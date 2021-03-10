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Актриса Марина Орлова: «Говорухин был моим «московским отцом»

, 12:50

Актриса Марина Орлова: «Говорухин был моим «московским отцом»
Фото: личный архив

Марина Орлова родилась в Пятигорске. Она и актриса, и певица, и режиссёр, и продюсер. Зритель знает Марину по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Натурщица», «Охламон», «Пассажирка», «Родные люди», «Барвиха», «Последний секрет Мастера», «Воробушек», «Золотые», «Под прикрытием», «Уик-энд», «Презумпция невиновности» и др.

- Марина, вы сейчас в Лос-Анджелесе. Что там делаете?

- Я приезжаю сюда каждую зиму. Как птицы улетают в тёплые края, так и я.

- Не знал, что в пандемию летают самолёты в США…

- С Америкой уже давно работает «Аэрофлот», прямые рейсы - два раза в неделю.

- Недавно вы сняли клип на знаменитую балладу «Where did you sleep last night». Расскажите об этом проекте.

Актриса Марина Орлова: «Говорухин был моим «московским отцом»

- Режиссёром я стала невольно. Наш режиссёр демонстративно ушёл со съёмочной площадки, и у меня не оставалось выбора. Я взяла процесс в свои руки, не скрою, у меня всегда были режиссёрские амбиции. И сейчас я решила осваивать эту профессию в новом жанре, который становится всё более и более популярным. Это короткие музыкальные видео. Людям нравится короткометражное кино, и музыкальные клипы теперь не такие, как раньше, когда сексуальные девушки, с развевающимися волосами, танцевали и открывали рот под фонограмму. Сейчас важен сюжет, чтобы это было похоже на мини-фильм.

И наш клип - это короткометражное кино. Музыкальный короткометражный триллер. Эту балладу перепевали многие артисты, самая знаменитая версия у Курта Кобейна. Мы записали эту песню с группой «Minus One», они участники «Евровидения». Снимали в Италии и на Кипре. Нам удалось показать наше кино на фестивале в Италии, а недавно мы выложили фильм на просторах интернета. И собрали уже более миллиона просмотров!

- Вернёмся в Лос-Анджелес. Как город переживает пандемию?

- В Лос-Анджелесе все фанатично соблюдают режим. Даже когда я выхожу на пробежку в шесть утра, те индивидуумы, которые гуляют в такую рань с собакой, обязательно ходят в маске. Настолько люди здесь законопослушны. Здесь невозможно зайти ни в один магазин, не отстояв очередь на улице, потому что пускают определённое количество человек. 10 вышли, 10 зашли. Очереди длиннющие, по всей улице, все соблюдают дистанцию, на всех – маски. А рестораны и спортзалы работают только на улице.

Актриса Марина Орлова: «Говорухин был моим «московским отцом»

- С кем вы дружите из голливудских звёзд?

- Я дружна с семьёй Вуди Аллена. Раньше я сильно хотела поучаствовать в каком-нибудь его фильме, но пока не было для меня подходящей роли. Зато я сняла короткометражный фильм «Здравствуйте, я продюсер Вуди Аллена!» - как раз о том, как я мечтаю сняться в картине мэтра. Лента попала на Каннский кинофестиваль, где я и познакомилась лично с Вуди Алленом. Люди режиссёра заметили это название на сайте фестиваля, и даже хотели подать на меня в суд за использование имени. На этой негативной почве мы и встретились с режиссёром. Потом вся его семья посмотрела мою короткометражку. Долго смеялись, сказали, что всё отлично, дали мне зелёный свет и даже пригласили на съемочную площадку. Посмотреть, как Вуди руководит процессом. Я помню, как он спросил меня: «Марина, ты снялась уже в стольких фильмах, неужели тебе интересно стоять тут и смотреть, как я работаю?» Но вы знаете, да, ощущение было совсем другим. Он тихо и скромно руководил съёмками в окружении своих родственников. С тех пор они часто приглашают меня на какие-то домашние праздники. Перед тем, как Вуди Аллен уехал на съёмки нового фильма, мы встретились с ним в Италии, в Милане, где он поставил оперу в Ла Скала.

- Как он успевает всё делать: и снимать кино, и писать книги, и ставить оперы!

- В этом плане Вуди Аллен для меня – пример для подражания. Я не знаю такого второго человека, который, кроме всего, что вы перечислили, может заниматься ещё и музыкой, играя в джаз-клубе со своей командой. Однажды он даже отказался прийти на премию «Оскар», на которую был номинирован, ответив, что в этот вечер он должен играть в баре.

Актриса Марина Орлова: «Говорухин был моим «московским отцом»

- Как развивается ваша музыкальная карьера?

- Музыкой я занялась плотно с начала пандемии, потому что всё закрыли, съёмки остановились. Записала много песен, сейчас буду выпускать альбом. Музыка сейчас стала плотно контактировать с видео, с кино. Поскольку я в первую очередь актриса, именно этого я всегда ждала, потому что я человек-визуал, всё воспринимаю через картинку. В наше время музыку саму по себе почти не слушают, все ждут, когда на неё выйдет клип. Причём видеоряд должен иметь историю, когда клип может вдруг превратиться в кино, может даже прерваться, для игровой сцены. После чего снова звучит песня… Получается такое короткометражное кино, как я уже говорила.

- Вы когда-то обмолвились, что хотите закатить шумную свадьбу со своим женихом. Случилось?

- Мы хотели пригласить множество друзей, коллег и звёзд, чтобы всё было красиво, шумно и бурно. Но из-за пандемии мы сначала перенесли свадьбу на сентябрь, потом мои родственники заболели коронавирусом, снова отложили. И теперь мы ждём тепла, лета, и хотим отпраздновать свадьбу в Сочи. Хочется обменяться кольцами на берегу моря!

