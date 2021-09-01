Эксперт Госдумы Роман Голов об актуальных задачах высшего образования и космической гонке

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1 сентября 2021, 20:46 Егор КАГАРЛИНСКИЙ

1 сентября, по сложившейся традиции, у нас в гостях один из наших постоянных колумнистов – член Экспертного совета по высшему образованию при Комитете Государственной Думы по образованию и науке, заведующий кафедрой «Менеджмент и маркетинг высокотехнологичных отраслей промышленности» МАИ, член Президиума Вольного экономического общества России, главный редактор журнала «Экономика и управление в машиностроении» доктор экономических наук, профессор Роман Сергеевич Голов.



- Приветствую Вас, Роман Сергеевич. Наша сегодняшняя встреча проходит в преддверии одного из важнейших социально-политических событий для всей России – выборов в Государственную Думу восьмого созыва. На протяжении последних лет Вы принимали активное участие в работе Экспертного совета по высшему образованию при Комитете Государственной Думы по образованию и науке. Какие задачи Вам приходилось решать в качестве эксперта и что еще предстоит сделать в области развития правового обеспечения деятельности высших учебных заведений?



- Деятельность высших учебных заведений регламентируется и регулируется определенными законами и подзаконными актами, основным из которых является Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». В то же время, как и другие отрасли народного хозяйства, сфера высшего образования не стоит на месте, а развивается сообразно общим условиям и темпам развития экономики. Следовательно, нуждается в совершенствовании, соответствующем этим изменениям, и правовое обеспечение деятельности вузов. Наши законодатели регулярно готовят законопроекты, содержащие в себе изменения в действующее законодательство об образовании. Задача Экспертного совета по высшему образованию – системная и всесторонняя оценка, профессиональное обсуждение предлагаемых инициатив с последующей подготовкой экспертных заключений и разработкой рекомендаций по их совершенствованию.

Экспертный совет по высшему образованию изначально был сформирован как коллективный орган, объединяющий в своем составе опытных руководителей и профессионалов из ведущих вузов России, посвятивших свою жизнь и карьеру подготовке кадров для российской экономики. Само его создание обусловлено важностью экспертной оценки и открытого профессионального обсуждения тех изменений в отечественное законодательство о высшем образовании, которые, зачастую, оказывают глубокое влияние на всю образовательную сферу. Очевидно, что подобные изменения, поправки или законопроекты должны изучаться и обсуждаться теми, кто работает в данной сфере и хорошо знаком с системой процессов функционирования современных российских вузов.

В качестве примера я могу привести проект ФЗ №352780-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" в части совершенствования целевого обучения», который обсуждался членами Экспертного совета в феврале 2018-го года. В данном законопроекте были сформулированы рекомендации по оптимизации существующих условий механизма целевого обучения для обеих сторон: организации-заказчика и обучающегося по договору о целевом обучении гражданина. Кроме того, был расширен перечень категорий организаций, имеющих возможность заключать подобные договора с гражданами. В обновленный перечень вошли организации из состава оборонно-промышленного комплекса, принадлежащие госкорпорациям акционерные общества и ряд других категорий. Кроме того, были смягчены меры ответственности за возможное невыполнение условий договора для его участников. Как показала последующая практика, внесение этих поправок в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» способствовало повышению привлекательности данного механизма и росту его востребованности как среди абитуриентов, так и со стороны работодателей.

Говоря о дальнейших перспективах развития законодательства в области высшего образования, я могу отметить, что главным условием успеха здесь являются не попытки вычленить какие-то локальные задачи, а достижение общей синхронности совершенствования нормативно-правовой базы тем реальным изменениям, которые будут происходить в высшей школе в ближайшие годы. Среди магистральных направлений таких изменений, определенно, стоит выделить цифровизацию образования и развитие дистанционных технологий обучения, актуализацию действующих образовательных программ по отношению к новейшим инструментам и технологиям в данных профессиональных областях, создание активных интеллектуальных пространств в вузах – различных молодежных исследовательских групп, стартапов, инновационных хабов и подобных структур.



- Роман Сергеевич, благодарю Вас за столь развернутый ответ! Безусловно, все перечисленные Вами направления являются важными для развития нашей системы высшего образования. Не так давно завершилась приемная кампания в вузы. Как Вы оцениваете ее результаты?



