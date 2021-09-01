Актриса Елена Ташаева: «Меня крестил Иван Охлобыстин»

Аргументы Недели → Интервью 13+

1 сентября 2021, 11:00 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Елена Ташаева окончила с отличием Театральный институт им. Щукина. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Знаки любви», «Дом на набережной», «Заговор», «Иное», «Любовь на районе», «Из жизни капитана Черняева», «Одна семья», «Доктор Тырса», «Фантом», «Тайный город» и др.

- Елена, вы служите в Московском Театре Сатиры. Какие у вас отношения с худруком театра, замечательным актёром Александром Анатольевичем Ширвиндтом?

- После того, как я сыграла его мать, он для меня - сын. (Смеётся). Это было в спектакле «Где мы?». Я играю молодую мать героя Ширвиндта, которая приходит к нему во сне. После этого спектакля Александр Анатольевич стал мне ещё роднее. Он всегда был для меня кем-то родным, потому, что очень похож на моего папу.

- Мамой Ширвиндт называет вас иногда?

- Нет. Но эта работа что-то привнесла в наши негласные отношения.

- Перед каким спектаклем вы особенно волнуетесь?

- Наверное, это всё тот же «Где мы?». Там у меня небольшая роль, один монолог. Я очень люблю этот текст, который написал Родион Овчинников, режиссёр спектакля. Текст и про смерть, и про то, что за смертью. Но в целом он позитивный, он о вечности, о том, что жизнь продолжается, и смерти нет…

- А вы сами верите, что смерти нет?

- Я думаю, что что-то продолжается. В бестелесном виде. Я придерживаюсь того, что мы проживаем разные жизни. Душа – вечна. В это я верю.

- Вы не буддист?

- Нет. Я православная, крещёная. Но я не причисляю себя к какому-то религиозному движению. Скорее я верю в единого Бога, в любовь.

- В храмы не ходите?

- Нет, почему же, иногда даже тянет. Я захожу, постою. Дети у меня крещёные.

- Как прошёл ваш дебют в кино в картине «Знаки любви»?

- Хорошо прошёл. Мы прекрасно взаимодействовали с Владимиром Владимировичем…

- Это с каким Владимиром Владимировичем?

- С Мирзоевым! С тем я ещё не пересекалась… Так вот, всё было интересно и необычно, очень волнительно. Я помню, что меня похвалили. И я воодушевилась. Хотя мне казалось, что я сыграла как-то коряво и неправильно. Но на первый раз – нормально!

- С кем из маститых актёров старой школы вы снимались в кино? Чем они вас поразили, чему научили?

- Сразу приходит в голову незабываемый и обожаемый мной Алексей Петренко. Мы с ним сидели рядом в кадре – у меня был эпизод, у него большая роль, в картине «Дом на набережной». Алексей Васильевич мне что-то говорил, я ему отвечала. До этого я наблюдала, как он готовится к съёмкам, к роли. Он свой текст переписал в блокнотик, и по нему повторял. В отличие от молодых актёров, Петренко репетировал сцены. Очень трогательный человек. Я так и не решилась подойти к нему со своими дифирамбами, но то, что я просто посидела с ним в кадре, увидела, как Алексей Васильевич готовится, многое мне дало.

- «Дом на набережной» снят по мотивам прозы Юрия Трифонова – выдающегося писателя, которого сейчас молодёжь практически не читает. А вы прочли что-нибудь из его произведений?

- Я всё тогда читала, потому что вначале пробовалась на главную женскую роль. Меня не утвердили, дали сняться в эпизоде. Сейчас я, конечно, не вспомню все перипетии романа «Дом на набережной», но помню, что речь шла о сталинских репрессиях.

- А кто из писателей вам близок – из западных и наших?

- Из наших мне интересен Виктор Пелевин, было бы здорово поработать в кино по его произведениям. И просто с ним пообщаться.

- Он ни с кем, похоже, не общается…

- Ну, это неправда – с кем-то он всё-таки общается!.. Из зарубежных мне нравится Джон Фаулз и конкретно его роман «Волхв». Он произвёл на меня неизгладимое впечатление.

- Вы какие книги читаете – бумажные или электронные?

- Мне нравится читать бумажные книги, но из-за удобства читаю чаще электронные. Потому что их можно читать в темноте, можно быстро скачать то, что нужно. Специально я не гонюсь за бумагой, но если будет выбор, я лучше возьму бумажную книгу. Потому что от электронных носителей у меня уже устают глаза.

- Насколько вы погружены в интернет? Есть ли у вас инстаграм, сколько подписчиков?

- Сколько у меня подписчиков я, честно говоря, не знаю. Я завела инстаграм, но это всё такое надуманное, мне сложно переступать через себя. Это мне не близко. Я понимаю, что в современном мире необходимо себя как-то пиарить, предлагать, но я не умею этого делать. Я иногда выкладываю в инстаграме свои фото, что-то высокохудожественное, что делают мои знакомые фотографы. Но и только.

- Вы вообще за живое общение, или вам предпочтительнее общаться в соцсетях?