Актриса Марина Орлова: «Говорухин был моим «московским отцом»

- А ведь в Лос-Анджелесе есть океан. Вам мало?

- Все наши родственники и большинство друзей живут в России. Поэтому и свадьбу будем праздновать на Родине.

- Какие жанры кино вам нравятся? Хотели бы сыграть, например, в ужастике?

- А я снималась в ужастике, в Америке. Я не люблю особо этот жанр. Кстати, клип, о котором мы с вами говорили, близок к этой теме, он немного криминальный, я по сюжету убиваю своего мужа. Мужа, кстати, играл один итальянский политик, у которого есть фабрика тунца, которая досталась ему по наследству, ей более трёхсот лет. Фабрика поставляет тунца по всей Италии, в том числе и в Россию. И поначалу у нас был другой сюжет. Там фигурировал, в частности, рыбак с окровавленным тунцом. И пока нас не покинул режиссёр, у нас всё шло не так. Когда мы приехали на фабрику, нам сказали, что весь тунец уплыл и сейчас не сезон. Пришлось в короткое время резко поменять концепцию, сюжет и даже песню, под которую я хотела всё это снимать, она не подходила к новой истории.

Актриса Марина Орлова: «Говорухин был моим «московским отцом»

- Как у вас с английским языком? Свободно владеете?

- Да, конечно. Я уже пишу песни на английском. Я всегда думала, что когда смогу писать стихи на английском, это будет означать, что я полностью освоила язык. Конечно, нужно продолжать работать над акцентом. Акцент есть у всех. Я не телеведущая, я же актриса, поэтому я всегда имею текст заранее, если играю роль. Я могу его выучить и поработать с коучем, чтобы он сделал мне замечания, поправил.

У меня никогда не было цели играть американок, мне очень нравится то, что я русская, я горжусь своим происхождением. Сейчас много ролей для русских актёров в американских фильмах, они, конечно, не всегда положительные, часто отрицательные, но и это мне совершенно не мешает. Я очень люблю играть отрицательных персонажей, часто они бывают ярче, но мне чаще предлагают положительные.

- Вам нравится играть в исторических фильмах? Носить длинные платья, корсеты, шляпки?

- Я не особо люблю смотреть историческое кино. Но мне очень нравится в нём сниматься. Ты окунаешься в атмосферу времени, носишь эти изысканные наряды. Кстати, мой дебют был в исторической картине. Мы играли с Викторией Толстогановой, фильм назывался «Натурщица». Он был участником «Кинотавра». А после этого я снималась у Станислава Говорухина в исторической картине «Пассажирка». Конечно, все девушки любят переодеваться. Мне кажется, поэтому и замуж спешат, чтобы надеть красивое белое платье…

Актриса Марина Орлова: «Говорухин был моим «московским отцом»

- Как вам работалось со Станиславом Говорухиным? Какой он режиссёр и человек?

- Мне его безумно не хватает, потому что он был для меня не просто режиссёром, у которого я снялась, мы с ним постоянно общались. Станислав Сергеевич неоднократно помогал мне в жизни. Я всегда знала, если что-то случилось, я могу позвонить Говорухину. Он был моим «московским отцом». Многие знают его как человека жёсткого, но со мной он никогда таким не был. Помню, сидели мы как-то после съёмок в ресторане, Станислав Сергеевич вредничал, придирался к официантам, то одно ему не нравилось, то другое. Я ему сказала: «Зачем вы с ними так грубы, вы же не такой человек». На что он ответил: «Марина, так надо. Нужно всегда ставить людей на своё место, чтобы они выполняли свою работу качественно».

Актриса Марина Орлова: «Говорухин был моим «московским отцом»

- Недавно умер Василий Семёнович Лановой. Вы же учились у него в Щукинском училище…

- Всё время вспоминаю Василия Семёновича, царствие ему небесное. Он был примером красоты мужчины в любом возрасте. Каждый раз, когда он появлялся в училище, он в первую очередь подходил к зеркалу, поправлял причёску, смотрел, всё ли у него в порядке. А уже потом со всеми здоровался и шёл дальше. Кстати, Василий Семёнович – мой дальний родственник по линии моего отца. Но поскольку отец Ланового ушёл из семьи, эта линия не поддерживала близких родственных отношений. Я узнала об этом от своей тёти, но Василию Семёновичу об этом никогда не говорила, потому что родственники сказали, что он всё, что касается отца, воспринимает болезненно… Великий актёр, гениальный педагог!

Актриса Марина Орлова: «Говорухин был моим «московским отцом»

- Какие качества вы цените в мужчинах?

- Чтобы было весело, чтобы он всегда был готов на подвиг, на внезапное путешествие. Отсутствие обидчивости и ревности. Экономия. Чтобы можно было по любому вопросу человеку позвонить, не думая, что ты нарушишь его покой. Собственно, этим и взял Гера, мой молодой человек. Потому что он всегда, когда надо и не надо, был рядом. Когда я затеяла ремонт, он уже выбирал мне какие-то полки в магазине. Наверное, этого не хватает девушкам, когда не нужно говорить мужчине, сделай что-то, а когда он видит, что тебе нужна помощь, и делает всё за тебя. И не ждёт ничего взамен. В этом и заключается героизм мужчины сегодняшнего времени.

Смотреть клип: Marina Orlova - WHERE DID YOU SLEEP LAST NIGHT?

Актриса Марина Орлова: «Говорухин был моим «московским отцом»

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