- В целом, могу сказать, что она прошла без каких-либо серьезных эксцессов и крупных срывов. Прежде всего, нам надо помнить, что кампания проходила в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. Разумеется, это наложило определенный отпечаток на ее механизмы, в частности – куда большую роль в этом году играл онлайн-формат взаимодействия между вузами и абитуриентами. В качестве позитивного момента я могу отметить, что значимо выросли результаты сдачи абитуриентами ЕГЭ. Это позволяет говорить не только о более серьезной и системной подготовке самих ребят, но и о росте качества преподавания в средних общеобразовательных учреждениях. В то же время, определенные сложности у некоторых абитуриентов вызвало проведение приемной кампании с одной волной зачислений, а не с двумя, как в предыдущие годы. В ряде случаев наблюдались проблемы с доступом к сайтам вузов в день зачисления, когда из-за высоких пиковых нагрузок просто отказывали сервера. Кроме того, проблемы были и из-за спонтанных решений самих абитуриентов, в последние часы кампании резко менявших приоритеты и подававших документы в совершенно другой вуз. В итоге возникала неразбериха, а некоторые из абитуриентов выбывали из конкурсных групп за счет того, что в последние мгновения на данное направление регистрировались люди с более высокими баллами. В настоящее время мы внимательно изучаем данную ситуацию, анализируем различные сигналы в информационном поле, поступающие от самих абитуриентов и вузов с тем, чтобы выявить основные проблемные места в механизме реализации самой кампании и выработать меры по их устранению.



- Да, к сожалению, пандемия так или иначе затронула очень многих людей, изменив их привычный уклад жизни. В том числе, коснулись эти изменения и механизмов реализации образовательного процесса – многие из учащихся в последний год познакомились с онлайн-форматом обучения или «дистантом», как его называют сами студенты. С одной стороны, у студентов появилось больше свободы, им не надо вставать в шесть утра и ехать на метро или автобусе в университет. В то же время, существует угроза снижения их мотивации к обучению в условиях, когда их «зона комфорта» становится все шире. И здесь мне представляется важным сформировать и поддерживать их собственную мотивацию к обучению – устойчивое желание становиться умнее, компетентнее, разностороннее. Существуют ли сегодня такие механизмы, которые эту мотивацию формировали бы и укрепляли?



- Полностью согласен с Вашим утверждением. На мой взгляд, подобная мотивация – та внутренняя сила, которая помогает студентам не останавливаться после изучения какого-то определенного академического минимума, необходимого для сдачи сессии, а продолжать свое восхождение к новым вершинам познания. Формирование такой мотивации – сложная и многогранная задача. Как пробудить в молодом человеке творческую искру, собственный и добровольный интерес к обучению? Ведь, как Вы понимаете, любые директивные методы, связанные с понуждением, напротив, начисто убивают любое творчество и желание что-либо делать. Если мы хотим привлечь к науке юный разум – нам надо его по-настоящему заинтересовать. Убедить его в том, что новые знания – основа его будущих жизненных побед и карьерного роста.

Одним из наиболее проверенных и надежных механизмов сделать это являются различные конкурсные мероприятия, традиционно привлекающие тех молодых людей, кто обладает здоровым честолюбием и стремлением расти интеллектуально, становиться сильнее. Прежде всего, это различные районные и городские олимпиады и прочие локальные конкурсы. Основной недостаток подобных мероприятий – их невеликий масштаб и явно недостаточный охват потенциальной аудитории. В этом контексте важнейшую роль играют крупные конкурсные мероприятия национального масштаба. Для студентов, обучающихся по экономическому профилю, такой акцией является Всероссийский экономический диктант, который проводится с 2017-го года под эгидой Вольного экономического общества России.



- Роман Сергеевич, расскажите, пожалуйста, подробнее о данной акции. Уверен, нашим читателям будет очень интересно узнать о столь знаковом мероприятии!



- Всероссийский экономический диктант – мероприятие, участие в котором открыто для каждого желающего вне зависимости от уровня образования, возраста или профессии. В число его целей входят определение и повышение уровня экономической грамотности широких слоев населения, развитие интеллектуального потенциала молодежи и оценка экономической активности и грамотности отдельных возрастных и профессиональных групп. Как человек, которому выпала честь принимать непосредственное участие в организации работы данного мероприятия, я могу отметить значительный рост интереса к нему за последние годы со стороны самых разных людей – учащихся школ и колледжей, студентов высших учебных заведений, аспирантов и опытных ученых, пенсионеров и профессионалов из сферы экономики. В частности, если в 2017-м году Диктант написали чуть более 61 тысячи человек, то в 2020-м году – уже более 183 тысяч человек. Иными словами, за четыре года аудитория его участников выросла в три раза. Более того, за последние годы данное мероприятие приобрело международный формат – так, в 2020-м году в нем приняли участие граждане Беларуси, Молдавии, Таджикистана, Монголии и Армении.

