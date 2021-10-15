В одном из районов Воронежской области под «красную зону» отдали помещения хирургии и травматологии

Аргументы Недели → Интервью 13+

15 октября 2021, 16:00 Елена Головань, корреспондент

Фото: личный архив Алексея Акульшина; На фото: Больничная трехэтажка, которую сделали красной зоной

Несколько последних дней коронавирус бьёт рекорды – как по суточной заболеваемости, так и по смертности. Во многих регионах срочно создают и дополняют коечный фонд. А где-то и вовсе отдают под заболевших ковидом другие отделения. Так, из-за высокой заболеваемости семилукцев (Воронежская область) новой коронавирусной инфекцией в районной больнице было принято решение к уже имеющемуся на 60 коек отделению открыть ещё одно, на 200 мест. При заметно снизившихся темпах вакцинации очевидно, что долго пустовать они не будут. Уже в первые два дня с момента открытия сюда поступили 27 человек. О новом отделении, переформатировании «старых» а также о том, зачем вообще нужно прививаться, корреспонденту «АН» рассказал главный врач Семилукской РБ Алексей Акульшин.

- Алексей Викторович, где располагается новое отделение?

- В трёхэтажном здании – там, где раньше были хирургия и травматология. Буквально на днях мы закончили дополнительную газификацию, чтобы как можно больше коек было с возможностью подачи кислорода и подключения аппаратов для искусственной вентиляции лёгких (далее ИВЛ – прим.авт.).

- Сколько их теперь в общей сложности?

- Всего 134. Восемь там уже было плюс 12 в реанимации и 12 в первом Covid-отделении. То есть дополнительно мы сделали 100 точек. 66 из них просто с подачей кислорода, а 34 – с возможностью подключения ИВЛ, как инвазивных, так и неинвазивных.

- В чём разница?

- Разница очень большая. При подключении инвазивного ИВЛ пациенту нужна интубация, то есть введение эндотрахеальной трубки в трахею с целью обеспечения проходимости дыхательных путей. При этом больному дают полный наркоз.

- Получается, инвазивные ИВЛ используются когда человек уже в коме?

- Ну, скажем так, когда более тяжёлое состояние. А неинвазивный ИВЛ – это когда на пациента надевают маску, подключенную к аппарату, который помогает дышать. То есть в этом случае человек дышит сам, а аппарат помогает ему, в то время как инвазивный ИВЛ дышит за пациента.

«Заболеваемость очень высокая».

- С чем связано решение открыть ещё одно отделение? Высокая заболеваемость?

- Очень высокая. Волна, которая началась в июле, только нарастает. У нас только первичных экстренных сообщений о пациентах от 100 до 120 ежедневно.

- Эта волна сложнее прежних? В плане тяжести больных… Или примерно на том же уровне?

- Сложнее – не то слово. И по количеству больных, и по тяжести их состояния. Если раньше от КТ 1-2 – поражение лёгких до 50% - до КТ 3-4 (это когда поражено уже более 75% лёгочной ткани) проходило восемь-десять дней, то сегодня этот срок сократился до трёх-четырёх.

Фото: Алексей Акульшин, главный врач Семилукской районной больницы

- А дети болеют?

- Да. И тоже довольно много. Но пока, к счастью, ни с состоянием средней тяжести, ни тяжёлых, нет. Наблюдаем на дому.

«Пришлось сократить количество коек в других отделениях».

- Те отделения, которые были в трёхэтажном корпусе – их закрыли или переместили куда-то?

- Сейчас они в пятиэтажном здании стационара. Мы сохранили терапию, хирургию, травматологию, кардиологию, инфекцию и дневной стационар. Конечно, пришлось значительно сократить количество коек, чтобы освободить место под хирургическое и травматологическое отделение. Плановую госпитализацию мы приостановили, но экстренную помощь, конечно, оказываем.

- Отделение реанимации осталось на прежнем месте?

- Их, в смысле отделения, у нас сейчас два. То, что в трёхэтажном корпусе для заражённых ковидом, а в стационаре – для соматических больных.

- Как же вы всё это умудрились сделать? Это же очень сложно – переформатировать, по сути, все отделения больницы!

- Вы правы, сложно. Тем более, что это пришлось сделать буквально в течение четырёх-пяти дней. Поначалу было вообще непонятно, как это можно осуществить. Но, тем не менее, новое отделение уже работает и принимает больных.

- Медперсонала хватает?

- Нет, к сожалению. Санитарочками отделение укомплектовано примерно на 80%. Чуть лучше ситуация с медсёстрами – практически полностью. А вот с врачами куда сложнее – не хватает процентов 30%. Стараемся как-то выкручиваться, привлекаем по возможности на дежурство тех врачей, которые вне ковидного отделения работают.

- То есть тех, кто ковид-пациентов обслуживает на дому?

- Нет, просто в поликлинике. Они же «чистые». Обычные люди. Ведь если они работают в ковиде, это не значит, что их нужно бояться и шарахаться. Тем более, они прошли вакцинацию.

