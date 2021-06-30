Педиатр Вера Чермашенцева: «Если нас что-то и уничтожит, то это стопроцентно будет не 0,5 мл вакцины»

Аргументы Недели → Интервью 13+

30 июня 2021, 16:15 Елена Головань, корреспондент

Фото: личный архив

Почему-то, стараясь избежать новой коронавирусной инфекции, многие считают, что этому заболеванию дети не подвержены, а потому и не принимают в отношении их безопасности никаких мер. Откуда появился этот миф? Болеют ли на самом деле дети и подростки? Что делать, чтобы зараза всё-таки не коснулась ребёнка? Об этом корреспондент «АН» поговорила с заведующей детской поликлиникой Семилукской районной больницы Воронежской области Верой Чермашенцевой.



Почихал, покашлял: родители думают, зачем идти к врачу?



- Вера Михайловна, многие думают, что дети коронавирусом не болеют. Так ли это?



- Конечно, нет. Ещё как болеют, хотя и реже, чем взрослые. И переносят заболевание значительно легче, порой даже вообще бессимптомно. Но и в этом тоже коварство новой заразы. Во-первых, если у ребёнка есть хронические заболевания, то вирус может впоследствии вызвать осложнения. Во-вторых, дети являются активными переносчиками, а значит, могут представлять опасность для родственников. Особенно старшему поколению – для них заболевание может вообще стать фатальным. Нередки случаи, когда дети отделываются сопельками, а бабушки-дедушки с четвертой стадией пневмонии лежат под аппаратом искусственной вентиляции лёгких.



- А как вы думаете, почему вообще родился этот миф?



- Может быть, это связано с тем, что первая волна действительно не сильно затрагивала молодёжь, больше атакуя взрослых.



- Но ведь новые мутации вируса более активно поражают детей?



- Да. И мы это видим на практике. Если за весь прошлый год у нас было порядка 170 заболевших детей, то за полгода текущего только по городу Семилуки их уже 60 (население города – 27 тыс.чел, района – 67 – прим.авт.). Плюс поселения. Так что, думаю, наберётся порядка 100-120 человек. Совсем недавно у нас появились два заболевших ребёнка до года. Слава Богу, болезнь протекает не тяжело, лечим их на амбулаторном этапе. Но уже три или четыре ребёнка у нас были с подтверждённым ковидом, осложнённым пневмонией. К счастью, это действительно редкие случаи – это либо детки с инвалидностью, либо родители поздно обратились к нам. А бывает, что и вовсе не обращаются.



- Это как?



- Я уже сказала, что если ребёнок заражается, заболевание у него проявляется в основном в лёгкой форме. Ну почихал, покашлял немного… Родители думают – зачем идти к врачу? Множество случаев в прошлом году мы выявили просто потому, что при госпитализации детей мы были обязаны проводить тестирование на коронавирус. То есть кладём ребёнка с каким-то заболеванием в детское отделение и при обследовании «случайно» выявляем у него вирус.





И взрослые, и дети расслабились на каникулах



- Как вы считаете, рост заболеваемости среди несовершеннолетних связан с новыми вариациями вируса?



- Возможно. Но, думаю, главная причина всё-таки в том, что и дети, и мы, взрослые, с наступлением каникул расслабились. В школе каждый день измеряли температуру. На каникулах этого никто не делает, никто никого «не напрягает». Дети и подростки передвигаются совершенно бесконтрольно. Зайдите в любой торговый центр – там полно несовершеннолетних, особенно старшеклассников. Разумеется, без масок… А кто знает, с кем мы стоим в очереди? Ведь давайте не будем лукавить, к сожалению, не все заболевшие соблюдают режим самоизоляции.



- А среди детей есть какие-то группы риска, которым особенно опасно подцепить эту заразу?



- Да, конечно. Это дети с ограниченными возможностями здоровья, с ожирением, диабетики, склонные к артериальной гипертензии – словом, с хроническими заболеваниями. Особое внимание также к колясочникам и к лежачим больным. А есть и вовсе детки, которые из-за особенностей здоровья не могут объяснить того, что они чувствуют. Как следствие, и взрослые могут вовремя не заметить, что с ребёнком что-то происходит. Поэтому при малейшем волнении со стороны родителей такие детки осматриваются на дому. Кроме того, в группе риска ещё и дети самого раннего возраста – до трёх лет. Они наименее защищённые, потому что их иммунитет находится ещё только в стадии становления.



- Сейчас идут разговоры о том, чтобы прививать детей с 12 лет. Как вы думаете, это нужно или нет?



- Я считаю, что да, нужно. И своего ребёнка-подростка привила бы однозначно. Да, конечно, вакцина на сто процентов не избавляет от заболевания, но она облегчает его течение, а также снижает риск осложнений. Есть такое понятие, как коллективный иммунитет. Он прекрасно работает на прививках от гриппа и от пневмококка, которые мы сейчас широко используем. По коронавирусной инфекции тот же принцип. Детские прививки пока неизвестно когда будут массово применяться, но чем больше мы сейчас привьём взрослых…



- … тем меньше и детей заразится.



- Правильно. И тем меньше, опять же, они будут переносить эту заразу на взрослых.



Боязнь новой вакцины провоцирует к отказу от всех прививок вообще



- Иногда мне кажется, что мы живём в лучшем случае в восемнадцатом веке – тогда прививки называли печатью антихриста. Я к тому, что есть и сейчас прослойка населения, которая отказывается от прививок. С чем это связано?



- К сожалению, вы правы. В более развитых странах процесс вакцинации идёт не в пример лучше. Находятся те люди, которые в силу неграмотности, неполноты знаний не только сами отказываются от прививок, но и призывают к этому других. Особенно это стало заметно как раз в нынешнюю пандемию. Боязнь новой вакцины провоцирует к отказу от всех прививок вообще.



