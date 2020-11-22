Простой разговор с Актрисой Людмилой Ивановной Хитяевой

Аргументы Недели → Интервью 13+

22 ноября 2020, 16:23 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Людмила Хитяева, кадр из кинофильма "Тихий дон"

У каждого журналиста есть интервью, которые навсегда западают в душу. От которых вспоминают. Которые, как праздник. Мне повезло брать интервью (да и сейчас беру) у многих прекрасных, талантливых, умнейших людей. Но в памяти моей навсегда останутся две женщины – Анни Жирардо и Людмила Ивановна Хитяева.

Сразу хочу сказать, что с Людмилой Ивановной не было интервью, а была просто беседа.

Буквально пару дней назад я позвонила, представилась и попросила об интервью. Если честно, то первый раз в жизни я, опытный журналист, стала… заикаться. Я услышала голос Актрисы, которую обожала вся моя семья: мой строгий военный папа пересмотрел раз сто фильм «Екатерина Воронина» - глаз не мог оторвать от красавицы Хитяевой! Мамочка – строгий врач… роняла слезы над картиной «Евдокия». А я, благодаря Людмиле Ивановне, влюбилась в произведения Михаила Шолохова! И даже моя дипломная работа была посвящена его творчеству. Вот так Людмила Ивановна «вошла» в нашу семью!

Разве тогда, когда я смеялась над монологами Лушки из «Поднятой целины», или плакала над тем, как «Дарья потопла» в «Тихом Доне», думала, что судьба мне даст шанс поговорить с этой Актрисой? С Актрисой, которая ни в одном фильме не повторяется. Разве можно забыть такую «хитяевскую» улыбку.

Прежде чем передать фрагменты нашей беседы, я спросила разрешения у Людмилы Ивановны… Теперь с огромным удовольствием делюсь этим с нашими читателями.

Мои коллеги уже спросили меня: «А какая в жизни Хитяева? Строгая? Неприступная?»

Нет! Мудрая, интеллигентная, позитивная, любимая! Женщина. Актриса!

-Людмила Ивановна, очень, очень, очень хотелось бы взять у Вас интервью. Возможно это? Когда Вам будет удобно?

-Я очень серьезно отношусь к интервью. Должна настроиться, подготовиться. Нужно время. Пока, извините, не готова: собираюсь на дачу. Отдохнуть. А когда отдыхаю, то отдыхаю. О делах не говорю.

-Людмила Ивановна, да я счастлива, что просто вас слушаю… Вы повлияли на мое отношение и любовь к произведениям Михаила Шолохова.

-Спасибо. Мне очень приятно. А вы, Таня, в Москве или Риге живете?

-В Риге. Вернее, за Юрмалой.

-Какие же там чудные места! Мы с мужем, сыном очень часто приезжали в Юрмалу, снимали домик и отдыхали. Наслаждались морем, солнцем, пляжем. Я даже помню ту замечательную хозяйку домика, которая готовила чудные сырники! А когда уезжали, то она всегда расстраивалась и ждала нас обратно.

-Спасибо. Я рада, что Вам нравится Юрмала. Сегодня уже многое изменилось: большие и дорогие дома, но солнце, пляж, море… Вас ждут.

-Спасибо, вам.

-Жаль, что пока идет коронавирус и люди устали, жалуются на ограничения, здоровье…

-А вот жаловаться никогда не стоит! Никогда! Жить нужно с оптимизмом. И зачем людей нагружать своими проблемами? Я этого никогда не делаю! Один раз мне позвонил сын Павлуша, он сейчас работает в Таиланде, и спрашивает о моем здоровье… А я в тот момент находилась в клинике. Ничего ему не сказала об этом, а только то, что у меня все хорошо! Видимо, почувствовал. Через девять часов был в Москве. У меня, действительно, все хорошо было, но вот какой у меня сынок. Горда. Недавно посмотрела одну программу, а там… Не хочу называть этого популярного человека, но как можно так о детях своих говорить? Это мне просто непонятно и даже отвратительно!

-Людмила Ивановна, а вы знакомы были с нашей Вией Фрицевной Артмане?

-Какая же красавица она была! Просто красавица и талант. Я слышала, что тяжело уходила: квартиру у нее отняли… Помню ее сына. Он тогда художником был. Приятный молодой человек.

-И дочь Кристина есть. Художница. А Вия Фрицевна перед смертью православие приняла, но умирала в доме для тяжелобольных… Вернее, доживала свои дни. За ней медицинский персонал ухаживал.

-Да, такая судьба. А знаете, как многие наши пожилые актеры уходят? Иногда похоронить денег нет. По рублю собирают на похороны. Страшно.

-Людмила Ивановна, но про роль Дарьи мне расскажите. Пожалуйста. Вы проходили кастинг у Сергея Герасимова?

-Коротко расскажу. Я шла после съемок картины «Екатерина Воронина»… И встретилась в павильоне с Сергеем Аполлинариевичем Герасимовым. А он приступил к съемкам «Тихого Дона». И актрисы на роль Дарьи еще не было. Он увидел меня и говорит: «Вот идет Дарья! Будешь у меня сниматься?» А я и растерялась: казачка, Герасимов… Я и не видела себя в этой роли! Так и сказала. А он мне опять: «Ничего! Ты – Дарья! Все получится! Получится». Я растерянно сопротивлялась, но вот и Дарья. Меня же сам Шолохов одобрил. У меня была только одна «проба»: та сцена, где я плачу над убитым мужем Петром. Эта сцена на экране – минута, а дублей делали 13 раз! Конечно, меня учили и причитать, и говорить, как казачки говорят, и ведра носить… Серьезная работа была. Вот мы с вами и проговорили. Знаете, я чувствую всегда человека и если что-то не то, то спокойно прекращаю разговор. А с вами мне приятно говорить.

-Людмила Ивановна, так я могу еще раз позвонить Вам?

-Звоните, Татьяна. Звоните. Мне будет приятно поговорить с вами.

-Благодарю, Людмила Ивановна.