«Темпы вакцинации резко снизились».

- Кстати, по поводу вакцинации – как с ней сейчас обстоят дела?

- Темпы сейчас снизились. Как в целом по стране, так и у нас в районе. Что касается позиции Семилук в области, то мы где-то посередине между других районов. То есть и не лидеры, и не отстающие.

- Честно говоря, не вижу логики. По идее, раз сейчас такая серьёзная волна инфекции, то темпы вакцинации наоборот должны вырасти. Может, вакцины не хватает?

- Вакцины как раз более чем достаточно, причём всевозможной. Упала активность людей, несмотря на то, что мы всячески пытаемся пригласить на вакцинацию. Не знаю, с чем это связано. И, как и вы, тоже не вижу логической связи – ведь у многих переболели родственники, друзья – надо бы предостеречься. Нет, не хотят. Возможно, начитавшись в интернете всяких пугалок и предостережений против вакцинации от различных псевдоврачей и псевдоучёных.

- А может, это связано с тем, что раз уж пошла такая высокая заболеваемость, люди думают, что прививаться поздно?

- Да никогда не поздно сделать прививку! Некоторые оправдывают своё нежелание вакцинироваться тем, что мол, может, я уже болею. Но если вы даже болеете и в это время сделали прививку, вреда от этого не будет точно. Пользы, конечно, тоже вряд ли можно ожидать. Но ведь сделать такую «бесполезную» казалось бы, прививку, рассчитывая, что переболеешь без симптомов, лучше, чем потом умирать в страшных муках от удушья. По статистике привитые болеют значительно легче. Да, бывает даже с поражением лёгких, но дальше 50% поражения, как правило, не заходит. Я разговаривал с коллегами, которые руководят крупными ковид-отделениями. Абсолютно все говорят, что привитые, если и попадают к ним, то выздоравливают быстрее и у них не бывает тяжёлого течения болезни.

- Ну, это я уже и на себе ощутила. Первый раз болели с мужем в декабре, довольно тяжело пережили эту напасть. В апреле сделали прививки. В июле – снова ковид, но всё прошло куда легче, чем в прошлый раз…

- И это совсем неудивительно. Ведь вакцинация не даёт прямо стопроцентной гарантии, что вы не заразитесь. Прививка делается для того, чтобы даже если вы заболеете, инфекция протекала в более лёгкой форме и не давала серьёзных осложнений. А они, эти осложнения, при ковиде очень опасны, потому что вирус так или иначе поражает практически все системы организма. И ещё один немаловажный факт – чем больше людей привьётся, тем скорее в обществе выработается коллективный иммунитет. Соответственно, скорость распространения вируса снизится.

- То есть, делая прививку, каждый из нас таким образом чуть-чуть защищает и своих родных? В том числе тех, кто из-за возраста или наличия хронических заболеваний находится в зоне риска?

- Совершенно верно. И знаете, очень обидно, когда люди слишком поздно понимают свою ошибку. У нас в районе уже немало случаев, когда, к примеру, муж сделал прививку, а жена нет. Или наоборот. Заражаются оба, но болеют по разному. Порой даже теряют свою вторую, «невакцинированную» половину. Потом жалеют, а что толку?! Поэтому нужно поберечь и себя, и свою вторую половину, и других родных.

«Вирус всё время мутирует, учится обходить иммунитет».

- У нас в районе есть какие-то поселения, которые находятся в лидерах по вакцинации?

- Да. Девица. Там и заведующая амбулаторией очень активная, и глава поселения проводят большую работу среди населения. Но и здесь, как в целом по району, темпы вакцинации, увы, заметно снизились.

- Как же Китай умудрился привить 70 с лишним процентов населения? При этом заболеваемость там вообще очень низкая – по сравнению со многими другими странами здесь речь идёт чуть ли не о единичных случаях. В то время как в России привито что-то около 30%. Что с нами-то не так? Вроде не глупее других…

- Хороший пример привели. Но на самом деле подобная ситуация не только в Поднебесной. Португалия, Сингапур, Объединённые Арабские Эмираты, Сан-Марино, некоторые другие страны – везде с ростом вакцинации значительно снизилась заболеваемость. А у нас… Недаром ведь говорят, что пока гром не грянет, мужик не перекрестится.

- Ещё при жареных петухов вспоминают…

- Точно. А смысл один – многие из нас почему-то думают, что их-то любая напасть обязательно обойдёт стороной. Надеются на молодость, крепкий иммунитет. А ведь вирус всё время мутирует, учится этот иммунитет обходить. Да и молодость он не щадит – повторюсь, болеют даже дети. И всё больше молодых, увы, болеют тяжело и с осложнениями.

- Алексей Викторович, прививка от ковида не исключает прививку от гриппа? Можно делать обе?

- Не исключает. Единственное – нужно, чтобы между ними прошёл месяц. Я лично прививки от гриппа уже лет 10-12 делаю. В этом году в середине сентября я сделал ревакцинацию от ковида, значит, на днях сделаю прививку от гриппа. Потому что больше болеть не хочу.

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