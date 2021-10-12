Представитель Движения «Родители Москвы»: отдельное «спасибо» за призыв к детям идти учиться в Тик-ток и прочие помойки

Аргументы Недели → Интервью 13+

12 октября 2021, 12:33 Александр Саргин

Фото: соцсети

Недавно в Общественной палате РФ состоялись слушания по вопросам совершенствования образования. Спецкор «АН» Александр Саргин расспросил члена общественного движения «Родители Москвы» Алексея Плохова о своем видении ситуации

- Алексей, во время своего выступления в ОП вы прежде всего коснулись темы цифровизации образования.

- Конечно, ведь этот аспект сегодня тревожит нас больше всего. Смотрите, согласно постановлению Правительства РФ от 7 декабря 2020 г. № 2040 «О проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды», участие в нем предполагается на добровольной основе. Однако в реальности ни о какой добровольности речи не идет. Согласно приказу Минцифры №600 «Цифровая трансформация», все учащиеся к 2030 году должны иметь цифровой профиль на платформе ЦОС.

Сегодня мы видим, как школы буквально насаждают ЦОС под прикрытием никем не объявленной пандемии. Но ведь не было и нет аномального уровня заболевания детей! А что говорить о чередовании обычного и дистанционного обучения, которое уже имело место в ряде регионов… Невольно задаешься вопросом, разве вирус работает не каждый день недели и почему-то обходит стороной частные школы? А ведь нужно было получить согласие каждого родителя на дистанционное обучение своего ребенка, но Министерство просвещения ввело в заблуждение миллионы людей и, по сути, стало проводить эксперимент над огромным числом наших детей!

- Как я понимаю, это временная мера, которая, как обычно, постепенно становится постоянной.

- Да, на все наши запросы был ответ, что дистант - это временная мера, однако в официальных документах Минпросвета, например, таких как «Паспорт стратегии - Цифровая трансформация образования» от 15 июля нынешнего года, четко запланированы сроки, можно сказать, поголовной цифровизации. Уже к 2024 году на основании цифрового контента будет проводиться треть уроков, а к 2030 году искусственному интеллекту будет передана на проверку половина домашних заданий.

А на каком основании в Минпросвете решили, что Цифровая образовательная среда так безопасна? Согласно результатам исследования «Особенности жизнедеятельности и самочувствия детей и подростков, дистанционно обучающихся во время эпидемии новой короновирусной инфекции» (Авторский коллектив: Кучма В.Р., Степанова М.И., Поленова М.А., Александрова И.Э., Седова А.С., Рапопорт И.К., Соколова С.Б., Чубаровский В.В.), у детей выявлены массовые нарушения опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы и даже психики!

- А что вы можете сказать о нынешнем образовательном контенте?

- Это отдельный вопрос. Есть сотни, тысячи примеров того ужаса и тупости, которые они несут! И, конечно, хочется сказать отдельное «спасибо» за призыв к детям идти учиться в Тик-ток и прочие помойки! А на каком основании разработаны сервисы, фактически подменяющие собой учителя? Искусственный интеллект будет учить наших детей? На каком основании появляется некое «цифровое портфолио ученика», которое отправляет ребенка в цифровое рабство, вешает ярлыки и без которого нельзя будет поступить в вуз или на работу?! На каком основании в систему образования внедряются гаджеты, вред от которых многократно доказан медиками? Напомню, что сами разработчики гаджетов запрещали своим детям пользоваться ими. А ведь на цифровизацию образования, индивидуальные траектории, цифровые портфолио, оценку детей искусственным интеллектом и секспросвет социальный запрос отсутствует полностью! Родители тысяч школьников четко высказали свою позицию о том, что они против этого.

- Какой была реакция на эти обращения?

- Опять одно и то же - и в Минпросвете, и Минцифры прикрываются несуществующей эпидемией. Просто хочется кричать, ну нет у нас превышения эпидпорога, а есть только вопиющее нарушение законодательства РФ!!! Любые образовательные программы и материалы должны проходить квалифицированную экспертную комиссию, в составе которой должны быть педагоги, медики, юристы, а также представители родительской общественности. 26-я статья закона «Об образовании» четко говорит, что в каждой школе может быть создан Совет родителей для учета их мнения. Но за последний год ни в одной школе не было учтено мнение родителей по действительно существенным вопросам. Более того, школы отказываются сотрудничать с советами родителей! Что это, если не самоуправство директоров московских школ?

- Страшно, что и эти директора действуют не самостоятельно, и им «сверху» спускают бесконечные директивы! Ваши действия в таких условиях, Алексей?

- В этих условиях стихийно и массово возникают мощные общественные структуры, вынужденные брать на себя задачи Минпросвета. В их числе, например, Союз советов родителей Москвы, в который уже сейчас входят представители половины всех школ города. В его составе есть юридический и педагогический корпус, завершающий огромную работу по созданию модели образования, основанной на традициях российской и советской школы, во главу угла которой поставлено нравственное воспитание личности и десятилетиями отлаженные механизмы преподавания.

- Ваше мнение о странной активности и несколько подозрительном внимании негосударственных структур по отношению к образованию наших детей?

- Что касается возможности передачи образования в руки корпораций, то тут тоже возникает масса вопросов. На каком основании «Сбер», «Яндекс» и прочие начинают играть первую скрипку, внедряя свои суррогаты, исходя из которых человеку невозможно получить всестороннее гармоничное образование? А где роль нашего государства, и куда, интересно, она пропала? На каком основании отметается колоссальный опыт нашей страны в воспитании и обучении ребенка? На каком основании он должен приобретать не знания, а компетенции и навыки, по сути, как дрессированное животное? Сегодня со всем основанием можно говорить о том, что при участии Минпросвета происходит подмена конституционного права гражданина на некую оферту, объем, качество и условия которой совершенно неприемлемы! Ну и что это, если не переворот в образовании? Эти корпорации уже владеют базами данных населения, а каков будет следующий шаг? Бесконтрольное внедрение в массы своих программ обучения? Отсев с помощью искусственного интеллекта нужных им людей и превращение оставшихся специалистов в цифровых рабов?

- Картина, конечно, страшная, тем более, что дело касается детей! Каким, по-вашему, может быть выход из ситуации, в которую загоняют нашу страну?

- Наше мнение, Цифровая образовательная среда - это информационный суррогат для бедных, ЦОС - это механизм сегрегации и отбраковки детей, подмена и фактическое уничтожение образования, а значит, угроза безопасности страны! Так что же это — полная профнепригодность Минпросвета или целенаправленные действия на уничтожение российского образования? В этой ситуации единственное мудрое решение, которое может принять министр просвещения, это сложить с себя полномочия, предоставив порядочным специалистам восстанавливать образование, разрушенное и нынешним руководителем Минпросвета, и его предшественниками за последние десятилетия.

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