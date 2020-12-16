Армия – авангард общества

Аргументы Недели → Интервью 13+

16 декабря 2020, 09:00 [ «Аргументы Недели», Сергей Грунюшкин ]

Фото из личного архива

Главное военно-политическое управление (ГВПУ) было создано почти 2,5 года назад. Тогда непосвящённые не особо понимали, чем займётся новая структура и не пойдёт ли она по пути советского ГлавПУРа. Время показало, что опасения были напрасны – комиссары так и остались в прошлом. О промежуточных итогах и плодах работы ГВПУ «АН» пообщались с заместителем министра обороны, начальником Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-полковником А. В. Картаполовым.

– Андрей Валериевич, расскажите об основных достижениях в формировании вверенного вам ГВПУ? Удается ли воплотить в жизнь задуманное?

– Самое главное — это то, что ГВПУ встало на ноги. В его необходимость поверили солдаты, матросы, прапорщики, мичманы и офицеры. То есть те, ради кого и существуют военно-политические органы. Всё остальное можно выражать в различных цифровых показателях, о количестве проведённых интересных мероприятиях, качественных изменениях в цифрах о порядке и дисциплине в войсках, но это всё вторично. Первично то, что военно-политические органы стали неотъемлемой частью наших вооружённых сил и теперь занимаются формированием сознания нашего современного воина российской армии.

– Чем ГВПУ удалось заставить в себя поверить? Был же раньше ГлавПУР в СССР, но потом он перестал существовать.

– У ГлавПУР была другая идеология существования, так как тогда была другая система устройства государства и политическая система. Политика государства строилась исходя из политики одной главенствующей партии, которая пронизывала все структуры государства и слои общества. И ГлавПУР был одной из форм реализации партийных решений в Вооруженных Силах СССР. Насколько он хорошо или плохо это делал можно судить по тому, что того государства уже нет, а Вооружённые силы при этом остались. И если бы армия СССР разваливалась с той же скоростью, что и государство – мы бы сейчас жили в другой общественно-политической и географической формации. Единство ВС позволило удержать страну от дальнейшего распада. По нашему мнению, ГлавПУР мог бы сыграть более созидательную и объединяющую роль в тех условиях, но не сыграл. Для нас это тоже опыт.

Сейчас другая обстановка. У нас другая страна и общественно-политический строй. Функция ГВПУ тоже другая – мы не проводники идей партии, как это было с нашими предшественниками. Мы проводники идей патриотизма и любви к Родине, которая объединяет всех – партийных и беспартийных, русских и нерусских, старых и молодых. Всех. А ВС остаются основой безопасности и суверенитета страны. Значит, мы должны сделать так, чтобы каждый солдат, матрос, офицер и генерал, адмирал был готов выполнить свою задачу, когда это будет необходимо.

– Как проводится обучение курсантов и слушателей в Военном университете Минобороны РФ?

– Это единственный ввуз, где готовят кадры для военно-политических органов. Но помимо них под крышей университета обучается большое число курсантов и слушателей самых разных направлений. Например, у нас там учатся психологи, военные журналисты, переводчики, военные юристы, военные дирижёры.

Что важно, за эти 2 года мы изменили систему отбора в ввуз. Основной контингент – это суворовцы, нахимовцы, кадеты, юнармейцы и участники других военно-патриотических движений, контрактники ВС РФ и обычная российская молодёжь, которая преодолела вступительные барьеры. Для нас главное, чтобы это были те, у кого есть душевная потребность посвятить свою жизнь такой далеко не простой, но очень интересной работе. Результатом новой системы отбора стало то, что вдвое выросла конкуренция на место. Если в 2018 г. у нас был конкурс 2 человека, то сегодня это 4 человека. Конкуренция растёт и вместе с ней у нас появляется возможность набирать действительно лучших.

