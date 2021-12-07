Член жюри премии «Экология – дело каждого» Рустам Романенков: Детский взгляд заставляет задуматься

Аргументы Недели → Интервью 13+

7 декабря 2021, 09:50

Рустам Романенков

Заместитель генерального директора Центра «Арктические инициативы», член жюри Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» Рустам Романенков поделился с «АН» мнением о том, как должно развиваться экологическое просвещение, а также рассказал об исследованиях Арктики.

- На ваш взгляд, почему так важно проводить экологические конкурсы? Оправдались ли ваши ожидания от проекта?

- Такие премии обязательно нужно проводить именно с целью просвещения. Потому что сегодня, как мне кажется, у нас вообще нет эффективного экологического просвещения. Ни в системе образования, ни среди того, что делают профильные организации. Чаще всего реализуются местечковые проекты. А комплексного подхода нет. Название премии – «Экология дело каждого» – имеет ключевое знамение. Когда дети спрашивают о том, что такое экология, я отвечаю: «Давайте посмотрим за окно, под ноги, это и есть экология. То, чем мы дышим, где живем и где будут жить наши дети, внуки». Невозможно не думать об этом. Мир ежесекундно меняется и точно уже не будет прежним. Я бы рад ошибиться, но меняется он, увы, не в лучшую сторону. Особенно если посмотреть на то, что происходит в центре мегаполиса.

Также еще один важный момент – в эту премию вовлечены дети, подростки. Это целевая аудитория проекта. Если мы посмотрим на вопросы экологии глазами взрослых, то сразу начнем облекать проблему в привычные рамки: программные документы, нормативные акты, бизнес-проекты. А дети – они непосредственны. Когда ребенок видит кучу мусора, он реагирует совсем иначе. Ему хочется сказки вокруг, а картина мира от этого далека. Причем, это общемировой тренд. Климатическая повестка, хрупкие регионы, такие как Арктика, кричат нам о том, что необходимо активно действовать.

Подходит ребенок к отцу и говорит: «Может, не строить забор на нашем большом участке в водоохранной зоне? Да, у нас не будет своего пляжа, но зато мои друзья смогут там ходить. Я где-то об этом слышал». Когда взрослые смотрят новости об очередной истории, как кто-то где-то захватил и застроил земельный участок, все это проходит мимо. А дети говорят: «Я не хочу так жить». И родителям придется задуматься. Поведение, ориентированное на сохранение и созидание, а не на уничтожение, должно стать привычкой. Для этого нужно воспитать подобным образом целое поколение. И начать нужно с самого раннего возраста. Сначала – в семье, а затем это подхватит система образования. Так будет эффективнее и быстрее. При таком подходе у подрастающего поколения даже мысли не возникнет открыть окно машины и выбросить что-то. Экологическая сознательность касается не только загрязнения окружающей среды, но и отношения к братьям нашим меньшим и даже нашего отношения друг к другу.

Конечно, нельзя забывать и методологическую часть. Экологическое образование нужно внедрять не только на уровне факультативных занятий, но и в качестве обязательных предметов. Хотя, понимаю, что это непросто, поскольку у Минпросвещения есть своя огромная процедура для того, чтобы какой-либо материал стал учебным пособием. Знаю об этом тернистом пути не понаслышке – мы сейчас публикуем учебники на языках коренных малочисленных народов.

- Как член жюри вы ознакомились с большим количеством работ. Какие показались наиболее интересными, необычными?

- На конкурс мы получили девять с половиной тысяч заявок. Три с половиной, к сожалению, не подошли по формальным признакам – не соответствовали возрасту, аудитории. Осталось шесть – и это огромное количество для стартового проекта! Участвовали все регионы России, без исключения. И 27 зарубежных стран! Включая самые экзотические: Гватемала, Колумбия… Люди видят в этом потенциал! Ребята участвуют не для того, чтобы получить гаджет или выиграть поездку в летний лагерь. А чтобы сделать что-то хорошее, это видно.

