако одежда, которая используется на съёмочной площадке, выдается костюмерами, так зачем всё это дома? У меня очень мало одежды и обуви, я всё раздала. Люблю, чтобы в один момент можно было собрать всё в чемодан и уехать в командировку, на съёмки. У меня всего по минимуму, я не захламляю своё жилище. И это мой жизненный принцип.

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