Также многое изменили в системе подготовки. Шире стали применять сетевую форму обучения. Её суть в том, что курсанты нашего основного факультета, политработники, на последних двух курсах выезжают в профильное учебное заведение – десантники в Рязань, мотострелки в Новосибирское общевойсковое училище, будущие моряки в Санкт-Петербург, ПВОшники в Ярославль. Это даёт им возможность заниматься на учебно-материальной базе, которой, по понятным причинам, нет в университете. Вдобавок они также вместе с местными курсантами занимаются прикладными дисциплинами. В итоге будущие политработники окунаются в ту атмосферу, в которой им предстоит работать и им становится проще понимать особенности тех или иных родов войск. Представьте, приходит выпускник Военного университета, замполит роты, стоят перед ним гвардейцы-десантники – у одного 100 прыжков, у другого 200 – а он и парашюта в глаза не видел. Это неправильно. Теперь этот пробел восполнен.

Плюс мы изменили программу подготовки и теперь больше половины учебного времени занимает практика. Это не только выезды в рамках сетевого обучения, а ещё и стажировки непосредственно в войсках, где будущие политработники выполняют свои непосредственные обязанности.

Так что сегодня из стен университета выходит более подготовленный выпускник, который сразу начинает реализовывать те знания и навыки, которые были в него вложены. Самое главное – он становится действительно помощником командира, его верным соратником и проводником его идей.

– В самом начале пути создания ГВПУ, одной из главной задач вы назвали военно-патриотическую работу. Речь шла не только о деятельности в войсках, но, и о патриотической работе с гражданскими лицами, с молодёжью. Какая роль в этой деятельности отводится «Юнармии»? И что ещё делается на этом поприще?

– Армия не может быть оторвана от общества – она передовой отряд общества, его авангард. Именно в ВС собраны все самые передовые технологии, все лучшие и перспективные наработки нашей промышленности, здесь собраны люди, которые всё это могут освоить, изучить и применить. Эти люди добровольно лишают себя ряда прав, они отдают государству самый главный актив – свою жизнь. Наверное, это и отличает военнослужащих от всех остальных. Но это не значит, что военные хорошие, а остальные плохие. Это значит лишь то, что главная задача ВС защищать страну и народ, а задача народа понимать роль армии и направлять туда своих лучших представителей. Когда всё это работает, то страна может быть спокойна – она будет жить и развиваться.

Задача ГВПУ помогать органам, которые для этого предназначены, заниматься военно-патриотическим образованием. В том числе и «Юнармии», чья численность сегодня достигает более 740 тыс. школьников.

Кроме того, сейчас в стране создаются учебно-методические центры «Авангард». Это многофункциональные объекты куда дети приезжают на несколько дней, 11-классники, которыми по школьной программе нужно пройти курс начальной военной подготовки. Мы пониманием, что в школах в основном работают женщины и далеко не везде есть соответствующая учебно-материальная база, которая бы могла раскрыть суть даже начальной военной подготовки. Там нет специалистов, которые могли бы более качественно объяснить и рассказать смысл тех же строевых приёмов. А в «Авангарде» дети в течение нескольких дней проходят комплекс занятий, который положен по программе. Причём обучение идёт в формате военно-тактической игры или квеста. С ними занимается подготовленные инструктора, большинство из которых прошли ВС и выполняли боевые задачи. В том числе привлекаем и действующих военнослужащих.

Один из таких центров начал работать в парке «Патриот». Из-за пандемии мы смогли провести только одну смену, но все 530 ребят были в восторге от занятий! Мы поняли, что попали в точку! Смысл проекта в том, чтобы мальчишка, прошедший курс «Авангарда», не просто получил навыки и умения, но и понял для чего это ему надо. Чтобы он понял, что Родину надо защищать и что это не абстрактное понятие.

– В конце года принято подводить некие итоги. Какой разработанный проект вам был наиболее важен?

