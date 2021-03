Актриса Марина Орлова: «Говорухин был моим «московским отцом»

Аргументы Недели → Интервью 13+

10 марта 2021, 12:50 Александр МАЛЮГИН

Фото: личный архив

Марина Орлова родилась в Пятигорске. Она и актриса, и певица, и режиссёр, и продюсер. Зритель знает Марину по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Натурщица», «Охламон», «Пассажирка», «Родные люди», «Барвиха», «Последний секрет Мастера», «Воробушек», «Золотые», «Под прикрытием», «Уик-энд», «Презумпция невиновности» и др.

- Марина, вы сейчас в Лос-Анджелесе. Что там делаете?

- Я приезжаю сюда каждую зиму. Как птицы улетают в тёплые края, так и я.

- Не знал, что в пандемию летают самолёты в США…

- С Америкой уже давно работает «Аэрофлот», прямые рейсы - два раза в неделю.

- Недавно вы сняли клип на знаменитую балладу «Where did you sleep last night». Расскажите об этом проекте.

- Режиссёром я стала невольно. Наш режиссёр демонстративно ушёл со съёмочной площадки, и у меня не оставалось выбора. Я взяла процесс в свои руки, не скрою, у меня всегда были режиссёрские амбиции. И сейчас я решила осваивать эту профессию в новом жанре, который становится всё более и более популярным. Это короткие музыкальные видео. Людям нравится короткометражное кино, и музыкальные клипы теперь не такие, как раньше, когда сексуальные девушки, с развевающимися волосами, танцевали и открывали рот под фонограмму. Сейчас важен сюжет, чтобы это было похоже на мини-фильм.

И наш клип - это короткометражное кино. Музыкальный короткометражный триллер. Эту балладу перепевали многие артисты, самая знаменитая версия у Курта Кобейна. Мы записали эту песню с группой «Minus One», они участники «Евровидения». Снимали в Италии и на Кипре. Нам удалось показать наше кино на фестивале в Италии, а недавно мы выложили фильм на просторах интернета. И собрали уже более миллиона просмотров!

- Вернёмся в Лос-Анджелес. Как город переживает пандемию?

- В Лос-Анджелесе все фанатично соблюдают режим. Даже когда я выхожу на пробежку в шесть утра, те индивидуумы, которые гуляют в такую рань с собакой, обязательно ходят в маске. Настолько люди здесь законопослушны. Здесь невозможно зайти ни в один магазин, не отстояв очередь на улице, потому что пускают определённое количество человек. 10 вышли, 10 зашли. Очереди длиннющие, по всей улице, все соблюдают дистанцию, на всех – маски. А рестораны и спортзалы работают только на улице.

- С кем вы дружите из голливудских звёзд?

- Я дружна с семьёй Вуди Аллена. Раньше я сильно хотела поучаствовать в каком-нибудь его фильме, но пока не было для меня подходящей роли. Зато я сняла короткометражный фильм «Здравствуйте, я продюсер Вуди Аллена!» - как раз о том, как я мечтаю сняться в картине мэтра. Лента попала на Каннский кинофестиваль, где я и познакомилась лично с Вуди Алленом. Люди режиссёра заметили это название на сайте фестиваля, и даже хотели подать на меня в суд за использование имени. На этой негативной почве мы и встретились с режиссёром. Потом вся его семья посмотрела мою короткометражку. Долго смеялись, сказали, что всё отлично, дали мне зелёный свет и даже пригласили на съемочную площадку. Посмотреть, как Вуди руководит процессом. Я помню, как он спросил меня: «Марина, ты снялась уже в стольких фильмах, неужели тебе интересно стоять тут и смотреть, как я работаю?» Но вы знаете, да, ощущение было совсем другим. Он тихо и скромно руководил съёмками в окружении своих родственников. С тех пор они часто приглашают меня на какие-то домашние праздники. Перед тем, как Вуди Аллен уехал на съёмки нового фильма, мы встретились с ним в Италии, в Милане, где он поставил оперу в Ла Скала.

- Как он успевает всё делать: и снимать кино, и писать книги, и ставить оперы!

- В этом плане Вуди Аллен для меня – пример для подражания. Я не знаю такого второго человека, который, кроме всего, что вы перечислили, может заниматься ещё и музыкой, играя в джаз-клубе со своей командой. Однажды он даже отказался прийти на премию «Оскар», на которую был номинирован, ответив, что в этот вечер он должен играть в баре.

- Как развивается ваша музыкальная карьера?

- Музыкой я занялась плотно с начала пандемии, потому что всё закрыли, съёмки остановились. Записала много песен, сейчас буду выпускать альбом. Музыка сейчас стала плотно контактировать с видео, с кино. Поскольку я в первую очередь актриса, именно этого я всегда ждала, потому что я человек-визуал, всё воспринимаю через картинку. В наше время музыку саму по себе почти не слушают, все ждут, когда на неё выйдет клип. Причём видеоряд должен иметь историю, когда клип может вдруг превратиться в кино, может даже прерваться, для игровой сцены. После чего снова звучит песня… Получается такое короткометражное кино, как я уже говорила.

- Вы когда-то обмолвились, что хотите закатить шумную свадьбу со своим женихом. Случилось?

