Актриса Юлия Тельпухова: «Я поняла природу алкоголизма»

Аргументы Недели → Интервью 13+

7 июля 2021, 12:20 Александр МАЛЮГИН

Фото: личный архив

Юлия Тельпухова окончила Щепкинское театральное училище. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Провинциалы», «Шукшинские рассказы», «Две судьбы», «Лера», «Смерть шпионам!», «Две сестры», «След», «Дом образцового содержания», «Новости», «Лесник», «По следу Зверя», «Хорошие руки», «Балабол» и др.

- Юлия, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?



- Помогает. Актерская профессия – это, прежде всего, фактура. Нужна не столько красота, сколько обаяние. Великие актёры всегда обаятельны, они могут быть не обязательно красивыми, как, например, Юрий Никулин. Но у него – море обаяния.





- В сериале «Лесник» вы играли журналистку. Как считаете, сложная профессия – журналист?



- Любая профессия, если ей заниматься серьёзно, она сложная.



- Вы снимались в картине «Гадание при свечах». В жизни на что-то гадали?



- Я люблю Таро, но это не совсем гадания. Это некая наука, которая показывает, что происходит внутри тебя. Идёт такая психологическая работа. Что касается фильма «Гадание при свечах», то моя героиня просто шарлатанка. Зато у главной героини были какие-то способности к гаданию. Конечно, у людей бывают экстраординарные способности. Возможно, они есть у каждого из нас – у кого-то более выражены, у кого-то менее. Но, если честно, я не интересуюсь будущим, поэтому гадания мне не интересны.



- Одна из первых ваших ролей – в картине «Шукшинские рассказы». Любите Василия Макаровича Шукшина?



- Очень! У меня был потрясающий партнёр Дима Куличков. Поначалу я очень боялась, мне мои педагоги всегда говорили, что у меня на лице написано два высших образования, и мне трудно будет играть деревенских девушек. Но вот сыграла! Помню, как училась окать. Для меня как для студентки первого курса - это было, скорее, наблюдением за тем, как играют потрясающие артисты. Вообще съёмки запомнились – это была моя первая киноэкспедиция в деревню.





- С кем из маститых актёров старой школы вы снимались? Чем они вас поразили, чему научили?



- Я снималась с Валерием Сергеевичем Золотухиным. Мы работали мало в кадре, хотя я играла его дочь в картине «Смерть шпионам!». Но мы с ним много общались за кадром. И Золотухин мне постоянно рассказывал что-то интересное. Очень любопытную информацию поведал мне во время съёмок Анатолий Равикович, который тоже играл моего отца в «Двух судьбах». Он рассказывал про «Покровские ворота», что Михаил Козаков был очень строгим режиссёром, и буквально «руки заламывал» артистам. Заставлял их всё делать по очень жёсткой схеме. Обычно артисты этого не любят, сопротивляются, ругаются. Но в результате режиссёрский талант Козакова так проявился, что сейчас мы все знаем и любим Анатолия Равиковича именно за роль Хоботова. Хотя, как он мне рассказывал, это была роль абсолютно «на сопротивление». И с тех пор я считаю, что режиссёрам надо иногда доверять больше, чем самим себе.



- Какая для вас физически была самая сложная роль?



- Первым испытанием на выносливость у меня была роль в картине Татьяны Догилевой «Лера». Я поняла, что такое работать по 12-13 часов. На разрыв аорты эмоционально. Всё-таки я не была к этому готова. Но это оказалось цветочками, по сравнению со съёмками в двух блоках сериала «Две сестры». Параллельно ещё шли проекты. И я помню, что приезжала домой, садилась во дворе на скамеечку и долго смотрела в одну точку. Заходила в квартиру и сразу, без всякого общения, ужина и телевизора, ложилась спать, чтобы завтра снова встать в 6 утра.





- Чем была интересна роль в «Двух сёстрах»?



- Я обожаю свою героиню Люсю. Несмотря на то, что когда я прочитала сценарий, я поняла, что таких людей терпеть не могу. Люся – легкомысленная девушка, живёт на поверхности, снимает сливки с жизни, увлекаясь её внешней стороной. В итоге скатывается до уровня бомжихи. Правда, во второй части сериала она всё-таки меняется в лучшую сторону.



Мне было Люсю тяжело, но интересно изучать. Я специально разговаривала с бывшими наркоманами и алкоголиками, действующими психологами, чтобы изучить природу зависимости. Я не стала наркологом, но это поменяло моё отношение к людям, которые страдают зависимостью. Я поняла природу алкоголизма. Бытует мнение, что всё это бред, слабый характер, с жиру бесятся. Это всё неправда! Меня как актрису интересовала психология этого явления. У людей сначала идёт биохимическая зависимость, потом психологическая. И многих людей уже не спасти. Но Люся в итоге нашла в себе силы возродиться к новой жизни.





