«Убогое дитя союза жадности и некомпетентности»: Нусрет Адигезалов - о предлагаемом ГОСТе видеоувеличителей для слабовидящих

Аргументы Недели → Интервью 13+

8 декабря 2021, 09:00 Александр НЕФЕДОВ

Генеральный директор «Элита Групп», создатель ведущего российского производителя устройств для профессиональной реабилитации незрячих откровенно рассказал о главных проблемах отрасли.

В последнее время в прессе звучит много вопросов к Всероссийскому обществу слепых и ГОСТам, которые собирается принять ВОС. Со сферой госзакупок технических средств реабилитации связано несколько громких скандалов.

Инвалиды, получающие от государства бесплатную технику, нередко жалуются на низкое качество продуктов, которые не то что не помогают, но и, по сути, калечат. Это связано с определенными моделями устройств некоторых производителей, которые ежегодно закупаются на сотни миллионов рублей. Обыватели считают, что все дело в коррупции - будто кто-то сознательно пропихивает в победители тендеров нужные компании.

В одном из подкомитетов Росстандарта в нынешнем году взялись разработать ГОСТ на увеличители, которыми активно пользуются слабовидящие. Но что-то пошло не так. Обсуждение проходит в суперзакрытом режиме, а некоторые пункты предлагаемого стандарта вызывают у экспертов настоящую оторопь.

О будущем ГОСТе и проблемах индустрии мы поговорили с Нусретом Адигезаловым, генеральным директором компании «Элита Групп», ведущего российского производителя устройств для профессиональной реабилитации незрячих.



«Вот только не надо сваливать все на Фонд социального страхования!»

- Нусрет, вы входите в состав рабочей группы, которая обсуждает будущий ГОСТ для электронных ручных видеоувеличителей. Можете как специалист объяснить обывателю - зачем нужен этот госстандарт и что изменится, когда он будет принят?

- ГОСТ, о проекте которого идет речь, на самом деле, заявлен как стандарт на все классы увеличителей для слабовидящих, а не только на ручные. Однако же все, начиная с авторов проекта, забыли об этом. Как и о том, что такое ГОСТ, что такое увеличитель и кому он вообще нужен. Почему? Потому что, на мой взгляд, перед госстандартом ставилась одна-единственная цель: продавать по заказам ФСС (Фонда социального страхования, - Авт.) изделия определенного происхождения. Прописать свою прибыль прямо в законодательство страны - заманчиво? Если это получится, то купить нормальный прибор в России по разумной цене уже станет невозможно.

- Когда заходит речь о том, что инвалидам где-то в регионах выдаются некачественные ЭРВУ, все упирается в то, что технические задания для закупок пишут местные филиалы Фонда социального страхования. А у них по штату нет собственных специалистов, которые бы тонко разбирались в технических средствах реабилитации. Это действительно проблема? Как ее можно решить?

- Вот только не надо сваливать все на ФСС! Тем более «где-то в регионах». Я утверждаю, что большинство сотрудников ФСС вполне компетентные и абсолютно порядочные люди, но с их позиции трудно что-то изменить. Например, в 2020 году ФСС Орловской области закупил нормальные, качественные приборы для своих подопечных, однако «эксперты» ВОС возбудили прокурорскую проверку, которая тянется по сей день. При этом прокуратура лишь руководствуется тем материалом, которые предоставили те самые «эксперты». Разумеется, ФСС в регионах не могут иметь своих экспертов по всем видам продуктов, которые они распространяют, а прокуратура - по всем сферам, на которые поступают жалобы и заявления. Это не их функции. Но вот такой получается замкнутый круг.



Кого не хватает в рабочей группе.

- Тогда может имеет смысл проводить обсуждение ГОСТа на начальном этапе в открытом режиме? Как это делают с некоторыми законопроектами, например. Обычные граждане, общественники, эксперты со всей страны сначала читают текст и присылают свои поправки. Лучшее потом вносится в документ, и только потом идет процедура утверждения.

- Возможно да. Я не являюсь специалистом по организации законотворческой деятельности. Насколько мне известно, подобные обсуждения в каких-то случаях практикуются. Отмечу только, что на государственном уровне очень не хватает нормативного документа, где были бы четко прописаны цели и задачи стандартизации в целом. Такой документ помог бы аргументированно отбросить негодные проекты и не тратить на их обсуждение драгоценное время специалистов.

- Состав рабочей группы был полностью сформирован еще несколько месяцев назад. На ваш взгляд, кто-то из опытных специалистов, чей опыт и знания могли бы помочь в выработке идеального ГОСТ, мог бы к ней присоединиться? Кого бы Вы пригласили в рабочую группу?

- Нынешний состав рабочей группы - одна из основных проблем. Дело в том, что почти все члены подкомитета, кто разбирается в предмете, сами же являются производителями или продавцами этого оборудования. Между тем, есть прекрасные специалисты в коррекционных школах и специальных библиотеках, которые работают со слабовидящими разного возраста и лучше всех знают их потребности. Я убежден, что именно эти люди должны иметь решающий голос по данному вопросу.

«Вы уверены, что нужен встроенный утюг?!»

- Насколько жарко проходят споры вокруг этого ГОСТа?

