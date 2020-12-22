Саксофонист Сергей Головня: «Я говорю через музыку обо всём, это настоящая свобода слова!»

Аргументы Недели → Интервью 13+

22 декабря 2020, 20:32 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода, Журналист ]

Сергей Головня, фото Дины Змушко

Известный российский саксофонист, композитор и аранжировщик, арт-директор международного джазового фестиваля «Koktebel Jazz Party» Сергей Головня рассказал «АН» о созидающей силе джаза и музыки в целом, о том, почему его выбором стал саксофон, что есть любовь и счастье и как сделать мир добрее

- Сергей, что для вас есть джаз - просто музыка или нечто больше?

- Если говорить о джазе как музыкальном направлении - это моя школа, моя база и мой фундамент. Это та музыка, на которой я вырос и в которой продолжаю расти сейчас. Речь идёт о джазе, который создавали такие гении как Parker, Davis, Coltrane - то, что было до них и немного после них. Для меня джаз - это, прежде всего, много импровизации. Правда, сейчас такое направление встречается всё реже. Наверное, это неприятно, но джазовая музыка, как говорится, ушла далеко вперёд, поэтому так называемый импровизационный жанр всё меньше становится интересен. Зато в джазе появилось много нового и, возможно, не менее интересного. Что есть музыка для меня в целом? Это величайшее искусство, удивительная стихия звуков, гармонии, ритмов… Это - сила, которая способна вершить грандиозные действия с душой человека. Хотя, к сожалению, музыка может иметь и разрушающее, растлевающее воздействие на человека, что проверено и на моём личном опыте, и на опыте многих моих знакомых. Ведь музыку слушают практически все, и на каждого она воздействует по-своему.

- А существует ли какой-то «свод правил», как лучше слушать музыку?

- Её лучше слушать при хорошей акустике, на качественных колонках. К примеру, классный звук образует винил. Также рекомендую слушать музыку вживую: это концерты, фестивали, крупномасштабные шоу… Хочу подчеркнуть, что главное в музыке - это сама музыка, а не цвет рубашки или фирма-производитель костюма контрабасиста.

Сергей Головня, фото Дины Змушко

- Говорят, музыка начинается с лесенки, с ля минора…



- Да. Когда ты первый раз снял с гвоздя гитару, поставил лесенку и брякнул по струнам, это и был твой первый ля минор. Также музыка может в тебе начаться с соответствующего настроения и желания, и в этот момент ты можешь находиться где угодно. Например, едешь куда-то в машине, и вдруг из тебя начинает литься какая-то мелодия. Но прежде она рождается внутри тебя, сойдя откуда-то свыше. И ты ловишь себя на мысли, что поёшь, и не можешь остановиться… Вообще, я занимаюсь музыкой потому, что это очень интересно и увлекательно. Она исцеляет, она грандиозна! Я выбрал этот путь и иду по нему уверенными шагами, чтобы создать что-то новое, уникальное, чего не было никогда! И у меня это получится, я ни капли не сомневаюсь. Так предначертано Создателем.

- В какой-то степени музыка - это разговорный жанр. Что вы обычно пытаетесь передать через своё творчество?

- Я говорю через музыку обо всём, это настоящая свобода слова!

Хочется говорить через неё о том, какие прекрасные глаза у моих зрителей, какие улыбки на их лицах, как музыка их окультуривает, вдохновляет и радует. Вообще, хочу говорить о сильной власти музыки над человеком. Ведь она меняет настроение, с людьми иногда начинают происходить довольно странные вещи: они начинают стонать, топать ногами, извиваться, трясти головами в такт, входя в ритм. Музыка - она везде: при рождении, на свадьбах, на праздниках и даже на похоронах. Кстати, я видел, что творится в новом Орлеане на похоронах - там залихватски играет диксиленд, люди поют песни, позитивно двигаются в ритме, в общем, провожают не в последний путь, а домой, на Небеса…

Сергей Головня, фото Дины Змушко

- Кстати, ваш отец Николай Головня - известный педагог по классу гитары. Тогда почему вашим выбором стал саксофон, а не гитара?

- Мой папа сделал всё, чтобы я стал музыкантом. Я пел с двух лет под его удивительную гитару, потом много занимался, с пяти лет сидел за фортепиано. А рядом - папа. Каждую деталь отшлифовывали. Любил ли я заниматься? Скорее, принимал, как должное. А потом понял, что у меня здорово получается. И понеслось! При этом папа говорил, что на гитарах играют все, «тренькают» в подъездах, но по-настоящему играющих на гитаре очень мало. Отец не хотел, чтобы я «тренькал». Мне сказали: вот ты, а вот саксофон, бери и учись на нём играть! И я беспрекословно подчинился. В глубине души отец хотел, чтобы у нас был домашний оркестр: папа на гитаре, я на саксе, мама на контрабасе, а брат на трубе. Однажды к нам приехал знаменитый военный музыкант дядя Спартак из Саратова. Он услышал наш домашний оркестр и был восхищён.