Как руководитель аналитической группы по анализу результатов каждого из проведенных Диктантов, я могу отметить объективный рост показателей экономической грамотности его участников. Для нас как для организаторов это – самая лучшая награда за те усилия, которые мы вложили в эту акцию, а также отличная мотивация к ее дальнейшему развитию. В этой связи, мы приняли решение о проведении Диктанта даже в тревожный период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, организовав его в онлайн-формате. Хотя обстановка на тот момент была совсем не оптимистичная, наше начинание нашло живой отклик у десятков тысяч человек по всей России. Если в 2019-м году, когда мероприятие носило очный формат, в нем приняли участие порядка 109 тысяч человек, то в режиме онлайн Диктант написали, как я говорил ранее, 183 тысячи участников.



- Планируется ли проведение Диктанта в нынешнем году? И какие еще мероприятия запланированы Вольным экономическим обществом на 2021-й год?



- Да, в этом году Всероссийский экономический диктант состоится 12-го октября. Поскольку мы заботимся о здоровье и безопасности наших участников, а коронавирус пока, к сожалению, не спешит сдавать свои позиции, то акция вновь будет проведена в онлайн-формате. Как показал наш предыдущий опыт, подобный формат позволяет принять участие в Диктанте даже тем людям, которым затруднительно физически посещать региональные площадки. Это – и жители поселений, географически удаленных от городов, и лица с ограниченными возможностями, и просто люди с высоким уровнем занятости, не имеющие возможности уйти с работы для написания Диктанта. По итогам проведения акции в 2020-м году Вольное экономическое общество России получило множество благодарственных писем от участников, которые также выразили поддержку идее проведения Диктанта в онлайн-формате.

Основным и наиболее крупным мероприятием, ежегодно организуемым Вольным экономическим обществом, выступает Фестиваль экономической науки – наиболее значимое событие как для учащихся школ и студентов, так и для опытных профессионалов и ученых из экономической сферы. В число таких акций входят также Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Экономический рост России» и иные мероприятия, организуемые на площадках высших учебных заведений и администраций субъектов РФ. Подведение итогов всех прошедших за текущий год мероприятий Фестиваля и награждение их лауреатов происходит в рамках Всероссийского финала Фестиваля.



- Роман Сергеевич, одной из по-настоящему интересных для нашей молодежи сфер является исследование космоса и освоение новых планет. Изучение этой сферы тем интереснее, что современная наука вплотную приблизилась к решению сложных технологических задач, связанных с организацией межпланетных перелетов. В этой связи, на мой взгляд, важным мероприятием, направленных на повышение интереса молодых исследователей к проблемам современной науки, стал X Международный Аэрокосмический Конгресс, который состоялся 26-31 августа в МГУ им. М.В. Ломоносова. В рамках данного мероприятия Вы, как представитель наиболее авторитетного российского вуза аэрокосмического профиля, исполняли обязанности Члена Организационного комитета и руководителя секции «Актуальные аспекты экономики и менеджмента космической деятельности». Безусловно, это знаковое мероприятие для всей аэрокосмической сферы, традиционно являющейся предметом гордости для России. В этой связи я уверен, что нашим читателям будет очень интересно узнать как о самом прошедшем мероприятии, так и о тематике тех докладов, которые были представлены в рамках руководимой Вами секции.



- Да, действительно, в этом году мне выпала честь выступить в качестве одного из организаторов Конгресса, а также возглавить его секцию. Для меня, как для человека, связавшего свою профессиональную и научную жизнь с ведущим университетом аэрокосмического профиля, подобная возможность стала весьма ценным опытом. Более того, даже в условиях пандемии коронавирусной инфекции к участию в работе секции проявило внимание достаточно большое количество ученых, представивших свои доклады в рамках программных выступлений. В этой связи, мы как организаторы отметили для себя примечательный факт: несмотря на «технологический» вектор самого Конгресса, наибольшее число докладов прозвучало именно на площадке секции «Актуальные аспекты экономики и менеджмента космической деятельности». Со своими докладами выступили видные ученые и эксперты из МАИ, Финансового университета, МГУ, МГИМО, МИСиС, других вузов, а также промышленных, государственных и финансовых структур.

Для меня стал отрадным фактом столь высокий интерес академического сообщества к обсуждению важных направлений экономики и менеджмента российских государственных корпораций и отдельных аэрокосмических предприятий. Авиация и освоение космического пространства – это не только важнейшее направление стратегического развития России, но и просто одна из самых захватывающих сторон человеческой деятельности. Развитие аэрокосмических технологий уже сегодня позволяет нам стать участниками той реальности, которую ранее мы могли лицезреть лишь на страницах книг, написанных советскими фантастами. А сейчас многие их идеи и технологии конструкторы переносят из области научных фантазий прямо на чертежи и трехмерные модели, которым позже суждено будет стать новыми образцами аэрокосмической техники.