- Это неудивительно, учитывая, что по интернету высылают всевозможные пугалки от псевдоврачей. Хотя это не только противозаконно, но, если не ошибаюсь, даже уголовно наказуемо…



- Да. Но никто это не контролирует, к сожалению. Поэтому с антипрививочниками очень тяжело. Мы, педиатры, вообще можно сказать ведём с ними ближний бой. Но это конечно, громко сказано. Стараемся объяснить, переубедить, перенастроить… Кто-то поддаётся убеждению. Кто-то, к сожалению, нет. Это общая наша работа: и педиатров, и терапевтов, и любого доктора – чтобы из уст наших коллег звучали не какие-то сомнительные лозунги, а именно известный всем постулат о том, что болезнь лучше предупредить, чем лечить. Чтобы потом не было мучительно больно. В данном случае в прямом смысле. Бывают случаи, когда люди отказываются от вакцинации. Заболевают. И уже испытав на собственной шкуре последствия отказа, потом бегут на прививки первыми, агитируя ещё и всю родню.





«Большой брат интернет следит за нами»



- А как вам, врачам, антипрививочники поясняют причину своего отказа?



- Самая частая фраза – вот, в интернете пишут… Ну, я, например, тоже вижу, что мне в интернете пишут, но мне почему-то всё больше попадаются статьи о пользе прививок. Наверное, потому, что я не интересуюсь вопросом об отказе. А люди, которые ищут информацию о медотводах, отказах, ровно то самое и находят. Семи знаете, большой брат интернет смотрит за нами и периодически выдаёт ссылки на темы, которыми мы раньше интересовались. Так что могу посоветовать «отказникам» хотя бы изучать в сети альтернативную информацию. Тем более объективную. А она такова, что благодаря вакцинации мы смогли избавиться от многих болезней, включая оспу. Это мировой опыт, который невозможно игнорировать. Нельзя считать, что прививки – это вселенское зло – ай-ай, нас всех убьют! Если нас что-то и уничтожит, то это стопроцентно будет не 0,5 миллилитра вакцины.



- Как обезопасить детей помимо того, что желательно активно прививаться нам, взрослым? Посадить под домашний арест не вариант, поскольку каникулы, и детям хочется гулять, играть со сверстниками, купаться в реке… Да и свежий воздух всегда идёт на пользу детскому здоровью…



- Конечно, если маленькие дети управляемы и можно как-то ограничить их передвижение, то с подростками этот номер не пройдёт. Их под колпак не посадишь. Опять же, изоляция детей, хоть и хорошая мера против коронавируса, но тоже не даёт стопроцентного результата. Потому что мы, взрослые, ходим на работу, в магазины. Трогаем руками перила, ручки дверей, тележки в супермаркетах, деньги, банковские карты, наконец… Поэтому самое банальное – не забывать мыть руки или обрабатывать их антисептиком. Благо, что сейчас их огромное количество, они в свободном доступе и цены не такие ломовые, как год назад. Вышли из магазина, сели в машину, обработайте руки, прежде чем, например, сесть за руль. Особенно если в машине малолетний ребёнок. Потому что вы только что трогали как минимум двери и тележку. Потом схватились за руль. Ребёнок, балуясь, потрогал тот же руль, потом облизал пальцы или просто сунул ими в рот конфету. Так что да, мыть руки и обрабатывать их – самый, что ни на есть, банальный совет, но он, поверьте, работает. И детей нужно приучать к тому же. На улице руки они могут обрабатывать антисептиком, а придя домой, вымыть их. Желательно ещё и промыть слизистые – то есть умыться с мылом и прополоскать рот. Ещё я посоветовала бы родителям, приходя с работы, не только умываться и мыть руки, но и менять одежду. Особенно если эта работа в сфере услуг или торговли. Понятно, что первый порыв обнять ребёнка, приласкать, поиграть с ним. Но на своей одежде вы также можете «принести» ему вирус.





Взрослые, пожалуйста, берегите своих детей!



- Есть мази для носа, которые якобы создают барьер для инфекции. Они помогают?



- Эффективность всех назальных мазей до 2,5 часов. Потом нужно мазать повторно. Многие не знают об этом, а потому расслабляются, испытывая чувство мнимой безопасности. Во-вторых, у нас есть не только нос, но и рот, и глаза. А также наши руки, которыми мы все вокруг на свете трогаем – без этого никуда. Так что мази использовать, конечно, можно. В качестве дополнительной защиты. Основная же – это маски. Конечно, при условии их правильной носки. Носить её нужно не на подбородке, а полностью закрывая нос и рот. Потом, медицинская маска действует в течении 2-2,5 часов. Если же мы говорим о многоразовой, то её обязательно нужно каждый день простирывать, проглаживать с двух сторон. Кроме того, она должна быть многослойной. Конечно, это тоже не панацея, и на сто процентов маска не защитит от заболевания, но это профилактические меры, которые хоть как-то снизят вирулентность, и вирус не в таком количестве поступит в организм. Когда вокруг нас чихают и кашляют, и микрочастицы слюны летят в нашу сторону, уж лучше пусть они попадут на маску, чем сразу на слизистую и на кожу человека.



- Со скольких лет вы советовали бы носить маски?



- Если мы вынуждены взять ребёнка в общественное место – например, в поликлинику, банк или торговый центр, то, думаю, что маску можно надевать уже с двух лет. Особенно, если ребёнок активный, жизнь его бурлит, он несётся, хватает своими ручонками всё подряд... Понятно, что не так просто убедить малыша не снимать маску. Непросто, но… надо. Взрослые, пожалуйста, берегите себя и своих детей!

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