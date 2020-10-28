Юлия Гуль: «Мы летали с Якубовичем в облаках»

Аргументы Недели → Интервью 13+

28 октября 2020, 11:54 [ «Аргументы Недели», Александр МАЛЮГИН ]

Фото: личный архив

Юлия Гуль окончила ГИТИС, училась на курсе А. А. Гончарова. Зритель знает актрису по таким фильмам и сериалам, как «Любовь до гроба», «Бомба для невесты», «Русские амазонки», «Моя мама – невеста», «Шутка ангела», «Домовой», «Эгоист», «Люди Шпака», «Глухарь», «Стервы» и др.

- Юля, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Однозначно ответить очень сложно. Потому что в одних моментах она может помогать, в других напротив – мешать. Зависит всё от ролей, от людей, с которыми ты рядом находишься. Было много неприятных случаев в моей жизни из-за моей внешности, но сейчас я не хочу говорить об этом.

- Вы родились в немецком Потсдаме. Что-то помните из своего немецкого детства?

- Нет, что вы. Родители уехали из Германии, когда мне ещё года не было. Но потом, много позже, получилось символично. Я дочку родила именно в Германии. У меня мистическая связь с этой страной. Дело было под Гамбургом. Нам помогала подруга, которая живёт там и хорошо знает немецкий язык. Поехали мы туда, потому что медицина в Германии, то, как врачи относятся к пациентам – на самом высоком уровне.

- А гражданство не дают автоматически тем, кто родился в Германии? Вот в США – дают!

- Раньше был такой закон. А теперь его нет. Автоматически ничего уже не происходит.

- Чему вы специально обучались для той или иной роли?

- К сожалению, у нас в кино нет такой активной подготовки к ролям. Времени на это нет. У нас в сериале «Стервы» были каскадёры на площадке. Там я играла агента под прикрытием и, по сюжету, надо было применять какие-то приёмы, участвовать в задержаниях и драках. Но всё это нам показывалось уже непосредственно на съёмках, где-то в зале мы не тренировались. Инструкторы у нас были хорошие. Но в Голливуде актёры могут готовиться к подобным ролям чуть ли не год.

- А какие-то экстремальные ситуации были на съёмках «Стерв»?

- Когда ты бежишь с тяжёлой винтовкой по лесу и отстреливаешься от бандитов, это уже экстрим. А таких моментов было много.

- Вас стрельбе хотя бы обучили?

- Я этому сама обучалась в тирах. И у меня были неплохие успехи. Вообще мой папа – десантник, и от него мне многое передалось по наследству. У меня тяга ко всему военному, к оружию.

- А что необычного было на съёмках сериала «Русские амазонки»?

- Одну сцену мы снимали на подмосковном аэродроме. И там роль играл Леонид Якубович. А у него был свой личный самолёт. У меня безумная тяга к самолётам. Я смотрела на них как заворожённая. И тут Леонид Аркадьевич говорит мне: «Хочешь, покатаю?» «А что, прямо сейчас? Что, можно?» - удивилась я. «Ну да», - отвечает Якубович. Мы садимся, Леонид Аркадьевич за штурвал, я на второе место сзади. Никогда ещё не летала на таких самолётах! Ощущения были просто сумасшедшие!

- Страшно было?

- Нет, я не боюсь ни высоты, ни скорости.

- А какие у вас есть страхи?

- Вы не поверите, но у меня есть один конкретный страх, причём я не знаю, с чем это связано. Я боюсь больших летающих жуков. Они меня доводят до панического состояния. У нас на даче их много в июле. Некоторые достигают длины 7 сантиметров, у них огромные усы. И они так и норовят сесть на тебя. Вот их я ужасно боюсь!

- Вы сыграли роль клиентки брачного агентства в картине «Моя мама – невеста». Сейчас подобные конторы почти исчезли, их достаточно успешно заменили сайты знакомств в интернете. В связи с этим, как вам кажется, женщины стали доступнее для мужчин?

- Женщины с появлением сайтов знакомств стали действительно доступнее. Если говорить вообще об интернете, о социальных сетях, то я в них вижу и плюсы, и минусы. Вот, например, у меня, поскольку мы много переезжали, осталось много знакомых и друзей в разных городах. Если бы не социальные сети, я бы их никогда не нашла. Мне люди писали из детства, это очень приятно. А в чём минус интернета? Настоящее общение утеряно. Мне, чтобы познакомиться, нужно ощутить энергетику человека. Я бы никогда не стала прибегать к услугам сайта знакомств. Хотя одна моя подруга познакомилась в Сети и вышла замуж за этого человека. Живут счастливо.

К сожалению, наши дети сейчас все меньше играют в какие-то игры на улице, всё больше погружены в компьютерные забавы.

- А вы не ограничиваете свою дочь в пользовании интернетом?

- Мы пытались ограничивать, но это фактически невозможно. Единственное, как-то отвлекаем дочку на другие занятия. Водим её на танцы, она пошла в музыкальную школу. Играет уже сложные пьесы на пианино.

- Женщина должна быть хорошей домохозяйкой, или сейчас все услуги можно купить?

