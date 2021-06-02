Дарья Касаткина: «Медиа-пространство это мостик между нами и фанатами»

Аргументы Недели → Интервью 13+

2 июня 2021, 18:00 Наталья Копосова

Фото из открытых источников

Дарья Касаткина вышла в третий круг «Ролан Гаррос» обыграв представительницу Швейцарии Белинду Бенчич со счётом 6:2, 6:2. О том как произошло возвращение на корты после пандемии, о нынешнем турнире, а также решении японской теннисистки Наоми Осака покинуть турнир корреспондент АН побеседовал с Дарьей Касаткой после матча.

- Как Вы себя чувствовали в эти два года пандемии с ее ограничениями?

- Пандемию я пережила, слава Богу, хорошо. У меня не было никаких психологических качелей. Я, можно сказать, наслаждалась тем временем, короче провела на одном месте. Много тренировалась, много работала и это мне очень помогает сейчас. Что касается сезона, то я довольна пока как он идет, особенно его началом. Был небольшой спад перед грунтовой серией, но это нормально, потому что очень сложно отыграть весь сезон на одном уровне. Сейчас на «Ролан Гаррос» прошла два круга и чувствую себя прекрасно. Первый матч был как качели, но сегодняшней игрой я очень довольна и надеюсь что так оно и продолжится дальше.

- Складывается впечатление, что по сравнению с прежними временами Вы немного погрустнели, меньше шутите, - это последствия спада, или Вы просто повзрослели?

- Не знаю. Мне не кажется что я стала меньше шутить. В обычной жизни в разговорах я не особо изменилась. Но мне сложно о самой себе судить, лучше спросить людей вокруг меня. В целом, я стараюсь жить с позитивом, потому что все время оставаться на негативе, - это сложно и не имеет никакого смысла, так как только хуже делаешь себе, и другим настроение портишь.

- Кстати, о позитиве, возвращаясь к старой романтической истории с Бенуа Пэр, еще до пандемии в ответ на вопрос как ситуация с Дарьей он предпринял попытку с вами связаться и при мне отправил Вам приветствие в соцсетях. Вы что-то ответили?

- Если честно, я не видела. Он куда в Инстаграмм отправил?

- Вроде да.

- Я просто не проверяю Инстаграмм. Потому что там очень много всего, и хорошего и не очень. Поэтому я стараюсь отстраниться от этого. Но если бы он голубями послал письмо, то я бы конечно его получила и даже возможно бы ему ответила. Письменно.

- Тот час, который Вы получаете в Париже на прогулку, Вы как используете? Остальные в основном все к Эйфелевой башне выходят, а у Вас есть какой-то свой маршрут?

- Да, я говорила о том, что нам час выделяют, о том, как это классно. Но за это время я еще ни разу не вышла гулять. Тренировалась два раза в день. В результате в отель мы приезжали к семи и сил уже не было никуда идти. Затем ужин, а комендантский час начинается в 21.00. То есть я заканчиваю все где-то к 20.30 и на полчаса выбираться… Я лучше полежу, отдохну.

- Не могу не задать этот вопрос, несмотря на пожелания Наоми Осака, так как это все-таки прецедент на турнире, - когда ведущий игрок его покидает в связи с нежеланием общаться с прессой и получив штраф за невыполнение этих обязательств. У Вас какое-то мнение по поводу этого есть?

- Мне сложно что-либо сказать, потому что я не знаю что с ней происходит, что ее на это решение сподвигло: сначала отказаться от пресс-конференций, а потом отказаться от турнира. А судить я и вообще не имею права. Я бы наварное так все-таки не сделала, учитывая что я уважаю работу журналистов. Знаю что многие приезжают со всех уголков мира на такие соревнования как Большой шлем. Кроме того медиа-пространство это как мостик между нами и фанатами, - что очень круто. Благодаря медиа люди нас узнают и благодаря им у нас есть возможность играть на таких прекрасных турнирах.

- А у Вас от нас какие впечатления? Мы Вам часто жизнь портим?

- (Смеется) У меня не так часто все-таки общение с прессой происходит, как у Наоми. В большинстве случаев это приятно. Конечно, когда ты проигрываешь обидный матч, то не хочется общаться вообще ни с кем, не то что с прессой. Но это нормально и это можно понять. Но это наша работа и нужно это принять. И даже когда нет настроения, какой-то ответ из себя все-таки можно выдавить.

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