Татьяна Гавриленкова: «Байкал, хоть и щёлкнул нас по носу, всё же разрешил дойти до конца»

Аргументы Недели → Интервью 13+

23 августа 2021, 14:51 Елена Головань, корреспондент

Фото: личный архив

Участница заплыва «За чистый Байкал», состоявшегося в начале августа, поделилась с корреспондентом «АН» своими впечатлениями. Татьяна Гавриленкова из Иваново, хоть и не является профессиональным пловцом, с удовольствием откликнулась на призыв организаторов заплыва, потому что и само озеро, и его окрестности являются для неё неким сакральным местом.



- Татьяна, маршрут, который вы преодолели, очень сложный и даже уникальный – до этих пор его не удавалось преодолеть никому. Почему вы решили принять участие в заплыве? Всё-таки сложно, и вода очень холодная…



- Я занимаюсь этим давно (имею в виду заплывы в холодной воде) и делаю то, что мне нравится. А то, что этот заплыв имел экологический подтекст, для меня явилось дополнительным стимулом. И, надо сказать, очень мощным. Я родилась в южной Якутии, и для меня вот эта часть нашей необъятной родины, которая находится за Уральским хребтом, всегда имела некое сакральное значение. Это огромная территория. Очень красивая, очень богатая, очень интересная. Но даже на своём веку, в течение своей жизни я вижу, что влияние человека сказывается даже на такой огромной, казалось бы, территории, с таким небольшим количеством населения.



О проблеме, связанной с Байкальским Целлюлозным бумажным комбинатом я знала и слышала уже давно. Сначала говорили, что его нужно закрывать. Потом закрыли. Но при этом существуют проблемы, которые остались и после закрытия. Для меня это было открытием, я не знала об этом. Когда же узнала, это явилось определенным мотивом и стимулом, чтобы тоже принять участие в экологическом заплыве и довести его до конца. Так что это не столько преодоление – были в моей жизни и более сложные вещи – сколько желание обратить внимание на проблему загрязнения Байкала.





Если сойдут сели, вся химия попадёт в Байкал



- А что за проблемы остались после закрытия комбината?



- Остались так называемые карты, а по сути – хранилища отходов, которые сейчас словно мина замедленного действия. Речь идёт об искусственно созданных водоёмах, в которых во время работы комбината в определённых химических составах вымачивалась древесина – для того, чтобы она обретала свойства, необходимые для переработки. После того как комбинат закрыли, эти водоёмы остались. Пока они стоят в нетронутом состоянии, то не слишком вредят окружающей среде.



- Насколько я понимаю, ключевое слово здесь «пока»?



- Правильно понимаете. Дело в том, что они, эти хранилища, находятся в таком месте, где с определённой периодичностью сходя сели. При совпадении определённых условий. Сейчас, как говорят экологи, эта самая периодичность как раз наступила. И того и гляди, может сойти сель, который просто снесёт эти хранилища в озеро Байкал. Вот и всё. А эти хранилища на самом деле огромные – мы были там на экскурсии. Если всё это попадёт в озеро, то это может стать не только местной проблемой, но и экологической катастрофой всемирного масштаба. Ведь мы же все прекрасно знаем, что Байкал – это 20% общемирового запаса пресной воды. Озеро просто не сможет «переварить» всю эту химию.





- Понимаю, что вы своим заплывом хотели в том числе внимание и к этой проблеме. А решение её в принципе есть?



- Да, есть. Если говорить о перспективной задаче, то это переработка отходов. Она, надо сказать, постепенно решается. Возле хранилищ уже поставили оборудование, на котором сейчас проходят предпусковые работы. Но ведь это будет происходить не сразу – там объёмы огромные. Поэтому есть ещё экстренная первоочередная задача – нужно создать заградительные сооружения, чтобы в случае схода селя могли бы его как-то затормозить.





Разговор со стихией



- А как вы считаете, заплыв как-то подвигнет на дальнейшие действия?



