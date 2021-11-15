Моменты истины Ирины Шараповой

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15 ноября 2021, 14:35 Виктория Хорт

На фото: Ирина Шарапова на сцене Малого театра филармонии

26 октября в Малом зале Филармонии прошёл юбилейный вечер заслуженной артистки России, профессора кафедры концертмейстерского мастерства Санкт-Петербургской консерватории Ирины Шараповой, посвященный 50-летию её творческой деятельности, в котором приняли участие солисты оперы Большого и Мариинского театров, известные российские музыканты и её ученики старшего поколения.

Сегодня мы поговорили с блистательным Мастером и Педагогом о музыке, о времени, людях, о её жизни, всецело посвящённой музыкальному искусству.

На фото: Ирина Александровна Шарапова



- Ирина Александровна! Вы хорошо известны как популяризатор классического музыкального наследия. На Ваш взгляд, нуждаются ли эти произведения в некой новой интерпретации, ближе к духу сегодняшнего времени? Или они прекрасны и в своей первозданности?

- Я абсолютный противник идеи современного переформатирования явлений искусства любой области. И не потому, что я такая консервативная и вся увязла в прошлом – совсем нет. Посмотрите, что, например, происходит сейчас с оперой. Есть такое понятие «хронотоп» - пространственно-временное единство, нарушать которое невозможно. Это всё равно, что взять роман Льва Толстого и вставить туда современные тексты. Или написать к опере другую музыку. Все уместно и значимо именно в симбиозе места - времени.



- Как возникла в 90-х идея концертных проектов в Музее-квартире Н.А. Римского-Корсакова, а в дальнейшем и в других залах? Что послужило творческим толчком?

- В 90-е годы при всех проблемах был некий творческий взрыв. Возникло ощущение свободы, мы почувствовали невероятный импульс к созиданию и самовыражению. Для меня 90-е были очень яркие. Некоторые вещи сих пор очень дороги.

Был цикл «Римский-Корсаков в зеркале двух эпох». Музей Римского-Корсакова – потрясающее место музыкальной силы, в атмосфере которой мы все вырастали со студенческих лет. Там происходили наши первые концерты, проекты. Римский-Корсаков - не только композитор, но и человек, который сформировал петербургскую композиторскую школу. И тогда вдруг блеснула возможность сделать цикл. Мы были совершенно счастливы, когда его воплотили – там прозвучало очень много интереснейшей и редко исполняемой музыки.

Первым крупным проектом в 92-95 году был цикл «От Алябьева до наших дней», серия из 27 концертов три сезона! Это девять концертов в год, каждый из которых был посвящен одному романсовому композитору или временному периоду. Основной исполнитель и автор идеи – баритон Андрей Славный, прекрасный музыкант и знаток русской романсовой культуры. В тот период мы много работали вместе. Это была безумно трудная, но вместе с тем потрясающая работа. Она очень много мне дала.

На фото: Ирина Шарапова с сыном Александром Болдачевым

А затем появился и очень меня увлёк абонемент в Филармонии в форме концертов-спектаклей с моими комментариями. Каждый год он имеет разные названия: в прошлом году это была «Музыка души», в этом - «Невидимая связь времен». В начале он был посвящен исключительно опере, затем жанровые рамки расширились, но формат сохранился. Первый концерт в этом сезоне должен состояться 17 ноября. Вопреки атмосфере текущего настроения я решила сделать светлый, жизнеутверждающий концерт «Моменты Истины. Торжество любви, добра, справедливости». Стала подбирать музыку, и это оказалось нелегко - не так много подлинно жизнеутверждающих произведений в музыкальной романтике и в ХХ веке.



- Может, музыка советских композиторов к фильмам? Но, правда, это не классика.

- А я широко понимаю классику. И на высочайшую ступеньку ставлю Исаака Осиповича Дунаевского. Я считаю, что это гений невероятных масштабов. Дмитрий Дмитриевич Шостакович, как и многие, называл его «Дуня» и говорил: «Знаешь, Дуня, мое имя знает вся страна, а музыки не знает никто. А твою музыку знает вся страна, а тебя не знает никто». Ведь когда музыка в кино звучит, немногие интересуются тем, кто написал такую музыку, она звучала, как народная. Дунаевского мы тоже обязательно сыграем в концерте.



- Вы творчески сотрудничали с такими великими звездами оперного пения, как Ирина Богачева, Евгений Нестеренко, Юрий Марусин, известными композиторами. Какое впечатление осталось от совместной работы?

- Все они - гиганты нашей исполнительской истории. Конечно, великая Ирина Богачева. Время действительно высвечивает всю значимость личности. Когда живешь рядом с такими людьми, работаешь с ними, многое не замечаешь. Вот Сергей Михайлович Слонимский - мы могли спорить, и даже ссориться в процессе работы, а теперь я жалею, что не записывала наши разговоры и его высказывания – он был явлением необыкновенного масштаба! Во всём. И в том, что не оставался равнодушным к политическим и духовным веяниям – очень остро реагировал, а это мало кто может себе позволить.

На фото: Ирина Шарапова с Юрием Марусиным

А с Ириной Петровной Богачевой связан ярчайший эпизод моей жизни длиною 17 лет. Я имею в виду Фестиваль-конкурс «Три века классического романса». Ирина Петровна была не только его президентом, но знаменем. Сейчас я вспоминаю, каким ярчайшим событием было каждое ее выступление.. Удивительная певица.



На моем юбилейном концерте выступила одна из ее учениц, солистка Мариинского театра Наталья Евстафьева, которой Ирина Петровна завещала свой консерваторский класс. Осталось много учеников, и все они трепетно хранят ее заветы.

