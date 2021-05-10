Лидер «Молодой Гвардии» Александр Маликов: «Чем больше молодых будет во власти, тем успешнее будут и они, и Россия»

Аргументы Недели → Интервью 13+

10 мая 2021, 22:09 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Фото: личный архив

Руководитель Санкт-Петербургского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутат и заместитель главы МО Купчино Александр МАЛИКОВ рассказал «Аргументам Недели» о проектах петербургской Гвардии, месте молодежи в политике, и о том, как молодогвардейцы попали в черный список Шенгенской зоны.

– Александр, вы – лидер петербургского отделения «Молодой Гвардии Единой России». Чем петербургская гвардия отличается от других? Какая у вас миссия?

– Санкт-Петербургское региональное отделение «Молодой Гвардии» одно из самых массовых по всей России. Мы реализуем не только федеральные проекты, но и ряд своих. И будем продолжать это делать. На нашем счету множество мероприятий социальной, патриотической, экологической и многих других направленностей. Я руковожу отделением три года, и только за это время мы реализовали несколько сотен проектов и мероприятий. И все они ради одной из главных целей нашей организации: создания и поддержания социально справедливого общества.

– Какие наиболее важные проекты «Молодая Гвардия» уже осуществила для этой цели?

– В свете прошедшего 9 мая, начну с патриотического направления. Два года назад, в рамках проекта «Дневник ветерана», мы создали книгу, которая называется «Дневник ветерана. Непридуманная история войны. Блокада Ленинграда». Сотни наших волонтеров объехали весь Петербург, чтобы поговорить с ветеранами и рассказать людям о тех страшных событиях из первых уст. Поэтому мы называем эти истории живыми. Блокадники рассказали нам о той реальности, которую некоторые пытаются переписать. И реальность эту мы выпустили в формате книги. Мы презентовали ее губернатору, депутатам Законодательного собрания, передали в крупные музеи Санкт-Петербурга, а также направили экземпляры лидерам европейских стран.

И естественно, ветеранов мы чтим не только в преддверии праздников. С начала пандемии наши молодогвардейцы берут шефство над ветеранами во всех районах города и помогают им каждый день.

Маликов с ветеранами

– Адресная помощь?

– Да. Когда грянул коронавирус, мы не могли оставить не только ветеранов, но и всех пожилых жителей Петербурга без внимания. Мы открыли волонтерский центр на базе «Молодой Гвардии» и ежедневно совершали десятки выездов. Оперативные штабы были созданы во всех районах города, из-за чего пожилые петербуржцы своевременно получали адресную помощь.

Из-за пандемии, возвращаясь к 9 мая, в прошлом году мы проводили и так называемые уличные балконные концерты. К домам ветеранов и учреждениям, где они проживают, мы привозили оркестры и устраивали концерты, чтобы хоть как-то раскрасить их будни. Результат, помимо основного – помощи людям, стал для меня гордостью. 54 петербургских молодогвардейца получили медали и благодарственные письма от президента РФ. Это самое большое количество награжденных по стране. В других регионах, например, медалей в среднем было около 5-10.

Помощь в пандемию

Балконные концерты

– Насколько я знаю, Петербург отличился и международными связями, чего в других регионах не было и нет.

– Верно. Одним из направлений, которое реализуется только в нашем региональном отделение, является международное. В его рамках мы организуем проекты и мероприятия. Например, мы оказали помощь в организации Российско-Турецкого Форума общественности. Также делегация наших молодогвардейцев в 2018 году посетила конференцию группы «Друзей Сирии» в Сирийской Арабской Республике. Я лично встречался с президентом Сирии Башаром Асадом. Молодежи было очень важно посетить это мероприятие. Они собственными глазами увидели к чему приводит демократизация страны.

Маликов с Башаром Асадом

– Насколько мне известно, международное направление «Молодой Гвардии» развивается не без эксцессов. Что там с Эстонией?

– В 2019 году молодогвардейцы Петербурга приняли участие в организации и шествии «Бессмертного полка» на территории Таллина. Мероприятие было согласовано с властями, наша делегация из 8 человек выехала на место, приняла участие в мероприятии и… позже за это поплатилась. При том абсолютно несправедливо. Власти Эстонии внесли наших ребят в так называемый черный список. Теперь они не могут въезжать на территорию всей Шенгенской зоны 10 лет. Я в этом списке тоже есть, хотя ни разу не был в Европе и на той акции в том числе. Только организовывал поездку. И чтобы вы понимали: десять лет – это максимальный срок, на который можно ввести подобные санкции. На такой срок обычно запрещается въезд наркобаронам, террористам и международным преступникам. На одну ступень с ними поставили наших молодогвардейцев – патриотов страны, тех людей, которые хотят сохранить память об истории. Конечно, мы обращались в МИД, по нашей ситуации высказывалась Мария Захарова, но эстонская сторона ответила только одно: молодогвардейцы пытались нанести вред государственному устройству Эстонии. Это, кстати, еще и к вопросу о том, насколько развита демократия в Европе. И в Эстонии в частности.

Бессмертный полк

– Санкт-Петербург, помимо прочего, активно занимается и запросами молодежи. Многие ваши законодательные инициативы принимаются вслед за Питером по всей России.

