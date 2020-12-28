Марион Котийяр: Эдит Пиаф словно вселилась в меня

Аргументы Недели → Интервью 13+

28 декабря 2020, 09:27 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Марион Котийяр, globallookpress.com, © Sebastien Fremont

Эдит Пиаф французы обожают до сих пор: любого местного жителя можно спросить о «воробушке» Парижа, и конечно, услышишь восхищение! Хотя певица говорила: «Моя жизнь была отвратительной – правда! Моя жизнь была и восхитительна!» Она родилась 19 декабря 1915 года в Париже. Знали ли эта бедная девочка, что наступит время и она покорит весь мир?

Будущий «воробушек» родился прямо на улицы, а роды у ее матери принимали полицейские. Вы знаете, что Эдит была до шести лет слепа? А первое, что увидела, когда прозрела – клавиши пианино. Псевдоним Пиаф (воробушек) она получила за то, что пела на улице: «Родилась, как воробушек, прожила, как воробушек, умерла, как воробей».

А вы помните фильм «Семнадцать мгновений весны»? Именно в автомобиле разведчика играла ее песня «Нет, я ни о чем не жалею».

Эдит Пиаф прожила всего 47 лет. Она стала легендой: ее песни популярны по сей день, о ней снимают фильмы». Одна из последних картин о ее судьбе – «Жизнь в розовом цвете», где великолепно воплотила Эдит Пиаф на экране Марион Котийяр. Балтийское бюро «Аргументы Недели» выражает благодарность французским коллегам за помощь в создании интервью. Речь, конечно, идет о Эдит Пиаф!

-Роль Эдит Пиаф принесла вам мировую популярность. Вы сразу согласились на эту роль? Не было волнения, опасений?

-Я до сих пор с огромным волнением вспоминаю эти события. Когда узнала, что меня пригласили на роль Эдит Пиаф, то…испугалась. Страх был сумасшедшим. Сыграть Легенду! Я словно жила ее жизнью: всеми моими чувствами, эмоциями, походкой, жизнью владела Эдит. Я уже не была Марион Котийяр, а была только Эдит Пиаф. Я окунулась полностью в ее жизнь: постоянно слушала песни, просматривала хронику, читала книги о ней. Она «управляла» уже моей жизнью… не отпускала.

-Вы просто великолепны в роли Эдит Пиаф!

Марион Котийяр в роли Эдит Пиаф

-Спасибо. Сейчас я думаю, что справилась… Да, я слышала от зрителей, что я не играла, а жила ее жизнью, передала эмоции ее трагедии, ее радости… Я благодарна за такие слова.

-Что главное для Эдит Пиаф было в ее жизни?

-Музыка, песня… Одиночество… Да, страх одиночества без сцены.

-Это правда, что вы хотели в картине петь за Эдит Пиаф?

-Я очень неплохо пою… Да, были такие мысли, но для репетиций нам отпустили только три месяца. Ее голос невозможно имитировать. Это же Эдит Пиаф!

-Благодарю.