Ну и, разумеется, нельзя забывать и о более объективных факторах: сегодня освоение космоса является одной из главных тем повесток практически всех технологически развитых держав. У мирового сообщества прошла иллюзия неисчерпаемости земных природных ресурсов, редкоземельных металлов и энергоносителей. Кроме того, рост численности человечества уже сегодня приводит к драматичным диспропорциям в распределении жизненно необходимых благ – многие миллионы людей по всей планете находятся практически на грани голодной смерти просто из-за недостатка продовольствия.

В этом контексте освоение космоса и колонизация новых планет – уже не отвлеченная идея для фантастического романа, а жизненная необходимость, которая уже в обозримом будущем сможет сберечь жизни сотен миллионов людей. И Россия, обладающая значительным технологическим заделом и производственным потенциалом, имеет все возможности для того, чтобы стать одним из лидеров в исследовании и покорении космического пространства. Здесь также нельзя не упомянуть о том крепком фундаменте, который был заложен в этой области великой советской наукой, промышленностью и бесстрашными пионерами космоса. Так, в нынешнем году мы чтим важнейшую юбилейную дату – 60-летнюю годовщину первого полета в космос нашего Героя и Человека с большой буквы – Юрия Алексеевича Гагарина. Его подвиг – это напоминание нам о том, что исполнение даже самых грандиозных начинаний – вопрос наличия достаточной смелости и упорства. Космос покоряется тем, кто уже на Земле преодолел «силу гравитации» собственных страхов и сомнений.



- Благодарю Вас за развернутый ответ! Полностью с Вами согласен – соперничество ведущих держав уже на наших глазах переходит из плоскости «земной» рыночной конкуренции на просторы космического пространства. Как Вы оцениваете те изменения баланса отношений между государствами, которые связаны с соперничеством в деятельности по освоению космоса?



- Изменения нас ожидают по-настоящему глобальные. Заметьте, пока ни одна из стран не смогла колонизировать ни одну планету – а конкурентная борьба за эту честь развязалась достаточно горячая. Фактически, сформировалось два фронта: политическое противостояние лидеров ведущих держав и яростная конкуренция между национальными высокотехнологичными корпорациями аэрокосмического профиля. На мой взгляд, связано это с пониманием участников этой борьбы, что экспансия космоса – это уже неотвратимое будущее и здесь важно успеть стать не скромным зрителем, а, архитектором, который это будущее будет проектировать и воплощать в жизнь.

Этой же позиции, на мой взгляд, придерживаются и элиты, которые яснее других осознают, что Земля уже не является «краем изобилия», а макроэкономические и политические процессы на ней становятся все более напряженными. Таким образом, в верхах формируется неявный, но очень сильный запрос на подобную экспансию. Возможность оперативного перемещения на другую планету может стать для них очень ценной опцией на случай глобальных конфликтов, в том числе, связанных с применением ядерного оружия. Ведь именно осознание того, что в случае ядерной войны будет отравлена вся Земля, а «сбежать» с нее некуда, является одним из основных психологических сдерживающих факторов для всех обладателей «красных кнопок».

В то же время, освоение новых планет из благородной и смелой цели распространения человеческой цивилизации в космосе превращается сегодня в поле ожесточенной борьбы, где, как говорится, «все средства хороши». Мы и на Земле сталкиваемся с попытками некоторых держав создать однополярный мир и тот же механизм они пытаются экспортировать в область колонизации планет нашей солнечной системы. К примеру, я не могу согласиться с позицией США, руководство которых в формате непреложной истины заявляет свои права на Луну и Марс. Мне лично достаточно грустно наблюдать, как воплощение мечты великих фантастов превращается в базарную свару, где «кто громче кричит – тот и прав». Подобный подход в корне ошибочен, поскольку освоение новой планеты – задача глобальная и вряд ли может быть решена силами одной, пусть даже развитой, державы. Это – задача всего человечества, его лучших умов и тех, кто способен видеть дальше, чем захват и выкачка ресурсов планеты с их последующей перепродажей на Землю. Новая освоенная планета – это огромное поле для дальнейшего научного и цивилизационного развития человечества, его форпост для освоения новых областей космического пространства. И Россия, я уверен, займет одно из первых мест в этой новой одиссее к звездам!



- Роман Сергеевич, благодарю Вас за, как всегда, интересное и содержательное интервью!

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