Актриса Ангелина Загребина: «Ради хорошей роли я готова на большие жертвы»

Аргументы Недели → Интервью 13+

1 декабря 2021, 13:36 Александр Малюгин,

Фото: Илья Галстанг

Ангелина Загребина родилась в Уфе. Окончила ВТУ им. Щепкина. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Я свободен», «Водоворот», «Изи катка», «Полёт», «Фантом» и др. 2 декабря на видеосервисе MEGOGO состоится премьера сериала «Последний аксель», где Ангелина Загребина сыграла главную роль.





- Ангелина, «Последний аксель» - о фигуристах. Знаю, что съёмкам предшествовала серьёзная подготовка. Где вы тренировались, насколько интенсивно?



- Подготовка шла целый месяц, занимались в Питере, в «Юбилейном», также на других небольших ледовых площадках. Все тренировки состояли из двух этапов: сначала разминка, физическая подготовка, а потом переходили на лёд. В нашей группе было около 7-8 девочек, которые снимались в «Последнем акселе». Параллельно были читки сценария. И нам, фигуристкам, было легче входить в проект, потому что мы уже хорошо знали друг друга.

Кадр из х/ф "Последний аксель"



- Вы же с нуля начали кататься?



- Как обычный пионер, я каталась зимой на коньках в шубе. В мае позапрошлого года, еще до того, как попала в проект, я заразилась идеей покататься на закрытом льду. Никогда этого не делала. И полгода примерно занималась. Когда пришла на съёмки, была уверена, что катаюсь хорошо. Но когда встала на коньки, когда Алиса Федичкина, девочка, которая нас тренировала, увидела, как я на них стою… Это было смешно и немножечко страшновато.



В итоге за месяц я научилась прыгать перекидной. И все остальные три месяца, которые мы снимали, у меня всё получалось достаточно технично: кручения, вращения и другие элементы.



- А что особенно тяжело давалось?



- Мы сначала проходили ногами ледовые сцены, придумывали танец под музыку. А потом переносили это всё на лёд. Пытались изображать прыжки, те же усилия и эмоции, как у настоящих фигуристок. Естественно, я не прыгаю тройной аксель, поэтому сам прыжок пропускается. Было сложно попасть под музыку так, чтобы всё было плавно, элегантно, а параллельно ещё же нужно играть, передавать состояние своей героини. И думать, чтобы ты не упал. Всё это давалось достаточно тяжело.

Кадр из х/ф "Последний аксель"



- Дублёры у вас были, я так понимаю?



- Да, у каждого из нас был дублёр. Лучше всех стоял на коньках Федя Федотов, потому что он занимался хоккеем. И Лера Богданова.



- Как много съёмок было на льду, как много – «на земле»?



- Вне льда работали больше, конечно. У меня есть одна из любимых смен, когда снимали в квартире моей героини. Сцена была однокадровая. Начало сюжета, я перебегаю из одной точки в другую, пока камера опускается на пол. Переодеваюсь за десять секунд. Камера поднимается, и я уже стою в другой точке, в совершенно другом состоянии. И эта сцена получилась у нас только один раз – чисто, идеально технически.

Кадр из х/ф "Последний аксель"

- Как взаимодействовали на съёмочной площадке с Еленой Подкаминской и Михаилом Трухиным?



- Михаил Трухин играл моего папу. Елена Подкаминская – тренера. Когда встречаешься на площадке с такими профессионалами, они обычно не учат. Они ведут себя и играют так открыто и искренне, что ты без нравоучений и подсказок начинаешь принимать их «науку». Я думаю, чему-то я у них научилась. Михаил и Елена - чудесные люди, которые всегда поддерживали меня, были на позитиве, с юмором. Вообще у нас был отличный актёрский состав, который был готов к разного рода трудностям. Съёмки на льду порой продолжались до 6 утра. И в это время, когда ты уже никакой, но тебе нужно выходить на лёд, не было такого, чтобы хоть кто-то из группы возмущался. А ещё на катке было очень холодно. Вся группа под конец заболела. Потому что девочки-актрисы были в коротеньких платьях. Настоящие фигуристки обычно после проката сразу уходят. А мы целую ночь проводили на льду.

Кадр из х/ф "Последний аксель"

- Кто из российских фигуристок являлся для вас примером, образцом для подражания?



- Мне нравится Александра Трусова. Кажется, её называют – «Терминатор». Я слышала такое мнение, что она девушка, которая не проявляет эмоций. И в самом начале я пыталась повторить её. Старалась, чтобы моя героиня была тоже без эмоций, чтобы она была техничной, как машина. Но в финале моя героиня всё же раскрывается, проявляет эмоции.

Еще мне нравится Женя Медведева. Она сыграла в «Последнем акселе» эпизодическую роль, было очень интересно с ней познакомиться и пообщаться.



- Ваша героиня хочет стать чемпионкой мира. Вы потенциально, как актриса, хотите завоевать мир?



- Я хочу заниматься своим делом и быть честной с самой собой. Цели стать знаменитой у меня нет.

Кадр из х/ф "Последний аксель"

- Неужели не хотите славы?



- А она что-то даёт? Слава не является моей целью. Возможно, она мне будет служить каким-то средством. Для успешной работы в кино.



- Ваш дебют состоялся в картине «Я свободен» - о трудных подростках. Вы кого играли, трудного?



- Да. Если честно, я на тот момент даже не понимала, что снимаюсь в кино. Режиссёр нам ставил такую задачу, чтобы мы ничего не играли. Я училась на втором курсе Щепки, и мне повезло, что я попала в такой большой и хороший проект. Снимали в Крыму, в Форосе, Балаклаве. Было тепло, октябрь, и мы даже купались. В тот момент я подходила на роль бунтующего подростка.