- А у вас есть какие-нибудь сёстры – родные или двоюродные?



- У меня есть двоюродная сестра, она живёт в США.



- Общаетесь? Были в Америке?



- К стыду своему, ещё не доехала. Но планирую. Хочу отвезти дочку к сёстрам.





- Вы гоняетесь за брендами, или вам важно, чтобы вещь просто понравилась?



- Абсолютно не гоняюсь. Никаких брендов я не ношу, но, понятно, что отличить качественную вещь от некачественной смогу. Поэтому стараюсь покупать фирмы, которые люблю, и мне совершенно безразлично, знают ли их окружающие. Моя повседневная одежда – джинсы и футболка.



- Какие черты вы цените в мужчинах?



- Ум, доброта, ответственность, щедрость во всех смыслах.







- Вы сыграли в исторической картине «Дом образцового содержания» Вам нравится носить старинные платья, шляпки?



- Мне вообще нравится историческое кино, но, к сожалению, его было не так много в моей биографии. В «Доме образцового содержания» я играла 90-е годы прошлого века, а не историческую часть картины. И, к сожалению, никаких старинных платьев я не носила.



- Вы сыграли небольшую роль в сериале «Москва. Три вокзала». Вы вообще любите поезда? Когда последний раз ездили куда-то на поезде?



- Я в поездах езжу по работе. Так стараюсь летать самолётами, чтобы не тратить время. Последний раз я ездила на поезде в Брянск, на съёмки фильма «Лесник».





- В «Манне небесной» вы сыграли риэлтора. Сами пользовались когда-нибудь услугами риэлтора?



- Да, конечно. У меня был хороший риэлтор. Недавно мы с супругом произвели с её помощью достаточно сложную операцию, и год назад переехали в новую квартиру. Благодаря риэлтору это стало возможным.



- В картине «На всю жизнь» вы сыграли модель. В жизни работали моделью?



- Работала. Снималась много в рекламе: золотые украшения «Адамас», какие-то конфеты. Чего там только не было! Это всё телевизионная реклама. Я тогда училась на первом курсе – начало 2000-х.





- Хорошо платили за такую рекламу?



- Тогда платили меньше, чем сейчас. Потому что тогда реклама только набирала обороты, мы ещё не понимали, какую прибыль она приносила производителям. Потом расценки стали расти. Но в любом случае для меня, студентки Щепкинского училища, это было большое подспорье.



- А правда, что в Щепкинском училище не особо отпускали своих студентов на съёмки?



- Когда я поступила, к съёмкам уже относились спокойно. Я снималась с первого курса. А вот до меня выпуск был, там к съёмкам студентов относились строже. Нам повезло больше.





- Чему вы специально обучались для той или иной роли?



- Для одной из реклам я училась жонглировать. Я должна была жонглировать какими-то конфетами. В фильме «Хорошие руки» играла врача-акушера, и мне удалось кое-что узнать о специфики этой работы. В спектакле Театра Автора «Остров Рикоту» по пьесе Натальи Машиной я играла главную героиню, жрицу острова. И для этой роли специально изучала жизнь старообрядцев Лыковых и движение Анастасийцев, те общины, которые могли мне помочь в этой роли. Моя героиня была главой общины, такая немного мистическая история.



- В сериале «Граница времени» ваша героиня Тоня оказалась в советском времени, верно?



- Да. Для меня это очень значимый проект, потому что его снял Василий Пичул, наш потрясающий режиссёр. Мы с ним неоднократно пересекались, но у нас как-то не складывалась совместная работа. А потом он меня пригласил, и я была просто счастлива, потому что с Василием Пичулом было невероятно интересно работать. Он умел две-три фразы сказать так, чтобы роль сразу была ясна. И это была последняя работа Василия Пичула. Я продолжаю общаться с его замечательными детьми…





- В каком времени вам бы самой хотелось пожить?



- Мне нравится наше время. Хотя меня притягивают сталинские тридцатые годы. Я не хочу там жить, но мне интересно всё. Мне привлекателен социалистический реализм в живописи, например. Я играла маленькую роль в картине «Власик. Тень Сталина». Когда мне сказали, что роль небольшая, я воскликнула: «Тридцатые годы? Да я хоть табуретку там готова сыграть!» Почему-то мне так хочется об этом времени узнать, как можно больше.



- В картине «Как я стал русским» вы играете цветочницу. Какие цветы сами любите?



- Я люблю полевые цветы, всё, что в поле растёт. Муж знает, что я люблю ромашки. И часто дарит мне полевые цветы.

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