- То есть, у вас было абсолютно музыкальное детство?

- Да. В детстве меня радовало всё: родители, игрушки, подарки, новогодняя ёлка и много-много ласки и любви. У меня были две бабушки, дедушка и прабабушка и все они принимали участие в моей жизни. Больше всего, конечно же, отец - великолепнейший музыкант и педагог, и мама. К слову, я мечтаю о создании фильма или сериала по роману «Нагайма», который принадлежит перу моей гениальной прабабушки Нины Ивановны Орешенковой. Но сначала нужно его напечатать и осветить событие. Я уверен, что это произведение преобразит множество людей.

- Многие утверждают, что джаз - это музыка не для всех. Вы-то сами как считаете?

- Наверное, джаз не для всех из-за сложности восприятия, всё-таки, это далеко не примитивный вид искусства. Он требует некоего просвещения и, соответственно, времени на это, а его, к сожалению, всем нам катастрофически не хватает. Совершенно справедливо, в принципе, тратить время на жизненно важные, необходимые вещи: профессию, семью. Поэтому у многих отсутствует музыкальное просвещение, и они слушают примитив. Таких, увы, большинство.

Сергей Головня, фото Дины Змушко

- Расскажите о вашей совместной работе с Юлией Чичериной и Лизой Арзамасовой. Как родилась идея совместить рок, стихи и джаз?

- Мне захотелось повернуть правила в другую сторону. Чтобы не просто рок, а рок и джаз, не просто стихи, а стихи и джаз. Меня всегда тянет на эксперименты. С Юлей мы блестяще выступили на фестивале «Коктебель Джаз Пати», публика была поражена новизной, заключающейся в слиянии рока и джаза. Мы с ней периодически концертируем и делаем онлайн трансляции. С Лизой сделали уникальную музыкально-театральную программу «От баса до сакселло», которая с триумфом прогремела в Центральном Доме Актёра. Обязательно планируем повторить этот концерт.

- Как правило, музыканты - довольно романтичные натуры. Что для вас есть любовь?

- Любовь - это когда ты забываешь о себе, это - верность навсегда и цель всей твоей жизни. Об этом очень хорошо написано в одной удивительной книге - Библии. А, точнее, в1-м послании Коринфянам: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я - медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам всё имение моё и отдам тело моё на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. Любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. Любовь никогда не перестаёт, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится».

- Как, по-вашему, можно сделать мир хоть чуточку добрее?

- Добрее мир можно сделать только своим вниманием к людям, своим временем, своей добротой к ним. Добрее он станет тогда, когда будет гораздо больше добрых людей, чем злых, когда доброта будет на троне. Надо её туда посадить! Когда же пропадает доброта, а процветают жажда обогащения и равнодушие к ближнему, жизнь начинает цениться дёшево, поэтому начинаются войны…

- Как справляетесь с эпидемией коронавируса?

- Что касается непосредственно профилактики заражения вирусом, то я использую только народные средства для поддержания здоровья и иммунитета. Это лимоны, гранаты, баня, регулярно, ныряю в прорубь.

Вообще, для меня это время размышлений, когда можно взвесить всё, что ты сделал в этом мире и хорошего, и плохого. Но верить, что потом всё станет лучше и чище. Эпидемия - это вызов, борьба за жизнь, боль расставаний с людьми. Слава Богу, меня и моей семьи эта напасть не коснулась. Мой «творческий человек» не прекращал заниматься музыкой, а мой «духовный человек» укреплялся, по мере возможности, в вере и мудрости. За этот период я записал новый альбом «Dreamlike Forest», который в музыкальном плане очень для меня необычен, и, думаю, передаёт ощущения этого непростого времени.

Также я открыл в себе ещё одну сторону творчества: записал несколько авторских песен, издал два сингла и два клипа, премьеры которых состоялись на моём YouTube канале. Кстати, прошу любить и жаловать!

- В чём вообще сила каждого человека, как считаете?

- Сила, прежде всего, в оптимизме. Нужно беречь каждый день. Открываешь глаза утром и видишь чистое небо над головой - это счастье!

- То есть, вы считаете себя оптимистом и счастливым человеком?

- Я счастливый потому, что мне дана жизнь, с которой я могу делать всё, что захочу! Счастье - это когда есть верные друзья, хороший дом, куда можно было бы их пригласить, когда есть крепкая семья с кучей детей, которые бегают, галдят и вешаются тебе на шею. Счастье - это когда тебе по-настоящему хорошо и спокойно, тебя окружают мир и любовь. Ты можешь быть счастлив каждый день, если у тебя хорошее настроение, крепкое здоровье и приличное благосостояние. Ощущаю себя счастливым, когда беру в руки саксофон, и мне никто не мешает. Я ухожу в творчество, отключаю телефон и отрешаюсь от действительности… Для меня идеальный мир - это когда все довольны жизнью. Я мечтаю о том, чтобы на Земле царили любовь и мир. А ещё мечтаю, чтобы мой музыкальный дар, мой талант были полезны как можно большему количеству людей.