– Это еще одна особенность нашего отделения – у нас есть проект «Молодежный комитет по законодательству». Мы презентовали его более 2 лет назад и работаем вместе с Законодательным собранием и Госдумой, чтобы предоставить молодым коллегам возможность разрабатывать те инициативы, которые учитывают интересы молодежи в первую очередь. Несколько законопроектов действительно были приняты Законодательным собрание и подписаны губернатором. Один из самых известных, подхваченных другими регионами, – продление льготного проезда в пригородном транспорте для студентов/школьников/аспирантов. После нас закон приняли в Подмосковье, Крыму и других регионах. Позже было предложено принять этот законодательный акт на федеральном уровне.

Политика прорыва

– Помимо этого, уже несколько лет в городе добиваются легализации уличного искусства, это так?

– Да, мы вместе с депутатами петербургского парламента готовим и будем продолжать готовить законопроекты в этом направлении. Положительные сдвиги уже есть. Недавно совместно с Законодательным собранием, Советом Федерации и консулом Сирии мы открывали граффити «Союзные крылья», как раз таки посвященное российско-сирийской дружбе. Хотели сделать такое же граффити и в Дамаске, но помешала пандемия. Хотя мы и планируем возвращаться к этому вопросу.

Союзные крылья



– Знаю, что многие ваши молодогвардейцы еще и экоактивисты?

– Экологическое направление у нас, правда, очень развито. В его рамках у нас появилась добрая традиция: проводить экокемпинги на Ладожском озере. Мы высаживаем экодесант молодогвардейцев на берег, а они не только учатся базовым вещам по отдыху и даже выживанию на природе, но и выполняют главную задачу кемпинга – убирают территорию. По итогу вывозится огромное количество мусора. К сожалению, Ладожское озеро сильно загрязнено.

Уборка территории

Убранный мусор

– Одной из визитных карточек вашего регионального отделения является проект «Другой университет». О чем он?

– Изначально проект создавался под названием «Школа парламентаризма». Мы организовывали выступления уважаемых гостей из мира политики – действующих депутатов Госдумы, председателей Комитетов по молодежной политике и многих других известных людей. Проект молодежи «зашел», и мы решили его масштабировать. «Школа» превратилась в «Другой университет», а мы стали приглашать не только политиков, но и артистов, преподавателей ораторского искусства, ребят из бизнес-индустрии и много кого еще.

Проект

– Все эти проекты не только несут пользу обществу, но и воспитывают поколение. Имея с этим дело, какие основные принципы воспитания молодежи можете выделить? И чего стоит избегать?

– На этот вопрос сложно ответить, но приходится констатировать тот факт, что у молодых людей, на мой взгляд, мало социальных лифтов. Не всегда человек не только из Москвы и Питера, но и из отдаленных регионов нашей страны, за счет своих знаний и умений, за счет того, что он «живчик», может пробиться в совершенно разные сферы. Поэтому я думаю, что основная цель общественных организаций и «Молодой Гвардии» в том числе – быть социальным лифтом и воспитательным инструментом одновременно. При этом я противник того, чтобы растить карьеристов. Карьеризм – это хорошо, но он должен быть с чистым и добрым сердцем. И не должен быть индивидуальным. Индивидуалист не полезен для общества. Важнее растить молодых людей среди друзей и коллег, чтобы потом они помогали друг другу. Молодость – пройдет, а вот связи, которые нарабатываются, сохраняются на всю жизнь. А связи, в хорошем смысле этого слова, решают очень многое.

– А если говорить о волонтерских движениях России в целом. Нужно ли что-то менять и почему?

– Волонтерские движения в России, мы говорим о молодежных, на мой взгляд, за последние лет 10-15 совершили мощнейший качественный и количественный рывок. Волонтеров становится все больше, при этом молодежи разрешают больше – это было одной из целей таких движений, и призыв услышали. Теперь молодежь сама моделирует свои общественные организации, которыми руководят молодые. Именно поэтому та же «Молодая Гвардия» реализовала множество социально-значимых социальных проектов для всего региона. Чем больше молодых будет во власти, чем большее участие они будут принимать в делах страны, тем успешнее будут и они сами, и Россия.

– Но в нашей стране, по крайней мере сейчас, уровень вовлеченности молодых в те же выборные процессы хромает.

– Вот именно. И поэтому я хочу призвать молодежь принимать участие в выборах. И не только как избирателей, но и как кандидатов. Это та самая история, когда важен не только результат, сколько сам процесс участия в цикле. Важен опыт. Да и практика показала, что потом карьерные успехи не сразу, но появляются. Далеко ходить не надо: я сам пример подобного. Я депутат уже двух созывов, муниципальный депутат с 2014 по 2019 год. Сначала я был депутатом муниципального образования Купчино, а в 2019 переизбрался и сейчас являюсь заместителем главы МО Купчино и кандидатом предварительного голосования партии «Единая Россия» в депутаты Госдумы. Сейчас буду конкурировать на одном из округов с действующим руководителем фракции и с действующим депутатом Госдумы.

Одним из лозунгов Молодой Гвардии всегда было: «Молодежь во власть!» Мы транслируем его всегда. И он значит, что мы должны привлечь как можно больше молодых людей в наши ряды, но не только для того, чтобы они становились сотрудниками администрации и депутатами. Мы хотим дать людям возможность развиваться в любой из сфер. И хотим дать им возможность делать страну лучше.

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