Эдмон Марукян: Главная задача — возвращение на Родину армян, попавших в плен

Аргументы Недели → Интервью 13+

15 января 2021, 10:58 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

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Собеседник газеты «Аргумента Недели» Эдмон Марукян – известный армянский политик, правовед, председатель партии и фракции «Просвещенная Армения» в Национальном Собрании РА.

- Эдмон Грачикович, дайте пожалуйста общую оценку трехсторонним армяно - российско - азербайджанским переговорам в Москве 11 января сего года.

Для нас задачей номер один до переговоров был и сейчас продолжает оставаться вопрос о возвращении в Армению армянских военнопленных и гражданских лиц, которые находятся в азербайджанских тюрьмах. Это самая важная повестка для армянского народа. Замечу, что основой для переговоров 11 января было совместное трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года. Все обязательства Армении по данному документу, указанные выше восьмого пункта, были исполнены нашей стороной с точностью швейцарских часов. Восьмой пункт, по которому есть уже обязательства и Азербайджанской стороны, почему-то вдруг стал предметом торга и обсуждений, что недопустимо. Особенно с учетом высокой чувствительности данного вопроса и его гуманитарного значения. Мы считаем, что говорить о поствоенном налаживании отношений, экономических и транспортных связей преждевременно и практически невозможно без решения вопроса возврата удерживаемых в Азербайджане армян (военнопленных и гражданских лиц).

Условия содержания пленных и вопрос их возврата вытекают из международного права и подписанного трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Та же Женевская конвенция об обращении с военнопленными устанавливает, что военнопленные должны быть репатриированы как можно скорее. Поэтому хотелось бы сказать, что, конечно, Армения и армянский народ всегда стояли за обеспечение долгосрочного мира и безопасности региона, а также за укрепление связей с соседями, но не стоит подменять понятия - каждая из сторон должна следовать букве международного права и достигнутых договоренностей, иначе мир может оказаться очень хрупким.

- Насколько очевидны перспективы полной передачи Нагорного Карабаха под юрисдикцию Баку вообще? И если эта перспектива очевидна, в какие сроки она может реально произойти?

Думаю, такой перспективы не существуют, иначе бессмысленными окажутся все усилия, предпринятые международным сообществом для нахождения справедливого решения данного конфликта. Отмечу, что в трехстороннем заявлении от 9 ноября не решен вопрос статуса Нагорного Карабаха. Практически все наши международные партнеры заявили, что статус Арцаха будет определен в будущем в ходе переговоров в рамках той же Минской группы ОБСЕ.

Напомню, что Нагорный Карабах никогда не был в составе независимого Азербайджана, а эскалация Арцахского конфликта началась после армянских погромов в крупных городах Азербайджанской ССР (Сумгаит, Баку), произошедшие на почве межнациональной ненависти. К слову, в Армении сегодня вспоминают жертв бакинских погромов. Это четко сформулировано нашими международными партнерами, в частности в ходе последних военных действий несколько раз подчеркивалось Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным.

Очевидно, что движение за самоопределение армян в Арцахе имеет экзистенциальное значение с целью предотвращения геноцида. Мы, к сожалению, видим продолжающуюся армянофобскую риторику и политику как властей Азербайджана и Турции, так и обществ этих стран, что в частности выражается в зверском обращении с пленными, гражданскими лицами армянского происхождения, уничтожении армянских объектов культурного наследия и продолжающейся политике отрицания Геноцида Армян в 1915 году в Османской империи. По сути, делается всё, чтобы армяне больше не жили на своих исторических землях. Вспомните тот же призыв Алиева: «Мы гоним их, как собак». Именно поэтому, Арцахское движение играло, играет и будет играть важнейшую роль для армянского народа. Мы как народ, переживший трагедию геноцида и гонений, сделаем всё, чтобы это не повторилось.

- Как повлияла на военное строительство в Армении поражение армии обороны Арцаха?

Очевидно, что Вторая Арцахская война имеет очень страшные последствия для всех сторон, катастрофические человеческие и военно-технические потери. Я думаю, речь идёт об одном из самых крупных военных столкновений XXI века. Однако, несмотря на этот тяжелый удар, мы приложим все усилия для быстрого восстановления нашей системы безопасности.

- Будучи оппозиционерами нынешнее политическое руководство Армении высказывало мнение о необходимости выхода Еревана из ОДКБ. Как к членству в ОДКБ относятся армяне в настоящее время?

Представленное Вами мнение о позиции руководства Армении очень широко распространено (это делается определенными группами целенаправленно, а другими - по незнанию). Однако это не соответствует действительности. Блок «Елк», куда также входили представители нынешней власти, не ставил вопроса о выходе из ОДКБ, напротив, речь шла о более эффективном выстраивании отношении с партнерами, а также указывалось наличие проблем, в соответствии с которыми требовалось повысить взаимодействие для того, чтобы противостоять угрозам и вызовам.

Например, мы поднимали вопрос о том, насколько правильным является голосование некоторых стран-членов ОДКБ в международных организациях по антиармянским документам и резолюциям. В этом плане, Армения и Россия всегда были примером тесного партнерства даже на международных площадках. Я думаю, по этому вопросу в Армении достаточно стойко построена позиция относительно важности и необходимости развития отношений в рамках ОДКБ, в частности с нашим военно-политическим партнером, Российской Федерацией. У нас имеется очень широкий спектр договорных отношений, которые необходимо развивать. Мы, к слову, совсем недавно предложили подписание нового всеобъемлющего договора, который соответствовал бы новым вызовам и угрозам.