– 2020 г. – это год Памяти и Славы, год 75-летия Великой Победы. Конечно, главный проект и результат года – музейно-храмовый комплекс «Дорога памяти», который воздвигнут в подмосковном парке «Патриот». Нет ни одного человека, кто остался бы равнодушным, после того как прошёл 1418 шагов по «Дороге памяти». Мы это знаем абсолютно точно. Люди пишут, люди говорят об этом проекте, когда видят своих дедов и прадедов.

Мы сделали то, что народное сознание давно хотело, но не имело. А теперь есть место куда абсолютно любой человек может приехать и отдать дань памяти своим предкам. У нас нет в России семьи, которая в той или иной степени не участвовала в событиях Великой Отечественной войны.

Ещё одна важная работа в год 75-летия Победы – противостояние фальсификации истории. Сейчас наши «партнёры» всячески пытаются переписать историю. Цель наших «заклятых друзей» вытравить из памяти людей то, что на самом деле представляла из себя Вторая Мировая война, кто в ней воевал и кто в ней победил. Всё переворачивается с ног на голову, герои становятся преступниками, а преступники становятся почти что героями. Этого допустить нельзя.

На наших «заклятых партнёров» работает вся мощь пропагандистской машины – киноиндустрия, СМИ. И мы не можем оставаться в стороне и просто наблюдать как это происходит. Наша задача рассказывать правду как это делает наш Президент В. В. Путин, и мы тоже стараемся это делать по мере сил.

Фильм «Вечная Отечественная» – один из способов донести всему миру правду о том, что происходило. К идее создать этот фильм нас подтолкнул один из западных псевдодокументальных, чисто публицистических и пропагандистских проектов. Это очень качественно сделанный киноматериал, который начинается с того, что идёт апрель 1945 года, штурм Берлина. Там не говорится о том, какой ценой Советский Союз достиг стен Берлина. Создатели фильма говорят только о том, сколько немок изнасиловали советские солдаты. И больше о советской армии во всём фильме почти ничего не говорится. Если этот «киношедевр» посмотрит человек, который не знает, что же происходило на самом деле, то что у него останется в памяти? Американцы герои – русские насильники. Этого нельзя допустить.

Фильм «Вечная Отечественная» как раз направлен на то, чтобы рассказывать ту правду, которая есть. Мы по поручению министра обороны, создали очень хороший творческий коллектив. Захар Прилепин выступил автором сценария, а Андрей Иосифов главным режиссёром. Получился достойнейший кинофильм, который нашёл своего зрителя. Он уже завоевал несколько призов на различных кинофестивалях, а Владимир Меньшов лично благодарил за создание этой многосерийной картины. Фильм и сейчас продолжает своё шествие – он есть в интернете, любой желающий его может посмотреть. К юбилею Нюрнбергского процесса мы как раз выпустили 2 заключительные серии, которые посвящены этому суду. Там абсолютно эксклюзивные материалы, которые никогда ранее не демонстрировались на широком экране.

– И в завершение, как проводится военно-социальная работа силами ГВПУ?

– Разными формами и способами. И традиционными, и новыми. Прежде всего мы заботимся о ветеранах Великой Отечественной войны, которых с каждым годом, к сожалению, всё меньше и меньше. Кстати, много интересных вариантов поздравлений нашли и задействовали в этом году. Из-за самоизоляции многие ветераны не могли покинуть свои квартиры, поэтому в канун 9 мая мы проводили перед окнами их домов мини-концерты и мини-парады, чтобы поздравить с Победой и отдать дань памяти их подвигу.

Кроме того, помогаем военнослужащим, которые получили ранения при выполнении боевых и специальных задач, родным погибших военнослужащих, а также просто членам семей военнослужащих, попавших в затруднительное положение. Например, папа уезжает в длительную командировку – мама остаётся одна с двумя детьми, с маленьким нужно дома посидеть, а старшего в школу отвести. И как тут ей одной разорваться? В таких простых житейских делах тоже помогаем. Это и есть военно-социальная работа – работа с теми, кому нужна помощь.