- В жизни вы были трудным подростком, или, напротив, отличницей, гордостью школы?



- Я была очень тихой девочкой. У меня не было никогда врагов в школе. Впрочем, как и друзей. Я сменила три школы в Уфе, училась не очень хорошо. В подростковом возрасте в какие-то моменты я себя очень странно проявляла. Могла поссориться с родителями, чтобы не идти в школу.





- А когда вы решили стать актрисой, помните этот момент?



- Это был седьмой класс. Я занималась пантомимой в детском Доме творчества около года, и тут сестра рассказала, что идёт набор в студию Константина Хабенского. Я решила сходить попробоваться. В 10 утра меня туда привезли. Играли спектакль «Поколение Маугли», я его посмотрела и загорелась. Просидела там до четырёх часов, и меня взяли. И до одиннадцатого класса я туда ходила. Мне повезло, что я попала в фестивальную группу, мы играли в спектакле «Поколение Маугли» с Родригезом, Екатериной Гусевой. Делали какие-то свои спектакли и ездили по России. Цели стать актрисой у меня не было, но я очень любила кино, оно меня привлекало. Я смотрела много фильмов.

- Вам советское кино нравится?



- Обожаю! Мне нравятся гайдаевские фильмы, картины Данелии. Очень хочу сняться в хорошей комедии.



- А в ужастике, например?



- А чего там делать? Мне смотреть ужастики скучно, и играть там, я думаю, неинтересно. Что играть? Страх? Впрочем, если будет любопытный сценарий…





- Какие у вас в жизни есть страхи?



- Я боюсь воды.

- Вы же купались в море в Крыму?



- Мне нравится преодолевать в себе этот страх. Ты заходишь в море, вода прозрачная, ты чувствуешь, как она поднимается. И прямо мурашки по телу.



- А высоты боитесь?



- Нет, я с парашютом недавно прыгнула. Это было сразу после окончания съёмок «Последнего акселя». Я думала, что мне нужна эмоциональная разрядка: прыгну с парашютом, всё поменяется в жизни, будет прилив адреналина. Поехала в Киржач. На меня больше повлиял подъём на кукурузнике. Я за что-то держалась рукой, смотрела в иллюминатор и не верила, что это происходит со мной, и меня никто не снимает сейчас. Это настоящая я.



Мы 15 минут поднимались на три тысячи метров над землёй. Прыгала, естественно, с инструктором. Перед прыжком инструктор включил камеру на руке. У него была такая фишка – он снимает, а потом предлагает клиентам. Когда включилась камера, у меня всё выключилось. С камерой было спокойно и привычно. Мы полетели в свободном падении, всё лицо всмятку, я не видела никакого приближения земли. Наконец, надо мной вспыхнул купол…





- Вы сказали, что в школе были тихоней. А вам нравятся сильные чувства? Или вы, например, боитесь сильной любви?

- Мне нравятся сильные чувства. И в горе, и в радости, и в счастье. В любви особенно. Так потрясающе всё это испытывать! Даже боль – зачем от неё отказываться? Вы не подумайте, я не садистка какая-то, специально себя не насилую, не страдаю. Впрочем, если что-то возникает, я рассчитываю свои силы. Если я сейчас работаю, и мне не до высокой любви, я не бросаюсь в неё, как в омут с головой. Но бывает разная по силе любовь. Бывает и просто влюблённость, симпатия.



- Какие качества в мужчинах вы цените?



- Это очень большой список. Главное, ум. В каких-то вопросах мужчина должен быть в чём-то умнее меня. Интеллект очень важен. Человечность, всё то, что считается нравственными качествами.



- В фильме «Водоворот» речь идёт об абсолютном зле, которое поглощает и убивает людей…



- По сюжету моя героиня как раз сталкивается с этим самым злом – меня похищает персонаж, которого сыграл Игорь Миркурбанов. Вообще на этом проекте я работала с очень хорошими артистами, например, моего папу играл Владимир Вдовиченков.

Фото: Яна Ситникова



- В жизни вы встречались с абсолютно злыми людьми? Или в каждом можно найти что-то светлое?



- Не думаю, что есть абсолютно злые люди. В каждом человеке есть какая-нибудь слабость. И это может его расколоть. Безусловно, на моем пути встречались не самые хорошие люди. И сейчас имею контакт с подобными. Их очень мало, но они есть.



- Я думал, вас окружают только гламурные персонажи!.. Вообще вы гламурная девушка? Посещаете светские мероприятия?



- Я со страхом думаю о светской премьере «Последнего акселя». В чём туда пойти? Как выглядеть? Нет, я не гламурная. Не очень люблю такие тусовки.



- У вас есть роскошное платье с декольте?



- Нет.





- А вообще вы следите за модой? Гоняетесь за брендами?



- Не особо. Я не люблю, когда неудобно. Мне нравится носить штаны, майки. Если нужно для роли, я подготовлюсь, посмотрю, что-то сделаю. Оденусь на пробы соответствующе, причёска, макияж. Но я больше на другом сосредоточена.



- Исторические костюмы никогда не носили – длинные платья, корсеты, шляпки?



- Хочу сыграть в историческом кино! Мне буквально только что рассказывали девушки-костюмеры на картине, где я сейчас работаю, как они ждут исторический проект, который у них впереди. К нему так интересно готовиться. Рассказывали, как актрисы надевают старинные платья, как им затягивают корсет на раз-два-три! На вдохе-выдохе! И сразу другой взгляд, осанка, вид. Актёры просто преображаются. Костюм всё меняет. Я ещё ни разу не надевала корсет. Нахожусь в предвкушении.



- А вы готовы для роли побриться наголо, перекраситься в синий цвет?



- Да. Ради хорошей роли я готова на большие жертвы!

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