- Опасен ли для Армении транспортный коридор, соединяющий основную часть Азербайджана с Нахичеванью. Если да – в чем конкретно состоит эта опасность?

Во-первых, повторюсь, что говорить о транспортных и экономических вопросах преждевременно, пока не решен вопрос с военнопленными и удерживаемыми гражданскими лицами. Что касается указанного коридора, то он вызывает очень много вопросов. В частности, непонятно, зачем говорить о создании новых коридоров, если в пункте 9 трехстороннего заявления от 9 ноября четко зафиксировано разблокирование всех экономических и транспортных связей в регионе. Армения по данному документу гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой. О новом коридоре даже и речи не идёт.

Все эти недопонимания вызывают вопросы и логичную озабоченность. Вы знаете, что армяно-иранская граница имеет стратегическое значение как для Армении, так и для стран-участниц ЕАЭС. И мы бы не хотели иметь новые точки потенциальной эскалации в этой зоне суверенной территории Республики Армения. Более того, остается вопрос, как будут действовать такого рода коридоры в условиях имеющихся напряженных отношений между простыми людьми. Смогут ли спокойно и с чувством безопасности ездить армянские граждане в Россию через Азербайджан и наоборот? Такие вопросы не могут не вызывать опасения. Так, например, недавно я поднял вопрос о том, как могут армянские граждане пользоваться коридором через Азербайджан, если официальный Баку даже не хочет возвращать нам армянских военнопленных и удерживаемых гражданских лиц.

- Существует ли реальная опасность возобновления военных действий̆ между войсками Армении и Азербайджана? Если да, расскажите ведется ли подготовка армянских ВС к такому сценарию развития событий?

Очевидно, что такая опасность существует, пока не подписано справедливое соглашение о долгосрочном и устойчивом мире. Для того, чтобы это понять, надо просто посмотреть, какой масштаб военных сил различных сторон втянут в такую небольшую зону: армянские, арцахские, российские, азербайджанские и турецкие, даже иранские (со своей стороны) военные, военная техника и так далее. Любой единичный выстрел может стать основой для крупномасштабной войны. Если также учесть уровень ненависти между сторонами, основанной на исторической памяти и последних катастрофических жертвах, то ситуация без сомнений взрывоопасна. Именно поэтому мы уверены, что такие чувствительные вопросы, как возврат военнопленных и удерживаемых гражданских лиц, должен был быть решён еще вчера.

И очевидно, что конфликт может иметь долгосрочное решение, если принципы урегулирования имеют справедливый для всех сторон характер. Об этом, к слову, заявил президент РФ Владимир Владимирович Путин на последней встрече лидеров 11 января. Хотелось бы также подчеркнуть, что нахождение российских миротворческих сил в регионе является, без сомнений, стабилизирующим и сдерживающим фактором. Поэтому мы надеемся, что с учетом этого опасность возобновления военных действий спадёт.

- Как Вы оцениваете деятельность российских миротворческих сил? В какой мере они оправдали ожидания армян?

Мы очень высоко ценим деятельность российских миротворческих сил и российского высшего руководства. Сегодня миротворцы не только обеспечивают сохранение режима прекращения огня, но и способствует возобновлению жизни в Арцахе, возвращению перемещенных жителей, разминированию территорий, восстановлению социальных и инфраструктурных объектов, строительству новых гражданских объектов. Армянский народ высоко ценит то, что российский миротворец стал рядом с нами в столь тяжелый период, когда мы были на грани гуманитарной катастрофы.

-Насколько Армения доверяет России, как союзнику? Делается ли расчет в Ереване на помощь таких стран как США и Франция, где проживают очень крупные и богатые армянские диаспоры? Какие страны Ереван рассматривает, как потенциальных союзников на случай войны против Азербайджана и Турции?

Знаете, в Армении после Второй Арцахской войны многие стали реалистами. Мы имеем широкие договорные отношения с Россией, в рамках которых у нас углубленные военно-политические, экономические и иные отношения. Более того, мы имеем глубокую историю наших народов, которые прошли вместе долгий и достаточно тяжелый путь. Поэтому мы и предложили подписание нового договора с Российской Федерацией, который бы констатировал то, что мы имеем в реальности и обеспечил бы более высокий уровень развития наших отношений.

Именно поэтому мы также и предложили открытие российского военного гарнизона в Сюникской области по аналогии с базой в Гюмри, который бы повысил эффективность работы миротворческих сил, а также обеспечила безопасность границы ЕАЭС с Ираном. Мы надеемся, что армяно-российское военно-политическое сотрудничество будет сдерживающим фактором от новой войны.

Конечно, Армения будет способствовать хорошим отношениям со всем миром, Ираном, Грузией, Китаем, США, Францией, Европой, арабскими странами … такое поведение очевидно для всех стран-членов ООН. Что касается Диаспоры, то для Армении играет ключевую роль наша связь с мировым Армянством. Самая большая диаспора, к слову, в России. И мы считаем, что Диаспоре стоит открыть двери в Армению, чтобы обеспечить её вовлечение в управление нашим государством, общим государством всех армян.

- На какой̆ стадии находится договор о сотрудничестве Армении и России в рамках биологической̆ безопасности, с учетом того, что согласование договора длится более года, сколько это будет еще продолжаться?

К сожалению, у меня нет информации по данному вопросу. Знаю, что эти вопросы постоянно обсуждаются между МИД наших стран, они также обсуждаются по линии министерств здравоохранения. По моим последним данным, вопрос находился на межведомственном согласовании.