- Конечно, я за живое общение. Особенно в последнее время, с этой самоизоляцией, с этим шквалом онлайн-жизни, который поверг меня в ужас. Мне приятнее человеку в глаза смотреть, чем в телефон.

- В фильме «Заговор» про убийство Распутина вы сыграли певицу Сандру Беллинг. Чем она была вам интересна?

- Это исторический персонаж, она была превосходной певицей. Когда надо было, я делала вид, что пела, а на самом деле звучал голос, на секундочку, Марии Каллас. Я получила большое удовольствие, играя Сандру Беллинг. Я была молода, и мне всё было интересно, что касалось работы. И партнёр у меня был прекрасный – Иван Охлобыстин, который исполнял роль Григория Распутина. Кстати, именно Иван, будучи тогда ещё священнослужителем, крестил меня.

- Неужели?

- Да, на съёмках мы познакомились, и я попросила его об этом. Крестил меня Иван в церкви Святой Софии, он там как раз служил. К сожалению, мы потом с ним ни разу не виделись, только приветы передавали друг другу через общих знакомых.

- Вы любите исторические роли, носить всякие старинные платья, шляпки?

- Да, я вообще больше из прошлого, чем из настоящего. Я люблю смотреть исторические костюмированные сериалы. И, конечно, мне интересны исторические роли. У меня было не так много такой работы. Но это неважно, я могу что-то посмотреть и просто попредставлять.

- А в каком времени вы хотели бы пожить?

- Когда-то я хотела пожить в начале XX века. Сейчас не уверена в этом, меня уже не очень привлекает эта революционная эпоха, Серебряный век. Мне это не так интересно, как прежде. Всякий декаданс, надломы меня мало волнуют… Скорее, я бы сейчас хотела пожить во времена Пушкина. Люблю я Александра Сергеевича, очень он позитивный товарищ был!

- Какая роль была для вас самой сложной физически – в кино или в театре?

- В театре у меня был спектакль «Двенадцатая ночь». Там физически я работала на износ. У меня была главная роль, и я в ней себя очень активно проявляла.

- Вы сыграли в мистическом сериале «Иное». Сами верите в какие-нибудь потусторонние силы, в прорицания, предсказания?

- Я верю в то, что есть всякие иные миры. Но, наверное, притягивать к себе это не стоит. Верю ли я в какие-то предсказания? Если это говорит человек, внутренний мир которого я не разделяю, наверное, для меня это не будет важно. Если в роли прорицателя выступит тот же Виктор Пелевин, ему я, скорее всего, поверю.

- Вы сыграли главную роль в сериале «Любовь на районе». А была ли у вас самой в подростковом возрасте такая любовь?

- Вообще я из Лобни, и у нас все ребята были такие дворовые. Не могу сказать, что я постоянно с ними тусовалась, но была девочкой активной. Не всё мне в себе нравилось. Но любовь у меня, конечно, была. Как у всех в подростковом возрасте.

- Чему вы специально обучались для той или иной роли?

- Для роли Сандры Беллинг в «Заговоре» я пыталась познать азы акцента итальянского языка, потому что она итальянка. На тот момент моя сестра уже жила в Италии, и я немного консультировалась с ней. Но реально мне помог один переводчик, он мне подсказал, как это всё может звучать.

- К сестре в Италию часто ездите?

- Часто, до недавнего времени. Мне нравится Италия, отдельными фрагментами. Я люблю Венецию. Рим мне понравился меньше, он похож на Москву.

- Да? Чем же?

- Большой город, который имеет множество разных граней. Венеция мне была ближе.

- А вы могли бы жить в Венеции?

- Нет, там эти постоянные подтопления, сыро. Я бы хотела иметь дом на побережье.

- Какое у вас было самое запоминающееся путешествие?

- Я ездила в автобусный тур по Европе. Я была после первого курса, и мне было всё жутко интересно. Мы за неделю посетили много разных городов. Больше всего запомнился Париж, потому что там стояла сорокаградусная жара. Нас водил по Парижу русскоговорящий гид, и у него сзади были порваны белые штаны – для вентиляции. Он ходил под зонтиком и много любопытного нам рассказывал.

- Шоппинг был в Париже? Вы вообще гоняетесь за брендами, или вам важно, чтобы вещь просто понравилась?

- К брендам я отношусь спокойно. Люблю секонд-хэнды. Я всегда была ближе к панкам. И фриков я люблю! Недавно смотрела фотографии Олега Каравайчука, композитора. Он реальный фрик! Он ходил в каких-то красных свитерах. Я люблю людей, которые не похожи ни на кого.

- А сами носите что-то фриковое?

- Раньше носила, сейчас я стала спокойнее. Но люблю выражать себя через одежду. Просто это не столь экстравагантно сейчас, но мне это близко. У меня были сумасшедшие наряды. Я привозила много со съёмок, как-то забрала целую коллекцию экстравагантных платьев ярко-оранжевых, например, цветов, но они так у меня и пролежали без движения. А потом я многое отдала подругам и знакомым. Но сейчас тоже стараюсь удивлять людей неким неожиданным сочетанием цветов. Вообще всё зависит от настроения.

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