Работы мы смотрели всей семьей. Я был в отпуске, и как раз была возможность. Посмотрели разные видеоролики, многие из которых поразили до глубины души. Призеров мы уже озвучили. Например, ребята, которые со своими отцами переплыли Байкал. Температура воды 11 градусов. Одна из участниц, Милана, сказала мне: «Я отключила мозг и просто начала двигаться». Дети удивительны, они могут то, чего мы и представить себе не можем. Это счастье. Еще одна девочка, 7-летняя Настя Гусева, стала известным блогером. Она снимает замечательные видео – про сумки из крокодилов, про животных, которых мы едим, про безумную охоту. Все это она преподносит очень трогательно. Остаться безразличным невозможно. Было много роликов, которые я смотрел в номинации «Моя семья – моя команда». Очень радует вовлеченность родителей, бабушек и дедушек, братьев, сестер. Видно, что, например, убирать мусор на берегу реки – это их традиция, а не разовая история для камеры.

Премия есть премия, нам пришлось определить победителей. Но не хочется, чтобы проект носил соревновательный оттенок.

Важна каждая работа. Если о ней, благодаря современным средствам коммуникации, узнали на региональном уровне или хотя бы в школе, это уже мощнейший инструмент, начало большого пути. Кстати, в рамках одной из номинаций вовлекались целиком учебные заведения. Ребята вместе с учителями занимались озеленением школы и даже создавали очистительное оборудование.

- А где можно посмотреть все присланные видео?

- На сайте проекта «Экология – дело каждого».

Мы постараемся, чтобы о премии и присланных работах как можно больше рассказывали не только в столице, но и в регионах.

- «Арктические инициативы» делают многое для решения экологических проблем, связанных с этим уникальным районом Земли. Как Россия и вообще человек может помочь Арктике сохранить флору и фауну?

- В этом вопросе я бы сделал акцент не на реактивных шагах, если можно так выразиться. Проводится множество экспедиций, во время которых мы исследуем разнообразную природу, а не только белого медведя. Хотя проект «Хозяин Арктики», безусловно, один из приоритетных. Когда смотришь с воздуха, с высоты 200 метров, на эту часть нашей планеты, начинаешь больше понимать о мерзлоте и о том, что с ней происходит, о путях миграции популяций животных. Наглядно видны существующие эко- и биосистемы. Берем морфологические пробы – таким образом у ученых-экологов, в нашем случае, например, Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцева РАН есть биологический материал, позволяющий составить представление о здоровье животных. Становится понятно, насколько велика угроза небезопасного контакта с людьми. Сколько спекуляций на этой теме, браконьерства! Сегодня нет адекватного норматива, который позволял бы регламентировать взаимоотношения человека с природой. Это одна из задач – не просто проводить мониторинг, исследование ради исследования, но и повлиять на нормативную среду.

Один из наших проектов называется «Сохранение культурно-исторического наследия Арктики». В 2021 году была задача поднять музейный фонд – всю сокровищницу, которая есть на суше, под водой, вплоть до последнего школьного музея. В этом нас поддержал Минкульт. В рамках проекта уже создана и запущена Секция арктических музеев при Союзе музеев России. Учитывая важную для страны веху – двухлетнее председательство России в Арктическом совете, сейчас самый удачный момент для того, что построить международный диалог в циркумполярном арктическом регионе не с позиции геополитики и геоэкономики, а с позиции гуманитарной повестки, включающей, в числе прочего, наше огромное культурное и историческое наследие.

В рамках указанного проекта проводятся выездные выставки. Например, в этому году две выставки в Санкт-Петербурге: Архангельского Северного морского музея и Мурманского краеведческого музея. На следующий год запланировано экспонирование Норильского музея. Причем здесь должна быть дорога с двусторонним движением: Север будем привозить в центр, а центр – на Север в различных доступных форматах. Нужно раскрасить белую Арктику для всей страны и международного сообщества, чтобы она перестала восприниматься как чистое белое поле с редкими серыми вкраплениями. Музейные архивы помогут рассказать, как устроена Арктика, местная экология, куда вообще мы двигаемся, как это повлияет на центральные регионы страны и экологию в целом. К слову сказать, в значительной мере «раскрасить» Арктику в сознании людей в нашей стране и за рубежом призван еще один проект Центра «Арктические инициативы» – создание интернет-портала «Дети Арктики», который был запущен в августе этого года совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики.

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