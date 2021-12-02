Нина Пушкова: «Не забывайте про вечное!»

Аргументы Недели → Интервью 13+

2 декабря 2021, 17:37 Игорь Епифанов

В издательстве «Аргументы недели» вышла книга Нины Пушковой – актрисы, писательницы, супруги сенатора и телеведущего Алексея Пушкова «Роман с Постскриптумом». Став бестселлером, и получив Бунинскую премию, книга продолжает удивлять и радовать читателей.

Нина Пушкова – мастер психологического портрета, и в этом нетрудно убедиться, читая её романы. Она же – автор изречений, над смыслом которых хочется серьезно задуматься. Несколькими штрихами и метафорами автор выводит точные психологические портреты известных людей, среди которых президенты Форд и Клинтон, Горбачев и Багапш, сенатор Джон Маккейн, артисты Абдулов, Дворжецкий, Ромашин. И все же в насыщенных, ярких событиях из жизни Нины Пушковой на первом месте всегда остаются семья и союз по любви с главным героем её романа Алексеем Пушковым. С автором романа Ниной Пушковой и ее героем Алексеем Пушковым наш сегодняшний разговор.



– Вы – профессиональная актриса, мечтавшая сниматься в кино. Мечта сбылась, карьера успешно началась. И вдруг такой поворот судьбы. Отказ от карьеры. Почему?



Нина Пушкова:

- Я не собиралась, окончив Щукинское училище, писать романы. Нет! Мне был блистательно обещан не только день, как сказал поэт, мне была блистательно обещана жизнь, потому она у меня началась с поступления в Щукинское, а затем со съёмок в «Обыкновенном Чуде». Я там играла фрейлину Аманду. Кстати, в этой книге вы найдёте воспоминания об этих съемках – исповедь фрейлины Аманды.



А до обыкновенного чуда я снялась в советско-чилийском фильме «Ночь над Чили». Для начинающей актрисы — это было большое обещание Успеха. Это вызывает такое головокружение, что я даже подумала: «Нина, тебя любит Бог – тебе повезло. Не потеряй это, не подведи, не расстанься с этой большой - большой поддержкой».



И что произошло дальше? А дальше произошло то, что муж меня увез заграницу. Ведь я вышла замуж не за актёра, не за режиссера, как принято у нас в профессии, а за дипломата. Вот так сюрприз! И моя стезя изменилась. Он писал диссертацию, у нас родилась дочь, и мне надо было, как многим матерям, заниматься семьёй, надо было заниматься мужем. А потом мы уехали в Прагу, где сниматься я уже не могла. Так получилось, что Бога театра и Бога кино потеснил Бог семьи.



– И Вы пожертвовали своей карьерой ради мужа, ради семьи?



Нина Пушкова:



- Мой муж – по образованию дипломат. Мы поженились после того, как он закончил МГИМО и поступил в аспирантуру в том же ВУЗе. После защиты диссертации его карьера стала набирать обороты. Он много писал, ездил в командировки в женевское отделение ООН, и вставлять палки в колеса я не считала нужным. Мне, как женщине, было не "низко" подвинуться, было не унизительно «вложиться» в мужа. Я также понимала, что, став женой дипломата, мне нужно говорить на иностранных языках. По вечерам я оставляла своего мужа с ребёнком, и ходила на курсы иностранных языков. Я много училась.



А потом начались командировки Алексея по разным странам. Мы много ездили, общались с интересными людьми. К тому времени я уже неплохо знала французский, а в Чехословакии выучила чешский настолько, что ходила на лекции в древнейший европейский университет – Пражский. Он появился раньше Сорбонны! Так что благодаря новым знаниям и впечатлениям я обнаруживала вокруг себя массу любопытного. И тогда я стала записывать все, что представляло для меня интерес, делать зарисовки с натуры и втянулась. Как оказалось, это очень увлекательный процесс.





– Так родилась ваша первая книга – Роман с Постскриптумом…



Нина Пушкова:



- Да, так я начала писать, я еще не понимала, что это будет книга. Я просто описывала этапы моей жизни. Это были разрозненные впечатления. И вдруг мой муж собрал все мои записи и сказал: «Послушай – это же книга!». "Но как же, – удивилась я, – тут же нет единого сюжета, нет связанности?" На что он ответил: «Ничего, ты её свяжешь собой. Ты её свяжешь своей личностью». Вот так оно все и связалось воедино, хотя писала я об очень разных вещах.



Алексей Пушков:



- Единственное, что могу сказать "в свою защиту" – это то, что Нина писала её спонтанно, беспорядочно, и все эти листочки были разбросаны по всему дому, на веранде, на кухне... и когда их стало довольно много, я их собрал с уверенностью, что это от силы две - три главы. С этого все и началось. Я прочитал это и сказал Нине: "Слушай, в наше время мало кто так описывает жизнь. А если описывают, то с какого-то одного угла, такого разнообразия ни у кого нет». И я полагаю, что не случайно книга выдержала уже два издания: палитра впечатлений и размышлений в ней – очень богатая. К тому же, Нина смогла нащупать правильный тон в описании жизни. С одной стороны – это эпизоды. С другой стороны – из этих эпизодов, как в калейдоскопе, складывается богатая картина. Моя заслуга состоит лишь в том, что я это увидел первый и сказал ей: "Давай!" И всегда поддерживал – даже тогда, когда она отказывалась продолжать и испытывала "муки творчества». Но они неизбежны и, скорее, обогащают писателя.



