Адвокат Светлана Кутькова: «Как правильно договариваться с партнёром по бизнесу?»

Аргументы Недели → Интервью 13+

30 августа 2021, 17:31 Елена Головань, корреспондент

Фото: личный архив

Кто такой архитектор бизнес-партнерств? Почему инвесторы с большей готовностью вкладывают средства не в одиночек, а в команды? Как сохранить хорошие отношения, ведя совместный бизнес? Об этом и многом другом рассказывает наш эксперт в разрешении корпоративных конфликтов, адвокат по арбитражным делам Светлана Кутькова.

«Партнерство должно быть осознанным»

Если есть компетенции, ресурсы и силы делать бизнес одному, то лучше избежать партнерства. Страх брать на себя ответственность - не повод вступать в партнерство с первым согласным скинуться. НО! Когда ты не можешь найти нужные компетенции и ресурсы быстро и дешево, когда есть желание работать в команде, то, несомненно, ПАРТНЕРСТВО – лучшее решение.

Кто твой идеальный партнер? Друг, родственник, эксперт или инвестор, решать тебе. Но главное, что надо помнить: идеальный партнер тот, у которого отличные от тебя экспертиза (компетентность) и ресурсы, но одинаковые с тобой цели и ценности.

Большинство предпринимателей, наигравшись в доказывание собственной значимости себе и близким, создают проекты в партнерстве. Ведь зачастую так быстрее прийти к результатам, если такое партнерство ОСОЗНАННОЕ. Инвесторы с большей готовностью вкладываются именно в команды, а не в одиночек. Но реалии наших дней таковы, что далеко не каждый союз проходит проверку на прочность: конфликты возникают там, откуда их не ждали.

Договариваться нужно на берегу

Я 10 лет занимаюсь корпоративными спорами, наблюдая за тем, как партнерства рушатся на мелочах, на обидах и неоправданных ожиданиях от партнера. И дело не в том, что партнер плохой. Понять истинные намерения и цели каждого, нивелировать риски конфликта поможет новый инструмент, системный метод договаривания обо всем на берегу.

В момент, когда мы очарованы идеей бизнеса, самим проектом, хочется поскорее вложиться и начать его строить. Обсуждать заранее тонкости не принято, вдруг партнер уличит в недоверии и недружелюбном отношении. Кажется, что «неудобные вопросы» разрушат романтизм на берегу. Большинство руководствуется принципом: «Все адекватные люди. Начнем, а по ходу пьесы разберемся!» Ну-ну…

Как часто происходит на деле без правильного подхода к партнерству на начальном этапе?



• У партнеров в процессе работы над проектом оказывается разный взгляд на бизнес: один понимает совместный бизнес как непрерывную работу 24/7 пока «не взлетит», другой хочет уйти с работы по найму, думая, что свой бизнес предполагает возможность «работать когда хочу».

• Разные цели. Один строит бизнес для себя и хочет вынимать всю прибыль в дивиденды (путешествовать, строить дом, инвестировать и прочее), а кто-то «растит дитя» на продажу и хочет капитализировать то, что заработали, в развитие общего проекта.

• Определение вклада каждого. Один вложил деньги, другой интеллект и труд. И каждый считает, что сделал больше, чем другой. Мы делили апельсин…

• Неожиданный «приход» третьего лица. Кто-то женился, и вторая половина ну очень активная там, куда ее не звали. Или развелся, и доля партнера так «неожиданно» попала в лапы обиженной (обиженного) после судебного раздела совместно нажитого. Что хуже, умер… И пришли наследнички дербанить, как коршуны, последнее.

• Не хватило денег. У одного больше добавить нечего, но размывать долю не согласен. Другой не понимает, почему должен вложить больше.

• Пришел рейдер, сильный конкурент… Один струсил и бежит как мышь с корабля, другой принимает «удар» на себя.

• Кто главный? Мериться всем известными органами предстоит многим, особенно, если достигли первых успехов.

• Родственник одного из партнеров, который неэффективен, оказался в найме. Уволить неудобно. Не уволить, значит нести ненужные расходы или спасать дело.

• Один партнер считает что были одни договоренности, другой считает, что другие. И понеслась…



Список возможных сценариев конечно не полный. Важно понять, что здесь нет «неправильного мнения», просто разные взгляды. Ведь другой не странный, другой – другой.

Что поможет избежать внутренних неприятностей, сохранить отношения и бизнес?

Осознанное партнерство - это УМЕНИЕ ДОГОВОРИТЬСЯ ОБО ВСЕМ ЗАРАНЕЕ. Не допустить конфликта между партнерами по бизнесу и дальнейших негативных последствий. Ведь из-за неумения и нежелания договариваться рушится бизнес, упускается огромное количество возможностей, средств и самое главное не восполняемое в жизни – ВРЕМЯ. А значит, договариваться надо еще ДО того, как Вы начали вкладывать деньги или другие ресурсы. И это не о том, какое будет помещение или цвет стен…

Партнерская сессия – это технология структурированного обсуждения совладельцами вопросов управления бизнесом. Это построение будущих сценариев и принципов решений, это детальная проработка договоренности о совместной деятельности.

До начала совместного бизнеса необходимо обговорить с партнером несколько важных пунктов:



• Роли партнеров и ожидания друг от друга. Кто что делает, кто за что ответственный. Принципы владения и управления бизнесом – партнер может выступать инвестором совместного проекта или выполнять функциональные обязанности в бизнесе.

• Видение и ценности компании.

• Рабочее время, отпуск и зарплата партнеров. По разным причинам, вовлеченность партнера в общее дело может неожиданно для другого партнера меняться. Для стабильности проекта эти нюансы нужно обсудить заранее.

• Вклад ресурсов каждого в компанию. Экономический (деньги / имущество), социальный (клиентская база и коммуникации), человеческий (собственные умения и навыки). Как это оценить и конвертировать в размер доли партнера.

• Раздел при расставании: клиенты, бренд, команда, активы

• Распределение прибыли. Что отправляем на дивиденды партнерам, а что оставляем в обороте на развитие общего проекта.

• Разрешение конфликтов. Ведь конфликтные ситуации обязательно будут, как и в любой семье. Что вам подходит? Медиатор, сторонние эксперты, посредничество и прочее…

• Нужно придумать порядок принятии решения в ситуации deadlock.

• Вероятные сценарии развития бизнеса, включая позитивные и негативные.



После успешного обсуждения всех деталей на Партнерской сессии, необходимо закрепить их на бумаге, составив партнерское соглашение. Именно оно станет крепким и надежным фундаментом для построения успешного ОСОЗНАННОГО партнерства.

Станет основой долгосрочных доверительных отношений.

Кто проводит Партнерскую сессию?

Партнерскую сессию проводит Архитектор бизнес-партнерств, который сам выстраивает переговорный процесс, структурирует его. Задает правильные и неудобные вопросы, не принимает размытые ответы. По запросу партнеров предлагает разные варианты оптимальных решений, которые уже отработаны на практике. Он же и готовит итоговый документ – партнерское соглашение, в котором четко и структурировано будут прописаны все нюансы».

Если вам стало интереснее узнать обо всём более подробно, контакты Светланы для связи: телефон 8-9030303549, Инстаграм advokatkutkova, сайт Arbitrazh.net

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