- Мы хотели пригласить множество друзей, коллег и звёзд, чтобы всё было красиво, шумно и бурно. Но из-за пандемии мы сначала перенесли свадьбу на сентябрь, потом мои родственники заболели коронавирусом, снова отложили. И теперь мы ждём тепла, лета, и хотим отпраздновать свадьбу в Сочи. Хочется обменяться кольцами на берегу моря!

- А ведь в Лос-Анджелесе есть океан. Вам мало?

- Все наши родственники и большинство друзей живут в России. Поэтому и свадьбу будем праздновать на Родине.

- Какие жанры кино вам нравятся? Хотели бы сыграть, например, в ужастике?

- А я снималась в ужастике, в Америке. Я не люблю особо этот жанр. Кстати, клип, о котором мы с вами говорили, близок к этой теме, он немного криминальный, я по сюжету убиваю своего мужа. Мужа, кстати, играл один итальянский политик, у которого есть фабрика тунца, которая досталась ему по наследству, ей более трёхсот лет. Фабрика поставляет тунца по всей Италии, в том числе и в Россию. И поначалу у нас был другой сюжет. Там фигурировал, в частности, рыбак с окровавленным тунцом. И пока нас не покинул режиссёр, у нас всё шло не так. Когда мы приехали на фабрику, нам сказали, что весь тунец уплыл и сейчас не сезон. Пришлось в короткое время резко поменять концепцию, сюжет и даже песню, под которую я хотела всё это снимать, она не подходила к новой истории.

- Как у вас с английским языком? Свободно владеете?

- Да, конечно. Я уже пишу песни на английском. Я всегда думала, что когда смогу писать стихи на английском, это будет означать, что я полностью освоила язык. Конечно, нужно продолжать работать над акцентом. Акцент есть у всех. Я не телеведущая, я же актриса, поэтому я всегда имею текст заранее, если играю роль. Я могу его выучить и поработать с коучем, чтобы он сделал мне замечания, поправил.

У меня никогда не было цели играть американок, мне очень нравится то, что я русская, я горжусь своим происхождением. Сейчас много ролей для русских актёров в американских фильмах, они, конечно, не всегда положительные, часто отрицательные, но и это мне совершенно не мешает. Я очень люблю играть отрицательных персонажей, часто они бывают ярче, но мне чаще предлагают положительные.

- Вам нравится играть в исторических фильмах? Носить длинные платья, корсеты, шляпки?

- Я не особо люблю смотреть историческое кино. Но мне очень нравится в нём сниматься. Ты окунаешься в атмосферу времени, носишь эти изысканные наряды. Кстати, мой дебют был в исторической картине. Мы играли с Викторией Толстогановой, фильм назывался «Натурщица». Он был участником «Кинотавра». А после этого я снималась у Станислава Говорухина в исторической картине «Пассажирка». Конечно, все девушки любят переодеваться. Мне кажется, поэтому и замуж спешат, чтобы надеть красивое белое платье…

- Как вам работалось со Станиславом Говорухиным? Какой он режиссёр и человек?

- Мне его безумно не хватает, потому что он был для меня не просто режиссёром, у которого я снялась, мы с ним постоянно общались. Станислав Сергеевич неоднократно помогал мне в жизни. Я всегда знала, если что-то случилось, я могу позвонить Говорухину. Он был моим «московским отцом». Многие знают его как человека жёсткого, но со мной он никогда таким не был. Помню, сидели мы как-то после съёмок в ресторане, Станислав Сергеевич вредничал, придирался к официантам, то одно ему не нравилось, то другое. Я ему сказала: «Зачем вы с ними так грубы, вы же не такой человек». На что он ответил: «Марина, так надо. Нужно всегда ставить людей на своё место, чтобы они выполняли свою работу качественно».

- Недавно умер Василий Семёнович Лановой. Вы же учились у него в Щукинском училище…

- Всё время вспоминаю Василия Семёновича, царствие ему небесное. Он был примером красоты мужчины в любом возрасте. Каждый раз, когда он появлялся в училище, он в первую очередь подходил к зеркалу, поправлял причёску, смотрел, всё ли у него в порядке. А уже потом со всеми здоровался и шёл дальше. Кстати, Василий Семёнович – мой дальний родственник по линии моего отца. Но поскольку отец Ланового ушёл из семьи, эта линия не поддерживала близких родственных отношений. Я узнала об этом от своей тёти, но Василию Семёновичу об этом никогда не говорила, потому что родственники сказали, что он всё, что касается отца, воспринимает болезненно… Великий актёр, гениальный педагог!

- Какие качества вы цените в мужчинах?

- Чтобы было весело, чтобы он всегда был готов на подвиг, на внезапное путешествие. Отсутствие обидчивости и ревности. Экономия. Чтобы можно было по любому вопросу человеку позвонить, не думая, что ты нарушишь его покой. Собственно, этим и взял Гера, мой молодой человек. Потому что он всегда, когда надо и не надо, был рядом. Когда я затеяла ремонт, он уже выбирал мне какие-то полки в магазине. Наверное, этого не хватает девушкам, когда не нужно говорить мужчине, сделай что-то, а когда он видит, что тебе нужна помощь, и делает всё за тебя. И не ждёт ничего взамен. В этом и заключается героизм мужчины сегодняшнего времени.

Смотреть клип: Marina Orlova - WHERE DID YOU SLEEP LAST NIGHT?