- Роман с Постскриптумом получил Бунинскую премию «За искреннее слово в обманные времена». Как Вы думаете, почему?



Нина Пушкова:



– Знаете, я сначала даже не поверила, когда мне позвонили и сообщили, что мне будут вручать Бунинскую премию. Я спросила: «Вы точно звоните мне?». На что мне ответили: «Нина Васильевна, да, конечно. Решение уже принято, вам надо к нам приехать на церемонию вручения». И вот у меня - Бунинская премия! Как это произошло? В моей книге я старалась быть предельно искренней и откровенной, показывать людей такими, какие они есть, ничего не придумывая. И, если мой муж, по понятным причинам, видел в политических фигурах, прежде всего, политиков, то я оценивала их, прежде всего, по человеческим качествам. Например, Алексей считал, что мне не надо писать про Горбачева, с которым я знакома, чтобы "не скатиться в политику". Но я-то видела его глазами женщины, хранительницы семейного очага. Согласитесь, – неожиданно. Меня глубоко впечатлили его отношения с женой – Раисой Горбачевой, о чем я и рассказала.



В романе немало откровений. Взять хотя бы Владислава Дворжецкого, с которым я снималась в фильме "Встреча на далёком меридиане". Для меня он – знаменитый генерал Хлудов из "Бега" – был "инопланетянином". Но я ощутила с ним удивительную духовную близость. И даже спасла его от инфаркта. Позже, во время случайной встречи в Петербурге, меня сильно удивил и даже поразил своими признаниями Александр Абдулов, с которым мы в один год поступали в театральное училище. И вдруг неожиданно десятилетия спустя он рассказывает мне, что испытывает глубокую боль за совершенные в своей жизни ошибки и кается мне как священнику. В "Романе с Постскриптумом" таких рассказов очень много.

Поэтому Бунинская премия за него подарила мне новую надежду. Надежду на то, что я буду продолжать писать книги, и их будут читать, а, значит, меня будут публиковать. Это была для меня новая возможность, новая открытая дверь.



– А потом, воодушевленные успехом и поддержкой, Вы написали два увлекательных детективных романа: «Богиня победы» и «Эликсир бессмертия» и явили миру новую героиню Нику, которая бросила вызов голливудским киногероям.



Нина Пушкова:



- Похоже на то. Помню, как один телевизионный продюсер, прочитав книгу «Богиня Победы», позвонил мне и сказал: «Слушайте, вы написали настоящую бондиану, но в юбке и с русской душой».



Знаете, как родился этот образ? Я давно думала, что у нас нет героини привлекательной, обворожительной и в то же время решительной и отважной. Моя Ника – и есть Богиня Победы, которая, несмотря даже на то, что она нарушает христианскую заповедь, вызывает огромную симпатию. Да, она дитя "лихих" 90 –ых, когда на кону, в силу обстоятельств, стояла сама жизнь. Но она в романе победила в безвыходной, казалось бы, ситуации. Кстати, в этой книге много достоверного материала. Я опиралась на собственный опыт и консультировалась с авторитетными специалистами. Например, основатель первой школы каратэ в СССР Алексей Штурмин «научил» мою героиню специальным приемам, которые она блестяще применила во второй книге – «Эликсире бессмертия».



- Нина Васильевна, а как Вы поняли, что Алексей – это Ваша судьба? Чем он Вас привлек?



Нина Пушкова:



- Если говорить о любви и о моем муже, с которым мы уже 47 лет, то он меня привлек своей необычностью, интеллектом, образованностью, помноженной на характер. Помню, мы гуляли с ним по Бульварному Кольцу, по Садовому Кольцу – и за это время успевали поговорить обо всем. Меня поражало то, как он знал французский язык. Он его знал, как носитель другой культуры. Я ведь сначала, как актриса, собиралась блеснуть своими знаниями и начала читать по-французски ему стихи. Смотрю – человек не реагирует. Ну, думаю, наверное, не понимает по-французски. И говорю: "Я прочитала вам монолог Федры из одноименной трагедии Расина. Но это может быть трудно воспринять. Давайте, я вам стихи попроще почитаю". И тогда он улыбнулся и ответил: «Давайте, я вам сам лучше почитаю французские стихи. И мои переводы к ним». Тут я и влюбилась. Я же еще с детства была влюблена в мужское имя «Алеша». И вот он появился - первый в моей жизни Алеша. Это - судьба.



- Ну и, наконец, позвольте спросить о творческих планах. Продолжение следует?



Алексей Пушков:



- Я внушаю супруге: писатель, если он делает заявку, то не имеет права бросать свою аудиторию. Так что, Ниночка, я тебя призываю, и буду всячески побуждать написать еще и четвертый роман.



Нина Пушкова:



- Я, наверное, должна съесть землю, выпить клей и кровью расписаться (шучу). А если серьезно, да, я уже пишу четвертый роман. И если поклонники моей героини действительно ждут продолжения, оно, конечно, будет.



А еще я хочу обратиться к читателям: не читайте коммерческую литературу под видом рецептов счастья, быстрого богатства, радости бытия. Вы не станете мультимиллионером, только потому, что прочли историю чужого успеха. Это, может быть, вообще не ваше. Если хотите, чтобы как-то душа формировалась, отношения складывались – не забывайте про вечное. Читайте духовную литературу. Вечное в моем понимании – это Бог, судьба и близкие.

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