Незабываемым событием стало выступление Евгения Нестеренко. Это был десятилетний юбилей нашего Фестиваля-конкурса, на который удалось пригласить Евгения Евгеньевича, что было не так просто. И этот великий певец перед концертом волновался. Потому что он 23 года не пел в Петербурге! Но когда он вышел на сцену Большого зала Филармонии и с первого звука полностью овладел залом, публика просто бесновалась - это был прекрасный и, увы, уже неповторимый момент.



- Вы упомянули Сергея Слонимского. Как началось Ваше сотрудничество с ним?

- Этот момент я ставлю на невероятно значимое место. Кто же знал, что из этого произойдет, когда мне поручили в 90-х годах помочь организовать его юбилей? Мы познакомились, и его музыка совершенно захватила меня. Я ее много играла и часто была первым исполнителем его произведений. Сейчас моя мечта – сделать серию концертов «Романсы Слонимского как история России». Начиная с 90-х годов, когда исполнялись его песни на стихи Мандельштама, и особенно, когда Сергей Михайлович написал на стихи Рейна «Песню неудачника», которую я исполнила на юбилейном концерте, эта грань его таланта стала новым словом. Сергей Слонимский - композитор изысканный, он владел всеми техниками 20-го века. Автор 34 симфоний, он взял такую линию, как городской романс, и сделал очень простую музыку. Это было на тот момент потрясающе, но и сегодня так же звучит. Послушайте.



- Вы проводили фестивали, концерты, посвященные романсу. Почему именно этот жанр?

- Жанр романса, надо сказать, сильно задвинут и не очень популярен, к сожалению. Он камерный по своей сути. Это область интимная, исповедальная. Романс не обитает в Ледовом дворце или огромных оперных залах Он собирает определенную публику в небольших помещениях, и, разумеется, не может конкурировать с операми и симфониями. При этом чрезвычайно важен, это – музыка души, ежедневник, энциклопедия человеческих чувств...

Мы с Еленой Гудасинской, замечательной пианисткой, дочерью Ирины Петровны Богачевой, сделали фестиваль «Три века классического романса». Он стал развиваться и вырос в значимое международное мероприятие. Сколько к нам приезжало зарубежных звезд - романсовых исполнителей!

Очень яркими моментами на фестивале стали выступления Шерил Штудер – выдающейся певицы, исполняющей произведения Вагнера и Штрауса; Скотта Веера - прелестного швейцарского камерного певца и педагога; выступал и Роберта Холл, нидерландский певец, замечательное романсовое явление.

На фото: Ирина Шарапова с Ириной Богачевой и Михаилом Гантваргом

Мы работали с Владимиром Черновым, нашим постоянным председателем жюри – какая яркая творческая личность!

Вы на моем юбилейном концерте услышали наших народных артистов – звезд Мариинского театра. Они, при всей своей блистательной и очень насыщенной оперной карьере, примкнули к нашим романсовым концертам. Получился потрясающие результаты: лучезарная Ольга Кондина, фантастический Владимир Ванеев – какая человеческая мощь, помимо неисчислимых вокальных достоинств!



- Бывали ли в Вашей концертной практике неожиданные моменты - например, импровизации со стороны вокалистов, придававшие исполняемому произведению новые краски? И как в этих случаях реагировала пианистка-концертмейстер?

- Даже самый выдающийся и великий певец всего лишь человек, он не машина. Случаев было очень много, всяких забавных, интересных. Один из распространенных – мы готовим программу, за полгода всё определили. Настаёт день концерта, приходит певец и говорит: «Я сегодня что-то чувствую себя не очень хорошо, поэтому принёс другие произведения». Испытания бывали самые разные, и только сейчас они кажутся забавными, а на тот момент… Например, внезапно, в ходе концерта заболевает главный исполнитель, резко меняется программа, приносят какие-то писанные закорючками старинные ноты. Страшновато. Но концерт успешно продолжается, а самое интересное – реакция критиков, которые отметили, что в первом отделении мы были немножечко сдержанны, а во втором совершенно свободны... Никому не пожелаю такого, и, слава Богу, это не частые эпизоды. Бывает и забавно - вот, помнится, прекрасный тенор начал арию Хозе, а потом вдруг взял и спел последние четыре такта. Я подхватила, а потом мне пришлось встать и сказать: «А сейчас мы споём эту арию целиком».



- Как Вы относитесь к тому, что это был не просто Ваш концерт, а юбилейный?

Если честно, мне не нравится эта цифра. Я в ужасе от даты, которая на меня обрушилась. И меня утешило лишь то, что удалось собрать в концерте то, что я люблю, и что наполняло мою жизнь.

Не люблю слово «карьера» и, как таковая, она меня никогда не занимала. Была очень интенсивная жизнь. Львиную долю времени занимала педагогическая работа, и я многим жертвовала ради неё. Но я обожаю свою работу! Было много концертов, а дома – семья, сын, который выступает с шести лет. А еще я педантичный человек и люблю в доме порядок. И каждый день мысль: как все успеть.

Вот сейчас говорю и думаю: а зачем все это было нужно? И, наверное, поняла: это необоримая страсть поделиться. Я спрашиваю студентов: «Зачем ты выходишь на сцену? Это не экзамен на оценку. Вот если ты знаешь, что раскрыл в музыке то ценное, что еще никто не слышал, и хочешь это сделать всеобщим достоянием, чтобы каждой души коснулось - тогда иди, скажи: «послушайте, люди, как это прекрасно!» Вот тогда в этом выходе есть смысл».

И сама я до сих пор, когда выхожу на сцену с новым солистом, молодым и еще неизвестным, или выходит мой ученик, и вот сейчас зазвучит вечная или совсем новая музыка, думаю, что сейчас мы снова откроем людям новое и очень важное - впечатление, смысл, явление, имя.

Послушайте, как это прекрасно! И это чувство вознаграждает за все.

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