- Я человек, проживший уже немало лет – иногда мне кажется, что их как минимум 150. Если честно, когда всё это начиналось, я думала, мало ли кто там плывёт и кто этим что хочет сказать. Но, уже встретив на заплыве вот этих людей, таких как Вячеслав Тимошенко, я поняла, что есть определённые ресурсы, как информационные, так и политические. Поэтому появилась некоторая уверенность в том, что наш заплыв, во всяком случае, как-то прозвучит, и прозвучит довольно масштабно. Что касается нас, то есть команды пловцов, я считаю, что мы сделали всё, что могли. Для меня, например, это некий внутренний критерий – если ты сделала всё, что могла, если ты в этом уверена, значит, всё прошло успешно. Дальше – работа СМИ и политических деятелей.



- Татьяна, а запомнились какие-то самые яркие моменты? Когда было, например, страшно, или дух захватывало?



- Дух у нас, у пловцов, захватывает каждый раз. Ведь такие заплывы – это всегда соприкосновение со стихией. Человек в такие моменты очень остро чувствует, что он лишь ничтожная щепка в этом мире. Потому что стихия не считается ни с чем. Вот сколько случаев знают пловцы – как легко потерять человека на воде. А если потеряли, человек остаётся один на один со стихией. И если мы говорим о том, когда захватывает дух… Как раз в тот момент, когда мы не могли выйти на второй этап заплыва. Вернее, вышли, но вынуждены были приостановить. Со стороны Байкала это был нам как бы щелчок по носу. Мол, я здесь хозяин, и не слишком ли вы люди, наглеете. Подумайте хорошенько, прежде чем продолжить. Но потом Байкал успокоился, и разрешил нам всё-таки дойти до конца. Люди, плавающие в открытой воде, поймут, о чём я. Это такой своеобразный разговор со стихией.



- То есть вы как бы одухотворяете природу и Байкал для вас это живое существо?



- Конечно.



«Планета может в один миг стереть нас с лица земли»



- Кстати, а можно такой философский вопрос… То, что сейчас происходит в мире. Вирусы, наводнения, пожары, предполагаемая остановка течение Гольфстрим… Мне иногда кажется, что это просто Земля нас, неразумных отторгает, как собака блох…



- Да. Я тоже так думаю. Мы можем говорить и осознавать, что мы переступаем границу и пора одуматься. Мы можем пытаться что-то сделать и даже со своей стороны говорить, что мы сделали всё, что могли. Но, по большому счёту, я думаю, что планета в один миг может стереть нас с лица земли, как элемент, который разрушает её как живое существо, как единое целое и прекрасно жить себе счастливо дальше, давать какую-то новую жизнь.



- А точку невозврата мы пошли уже или нет, как вы думаете? Если мы сейчас все разом одумаемся, мы сможем что-то исправить?



- Я уже так категорично не могу ответить, я не знаю. У людей ведь основное начало – эгоистичное. Каждый всё равно будет делать так, как хорошо ему.



- Мир вертится по законам эгоцентризма?



- Ну да. И на данном этапе развития нашего рода… Хотелось бы, конечно, чтобы какое-то осознание пришло и появилось желание что-то сделать ради сохранения нашей планеты.

Справка «АН»



В акции приняли участие 10 человек: от Владивостока в акции участвовали Олег Докучаев, Мария Чижова, Евгений Зозуля и Оксана Белецкая. Керчь представил Вячеслав Тимошенко, город Грозный – Заур Закраилов. Также в заплыве «За чистый Байкал» приняли участие Татьяна Гавриленкова из Иваново, Ольга Голубева из Москвы, Татьяна Устимова из Чебоксар и Владимир Чегорин из Благовещенска.



Напоминаем, что заплыв «За чистый Байкал» продлился 35 часов 26 минут. Маршрут, который преодолели спортсмены, является уникальным и сложным, ранее преодолеть его не удавалось никому. Организаторами заплыва выступили:



– Общероссийская общественная организация «Федерация зимнего плавания России»,

– Общественная организация «Олимпийский совет Приморского края»,

– Региональное отделение Федерации зимнего плавания России по Приморскому краю «Косатка ДВ».



Партнерами в организации и проведении заплыва выступили:



– ООО «Порт Вера»,

– ФГУП «ФЭО» Федеральный экологический оператор,

– Информационный партнер – еженедельник «Аргументы недели».

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