- Естественно, женщина должна быть хорошей домохозяйкой, но не только. То, что создаётся в доме, это в первую очередь создаёт женщина. А если она закажет что-то в магазине, пригласит кого-то чем-то помочь, это уже будет немного не тот уют. Есть определённая женская энергия, которая питает всё в семье. И если женщина не занимается домом, хозяйством, у семьи много чего отнимается.

- Вы гоняетесь за брендами, или вам важно, чтобы вещь просто понравилась?

- В первую очередь, я смотрю, чтобы это шло мне. Сейчас есть мода на широкое в одежде – one size. Я к этому так и не смогла привыкнуть. Я понимаю, что это делается на определённые фигуры, и им это идёт. Но это не по мне. Большие кроссовки, свободные спортивные балахоны…Что касается брендов, то я со временем начала понимать, что такое качественная вещь. Если мы студентами могли что-то купить на рынках, и у нас через неделю вещь начинала рваться или теряла краску после стирки, то сейчас, конечно, я понимаю, что лучше потратиться один раз и купить вещь, которая будет служить тебе долго. Мои родители ещё в те времена привезли из Германии много вещей. Их до сих пор носят мамины внучки. Они яркие, целые, с ними ничего не случилось.

- Знаменитое немецкое качество!

- Тут ещё одна проблема. В наше время, если ты купишь брендовую вещь, это не значит, что ты стопроцентно сможешь носить её сорок лет. Ведь многие брендовые вещи шьются в Китае, Турции.

- Юля, признайтесь, вы – шопоголик?

- У меня бывает такое, что хочется что-то купить. И ты покупаешь, тебя это радует, у тебя может подняться настроение. Но наступает момент, когда меня это начинает очень утомлять, и процесс заканчивается. У людей бывает мания потребления. Мании у меня нет.

- Чем вам была интересна главная роль в сериале «Шутка ангела»?

- Я до сих пор вспоминаю Эльдара Исламгулова, нашего режиссёра. Он во мне разглядел моё истинное нутро. Потому что мне ещё в институте сказали, что мои внутренние данные не совпадают с внешними. Внешне я кажусь многим такой стервозной красоткой. Но это далеко не так. Помню, мы как-то разговаривали с папой, и он мне сказал: «Если я когда-нибудь узнаю, что ты стала стервой, я не знаю, что с тобой сделаю». И у меня это записалось в подкорке. В актёрском мире, если ты не имеешь хоть малой капли стервозности, тебе может быть очень сложно. Особенно когда ты попадаешь в театр. Там либо ты кого-то съедаешь, либо съедают тебя…

- Вы же играли в Театре Маяковского?

- Да, я училась на курсе Андрея Александровича Гончарова, и он взял со своего курса к себе в театр нескольких студентов. В том числе и меня. Благодарна судьбе, что играла на одной сцене с такими замечательными актёрами, как Наталья Гундарева, Александр Лазарев, Светлана Немоляева, Евгения Симонова, Игорь Костолевский.

- Вернёмся к «Шутке ангела»…

- Так вот, Эльдар Исламгулов увидел меня такой, какая я есть на самом деле. Моя героиня Надя – очень светлый человек, во мне до сих пор есть эта вера в чистые и светлые чувства. И режиссёр взял меня на роль, в которой я играла саму себя.

- «Шутка ангела» - это мелодрама. Почему в России так популярен этот жанр?

- Я и сама порой люблю посмотреть такие фильмы. В 90-е годы мы все смотрели голливудские картины на кассетах, что ни фильм – жемчужина. Со временем американское кино стало уходить, и мне лично сейчас интересно наше кино…Почему популярны мелодрамы? Зритель видит в них себя, в первую очередь. Потом, человек хочет верить во что-то хорошее, светлое, чистое. Хотя я, например, люблю и картины Андрея Звягинцева. Кстати, мы снимались с ним вместе в моём первом фильме «Любовь до гроба».

- Как вам Звягинцев как партнёр, как человек?

- Андрей – замечательный, очень интересный человек, уже тогда он был сильно увлечён философией. С ним было любопытно пообщаться на философские темы. У Андрея тогда был очень сложный период в жизни. И честь ему и хвала, что он, пережив всё, стал тем, кем он есть сейчас.

- А какие фильмы Звягинцева вам нравятся?

- Мне нравятся все фильмы Андрея, потому что в каждом из них – интересная философская мысль. И «Елена», и «Возвращение», и «Левиафан» - всё это шедевры отечественного кино.

- С кем из актёров старой школы вы снимались? Чем они вас поразили, чему научили?

- Я снималась с Любовью Полищук в «Русских амазонках». Она гениальная актриса и прекрасная женщина. Я очень уважаю актёров, которые, достигнув чего-то в этой жизни, не потеряли своё человеческое лицо. Я в этом плане обожаю Евгению Павловну Симонову. Мы с ней играли в театре. Она смогла через всю свою актёрскую жизнь пронести человечность, искренность, такт. И я за это её безмерно люблю и уважаю! Было бы очень здорово, если бы многие актёры обладали этими качествами.