- Я уже говорил о целях разработчиков данного проекта и о том, что цели самой стандартизации никем четко не очерчены. В таких условиях обсуждение проходит не столько жарко, сколько забавно, и совсем не плодотворно. Если немного утрировать, обсуждение происходит примерно так: «Вы уверены, что наличие встроенного утюга должно быть обязательным?! Нам неизвестны такие модели увеличителей…» - «Вы что, хотите, чтобы наши инвалиды ходили помятыми и неопрятными?!? Какая же реабилитация без утюга?»

- На какой стадии находится обсуждение?

- Все совещания уже прошли - более двадцати их было. Есть некий «доработанный» проект, который огромными усилиями коллег из очень вредного превращен в почти бесполезный. Как я сказал выше, внимание в нем уделяется в основном ручным увеличителям, уже поэтому он не соответствует собственному названию. В целом, это убогое дитя союза жадности и некомпетентности, которому почти удалось выбить зубы, чтобы не кусалось.



«Разработка и продвижение отечественных ТСР на экспорт - возможны».

- У меня пара вопросов о производстве. Известно, что ваша компания появилась в 2006 году и изначально была дистрибьютором продукции зарубежных фирм. А потом сама начала выпускать устройства для реабилитации незрячих и слабовидящих. На каком этапе вы поняли, что хотите что-то производить самостоятельно? Это та самая локализация зарубежных устройств, к которой нас призывают?

- Первые шаги к самостоятельному производству были сделаны еще в 2014 году. Тогда мы разработали и произвели небольшую партию кнопочных телефонов для незрячих под брендом ElSmart. Мы пошли на такой шаг, потому что кнопочные аппараты сменились сенсорными, которыми большинству незрячих и теперь-то сложно пользоваться, а тогда было почти невозможно. Это был первый опыт и прибор имел ряд недостатков. Но несмотря на это, большая часть аппаратов работает до сих пор, и большинство пользователей не хочет с ними расставаться.

- Насколько процесс импортозамещения затронул сферу ТСР для инвалидов? У нас есть уникальные технологии, свои патенты?

- Нужно понимать, что объемы продаж ТСР для незрячих и слабовидящих, к счастью, в сотню раз меньше, чем у товаров широкого потребления. По этой причине качественным и успешным может быть только продукт, продающийся по всему миру - это если отбросить подделки, которые насаждают искусственно. Серьезных производителей в мире настолько немного, что все мы знаем друг друга лично. Я убежден, что импортозамещение в этой сфере совсем не в интересах потребителей - если исчезнет ассортимент, исчезнет и выбор ТСР. Другое дело, что разработка, производство и продвижение отечественных ТСР - в том числе на экспорт - возможны и перспективны. Это мы показали на собственном опыте.



О новых продуктах и честной конкуренции.

- Не знаю, как в вашей отрасли, но по факту большое количество продуктов из серии «Сделано в России» при проверке оказываются «отечественными» лишь отчасти. Бывает, что речь идет только о сборке на территории нашей страны, а все комплектующие импортные. Нередко случалось, что производителей уличали в настоящем жульничестве - они выдавали за собственные разработки продукты, купленные за границей, в том же Китае. На них просто переклеивались таблички с кириллическими буквами. С техническими средствами реабилитации есть такая проблема?

- У отечественных продуктов есть преференции вплоть до запрета на закупки импортного аналога. Это касается всех отраслей, а потому и спекуляции на этом есть везде. Самое обидное, что для такого «переклеивания» используются самые дешевые, а, значит, низкокачественные импортные образцы. Так что в таких случаях за государственные субсидии покупается, по сути, мусор. Однако, есть и объективные проблемы: комплектующие и технологии у нас иногда просто отсутствуют, либо имеют низкое качество при высокой цене. А ведь сделать надо качественный конкурентоспособный продукт. По мировой практике продукт принадлежит стране, в которой он разработан. Имея чертежи и схемы, вы можете заказать изготовление партии на любом заводе, в любой точке мира. Другое дело, что государство выделяет средства для того, чтобы создать рабочие места и/или развить у себя технологию. Нецелевое использование таких средств, разумеется, есть просто мошенничество.

- В России в отрасли производства средств реабилитации для незрячих есть конкуренция? Это вообще рыночная история? И давайте сравним наш рынок с американским, например.

- В России очень мало производится технических средств реабилитации для инвалидов по зрению. Но есть вполне себе конкурентный рынок импортных продуктов. В США рынок в несколько раз больше, там производится вся линейка, но при этом представлены и все зарубежные бренды. Там у местных производителей тоже есть преференции. И там тоже случаются спекуляции на этом, не без того. Но отличие в том, что там, в США, не получится продавать низкокачественный продукт -ни отечественный, ни зарубежный.

- На данный момент самый известный продукт вашей компании, в том числе за рубежом, - компьютер для незрячих людей ElBraille. За него, я точно знаю, вам благодарны очень многие незрячие в нашей стране. Это реально уникальный продукт отечественного производства. Что будет дальше?

- Мы активно продолжаем разработку ТСР. Мы представим новое поколение ElBraille, новую версию стационарного увеличителя ElVi-D, программный комплекс для тактильной печати ElEdit. И это только то, что будет поставляться уже в ближайшие месяцы как у нас, так и во всем мире.

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